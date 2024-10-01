移动电子商务软件 - 最热门应用 - 喀麦隆

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
移动电子商务（m-commerce）软件使公司能够增强喜欢使用移动设备的消费者的购物体验。电子商务企业利用该软件开发适合其行业和目标受众的定制移动应用程序。移动商务软件主要由电子商务专业人士使用，偶尔也由营销团队使用，可确保应用程序遵守公司的品牌指南。 将该软件与电子商务平台的移动版本区分开来很重要。移动商务软件应该允许用户创建新的应用程序，而不仅仅是修改现有的应用程序。为了符合此类别的资格，移动开发软件必须包含特定的电子商务功能。
提交新应用
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是将在线商店添加到任何网页或社交媒体配置文件的最简单方法。 Ecwid by Lightspeed 已被 175 个国家/地区的数十万商家所使用，它拥有您接触客户所需的一切，无论他们身在何处：亲自、通过您的网站、Instagram、Facebook、亚马逊或 Google 购物。借助 Ecwid 的销售点集成、电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理您的营销、推销和销售。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
AppMySite
appmysite.com
使用最强大的移动应用程序生成器创建应用程序。 AppMySite 使应用程序开发变得简单。无需编写一行代码即可为 Android 和 iOS 构建优质的本机移动应用程序。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是创建专业级 iOS 和 Android 移动应用程序的最快、最简单的方法。这个独一无二的 DIY 平台可让您自定义应用程序的各个方面，而无需编写任何代码。只需拖放即可从头开始构建应用程序，或自定义预构建的模板之一。您可以完全控制应用程序的外观和感觉，同时为您处理后端开发工作。这就像整个开发团队都触手可及。该平台拥有超过 10,000 个使用 BuildFire 创建的应用程序，功能强大且灵活，足以随着您的业务增长而扩展。没有其他应用程序构建器以如此实惠的价格提供这种级别的功能。
Builder.ai
builder.ai
现在您可以订购应用程序，就像订购披萨一样。然后，我们使用用于制造汽车的装配线来生产您的定制应用程序。 Gartner® 将这种构建软件的新方式称为“Visionary”。 Builder.ai 为您提供的服务： 1. 预先提供有保证的价格和准确的时间安排 2. 对您可以构建的内容没有任何限制 3. 免费原型来可视化您的应用程序将如何工作 4. 您拥有您的代码 5. 持续的专家支持 – 甚至您的应用程序成功交付后
Shopney
shopney.co
Shopney 是 Shopify 和 Shopify Plus 品牌的最佳移动应用程序构建器。借助其简单的拖放设计编辑器，您可以将 Shopify 商店转换为 iOS 和 Android 移动应用程序。它具有独特的功能，例如主题选项和应用内聊天。因此，您可以确保您的移动应用程序符合品牌并推动更多销售。 Shopney 与流行的 Shopify 应用程序集成，将您网站的整个电子商务功能引入您的移动应用程序。
nandbox
nandbox.com
nandbox 应用程序构建器是市场上唯一的本机应用程序构建器。 nandbox 一直致力于提供市场上最先进的应用程序构建器，只需单击按钮即可安装数百个功能。无需任何编码背景即可创建 Android 和 iOS 本机应用程序。加入超过 12,000 名满意的客户，从免费且专业设计的模板中进行选择，并通过 14 天的试用期试用 nandbox 应用程序生成器，所有这些都无需在开发上花费一美元，也不需要任何编码经验。
Mowico
mowico.com
无代码移动应用程序生成器，可在一小时内通过三个步骤将您的电子商务业务转换为移动应用程序；没有任何编码知识！
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps 是一个由人工智能驱动的综合性移动商务平台，使在线商店能够使用完全原生的移动应用程序扩大移动收入、提高转化率并提高保留率。我们相信利用人工智能、机器学习、语音报告等尖端技术实现整个移动商务的自动化。
JMango360
jmango360.com
我们帮助电子商务公司实现移动增长。我们提供原生应用程序、应用程序营销和定制应用程序开发。人们 90% 的“移动时间”都花在了应用程序上。这改变了客户看待移动购物的方式。他们想要快速、流畅且令人惊叹的移动体验。仅通过移动网站，您无法为他们提供这种体验。因此，请在几周内将 JMango360 的原生购物应用程序与您现有的网上商店集成。
Tapcart
tapcart.com
Tapcart 将 Shopify 网站变成漂亮的移动应用程序。只需点击几下，您就可以构建具有不同产品网格和搜索功能的自定义应用程序。使用您自己的一组触发器和消息向您的客户发送推送通知。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 顶级电子商务平台开始在线销售并发展您的业务。 Builderfly 帮助您建立、营销和发展您的业务。立即注册！