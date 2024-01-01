MLOps 平台 - 最热门应用 - 比利时

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
要考虑加入 MLOps 平台类别，产品应满足以下标准： * 监控和管理平台：该产品必须提供一个用于监控和管理机器学习模型的综合平台。这包括跟踪模型版本、监控性能指标和管理模型生命周期的功能。 * 集成到业务应用程序中：它应该允许用户将机器学习模型无缝集成到整个公司的各种业务应用程序中。这种集成能力确保模型可以在现有基础设施中有效部署和利用。 * 运行状况和性能跟踪：该产品必须使用户能够实时跟踪已部署的机器学习模型的运行状况和性能。这涉及监控准确性、延迟、资源利用率和模型漂移等关键指标，以确保最佳性能。 * 整体管理工具：它应该提供一个整体管理工具，提供对整个企业部署的所有模型的洞察。这包括模型治理、合规性监控以及整个模型生态系统的集中可见性等功能。 满足这些标准可确保该产品提供强大的功能，用于在组织内有效管理机器学习操作。
提交新应用
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Microsoft Fabric
microsoft.com
将您的数据带入人工智能时代。 通过在单个人工智能驱动的平台上将每个数据源和分析服务连接在一起，重塑每个人访问、管理和处理数据和见解的方式。
Labelbox
labelbox.com
Labelbox 是一个以数据为中心的人工智能平台，允许用户构建和利用人工智能应用程序。该平台提供了训练和微调模型的能力，以及使用 LLM（Labelbox 机器学习模型）自动执行任务的能力。 在功能方面，Labelbox 利用 cookie 来增强用户体验、分析网站流量、协助营销工作以及了解用户如何与平台交互。 必要的 cookie 用于基本功能，例如页面导航和访问安全区域。首选项 cookie 使平台能够记住用户特定的信息，例如首选语言或区域。 Labelbox 还采用统计 cookie，帮助网站所有者收集有关访问者如何与平台交互的信息。这些统计数据是匿名收集和报告的。 此外，La...
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信赖，为自动驾驶汽车、地图、AR/VR、机器人等人工智能应用提供高质量的训练数据。
neptune.ai
neptune.ai
在一个位置记录、组织、比较、注册和共享所有 ML 模型元数据。 - 随着建模团队的成长而实现自动化和标准化 - 与您的团队和整个组织就模型和结果进行协作 - 使用托管、部署在本地或私有云中。与任何 MLOps 堆栈集成
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进...
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注...
Replicate
replicate.com
使用 API 运行 AI。运行和微调开源模型。大规模部署自定义模型。全部只需一行代码。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate 是领先的平台，可利用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。借助先进的注释和 QA 工具、数据管理、自动化功能、本机集成和数据治理，我们使企业能够构建数据集和成功的 ML 管道。与 SuperAnnotate 的专家和专业管理的注释团队合作，可以帮助您快速提供高质量的数据，以构建性能最佳的模型。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
Model Share
modelshare.ai
Model Share AI MLOps 平台是机器学习创新的动态中心。 它允许数据科学和机器学习工程师从头到尾轻松管理机器学习项目。您可以改进模型，使用丰富的 ML 分析和报告工具跟踪进度，并立即部署模型。 在 Model Share AI，我们还正在构建世界上最大的可重用 ML 模型数据库，用户可以构建数据科学组合、生成和共享可重现的模型和可重用代码。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屡获殊荣的 ML 平台，适用于拥有 100,000 多名用户的任何云，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。用户可以在完全托管的环境中启动具有 4TB RAM 的笔记本、添加 GPU、连接到分布式工作集群、构建大型语言模型等。数据科学家和分析师使用他们想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜欢的语言、IDE 和机器学习库。 我们提供完整的 Git 集成、共享自定义映像和安全凭...
