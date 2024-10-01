移动活动应用程序 - 最热门应用 - 哥伦比亚

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动策划者可以使用移动活动应用程序软件轻松为其活动制作定制的移动应用程序，从而无需编码。该软件使组织者能够开发包含重要活动信息的品牌移动应用程序，包括时间表、平面图、参与者详细信息、供应商信息和演讲者简介。与会者可以轻松地在手机上下载这些应用程序，从而即时访问活动的各个方面。通常，该软件允许活动策划者在定制内容以适合其特定活动之前选择他们喜欢的设计和功能。
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Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 ...
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身临其境的面对面、虚拟和混合体验。 Bizzabo 活动体验操作系统是一个数据丰富的开放平台，让活动体验领导者能够管理活动、吸引受众、激活社区并交付强大的业务成果，同时保持与会者数据的私密性和安全性。作为《Forrester Wave™：B2B 营销活动管理解决方案，2023 年第一季度报告》的领导者，我们受到财富 100 强企业等世界领先品牌的信赖，为他们的活动提供支持。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 于 2011 年创立，总部位于纽约和特拉维夫。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可定制的网络研讨会、虚拟和混合活动平台。我们将强大的视频技术与强大的营销和互动体验能力相结合，打造独一无二的品牌活动。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一体化平台来创建身临其境的交互式虚拟、混合和网络研讨会活动。 BigMarker 还提供集成、API 和白标服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销、销售和学习堆栈中。让我们一起打造您梦想的在线活动。 BigMarker 成立于 2010 年，总部位于芝加哥，为全球数千家公司和组织的活动提供支持。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Superevent
superevent.com
Superevent 是完美的一体化活动平台，可为您的现场、虚拟和混合活动提供支持。吸引您的与会者并且设置简单！
Eventee
eventee.co
得益于移动和网络应用程序直观、美观的界面，我们的客户每次活动都能覆盖 70% 以上的用户群。 Eventee 功能使您能够高效管理活动、提高与会者参与度并改善整体活动体验。功能包括：活动安排、实时问题和民意调查、直播、研讨会预订、新闻源、网络、合作伙伴展示、自定义集成、自定义品牌、事件分析等。请访问 https://eventee.co 开始免费试用！
LineUpr
lineupr.com
LineUpr 是领先的活动应用程序解决方案，使活动组织者能够为其活动创建个性化且引人入胜的应用程序，适用于混合、现场或在线活动格式。凭借其用户友好的界面和广泛的自定义选项，LineUpr 使活动组织者无需任何技术专业知识即可轻松设计和管理活动应用程序。该平台提供实时更新，确保与会者随时掌握最新信息。 LineUpr 还提供强大的与会者参与功能，包括调查、实时民意调查和网络功能，促进互动并收集有价值的反馈。此外，LineUpr 具有成本效益的定价计划使其成为各种规模活动的有吸引力的选择。通过访问我们的网站 (https://lineupr.com) 或直接与我们联系，了解 LineUpr 如何...
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者能够轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一个统一的活动和网络研讨会平台，可帮助 B2B 活动营销人员简化其活动技术堆栈。使用 Zuddl 从一个平台管理您的活动计划，而不是使用 8-10 个不同的工具和平台来端到端地运行一项活动。 Zuddl 统一活动和网络研讨会平台可帮助 B2B 营销人员： - 通过统一多点解决方案提高运营效率 - 从一个平台端到端管理活动： - 构建令人惊叹的登陆页面 - 动态注册和票务 - 举办活动和网络研讨会 - 内置视频制作和编辑 - 视频点播基础设施 - 与 Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用 CRM 的本机集成 - 通过在整个活动和多个活动中及...
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一个一体化平台，用于规划、执行和体验您梦想的面对面或虚拟活动。凭借令人惊叹的图像、定制颜色和独特的徽标，您的品牌形象将成为我们平台的延伸。无论是虚拟公司会议还是音乐节，我们都努力打造能够留下持久影响的活动。
Worksup
worksup.com
20 多年来，我们一直致力于组织会议和商务活动。有一次，面对不同的活动行业挑战，我们决定创建一个既易于与会者使用又易于组织者快速设置的活动平台。现在，我们的专业知识涵盖了活动管理的各个方面，为合作伙伴提供简单的活动直播、问答、参与任务、展览机会以及参与者的商业社交活动。感谢我们从客户那里得到的反馈以及创始人的实施经验，Worksup 正在不断发展。在每次活动策划过程中，Worksup 都是组织者的支持朋友，我们的顾问会建议最佳解决方案来支持您的个人目标。
Grupio
grupio.com
Grupio 使活动专业人士能够动员他们的活动和会议，改善与会者的体验并提高社交媒体意识。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直观的技术，让您可以轻松管理您的活动，同时为您的与会者提供更好、更有吸引力的体验。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时提供您实现价值最大化所需的数据和见解。以交互为核心，Evenium 使您能够创建动态的交互式学习环境，让参与者能够与内容、演讲者以及彼此进行实时互动。 票务和注册 确保每个人（包括您自己）都能享受无缝注册流程： • 在一个地方管理注册、票务和付款。 • 使用我们易于使用的网站构建器创建自定义活动网站。 • 演讲者和与会者均可轻松在线注册。 • 自动提醒、后续电子邮件和详细分析。活动管理 专注于为您的参与者提供引人入胜的体验，而我们则负责后勤工作...
