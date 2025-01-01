移动营销软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
通过移动营销软件，企业可以跨移动网络浏览器、应用程序和广告平台制定战略、执行和监督针对智能手机、平板电脑和其他移动设备的各种营销活动。零售、餐饮、旅游和娱乐等各个行业都利用这些工具通过优惠、折扣和调查来吸引移动受众。移动营销软件能够收集浏览历史记录和位置等用户数据，有助于与现有客户和潜在客户进行量身定制的及时互动。这种快速的互动通常会导致快速的销售增长或用户获取，因为客户可以通过他们的移动设备迅速做出回应。将这些软件解决方案与电子邮件营销和主动通知工具集成，使营销团队能够在整个营销活动中扩大其影响力。
提交新应用
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
Customer.io
customer.io
Customer.io是一个客户参与平台，帮助企业通过数据驱动的活动实现个性化沟通，支持多渠道自动化和客户数据管理。
Storyly
storyly.io
Storyly是一个用户参与平台，允许用户在移动应用和网站中集成互动全屏故事，以增强用户体验和参与度。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie是一个移动应用程序创建平台，用户可以快速设计和管理自定义应用，适用于各种需求和行业。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款基于人工智能的客户体验应用，通过实时理解客户意图，自动定制多触点的互动，提升客户参与度。
TextUs
textus.com
TextUs是一款SMS互动平台，帮助招聘人员和销售人员提高沟通效率，管理联系人并优化业务流程。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend是一个综合通信平台，提供短信、邮件和语音服务，帮助企业管理与客户的沟通。支持多渠道，适合各种规模的企业使用。
Patch Customer Retention
patchretention.com
补丁客户保留应用程序帮助企业通过RFM细分自动化客户管理，提升客户满意度和忠诚度。
Insider
useinsider.com
Insider是一个全渠道客户体验平台，帮助企业通过个性化工具和客户数据在不同渠道与客户互动。
Attentive
attentive.com
Attentive 是一个对话式营销平台，通过 SMS 和电子邮件优化消息绩效，帮助企业实现个性化客户沟通。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep是一款客户体验管理软件，帮助批发分销商通过集中沟通提高销售和客户满意度，增强业务效率。
OneSignal
onesignal.com
OneSignal是一个客户消息传递和参与解决方案，支持邮件、移动和网页推送通知、应用内消息和短信。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Endear
endearhq.com
Endear是一个零售客户关系管理平台，帮助店员通过个性化互动与客户建立联系，并整合客户信息和购买历史。
Boingnet
boingnet.com
Boingnet是一个直接邮件营销自动化平台，帮助用户创建、管理和跟踪个性化邮件活动，提高营销效率并支持与CRM系统集成。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一款技术平台，通过提供可编辑的QR码和分析工具，帮助企业优化客户互动和营销效果。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz是一款一体化文本营销解决方案，帮助企业增加订阅用户并提供个性化购物体验，支持图片短信和销售页面。
Branch
branch.io
Branch 是一个提供跨设备和平台用户测量的解决方案，帮助企业简化用户旅程和优化营销渠道.
CallFire
callfire.com
CallFire提供简单易用的语音营销解决方案，帮助企业通过语音广播、IVR和短信与客户互动，提升营销效果和客户参与度。
Iterable
iterable.com
Iterable是一个客户通信平台，通过实时数据和多渠道支持，帮助品牌个性化客户体验，提高营销效率。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一款用户参与平台，允许用户创建和发布互动故事、广告和短视频，简化内容创作与分发。
Sender
sender.net
Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。
Notifyre
notifyre.com
Notifyre是一款安全的短信和传真解决方案，简化在线短信和传真流程，支持电子邮件和开发者API，确保信息安全。
Sakari
sakari.io
Sakari 是一款批量短信服务，提供发送公告、提醒、警报等功能，支持国际消息传递和与CRM系统集成。
monetag
monetag.com
Monetag是一个帮助出版商通过桌面、移动和社交媒体等渠道获利的广告平台，提供管理和优化广告的工具。
Braze
braze.com
Braze是一个客户参与平台，帮助企业通过个性化的跨渠道营销与客户建立联系，支持实时数据处理和复杂的跨渠道体验.
