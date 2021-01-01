移动营销软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
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通过移动营销软件，企业可以跨移动网络浏览器、应用程序和广告平台制定、执行和监督针对智能手机、平板电脑和其他移动设备的各种营销活动。零售、餐饮、旅游和娱乐等各个行业都利用这些工具通过优惠、折扣和调查来吸引移动受众。移动营销软件能够收集浏览历史记录和位置等用户数据，有助于与现有客户和潜在客户进行量身定制的及时互动。这种快速的互动通常会导致快速的销售增长或用户获取，因为客户可以通过他们的移动设备迅速做出回应。将这些软件解决方案与电子邮件营销和主动通知工具集成，使营销团队能够在整个营销活动中扩大其影响力。
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Podium
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GetResponse
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OneSignal
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移动推送通知、网络推送和应用内消息传递领域的全球领导者。受到 80 万企业的信赖，每天发送 50 亿条推送通知。
Storyly
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下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
SendPulse
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自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Flowcode
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Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
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利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Customer.io
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使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
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Regal.io 是一款外拨电话和短信销售解决方案，旨在推动更多对话，以便 B2C 品牌能够更快地实现其增长目标。包括 SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和 AAA 在内的 100 多个领先品牌使用 Regal.io 通过事件驱动的电话和短信主动与客户实时互动，从而实现更高的转化率和更多收入。
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用于增加移动用户并传递相关消息的创新平台。
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在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
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MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
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了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Patch Customer Retention
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借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
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Monetag 是一个通过桌面、移动网络和应用内受众、剩余广告库存和社交流量实现货币化的平台，可以访问全球广告商和高收入导向的工具。
Insider
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一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
Iterable
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与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
Appsflyer
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使用 AppsFlyer 分析和衡量您的移动营销活动，获得有关客户旅程的宝贵见解，并做出有影响力的决策。
Notifyre
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利用 Notifyre 的安全短信和传真解决方案提升您的业务通信。通过电子邮件、应用程序在线简化短信和传真流程，或通过我们对开发人员友好的短信和传真 API 轻松集成。我们已通过 ISO 27001 认证并完全符合 HIPAA 标准，为您的传真和 SMS 消息提供最高的安全性。受益于灵活的即用即付传真和短信以及超值接收传真计划。传真功能包括： - 在线传真、电子邮件至传真、传真 API - 在线传真号码 - 传真号码移植 - 传真广播 - 向 200 多个国家/地区发送国际传真。短信功能包括： -短信在线。电子邮件至短信、短信 API - 批量短信 - 虚拟短信和彩信号码 - 订户管理 - 联...
Branch
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数字品牌在 Branch 上成长。利用企业级解决方案发展您的业务，该解决方案旨在提高端到端用户参与度，并提供跨所有设备、渠道和平台的营销效果的全面衡量。
Mobile Roadie
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Mobile Roadie 是适用于 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最强大的移动应用程序创建者。在几分钟内构建、托管和创建应用程序。
Braze
braze.com
实时提供相关的个性化客户体验。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
Appcues
appcues.com
用户入门仅仅是一个开始。 Appcues 使产品主导的团队能够在没有开发人员的情况下衡量和提高产品采用率。创建一个免费帐户即可开始。
TextUs
textus.com
TextUs 是面向招聘人员和销售人员的领先消费者参与平台，可推动渠道创建并提高转化率。用户喜欢 TextUs，因为它使他们能够更有效地与候选人、潜在客户和客户进行沟通。通过更快地获得更多响应、改善销售周期转换和候选人进入市场的速度，最大限度地提高工作效率。
StorifyMe
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用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Trumpia
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Trumpia 是一家在线多渠道营销和消息软件提供商，为企业、非营利组织和各类会员组织提供移动营销、电子邮件营销、语音广播、即时消息和社交媒体营销工具。Trumpia 排名第 46 位在软件公司中排名第 33 位，在洛杉矶都市区排名第 33 位，在加州 100 强公司中排名第 80 位，在 Inc. 5000 家 2012 年增长最快公司名单中排名第 515 位。 2011 年，网站杂志将 Trumpia 评为软件公司前 3 名。 “移动服务领域前 50 名推动者和推动者”。Trumpia.com 总部位于加利福尼亚州阿纳海姆，由总部位于加利福尼亚州的 DoCircle, Inc. 所有和运营...
