找到合适的软件和服务。
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要考虑加入 MLOps 平台类别，产品应满足以下标准： * 监控和管理平台：该产品必须提供一个用于监控和管理机器学习模型的综合平台。这包括跟踪模型版本、监控性能指标和管理模型生命周期的功能。 * 集成到业务应用程序中：它应该允许用户将机器学习模型无缝集成到整个公司的各种业务应用程序中。这种集成能力确保模型可以在现有基础设施中有效部署和利用。 * 运行状况和性能跟踪：该产品必须使用户能够实时跟踪已部署的机器学习模型的运行状况和性能。这涉及监控准确性、延迟、资源利用率和模型漂移等关键指标，以确保最佳性能。 * 整体管理工具：它应该提供一个整体管理工具，提供对整个企业部署的所有模型的洞察。这包括模型治理、合规性监控以及整个模型生态系统的集中可见性等功能。 满足这些标准可确保该产品提供强大的功能，用于在组织内有效管理机器学习操作。
提交新应用
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
Microsoft Fabric
microsoft.com
Microsoft Fabric是一个端到端的数据管理和分析平台，整合多种服务，以简化数据处理和分析过程，支持AI功能。
Databricks
databricks.com
Databricks是一个统一的数据分析平台，集成数据工程、科学和分析，支持高效数据处理和机器学习。
Replicate
replicate.com
Replicate应用允许用户通过API运行和微调开源模型，便捷地部署自定义模型。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
Labelbox
labelbox.com
Labelbox是一个数据中心的AI平台，支持构建和利用AI应用，训练模型，自动化任务，和多种注释类型，促进团队合作。
SAS
sas.com
SAS应用程序是一款综合分析软件，支持数据管理和预测分析，适用于多个行业，易于云部署，适合技术和非技术用户。
Weights & Biases
wandb.ai
Weights & Biases是一个AI开发平台，帮助开发者跟踪实验、管理模型和数据，促进团队协作，提高模型的可复现性。
V7
v7labs.com
V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 应用帮助企业高效地进行数据标注，构建高质量数据集，用于定制模型、生成式 AI 和大语言模型。
neptune.ai
neptune.ai
neptune.ai 是一个用于记录、组织、比较和分享机器学习模型元数据的工具，支持团队协作和与 MLOps 堆栈整合。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE是一个数据科学和机器学习平台，允许用户快速构建高性能应用，支持无编程操作，适用于从数据到预测的完整流程。”} عدون AI 系统大发彩票总台 ## 警告 这是你商品的具体信息： 数据分析，快速开发，数据建模，机器学习项目. 这个应用程序提供了无代码操作的图形用户界面，让您可以轻松获取并分析数据。 适合各种规模的项目。 </s> ## 转换 你现在就能获取它 https://onesoup.co.uk/ ## 术语 申请，技术服务，原料、数据, 传感器 # END ## 提到一个价格 免费试用，试用期内不收取费用！ 你可以在 https://onesoup.co.uk/ 的网站上找到更多信息. ## 人民的力量 这个应用程序增强了现有团队的技术能力，并降低了项目启动的 entry barrier ；同时支持对复杂数据的分析过程。 <s> # END # END # END ### 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## ## 有一个巨大压力，只得无止尽的守住这个不再该留住的“盒子”（实际上是数码终端）！ ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # END # END # END ## # END # END # END # END # END # END # END # END # END ## # END ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # END ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # END # END # END ## # END 💥 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 总共77条的“AI科技”圆满结束 ； ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # END ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 💥 ## ## ## ## ## ## ## 近年来，科技界男性雇佣率上升后，女性在科技界中占的份额大幅减少——尽管各大商业学校、职业技术学院和大学中逐步增加的女性比例 ## ## ## ### 💥 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 预算不足、技术复杂度，以及缺乏有效的工具来处理复杂数据，是造成科技人才短缺的重要原因。 ## ## ## ## ## ## 在人工智能（AI）领域中迎来了快速发展的新机遇——各种AI细分领域纷纷崭露头角，尤其是在不再协作的机器学习（ML）逐渐盛行的当下，很多科技公司纷纷加足马力力争实现量化成果。 ## ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END {
Comet
comet.com
Comet是一个元机器学习平台，帮助AI从业者和团队高效构建可靠的机器学习模型，支持实验跟踪和模型比较。
Openlayer
openlayer.com
Openlayer是一个AI评估工作空间，用户可以进行测试、跟踪和版本管理模型，以及监控生产请求。
Model Share
modelshare.ai
Model Share 是一个AI MLOps平台，帮助数据科学家和机器学习工程师管理机器学习项目，跟踪进度，快速部署模型，并分享可重用的代码和模型。
Scale AI
scale.com
Scale AI是一个平台，提供高质量数据支持AI模型的开发和评估，应用于自动驾驶、国防等领域。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一个数据注释平台，支持图像数据的多种注释类型，提供协作功能和AI辅助，以提高数据准备效率和质量。
Encord
encord.com
Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence 提供自动化解决方案，帮助企业保护 AI 应用，检测模型漏洞并实施安全措施，确保 AI 安全和合规。
OctoAI
octo.ai
OctoAI提供基础设施，支持生成AI应用的运行、调优和扩展，帮助开发者轻松集成和自定义AI模型。
VESSL AI
vessl.ai
