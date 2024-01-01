移动营销软件 - 最热门应用 - 阿富汗

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
通过移动营销软件，企业可以跨移动网络浏览器、应用程序和广告平台制定战略、执行和监督针对智能手机、平板电脑和其他移动设备的各种营销活动。零售、餐饮、旅游和娱乐等各个行业都利用这些工具通过优惠、折扣和调查来吸引移动受众。移动营销软件能够收集浏览历史记录和位置等用户数据，有助于与现有客户和潜在客户进行量身定制的及时互动。这种快速的互动通常会导致快速的销售增长或用户获取，因为客户可以通过他们的移动设备迅速做出回应。将这些软件解决方案与电子邮件营销和主动通知工具集成，使营销团队能够在整个营销活动中扩大其影响力。
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Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 来从竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一个客户参与平台，使超过 100 万家企业每天能够传递超过 12 亿条消息。全渠道消息平台支持电子邮件、推送通知、应用内消息、短信和 Apple 的实时活动。 OneSignal 由卓越的架构提供支持，旨在轻松帮助您改善移动世界的客户旅程。 OneSignal 提供直观的个性化和分析工具、关键集成和开放 API，帮助各种规模的企业提供无缝消息传递体验并建立有意义的客户联系。想要了解有关 OneSignal 的更多信息？请观看我们的短片，了解其实际效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您还可以联系 ...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
Flowcode
flowcode.com
释放直接连接的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信赖的 QR 提供商，可提供即时转换和实时数据。我们提供从离线到在线的工具，例如第一方数据收集、下一代地理报告数据、移动优先登陆页面和 API 集成。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外拨电话和短信销售解决方案，旨在推动更多对话，以便 B2C 品牌能够更快地实现其增长目标。包括 SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和 AAA 在内的 100 多个领先品牌使用 Regal.io 通过事件驱动的电话和短信主动与客户实时互动，从而实现更高的转化率和更多收入。
CallFire
callfire.com
CallFire 为美国和加拿大的数千家企业提供易于使用的自助语音营销解决方案。我们专注于通过 IVR、语音广播和呼叫跟踪等外展和参与服务帮助本地企业增长并保持收入。除了为当地企业提供服务外，CallFire 还帮助非营利组织、宗教团体和其他组织更有效地与其受众建立联系。 CallFire 总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡，在德克萨斯州奥斯汀和乌克兰基辅设有附属办事处。
Attentive
attentive.com
Attentive® 是世界排名第一的对话式营销平台，旨在通过 1:1 短信和电子邮件交互来优化消息效果。 Attentive 在消费者购买过程的每个阶段注入智能，使企业能够与客户大规模实现超个性化的沟通。利用人工智能驱动的工具、移动优先方法、双向对话和企业级技术，Attentive 帮助全球领先品牌带来数十亿美元的在线收入。 Attentive 受到 CB2、GUESS、Urban Outfitters、Pura Vida 等公司的信赖，是希望为其客户提供强大商务体验的品牌的首选解决方案。要了解有关 Attentive 的更多信息或请求演示，请访问 www.attentive.com。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是适用于 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最强大的移动应用程序创建者。只需几分钟即可构建、托管和创建应用程序。
monetag
monetag.com
Monetag 是一个通过桌面、移动网络和应用内受众、剩余广告库存和社交流量实现货币化的平台，可以访问全球广告商和高收入导向的工具。
Notifyre
notifyre.com
利用 Notifyre 的安全短信和传真解决方案提升您的业务通信。通过电子邮件、应用程序在线简化短信和传真流程，或通过我们对开发人员友好的短信和传真 API 轻松集成。我们已通过 ISO 27001 认证并完全符合 HIPAA 标准，为您的传真和 SMS 消息提供最高的安全性。受益于灵活的即用即付传真和短信以及超值接收传真计划。传真功能包括： - 在线传真、电子邮件至传真、传真 API - 在线传真号码 - 传真号码移植 - 传真广播 - 向 200 多个国家/地区发送国际传真。短信功能包括： -短信在线。电子邮件至短信、短信 API - 批量短信 - 虚拟短信和彩信号码 - 订户管理 - 联...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款经济实惠且可靠（是的，这是可能的）一体化移动应用程序分析工具，可对您的移动应用程序用户行为、应用程序内收入、移动获取活动和崩溃进行全面分析。它于 2013 年推出，支持全球 60,000 多个移动应用程序（例如 Azur Games、METRO、汉堡王、Brave Stars）找到可行的见解并最大化其应用程序收入。 AppMetrica 被多个行业的用户获取团队、产品经理、收入经理和分析专家使用。为什么切换到 AppMetrica： - 您需要当前产品分析工具的更多功能，即渠道、细分和用户级数据。 - 您正在将用户获取活动扩展到 Google Ads 之外，并且需要...
