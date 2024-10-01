移动归因平台 - 最热门应用 - 捷克

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公司利用移动归因平台来识别移动应用程序安装的来源，包括所涉及的活动、合作伙伴和渠道。该软件可以识别用户最初遇到应用程序的位置，并使用各种标识符来评估应用程序从安装前到安装后的整个过程。一般归因软件依靠像素和 cookie 来衡量营销和销售活动中的操作和接触点的影响，与此相反，移动归因软件专门关注驱动单个应用程序安装的方法。 鉴于移动应用程序独立于 cookie 运行，移动归因软件依赖于替代标识符，例如 IP 地址、设备 ID、设备类型、浏览器和操作系统。许多移动归因软件提供商强调“以人为本”的归因，通过合并所有用户交互和转化（无论其来源如何）来扩大归因范围。
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AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款经济实惠且可靠（是的，这是可能的）一体化移动应用程序分析工具，可对您的移动应用程序用户行为、应用程序内收入、移动获取活动和崩溃进行全面分析。它于 2013 年推出，支持全球 60,000 多个移动应用程序（例如 Azur Games、METRO、汉堡王、Brave Stars）找到可行的见解并最大化其应用程序收入。 AppMetrica 被多个行业的用户获取团队、产品经理、收入经理和分析专家使用。为什么切换到 AppMetrica： - 您需要当前产品分析工具的更多功能，即渠道、细分和用户级数据。 - 您正在将用户获取活动扩展到 Google Ads 之外，并且需要...
Adjust
adjust.com
Adjust 是一款测量和分析套件，可为营销人员提供将应用程序从早期阶段发展到成熟阶段所需的可见性、洞察力和工具。我们提供端到端的解决方案，用于优化广告效果和最大化回报，并以准确的归因数据和深入的报告为支持，这对于实现业务目标至关重要。 Adjust 是 AppLovin（纳斯达克代码：APP）的子公司，AppLovin 是领先的营销软件平台，为开发人员提供一套强大的集成解决方案，以解决他们的关键任务功能，例如用户获取、货币化和衡量。如需了解更多关于 Adjust 的信息，请访问 www.adjust.com。
Branch
branch.io
Branch 提供的解决方案可统一跨不同设备、平台和渠道的用户测量，并提供无缝的客户体验，无论用户来自何处。移动技术的引入已经分裂了当今的企业，导致归因不准确和链接失效，从而导致营销支出浪费和客户旅程中断。 Branch 通过提供各种用户接触点的整体视图并确保链接将用户带到网站或本机应用程序上的正确位置来解决这个问题。 Branch 被顶级移动品牌使用，包括 Target、星巴克、Airbnb、Slack 等数千家。
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer 凭借其先进的测量、数据分析、深度链接、参与度、欺诈防护、数据洁净室和隐私保护技术，帮助品牌为其业务和客户做出明智的选择。基于品牌可以在提供卓越体验的同时增强客户隐私的理念，AppsFlyer 帮助成千上万的创作者和 10,000 多个技术合作伙伴建立更好、更有意义的客户关系。要了解更多信息，请访问 www.appsflyer.com
Tenjin
tenjin.com
Tenjin 为手机游戏和应用开发商提供免费启动、按需付费的广告衡量服务。我们帮助中小型公司通过营销洞察力超越自身实力，使他们能够与大型出版商竞争。 Tenjin 是 Ruby Games、Voodoo、Kooapps 和 Say Games 等工作室发展不可或缺的一部分，目前受到超过 25,000 个应用程序和 300 个平台合作伙伴的信任。 Tenjin 成立于 2014 年，总部位于旧金山和柏林，核心产品包括广告衡量、嵌入式广告收入和货币化指标、成本汇总、SKAdNetwork 报告和数据仓库。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx：E-com 广告云提供全方位的解决方案，帮助 Meta 广告商优化其广告的所有领域 - 包括 Facebook 跟踪、自动化、定位、创意和广告管理。
Airbridge
airbridge.io
Airbridge 是一个统一的测量解决方案，将移动测量 (MMP)、多点触控归因 (MTA)、增量和营销组合建模 (MMM) 打包到一个统一的仪表板中，帮助营销人员发现并最大限度地提高其真正的增长来源，同时授权他们使用深度链接、实时营销分析、受众构建和欺诈防护等工具。
Cometly
cometly.com
Cometly 是一个归因云平台，使企业能够为其广告活动获得更准确的归因，并根据准确的数据做出更明智的广告优化决策。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家实时数据解决方案公司，为数据驱动的营销人员提供领先的全渠道测量和归因解决方案。 Kochava 的营销操作系统™ (m/OS) 为广告商和发布商提供了一个无缝集成和管理客户身份、衡量和数据控制的平台。与当今使用的复杂、孤立的技术堆栈不同，m/OS 采取了下一步：将所有数据和关键的全渠道解决方案统一到一个超越数据聚合和报告的有凝聚力的操作系统中。 m/OS 为无限的广告商和发布商工具提供了基础，包括在平台上构建第三方解决方案的选项。通过设计，m/OS 通过使数据可访问且可操作来促进成功，从而最大限度地提高投资回报率。凭借以客户为导向的创新文化、对数据安全的专注以及...
Singular
singular.net
当今营销人员成功的关键是准确了解在何处以及如何投资下一笔广告资金。 Singular 通过下一代归因、全漏斗营销数据和一流的欺诈预防功能提供营销投资回报率的完整视图，帮助营销人员实现这一目标。借助 Singular，您能够 - 衡量并报告您使用的所有渠道：使用 Singular 的开放集成框架衡量应用程序、网络、短信、推荐、电子邮件和电视的跨平台性能。 - 通过将归因与领先的成本聚合相结合来分析投资回报率：强大的数据连接器满足归因，以释放每个营销活动、发布商、创意和关键字的营销绩效。 - 跟踪和分析整个用户生命周期：捕获整个用户旅程，通过深层链接、网络到应用程序和跨设备归因来报告跨平台的获取和...
Tapstream
app.taps.io
Tapstream 是一个营销仪表板，供应用程序制造商跟踪跨渠道的获取、保留和投资回报率。