SuprSend
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SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商回退，通过自动智能路由进行切...
WebEngage
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WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
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Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 1,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 Prokeep：- 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行超过 1100 ...
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Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
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Boingnet 是一个面向直邮营销人员、代理商和印刷商的直销自动化平台。 Boingnet 营销人员通过个性化 URL (pURL) 开发强大的多渠道，可跟踪响应、个性化 Web 和电子邮件渠道，并与营销自动化和 CRM 平台集成。我们的新受众功能可让您使用任何网络、登陆或电子商务平台，同时获得传统 pURL 系统的个性化和跟踪。立即注册无风险 60 天免费试用。
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激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Bloomreach
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专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
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listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
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通过人工智能驱动的 SaaS 平台，Bryj 在预算范围内以更少的技术资源更快地提供令人难以置信的端到端移动应用程序体验。 Bryj 平台通过单一来源解决方案为应用程序提供支持，该解决方案无缝连接企业系统，提供智能分析和 AI，支持 UX 营销工具，并利用应用程序工作室配置器来推动世界一流的客户体验。您可以相信，我们拥有启动和维护成功的移动应用程序所需的一切。受益于我们技术和专家团队的持续支持，您永远不必担心未来的操作系统或设备更改、应用程序商店发布、监控或安全性。让我们处理技术细节，以便您可以专注于发展您的业务。这就是企业级的安心。
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短信为销售和营销团队如何与潜在客户和现有客户建立有意义的关系开辟了新的可能性。确定潜在客户资格、转化潜在客户以及与客户互动可能具有挑战性。隆重推出 Marchex Sonar，这是专为企业打造的智能短信平台。利用人工智能的力量来自动执行初始沟通、后续行动、日程安排、点滴活动等。凭借评价最高的用户界面和用户体验之一，Sonar 为销售和营销团队在客户喜欢的渠道上提供了最佳的功能套件。数十种集成使您能够通过 CRM 或技术堆栈与客户无缝连接。借助 Marchex Sonar 转化更多潜在客户、更有效地参与并增加收入。
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Apxor 是一个开创性的无代码数字助推平台，专为消费者应用程序和网站的产品和增长团队而设计，有助于提高保留率和收入。 Apxor 通过上下文功能发现和教育帮助增强用户体验和参与度。这使得产品能够快速引导和激活用户，并创建上下文指导，最大限度地减少漏斗流失。 Apxor 的技术以智能用户参与解决方案为中心。它提供画中画视频、工具提示、指导标记、徽章、演练、微观调查等功能，旨在增强用户入门、功能发现和整体应用程序参与度。 Apxor 的推动每天覆盖超过 2000 万用户。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等独角兽品牌以及 GCash、ICICI 银行等企业的信赖，...
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Airbridge
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适用于网络和应用程序的通用归因平台，可衡量跨设备、身份和平台的真实营销效果。
Airship
airship.com
通过为企业品牌构建的客户互动平台，在客户生命周期的每个阶段传递有意义的消息。了解更多。
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Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户参与的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Voxie
voxie.com
Voxie 是对话式 AI 文本营销领导者，帮助零售、服务和餐厅热情品牌与客户建立联系并向客户学习，从而显着增加收入。要了解更多信息，请访问 www.voxie.com。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
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Nurture Boss 是第一个针对多家庭的 AMN（自动移动培育）工具。与最广泛使用的多户型 CRM 和物业管理软件的强大集成使客户能够通过定制和个性化的登陆页面来培养潜在客户。 Nurture Boss 客户的参与度比短信营销高 3 倍，比电子邮件营销高 5 倍。
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Reteno 是一个面向应用优先企业的用户参与平台。 Reteno 的功能有助于减少客户流失并充分利用您的营销传播。 Reteno 可以通过移动和网络推送、应用内、应用收件箱、电子邮件、短信和即时通讯工具轻松管理营销活动。该平台允许 - 跟踪用户行为； - 合并来自所有连接源的客户数据，包括 Firebase、BigQuery 和 PostgreSQL； - 创建具有无限条件的超级目标细分市场，以提供最相关的优惠； - 使用我们的机器学习算法预测客户的需求； - 自动个性化内容，包括产品推荐； - 在几分钟内启动现成的自动化营销活动； - 全渠道沟通以获得更大的覆盖面和重复销售； - 发送多语...