Branch
branch.io
Branch 提供的解决方案可统一跨不同设备、平台和渠道的用户测量，并提供无缝的客户体验，无论用户来自何处。移动技术的引入已经分裂了当今的企业，导致归因不准确和链接失效，从而导致营销支出浪费和客户旅程中断。 Branch 通过提供各种用户接触点的整体视图并确保链接将用户带到网站或本机应用程序上的正确位置来解决这个问题。 Branch 被顶级移动品牌使用，包括 Target、星巴克、Airbnb、Slack 等数千家。
Iterable
iterable.com
Iterable 是一个客户沟通平台，它汇集了实时客户数据和创造体验的能力，以创纪录的时间跨渠道激活客户——我们帮助品牌通过大规模的协调、个性化和动态沟通提供愉悦的体验。凭借由 Iterable AI 提供支持的智能个性化解决方案、Catalog 的个性化动态内容功能以及一流的跨渠道个性化工具套件，Iterable 帮助品牌重新定义客户体验。通过使 Iterable 成为现代增长堆栈的焦点，您可以通过电子邮件、短信、移动推送、网络推送、应用内通知、社交等方式为客户创建无缝体验。请访问 Iterable.com 了解更多信息。
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer 凭借其先进的测量、数据分析、深度链接、参与度、欺诈防护、数据洁净室和隐私保护技术，帮助品牌为其业务和客户做出明智的选择。基于品牌可以在提供卓越体验的同时增强客户隐私的理念，AppsFlyer 帮助成千上万的创作者和 10,000 多个技术合作伙伴建立更好、更有意义的客户关系。要了解更多信息，请访问 www.appsflyer.com
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是面向企业和开发人员的通信软件。我们提供短信、彩信、语音、在线邮件、电子邮件和传真，帮助您与重要的人交谈。 ClickSend 由我们的 100 多名才华横溢的团队提供支持，他们在澳大利亚、菲律宾、英国、美国、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信赖的品牌、组织和开发人员使用。因为它们易于使用、自动化和集成。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，并通过安全可靠的平台实现闪电般的快速交付。 ClickSend 的客户通过 ClickSend 仪表板、移动应用程序、灵活的 API 或集成发送消息。 从小型企业到大型企业，ClickS...
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费和可定制的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Braze
braze.com
Braze 是领先的客户参与平台，致力于在消费者和他们喜爱的品牌之间建立持久的联系。 Braze 允许任何营销人员从任何来源收集任意数量的数据并采取行动，这样他们就可以通过一个平台跨渠道创造性地与客户实时互动。从跨渠道消息传递和旅程编排到人工智能驱动的实验和优化，Braze 使公司能够与客户建立和维持绝对有吸引力的关系，从而促进增长和忠诚度。该公司被评为 2024 年《美国新闻》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》评选的 2023 年英国最佳女性工作场所，并被 Gartner® 评为 2023 年多渠道营销中心魔力象限™ 的领导者Forrester Wave™：跨渠道营...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet 是一个面向直邮营销人员、代理商和印刷商的直销自动化平台。 Boingnet 营销人员通过个性化 URL (pURL) 开发强大的多渠道，可跟踪响应、个性化 Web 和电子邮件渠道，并与营销自动化和 CRM 平台集成。我们的新受众功能可让您使用任何网络、登陆或电子商务平台，同时获得传统 pURL 系统的个性化和跟踪。立即注册无风险 60 天免费试用。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一个简单且可扩展的解决方案，用于创建、自动化和自定义电子邮件、短信和消息应用程序营销活动。它受到全球 10,000 多家客户的信赖，为您的营销策略提供先进的自动化功能和最佳技术。 满足多渠道营销需求的完整解决方案：时事通讯、交易电子邮件、订阅表格、登陆页面、促销、短信、消息应用程序（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！尝试其拖放电子邮件生成器，集成您的营销堆栈，在几秒钟内创建自动化的多渠道工作流程，并通过深入的报告监控您的营销活动绩效。 出生于意大利，职业为国际。 MailUp 成立于 2003 年，多年来已发展成为意大利的市场领导者，业务遍及...