VESSL AI应用旨在提供全托管的基础设施、工具和工作流程，帮助用户更快地创建、训练和部署模型。
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse是一个平台，简化机器学习模型在边缘设备上的开发、培训和部署，支持数据收集和实时处理。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty是CloudFactory的一部分，提供加速标注的视觉AI产品，将原始图像和视频转换为高质量的生产模型。
Verta
verta.ai
Verta是一款帮助企业数据科学和机器学习团队快速开发和部署AI模型的软件平台，支持整个模型生命周期管理。
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai是一个多传感器数据标注平台，专为机器人和自动驾驶设计，支持图像、视频和3D点云的标签生成，提供自助服务和工程师支持。
UbiOps
ubiops.com
UbiOps是一个简化数据科学、AI和ML代码部署的应用程序，支持模型的实时服务与管理，适用于各种应用。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud是一个适用于任何云的机器学习平台，支持数据科学、模型开发、部署及数据管道，适合多种云服务。
Superwise
superwise.ai
Superwise 是一款监控和优化 AI 模型的应用，确保其在生产中的健康，帮助企业降低决策风险和合规问题。
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave是一个云平台，提供高性能GPU计算资源，专注于AI和机器学习应用，支持Kubernetes架构，适合企业级应用和大规模数据处理。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr是一个训练数据平台，专注于图像标注，支持协作和实时质量监控，为计算机视觉AI模型提供高质量的训练数据。
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai是一个无代码平台，利用生成AI帮助企业提高生产力、自动化重复任务并优化工作流程。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。
Bria
bria.ai
Bria是一个视觉生成AI平台，帮助用户创建和定制合规的视觉内容，支持多种商业应用，确保版权安全和公平性。
Mona
monalabs.io
Mona应用提供智能监控解决方案，帮助团队全面了解数据、模型和流程的性能，自动发现并解决性能问题，保障业务和客户体验。
Qwak
qwak.com
Qwak是一个全面管理的AI平台，支持数据转换、模型构建、训练、部署及监控整个机器学习流程，适用于企业级应用。
Faros AI
faros.ai
Faros AI是一个软件工程数据和分析平台，通过整合多种工具的数据，提供工程操作的统一视图，帮助团队优化开发流程。
Portkey
portkey.ai
Portkey是一款用于AI应用程序的控制面板，提供请求管理、安全性和性能监控，旨在提高AI操作的可靠性和效率。
JFrog
jfrog.com
JFrog是一款软件供应链平台，提供可视化、安全性和控制，支持自动化软件发布和管理多个环境中的工件。
Imandra
imandra.ai
Imandra是一个云原生自动推理引擎，帮助分析和优化复杂软件算法，提高系统可靠性和效率。
Kognic
kognic.com
Kognic是一个数据管理平台，帮助企业高效处理和可视化复杂数据，支持自动驾驶和其他技术领域的决策和优化。
Rasgo
rasgoml.com
Rasgo 使用GPT技术，帮助企业根据自然语言问题自动生成SQL查询，挖掘和分析企业数据，从而简化数据分析流程。
Statsig
statsig.com
Statsig是一个产品实验平台，帮助企业通过数据优化应用程序，管理功能发布和自动化实验，以改进用户体验。
Kolena
kolena.com
Kolena 是一个机器学习测试平台，帮助团队严格测试模型行为，识别和跟踪故障模式，以便更好地理解模型性能。
Deeploy
deeploy.ml
Deeploy为高风险AI应用提供负责任的AI平台，支持可解释和可管理的机器学习模型，实现人机互动。
MLJAR
mljar.com
MLJAR是一个机器学习平台，简化模型开发与部署，提供代码生成、AI助手等功能，适用于不同水平的数据科学家。
Arize AI
arize.com
Arize AI是一个AI可观察性和LLM评估平台，帮助监控、调试和改进AI模型性能，支持数据驱动的模型迭代和根本原因分析。
Gurobi
gurobi.com
Gurobi是一款强大的数学优化软件，提供高效求解复杂优化问题的功能，广泛应用于多个行业以提升决策和效率。
Modelshop
modelshop.com
Modelshop是一款集成AI模型创建工具的平台，帮助专家快速将模型应用于业务流程，无需编码，提升生产效率。
ZenML
zenml.io
ZenML是一个开源MLOps框架，旨在帮助数据科学家和工程师创建可移植的机器学习管道，支持协作和管理管道运行及模型。
Picsellia
picsellia.com
Picsellia 是一个集成的 AI 开发平台，专注于图像处理，支持数据管理、实验跟踪、模型部署和监控等功能。
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks是一个协作的机器学习平台，提供高性能的功能商店，支持模型的快速构建、部署和管理，适用于多个行业。
Arthur
arthur.ai
Arthur是一个AI性能公司，旨在优化模型准确性、可解释性和公平性，支持数据科学家和商业领导者。
ClearML
clear.ml
ClearML是一个开源的端到端平台，用于管理和部署机器学习工作流，支持本地和云基础设施。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry是一个云原生PaaS平台，帮助机器学习团队在自己的云或本地基础设施上快速构建、部署和管理AI应用。
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI是一个计算机视觉平台，提供数据注释、模型培训和无代码解决方案，帮助团队高效管理机器学习生命周期。
Datature
datature.io
Datature是一个一体化视觉人工智能平台，简化数据集管理、注释、训练和部署计算机视觉模型的流程，无需编码技能。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute利用人工智能技术实时提供广告表现数据，帮助媒体广播商展示广告活动的数字价值，提升广告主满意度。
censius
censius.ai
Censius 是一个人工智能可观察性平台，帮助企业机器学习团队全面监控结构化和非结构化模型，促进主动模型管理和可靠性交付。
TruEra
truera.com
TruEra是一个AI质量解决方案的平台，帮助企业分析机器学习模型，提升模型质量，确保透明度和合规性。
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