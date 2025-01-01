移动归因平台 - 最热门应用

公司利用移动归因平台来识别移动应用程序安装的来源，包括所涉及的活动、合作伙伴和渠道。该软件可以识别用户最初遇到应用程序的位置，并使用各种标识符来评估应用程序从安装前到安装后的整个过程。一般归因软件依靠像素和 cookie 来衡量营销和销售活动中的操作和接触点的影响，与此相反，移动归因软件专门关注驱动单个应用程序安装的方法。 鉴于移动应用程序独立于 cookie 运行，移动归因软件依赖于替代标识符，例如 IP 地址、设备 ID、设备类型、浏览器和操作系统。许多移动归因软件提供商强调“以人为本”的归因，通过合并所有用户交互和转化（无论其来源如何）来扩大归因范围。
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Branch
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Branch 是一个提供跨设备和平台用户测量的解决方案，帮助企业简化用户旅程和优化营销渠道.
Madgicx
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Madgicx是一款帮助Meta广告客户优化广告效果的工具，提供广告管理、创意生成和自动化等功能，旨在提高广告收益。
Adjust
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Adjust是一款分析和测量工具，帮助企业优化移动应用性能，追踪用户行为和广告效果，提供详细的归因和分析服务。
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AppMetrica 是一款移动应用分析工具，提供用户行为、收入和崩溃报告的全面分析，支持 iOS 和 Android 平台的开发人员。
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Airbridge是一款统一的移动测量平台，提供归因、增量分析和营销组合建模，帮助企业优化应用增长并加强受众管理与数据分析。
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AppsFlyer 是一个移动归因和分析平台，帮助企业优化用户获取与保留策略，提供数据分析、欺诈保护和隐私技术。
Tenjin
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Tenjin是一款移动应用测量工具，帮助开发者跟踪性能、广告归因和收入，特别适用于游戏公司。
Upland Adestra
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高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
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Singular是一个营销分析平台，帮助企业跟踪用户行为、衡量投资回报率（ROI）并优化营销活动，支持多渠道数据分析。
Kochava
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Kochava是一款实时数据解决方案应用，帮助营销人员和开发者优化移动应用性能，提供分析、归因、欺诈检测和用户追踪工具。
Cometly
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Cometly是一款营销归因平台，帮助企业跟踪广告效果，优化广告决策，以准确数据支持营销策略。
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Tapstream是一个应用程序营销仪表盘，帮助开发者追踪渠道推广效果、用户留存和投资回报率。
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