Appcues
appcues.com
Appcues 可以轻松衡量和提高 Web 和移动应用程序上的产品采用率，而无需开发人员。无代码平台使非技术团队能够跟踪和分析产品使用情况，并在几分钟内发布精美的应用内入门指南、公告和调查。 Appcues 受到全球数千家以创新产品为主导的企业的信赖，包括 Yotpo、Pluralsight、MongoDB、Codepen 和 ProfitWell。一如既往，Appcues 也让入门变得容易。访问 appcues.com 创建您的免费帐户！
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
TextUs
textus.com
TextUs 是面向招聘人员和销售人员的领先消费者参与平台，可推动渠道创建并提高转化率。用户喜欢 TextUs，因为它使他们能够更有效地与候选人、潜在客户和客户进行沟通。通过更快地获得更多响应、改善销售周期转换和候选人进入市场的速度，最大限度地提高工作效率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家在线多渠道营销和消息软件提供商，为企业、非营利组织和各类会员组织提供移动营销、电子邮件营销、语音广播、即时消息和社交媒体营销工具。Trumpia 排名第 46 位在软件公司中排名第 33 位，在洛杉矶都市区排名第 33 位，在加州 100 强公司中排名第 80 位，在 Inc. 5000 家 2012 年增长最快公司名单中排名第 515 位。 2011 年，网站杂志将 Trumpia 评为软件公司前 3 名。 “移动服务领域前 50 名推动者和推动者”。Trumpia.com 总部位于加利福尼亚州阿纳海姆，由总部位于加利福尼亚州的 DoCircle, Inc. 所有和运营...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备，自动智能路由切换 - ...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 1,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 Prokeep：- 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行超过 1100 ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个开创性的无代码数字助推平台，专为消费者应用程序和网站的产品和增长团队而设计，有助于提高保留率和收入。 Apxor 通过上下文功能发现和教育帮助增强用户体验和参与度。这使得产品能够快速引导和激活用户，并创建上下文指导，最大限度地减少漏斗流失。 Apxor 的技术以智能用户参与解决方案为中心。它提供画中画视频、工具提示、指导标记、徽章、演练、微观调查等功能，旨在增强用户入门、功能发现和整体应用程序参与度。 Apxor 的推动每天覆盖超过 2000 万用户。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等独角兽品牌以及 GCash、ICICI 银行等企业的信赖，...