MailUp
mailup.com
MailUp是一个多渠道营销平台，支持电子邮件、短信和社交媒体消息的创建、自动化和监测，适合企业管理营销活动。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia是一款在线营销软件，提供短信、电子邮件和社交媒体营销工具，帮助企业管理多渠道营销活动。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款移动应用分析工具，提供用户行为、收入和崩溃报告的全面分析，支持 iOS 和 Android 平台的开发人员。
Atomic.io
atomic.io
Atomic.io是一个应用内客户互动工具，支持发送个性化消息，增强客户体验，集成简单，适用于移动和Web应用。
Airbridge
airbridge.io
Airbridge是一款统一的移动测量平台，提供归因、增量分析和营销组合建模，帮助企业优化应用增长并加强受众管理与数据分析。
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer 是一个移动归因和分析平台，帮助企业优化用户获取与保留策略，提供数据分析、欺诈保护和隐私技术。
Appcues
appcues.com
Appcues是一个无代码平台，帮助非技术团队在网络和移动应用中改善产品使用，提供用户入职、调查和消息传递功能。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。
Foursquare
location.foursquare.com
Foursquare是一个地理位置服务平台，提供位置数据分析、市场营销工具和开发者支持，帮助企业解决地理空间问题并优化用户体验。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 是一个综合平台，提供数据分析和忠诚度营销工具，帮助零售商优化在线和离线业务。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai 通过 WhatsApp 提供自动化的互动营销，集中管理客户沟通，支持多平台对话和数据驱动决策。
CleverTap
clevertap.com
Clevertap是一款客户生命周期管理和移动营销平台，提供全渠道客户参与、产品分析和个性化服务，帮助企业提升客户留存和转化。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础设施，通过 API 优先的方法，集中管理多渠道的产品通知，包括交易、活动和定时通知。
InAppStory
inappstory.com
InAppStory是一款增强用户参与度的工具，允许开发人员在应用中集成互动故事和消息，提升用户忠诚度和保留率。
Appnext
appnext.com
Appnext是一个独立的应用发现平台，提供个性化应用推荐，帮助开发人员增加下载量和用户参与度。
Sonar
sendsonar.com
Marchex Sonar是一款智能短信平台，帮助销售和营销团队自动化初始沟通、跟进、日程安排等，提高客户转化率和互动效果。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个无代码数字引导平台，帮助消费类应用和网站提高用户留存率和收入，通过智能用户互动提升用户体验和参与度。
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voxie.com
Voxie是一款对话式人工智能文本营销工具，帮助零售、服务和餐饮品牌与客户互动，从中获得洞察以增加收入。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU是一款CRM解决方案，帮助iGaming公司利用实时数据和AI来管理玩家关系，提高留存率和玩家体验。
MDirector
mdirector.com
MDirector是一款电子邮件营销平台，提供电子邮件和批量短信服务，帮助企业连接目标受众并实时优化营销效果。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift是一个客户参与平台，通过AI分析客户数据，实现个性化、实时的全渠道营销，帮助品牌提升客户体验与忠诚度。
ASO index
asoindex.io
ASO Index是一款优化移动应用可见性和下载量的工具，提供关键词研究、竞争分析和性能跟踪等功能，支持App Store和Google Play.
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outgrow.co
Outgrow是一个工具，允许用户创建交互式内容，如测验和计算器，帮助企业获得和管理潜在客户，提高参与度。
Reteno
reteno.com
Reteno是一款用户参与平台，帮助企业通过多渠道管理广告系列，以及分析用户行为和个性化内容，提升客户留存和互动。
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practina.com
Practina是一款AI社交媒体营销工具，帮助企业自动化内容创建、广告投放和受众定位，提高在线影响力和客户互动。
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webengage.com
WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。
Netmera
netmera.com
Netmera是一个多渠道客户参与平台，通过个性化的推送通知和消息，帮助企业提高用户参与和保留。
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emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
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飞艇是一款移动参与平台，提供推送通知、应用内消息和自动化工具，帮助开发人员增强用户互动，优化通信策略。