移动营销软件 - 最热门应用 - 阿鲁巴

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. 是一家实时数据解决方案公司，为数据驱动的营销人员提供领先的全渠道测量和归因解决方案。 Kochava 的营销操作系统™ (m/OS) 为广告商和发布商提供了一个无缝集成和管理客户身份、衡量和数据控制的平台。与当今使用的复杂、孤立的技术堆栈不同，m/OS 采取了下一步：将所有数据和关键的全渠道解决方案统一到一个超越数据聚合和报告的有凝聚力的操作系统中。 m/OS 为无限的广告商和发布商工具提供了基础，包括在平台上构建第三方解决方案的选项。通过设计，m/OS 通过使数据可访问且可操作来促进成功，从而最大限度地提高投资回报率。凭借以客户为导向的创新文化、对数据安全的专注以及...