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最热门 最近添加 移动归因平台 - 最热门应用

公司利用移动归因平台来识别移动应用程序安装的来源，包括所涉及的活动、合作伙伴和渠道。该软件可以识别用户最初遇到应用程序的位置，并使用各种标识符来评估应用程序从安装前到安装后的整个过程。一般归因软件依靠像素和 cookie 来衡量营销和销售活动中的操作和接触点的影响，与此相反，移动归因软件专门关注驱动单个应用程序安装的方法。 鉴于移动应用程序独立于 cookie 运行，移动归因软件依赖于替代标识符，例如 IP 地址、设备 ID、设备类型、浏览器和操作系统。许多移动归因软件提供商强调“以人为本”的归因，通过合并所有用户交互和转化（无论其来源如何）来扩大归因范围。