Voxie
voxie.com
Voxie 是对话式 AI 文本营销领导者，帮助零售、服务和餐厅热情品牌与客户建立联系并向客户学习，从而显着增加收入。要了解更多信息，请访问 www.voxie.com。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一种一体化文本营销解决方案，可帮助企业增加订阅者并大规模提供 1:1 个性化购物体验。利用个性化的图片短信和销售页面，获得最高的打开率和转化率。利用先进的活动分析来赢得更多用户，并根据可能购买特定商品而不是其他商品的销售页面意图数据来细分订阅者。我们的短信专家随时为您提供帮助。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Listrak
listrak.com
Listrak 是零售行业领先的客户参与平台。 Listrak 通过无缝跨渠道编排提供一流的电子邮件、短信营销、身份解析营销和推送通知，为 1,000 多家零售商带来成果。 Listrak 的数据优先方法可大规模提供 1:1 个性化服务，因此您可以在正确的时间通过正确的渠道和设备组合发送消息，从而最大限度地提高客户参与度、收入和终身价值。
Bryj
bryj.ai
通过人工智能驱动的 SaaS 平台，Bryj 在预算范围内以更少的技术资源更快地提供令人难以置信的端到端移动应用程序体验。 Bryj 平台通过单一来源解决方案为应用程序提供支持，该解决方案无缝连接企业系统，提供智能分析和 AI，支持 UX 营销工具，并利用应用程序工作室配置器来推动世界一流的客户体验。您可以相信，我们拥有启动和维护成功的移动应用程序所需的一切。受益于我们技术和专家团队的持续支持，您永远不必担心未来的操作系统或设备更改、应用程序商店发布、监控或安全性。让我们处理技术细节，以便您可以专注于发展您的业务。这就是企业级的安心。
Sonar
sendsonar.com
短信为销售和营销团队如何与潜在客户和现有客户建立有意义的关系开辟了新的可能性。确定潜在客户资格、转化潜在客户以及与客户互动可能具有挑战性。隆重推出 Marchex Sonar，这是专为企业打造的智能短信平台。利用人工智能的力量来自动化初始沟通、后续行动、日程安排、点滴活动等。凭借评价最高的用户界面和用户体验之一，Sonar 为销售和营销团队在客户喜欢的渠道上提供了最好的功能套件。数十种集成使您能够通过 CRM 或技术堆栈与客户无缝连接。利用 Marchex Sonar 转化更多潜在客户、更有效地参与并增加收入。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款人工智能驱动的营销自动化软件，旨在简化营销流程并优化结果。它包含旨在增强营销不同方面的功能，包括电子邮件和短信营销、推送通知、实时聊天、潜在客户评分等。 Ortto 拥有自己的跨平台人工智能系统，从而确保无缝的工作流程。其人工智能功能包括电子邮件主题行建议、电子邮件打开率预测以及创建推送通知和短信期间的内容推荐。 Ortto 还提供自动实时聊天内容，其中软件根据网站内容、过去的票证和现有帮助文档生成响应。 对于更高级的操作，用户还可以根据自己的数据训练自定义人工智能模型。通过这样做，他们可以提高生成建议的准确性和相关性。 Ortto 背后的目的是通过将人工智能功能集成...
Airbridge
airbridge.io
Airbridge 是一个统一的测量解决方案，将移动测量 (MMP)、多点触控归因 (MTA)、增量和营销组合建模 (MMM) 打包到一个统一的仪表板中，帮助营销人员发现并最大限度地提高其真正的增长来源，同时授权他们使用深度链接、实时营销分析、受众构建和欺诈防护等工具。
Airship
airship.com
平均而言，移动应用程序客户的价值是非应用程序客户的 3 倍。 Airship 是一家移动应用体验公司，帮助品牌抓住这一价值。 Airship 应用体验平台 Airship 平台提供端到端解决方案，用于在整个客户应用生命周期（从获取和激活到参与度和忠诚度）中获取价值。首先是 Airship 的应用商店优化 (ASO) 解决方案，促进应用发现和下载。 Airship 的统一跨渠道旅程编排、智能内容创建和实验解决方案使应用程序团队能够将应用程序内部体验与应用程序外部消息传递联系起来，以捕获各地的客户价值。营销人员和产品经理可以使用 Airship 的无代码本机应用程序体验编辑器在几分钟而不是几个月内...
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss 是第一个针对多家庭的 AMN（自动移动培育）工具。与最广泛使用的多户型 CRM 和物业管理软件的强大集成使客户能够通过定制和个性化的登陆页面来培养潜在客户。 Nurture Boss 客户的参与度比短信营销高 3 倍，比电子邮件营销高 5 倍。
Appnext
appnext.com
Appnext 是最大的独立应用程序发现平台，提供市场上唯一的推荐引擎，涵盖应用程序内和设备上的发现。 Appnext 发现平台通过用户日常移动旅程中的 20 多次互动，提供 6.5B 每日应用程序推荐。通过与顶级 OEM、运营商和应用开发商的直接合作，Appnext 利用其“时间线”技术预测用户接下来可能使用的应用，在 10,000 多个移动接触点创造了发现体验。 Appnext 的建议正在帮助应用营销人员吸引更多活跃用户，并让他们的应用被发现、使用和重复使用。
Reteno
reteno.com
Reteno 是一个面向应用优先企业的用户参与平台。 Reteno 的功能有助于减少客户流失并充分利用您的营销传播。 Reteno 可以通过移动和网络推送、应用内、应用收件箱、电子邮件、短信和即时通讯工具轻松管理营销活动。该平台允许 - 跟踪用户行为； - 合并来自所有连接源的客户数据，包括 Firebase、BigQuery 和 PostgreSQL； - 创建具有无限条件的超级目标细分市场，以提供最相关的优惠； - 使用我们的机器学习算法预测客户的需求； - 自动个性化内容，包括产品推荐； - 在几分钟内启动现成的自动化营销活动； - 全渠道沟通以获得更大的覆盖面和重复销售； - 发送多语...