Expo Pass
expopass.com
在世博会，我们通过 Expo Pass 活动技术平台使各种活动变得轻松。我们面向未来的技术为组织者提供了规划、跟踪和举办任何类型活动（无论是现场活动还是虚拟活动）的工具。我们直观的产品旨在让组织者能够立即投入使用。但这并不意味着我们永远遥不可及。从第一天起，我们就为每位客户配备一名专门的活动成功经理。这实际上只是我们说的一种方式：“我们知道你明白了。但如果你需要任何东西，我们总是在这里。”我们知道事件不仅仅是技术。事件是关于人的。我们已经帮助数百万人建立联系、交谈、欢笑和思考……随时打招呼。可用功能： 活动注册 博览会通行证 虚拟体验 签到 徽章打印 活动应用程序 出勤跟踪 线索检索
Azavista
azavista.com
Azavista 是为旨在简化活动策划流程的企业活动组织者提供的解决方案。我们提供一整套适合您日历中任何活动的活动技术解决方案，帮助您提高效率、改善沟通和生产力并提高出席率。通过一系列广泛的模块和功能，用户可以通过一个界面设置多个活动、与 CRM 和营销自动化系统集成、管理注册、项目管理等。我们还提供签到应用程序和参与者活动应用程序，无需您的开发团队的帮助即可在几分钟内构建和自定义。我们创建了一个灵活、创新、易于使用的完整平台。轻松适应新的和不断变化的趋势和市场需求，这意味着策划者始终可以达到他们的活动期望。自 2011 年成立以来，成千上万的活动策划者使用我们的平台提高了效率和生产力，从而使...
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
Meeting Application
meetingapplication.com
会议应用程序为所有与会者提供现场活动体验，无论是现场、在线还是混合形式。它为移动设备和网页提供解决方案，以最方便的形式向参与者授予访问权限。它是一款即用型应用程序，适合任何类型和规模的会议，并具有适用于流媒体或网络活动等特定要求的多功能网页。配备此应用程序后，活动主办方可以根据需求和不同的可访问性级别，向各种用户组传递消息和内容，轻松管理目标受众。该网页还可以分发门票，稍后可以使用应用程序中的扫描仪进行验证。与会者可以通过内置的消息系统、主题聊天频道安排商务会议，甚至通过视频进行联系。会议应用程序为您提供了建立强大社区的绝佳机会，该社区能够使用一系列有用的工具每天进行交互。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由总部位于加利福尼亚州的 Jolly Technologies 创建的一款活动管理软件。它适用于各种规模的所有活动类型（会议、筹款活动、会议、贸易展览、培训、研讨会）。借助桌面平台和移动应用程序，活动组织者可以构建包含演讲者资料的活动网站并添加议程信息、注册与会者、进行调查、发送和跟踪邀请、打印活动徽章。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 简化了现场、混合和虚拟活动的制作，并通过一个旨在捕捉人、想法和知识的化学反应的单一、灵活的平台最大限度地发挥在线学习的价值。该公司的软件产品受到全球 900 多家内容驱动型组织的信赖，能够为他们的活动和教育计划创造收入、提高客户保留率并降低运营成本。欲了解更多信息，请访问 https://gocadmium.com。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您...
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
应用程序功能使活动主办方能够增加商机、提供活动指南并更好地与参与者沟通。
Ventla
ventla.io
Ventla 是一个一体化活动平台，旨在简化和鼓励互动和参与，同时提供对参与者行为的实时洞察。借助注册、本机移动应用程序、基于网络的虚拟场地和直播等全周期活动工具，Ventla 可让您通过一种易于使用的管理方式创建、交付和管理任何类型的活动，无论是现场活动还是虚拟活动控制板。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款在线注册和摘要管理软件，适用于现场、虚拟和混合活动，旨在减轻活动组织者的困扰，并为与会者提供无缝体验。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智能驱动的一体化活动管理软件，带有与会者 CRM。它提供活动应用程序、网站、注册、实时民意调查、调查、实时地图、多活动应用程序、潜在客户开发服务和与会者参与。 webMOBI 可帮助您体验更加优雅、简化且可定制的移动应用程序，适用于活动、节日、企业和大学校园。我们的尖端软件受到全球 100 个品牌的信赖，适用于企业活动、会议、贸易展览、内部/外部会议等。查看我们的游戏化和功能更丰富的平台，活动策划者只需使用我们的最佳活动应用程序生成器 -webMOBI 即可轻松吸引与会者。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以帮助您： - 立即创建数字形象，在几分钟内启动活动网页、移动应用程序、注册和社区营销活动 - 一切都基于您的内容 - 建立忠诚的关系，让演讲者、赞助商和参展商能够讲述自己的故事- 管理资料和个性化社交媒体内容 - 吸引相关受众，通过为演讲者、赞助商和参展商定制的社交媒体内容吸引与会者，同时提供简单明了的定价，无隐藏费用，让您能够专注于组织活动，而无需担心隐藏费用成本
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情...