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。
Katonic.ai
katonic.ai
在无代码 Katonic 生成人工智能平台上只需几分钟即可构建强大的人工智能应用程序。借助生成式 AI 的力量，提高您和您员工的生产力、增强客户体验并完成只有大型企业才能完成的事情。 * 无需编码技能。 * 企业级安全性。 * 50+ 法学硕士可供选择 * 根据您自己的数据进行训练，并使用您自己的护栏。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
Openlayer
openlayer.com
Openlayer 是人工智能的评估工作区。初创公司和财富 500 强公司都使用 Openlayer 来运行测试、跟踪和版本模型以及监控生产请求。 最先进的平台，用于从头开始构建高质量、值得信赖的模型。
Comet
comet.com
Comet 是一个元机器学习平台，旨在通过简化和连接机器学习模型生命周期，帮助人工智能从业者和团队为现实应用程序构建可靠的机器学习模型。通过利用 Comet，用户可以利用机器学习实验跟踪来跟踪、比较、解释和重现他们的模型。在数千名用户和多家财富 100 强公司的支持下，Comet 提供见解和数据来构建更好、更准确的 AI 模型，同时提高团队之间的生产力、协作和可见性。
OctoAI
octo.ai
OctoAI 提供用于运行、调整和扩展生成式 AI 应用程序的基础设施。 OctoAI 让模型为您服务，而不是相反。开发人员可以轻松访问高效的人工智能基础设施，这样他们就可以运行他们选择的模型，针对特定用例进行调整，并无缝地从开发扩展到生产。凭借市场上最快的基础模型（包括 Llama-2、Stable Diffusion 和 SDXL）、集成定制解决方案以及世界一流的 ML 系统，开发人员可以专注于构建让客户惊叹的应用程序，而无需成为 AI 基础设施专家。 该公司得到领先风险投资公司的支持，总部位于华盛顿州西雅图。 OctoAI 由创建者 Apache TVM 创立并领导，Apache TV...
Encord
encord.com
Encord 是从数据中解锁人工智能的端到端平台。大规模安全地开发、测试和部署预测性和生成式人工智能系统，以释放机器学习的价值。创建高质量的训练数据、利用主动学习管道、评估模型质量、微调模型等等，全部集中在一个易于使用的平台上。 * 注释 - 通过可定制的工作流程和质量控制工具，有效地标记任何视觉模式并管理大规模注释团队。 * 主动 - 测试、验证和评估您的模型，并展示、整理和优先考虑最有价值的数据进行标记，以增强模型性能。 * Apollo - 大规模训练、微调和管理专有模型和基础模型，用于生产人工智能应用程序。 * 加速 - 按需、专业的标签服务可帮助您扩大规模。 Encord 受到 R...
VESSL AI
vessl.ai
借助完全托管的基础设施、工具和工作流程，更快地大规模构建、训练和部署模型。
Weights & Biases
wandb.ai
权重和偏差：人工智能开发者平台。 跟踪使用权重和偏差使模型可重现所需的一切 - 从超参数和代码到模型权重和数据集版本。 权重和偏差可帮助您的 ML 团队通过优化、可视化、协作和标准化模型和数据管道来释放生产力——无论框架、环境或工作流程如何。 W&B 已被 OpenAI、Lyft、Pfizer、Qualcomm、NVIDIA、Toyota、GitHub 和 MILA 的 ML 工程师使用，是机器学习最佳实践新标准的一部分。 W&B 对于个人使用和学术项目都是免费的，而且很容易上手。
UbiOps
ubiops.com
将您的本地分析脚本转变为强大的数据驱动应用程序！ UbiOps 是一个易于使用的部署和服务层，适用于您的数据科学、人工智能和机器学习代码。它将您的 Python 和 R 模型和脚本转换为实时 Web 服务，使您可以随时随地使用它们。从简单的数据处理功能到复杂的机器学习 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以轻松地在您自己的应用程序、网站或数据/IT 基础设施内运行它们。无需担心安全性、可靠性或可扩展性。 UbiOps 显着降低了开发成本，提高了数据科学团队的生产力并缩短了上市时间。 UbiOps 可以用作软件即服务 (SaaS) 或安装在您自己的（云）环境中。您可以从我们的...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代...
