移动活动应用程序 - 最热门应用

活动策划者可以使用移动活动应用程序软件轻松为其活动制作定制的移动应用程序，从而无需编码。该软件使组织者能够开发包含重要活动信息的品牌移动应用程序，包括时间表、平面图、参与者详细信息、供应商信息和演讲者简介。与会者可以轻松地在手机上下载这些应用程序，从而即时访问活动的各个方面。通常，该软件允许活动策划者在定制内容以适合其特定活动之前选择他们喜欢的设计和功能。
提交新应用
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho后台是一个全面的活动管理软件，支持规划和执行在线、离线及混合活动，提供门票销售、市场营销及数据分析等功能。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一个全面的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、展位选择和扬声器管理等功能。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是一款多功能的活动管理软件，支持活动应用、注册、现场投票、调查等，旨在提升活动的参与体验。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。
Brella
brella.io
Brella是一个领先的活动平台，支持线下、混合和虚拟活动，提供内容、网络和收入机会，助力用户实现投资回报。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一个活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，提供注册、票务、直播及参与工具等功能。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
Superevent
superevent.com
Superevent是一个活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，提供注册、营销和付款处理等工具，易于使用。
Eventee
eventee.co
Eventee是一款事件管理应用，帮助组织者管理活动，提升与会者参与度，提供日程安排、实时问答、网络交流等功能。
EventX
eventx.io
EventX是一个虚拟和混合事件管理平台，提供多语言支持、定制化摊位和观众参与工具，便于活动的计划和执行。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Grupio
grupio.com
Grupio是一款活动管理应用，帮助活动专业人士提高与会者体验，增强参与度，并推动社交媒体互动。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一个活动管理平台，提供工具支持活动的计划、促销和执行，适用于虚拟、混合和面对面的活动。
Agorify
agorify.com
Agorify是一个活动管理平台，提供自助服务、自定义的活动应用程序、票务和注册、以及引导检索功能，旨在简化活动组织。
Webex Events
socio.events
Webex Events是一款全方位的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，包括注册、签到、徽章打印和直播等功能。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一个全方位的活动管理系统，帮助用户创建、组织和管理所有类型的活动，包括线下、线上和混合形式。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一款活动管理应用，简化注册、出勤跟踪和潜在客户管理，适用于面对面和虚拟活动。
Worksup
worksup.com
Worksup 是一个便捷的活动管理平台，支持实时直播、问答、展览和商务网络活动，帮助组织者和参与者更好地进行会议与活动。
Notified
notified.com
Notified是一个活动管理平台，支持现场、虚拟和混合活动，提供注册、内容管理和数据分析等功能。
Meeting Application
meetingapplication.com
会议应用为所有参与者提供在线和现场活动体验，支持消息交流、视频连接、票务管理和活动管理。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一个综合活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面活动，提供注册、票务、推广和数据分析等功能，适用于大型企业。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。
LineUpr
lineupr.com
LineUpr是一款活动管理应用，帮助组织者为现场、线上或混合活动创建定制化的应用程序，支持实时更新和与会者互动。
Cadence
eventcadence.com
Cadence是一个综合事件管理平台，帮助用户有效计划、执行和体验线下或虚拟活动，优化协调和沟通。
Ventla
ventla.io
Ventla 是一个集成的活动管理平台，支持活动创建、交付和管理，包括注册、虚拟场地和实时流媒体功能。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium是一款活动管理平台，帮助用户简化注册、票务和与会者管理，提供实时互动和数据分析，提升活动体验。
Azavista
azavista.com
Azavista是一款多合一的活动管理应用，旨在简化活动计划过程，提供高效的注册、项目管理和现场协作功能。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit帮助用户快速创建数字化活动页面、移动应用和市场营销活动，以便与受众互动，简化活动组织过程。
Canapii
canapii.com
Canapii是一个事件管理平台，支持面对面、混合和虚拟活动，提供票务、签到和分析等工具，帮助组织高效管理活动。
InEvent
inevent.com
InEvent是一个活动管理平台，支持线下、虚拟和混合活动的组织，提供定制化的入住、注册及实时分析等功能。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf是一个事件管理软件，支持活动网站创建、注册、调查、邀请发送和徽章打印，适用于各种类型的事件。
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
Meetmaps 是一个活动管理应用，帮助主办方增加商业机会，提供活动指南，并改善与参与者的沟通。
MeetingHand
meetinghand.com
会议Hand是一款在线注册和摘要管理软件，适用于面对面、虚拟和混合活动，帮助组织者管理活动流程和与会者体验。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 是一个灵活的平台，用于简化直播、混合和虚拟事件的制作，提升在线学习的价值，已被900多家机构信赖。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 是一款事件管理平台，提供注册、票务和参与管理的工具，支持多事件并发和隐私设置，旨在简化活动组织过程。
vFairs
vfairs.com