Foursquare
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Factual 是一家位置数据公司，帮助营销人员及其组织利用位置更好地了解、接触和吸引消费者。位置数据是推动营销人员和品牌做出更明智业务决策的关键。现在，我们的世界是移动的，计算无处不在，位置数据的力量可以帮助公司为其受众提供个性化的相关体验。客户使用 Factual 的洞察、定位、衡量和数据丰富产品来制定和执行数字广告策略、了解受众、衡量成功并支持创新的业务解决方案。 Factual 的客户和合作伙伴包括苹果、Facebook、Uber、Snap、谷歌和微软等多家价值数十亿美元的公司。全球 6,000 多个领先品牌使用事实数据，其中包括所有 50 个顶级国家广告商（根据 AdAge）。其数据...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一个真正的营销平台，使品牌能够完全自动化其营销策略并改变其工作方式。 Cordial 采用以客户为中心的方法进行设计，将先进的数据灵活性与先进的自适应自动化和尖端人工智能相结合，在创纪录的时间内构思、测试和实施新的营销策略 - 全部在一个平台上完成。我们是一家屡获殊荣的高增长公司，致力于帮助品牌传递更好的信息。在 Cordial 委托最近进行的一项研究中，Forrester Consulting 发现，转向 Cordial 营销平台的品牌在 3 年内获得的总净收益为 879 万美元，投资回报期不到 6 个月。了解更多信息，请访问 www.cordial.com。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家实时数据解决方案公司，为数据驱动的营销人员提供领先的全渠道衡量和归因解决方案。 Kochava 的营销操作系统™ (m/OS) 为广告商和发布商提供了一个无缝集成和管理客户身份、衡量和数据控制的平台。与当今使用的复杂、孤立的技术堆栈不同，m/OS 采取了下一步：将所有数据和关键的全渠道解决方案统一到一个超越数据聚合和报告的有凝聚力的操作系统中。 m/OS 为无限的广告商和发布商工具提供了基础，包括在平台上构建第三方解决方案的选项。通过设计，m/OS 通过使数据可访问且可操作来促进成功，从而最大限度地提高投资回报率。凭借以客户为导向的创新文化、对数据安全的专注以及...
Netmera
netmera.com
Netmera 是一个全渠道客户参与营销平台，可提供个性化的客户体验。该平台允许数字营销人员和产品经理通过人工智能支持的移动和网络推送通知、应用内消息、弹出窗口、分析和营销自动化来增加收入和投资回报率。 Netmera 在全球拥有 4.5 亿用户，每月发送 120 亿条推送通知。 Netmera 帮助公司接触、转化和留住客户。
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通过本地通信渠道延长移动用户的生命周期。通过故事提供丰富的内容并在整个渠道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家国际软件公司，致力于将现有企业与潜在和现有客户联系起来，通过故事实现更高的转化率、影响力更大的影响力、客户忠诚度以及改善其移动应用程序和网站内的沟通。我们公司不仅提供用于制作故事的简单平台，而且还提供可延长移动客户生命周期的无代码产品。我们被认为是用户参与和保留的下一代解决方案，因为数百万用户本身就喜欢故事格式。我们该怎么做呢？当涉及到任何实际的消费者交互时，可用性和速度至关重要。当公司想要在应用程序内进行通信时，我们的无代码解决方案可以使您的团队从针对每种特殊情况...
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Vizury 于 2007 年推出，是一种注重绩效的 MarTech 解决方案，帮助品牌实现更高的渠道转化和客户保留。自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点始终是能够将客户带回品牌的网站、移动应用程序或零售店，并提高新客户的获取、保留和品牌忠诚度。在推出并实现全球规模后，Vizury 的平台和业务于 2018 年被 Affle 收购。如有任何疑问，请写信至 [email protected]。