Kognic
kognic.com
科尼奇 |适用于 ADAS/AD 的一流传感器融合解决方案。数据集管理平台帮助全球企业组装高效的地面实况数据管道以进行传感器融合。 Kognic 提供数据平台，加速性能关键型应用程序的机器学习。我们经过验证的 MLOps 工具使工程师和产品团队能够以可测量且经济高效的方式开发、测试和部署 ADAS/AD 系统。
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave 是一家专业的云提供商，在业界最快、最灵活的基础设施之上提供大规模的 GPU 计算资源。作为计算和可视化领域的 NVIDIA 精英云解决方案提供商，CoreWeave 为计算密集型用例（VFX 和渲染、机器学习和 AI、批处理和像素流）构建云解决方案，其速度比 NVIDIA 快 35 倍，成本低 80%大型、通用的公共云。
Verta
verta.ai
Verta 是一家位于帕洛阿尔托的初创公司，致力于构建软件基础设施，帮助企业数据科学和机器学习 (ML) 团队快速开发和部署 ML 模型。 Verta 平台建立在 MIT CSAIL 对 ModelDB 的开创性研究之上，ModelDB 是第一个开源模型管理系统，目前在财富 500 强公司中使用。 Verta 的技术扩展了 ModelDB，以支持整个建模生命周期，包括模型训练、部署和治理。
Bria
bria.ai
BRIA.ai 是一个视觉生成人工智能平台，以其专有的生成人工智能技术而闻名。它有助于大规模创建定制的视觉内容。 该平台专为多种应用程序而设计，包括艺术家和初创企业的使用。该平台的构建重点是负责任的创新，通过道德和负责任的人工智能实践促进可持续、公平和合法的创意生态系统。 它使用 100% 经许可、认证的数据集，以确保免受版权、商标和隐私问题的影响。它还具有专利归因引擎，可以补偿创作者，营造安全的商业环境。BRIA.ai 提供人工智能基础模型，用于构建独特的视觉 Gen AI 功能和服务工具，用于模型推理、评估、优化和微调。 用户可以使用全面的 API 套件生成和修改视觉效果，并通过微调...
MLJAR
mljar.com
MLJAR - 杰出的数据科学工具 mljar-supervised 是一个以人为本的机器学习平台。它使算法搜索和调整变得轻松。用户需要上传数据集，选择输入和目标属性，mljar 会找到最匹配的 ML 算法。 MLJAR 自动化机器学习管道的过程。 MERCURY 是与非技术人员共享 Python 笔记本的最简单方法。通过将小部件添加到您的计算笔记本，您可以创建交互式报告、仪表板、Web 应用程序...并使用 MERCURY CLOUD 只需单击几下即可部署它。
Rasgo
rasgoml.com
Rasgo 将 GPT 的强大功能带入您的企业数据仓库。 我们的 GPT 协调代理开发分析策略，通过识别关键事实、异常值和重要趋势来发现见解并关联您的企业数据 - 所有这些都无需人工参与。业务用户可以使用自然语言提出有关企业数据的问题，该语言始终会转换为可审核的 SQL 查询，因此您的数据团队可以花费更少的时间来处理临时分析请求。 我们的 GPT 支持的 AI 代理为您的数据团队提供了一个副驾驶，可以根据您的企业数据仓库模式自动构建语义层，并学会记住关键数据指标和定义。
Modelshop
modelshop.com
Modelshop 拥有创建 AI 模型所需的所有工具，全部集中在一个平台上。跳过编码步骤并比以前更快地交付智能解决方案。 分析师、数据科学家和工程师选择 Modelshop 将他们的模型快速扩展为软件应用程序。 Modelshop 使领域专家能够快速将其模型实施到业务流程中，以抓住机遇。团队通过授权主题专家、边构建边测试、无需重新编码即可部署以及随着时间的推移进行优化来加快生产时间。
Kolena
kolena.com
Kolena 是一个 ML 测试平台，允许 ML 团队严格测试其模型行为。借助 Kolena，机器学习团队可以识别和跟踪故障模式，以帮助工程人员、领导层和客户更好地了解模型性能并找出差距。
Superwise
superwise.ai
随着越来越多的企业依靠人工智能模型来提高影响力和利润，管理、监控和优化这些模型的现实行为的需求也在增长。 Superwise.ai 是一家监控并确保生产中人工智能模型健康状况的公司。 Superwise.ai 已被顶级组织使用，每天监控数百万个预测，以消除这些模型的黑盒性质带来的风险：错误的决策、不必要的偏差和合规问题。他们的人工智能保证解决方案是所有利益相关者的真相来源之一，并为数据科学和运营团队提供正确的见解，通过变得更加独立、敏捷并增强对模型运营的信心来扩展人工智能的使用。 已实施的用例包括客户终身价值 (CLV) 预测、欺诈检测、潜在客户评分、承保、信用风险等。 superwise...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