Apester
apester.com
通过交互式内容体验增强您的营销和渠道，从而产生更多潜在客户、吸引和转化用户并提高保留率。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户互动的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Appgain.io
appgain.io
Appgain 是一个全栈网络和移动营销平台，帮助移动和网络应用程序在一个平台上获得更多用户并提高参与度。 2020 年花费 2000 亿美元，只是为了让你下载应用程序，而其中 75% 的人从来不打开应用程序！ Appgain.io 致力于重新吸引流失的 75% 应用用户。我们的平台将使您能够： - 通过向用户发送短信、电子邮件、推送通知等，通过全渠道与用户建立联系。 - 通过向用户发送视频和丰富的推送通知，将您的参与率提高 10 倍 - 通过创建智能深度，使您的激活率翻倍链接。 - 通过我们的卸载跟踪和再营销解决方案重新吸引您流失的用户。 - 通过多渠道的个性化消息自动响应用户的行为。即废弃...
Sakari
sakari.io
Sakari 是一种批量短信服务，用于发送公告、提醒、警报、确认和营销活动。
Foursquare
location.foursquare.com
Factual 是一家位置数据公司，帮助营销人员及其组织利用位置更好地了解、接触和吸引消费者。位置数据是推动营销人员和品牌做出更明智业务决策的关键。现在，我们的世界是移动的，计算无处不在，位置数据的力量可以帮助公司为其受众提供个性化的相关体验。客户使用 Factual 的洞察、定位、衡量和数据丰富产品来制定和执行数字广告策略、了解受众、衡量成功并支持创新的业务解决方案。 Factual 的客户和合作伙伴包括多家价值数十亿美元的公司，例如苹果、Facebook、Uber、Snap、谷歌和微软等。全球 6,000 多个领先品牌使用事实数据，其中包括所有 50 个顶级国家广告商（根据 AdAge）。...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一个真正的营销平台，使品牌能够完全自动化其营销策略并改变其工作方式。 Cordial 采用以客户为中心的方法进行设计，将先进的数据灵活性与先进的自适应自动化和尖端人工智能相结合，在创纪录的时间内构思、测试和实施新的营销策略 - 全部在一个平台上完成。我们是一家屡获殊荣的高增长公司，致力于帮助品牌传递更好的信息。在 Cordial 委托最近进行的一项研究中，Forrester Consulting 发现，转向 Cordial 营销平台的品牌在 3 年内获得的总净收益为 879 万美元，投资回报期不到 6 个月。了解更多信息，请访问 www.cordial.com。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家实时数据解决方案公司，为数据驱动的营销人员提供领先的全渠道测量和归因解决方案。 Kochava 的营销操作系统™ (m/OS) 为广告商和发布商提供了一个无缝集成和管理客户身份、衡量和数据控制的平台。与当今使用的复杂、孤立的技术堆栈不同，m/OS 采取了下一步：将所有数据和关键的全渠道解决方案统一到一个超越数据聚合和报告的有凝聚力的操作系统中。 m/OS 为无限的广告商和发布商工具提供了基础，包括在平台上构建第三方解决方案的选项。通过设计，m/OS 通过使数据可访问且可操作来促进成功，从而最大限度地提高投资回报率。凭借以客户为导向的创新文化、对数据安全的专注以及...