强大的智能使企业能够通过自动化解决方案来保护其人工智能转型，以防范安全威胁。 Robust Intelligence 的平台包括一个引擎，用于检测和评估模型漏洞，以及建议和实施必要的防护措施，以减轻生产中人工智能应用程序面临的威胁。这使得公司能够通过一次集成来满足人工智能安全标准，并在后台自动工作以保护应用程序从开发到生产的整个过程。 Robust Intelligence 得到红杉资本和 Tiger Global 的支持，并受到 ADP、摩根大通、Expedia、德勤、思科和美国国防部等领先公司的信任，以解锁企业人工智能使命。
Mona
monalabs.io
Mona 的智能监控解决方案使团队能够全面了解数据、模型和流程的性能。自动显示并解决 AI/ML 或智能自动化流程中的性能问题，以避免对您的业务和客户造成负面影响。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一个数据科学和机器学习 (ML) 平台，使每个人（甚至是新手用户）能够在几分钟或几小时（而不是几周或几个月）内以经济实惠的方式构建高性能 ML 应用程序 - 否需要编码。 易于使用的连接工具链提供了您在单个管道中从原始数据到预测和见解所需的一切。手动和重复的机器学习任务是自动化的，引擎的智能功能有助于端到端地指导用户。 您可以通过引擎的无代码图形用户界面 (GUI) 或 API 和 SDK 来开发和部署 ML 应用程序。因此，无论您是构建一个没有专用数据科学资源的小型试点项目，还是部署大型企业机器学习系统，您都可以为现有团队配备正确的工具，...
Qwak
qwak.com
Qwak 是一个完全托管、可访问且可靠的 AI 平台，允许 AI 从业者转换和存储数据，构建、训练和部署其 AI 应用程序，然后监控整个管道，所有这些都在一个平台中进行。 Qwak 的即用即付定价模式让您可以轻松地大规模交付成果。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一个云原生 PaaS，供机器学习团队在自己的云/本地基础设施上构建、部署和交付 ML/LLM 应用程序，并通过正确的治理控制以更快、可扩展、经济高效的方式，使他们能够实现 90比其他团队更快实现价值 %。 TrueFoundry 抽象出所需的工程并提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和应用程序模板，使组织能够加快整体 GenAI/LLMOps 框架的布局。企业可以在其内部系统中即插即用这些加速器，也可以在我们的加速器之上进行构建，以便为 G...
Datature
datature.io
Datature 是一款一体化视觉人工智能平台，旨在简化管理数据集、注释、训练和部署计算机视觉模型所涉及的流程。 该工具适合企业、高增长公司、早期初创公司、研究人员和学术界，不需要编码技能。 Datature 支持定制集成并提供高级安全措施。 其“Nexus”允许在单个平台上协作、注释、训练和部署多个计算机视觉模型。 “IntelliBrush”等功能简化了创建注释的过程，而“Portal”则有助于计算机视觉模型的可视化。 该平台与所有模型格式兼容，并无缝插入“Nexus”，还有一个额外的好处是拥有丰富的开源社区支持它。 Datature 展示了经过行业测试的算法和经过市场验证的见解，...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
Statsig
statsig.com
Statsig 是领先的产品实验平台，可帮助企业利用数据快速交付并构建更好的产品。 Microsoft、Figma、Notion、Flipkart、Eventbrite、Ancestry、Headspace 和 Univision 等公司使用 Statsig 来管理功能推出、自动化实验并根据性能指标做出决策。 Statsig 由 Facebook 前工程师于 2021 年创立，支持数千项实验，影响全球超过 10 亿最终用户。 Statsig 使实验民主化，这是降低开发风险的一个重要方面，以前只有大型科技公司才能使用。
ZenML
zenml.io
ZenML 是一个可扩展的开源 MLOps 框架，用于创建可移植、可用于生产的 MLOps 管道。它专为数据科学家、ML 工程师和 MLOps 开发人员构建，以便他们在开发到生产时进行协作。 ZenML 具有简单、灵活的语法，与云和工具无关，并且具有适合 ML 工作流程的接口/抽象。 ZenML 将您最喜欢的所有工具集中在一处，以便您可以定制工作流程以满足您的需求。
TruEra
truera.com
TruEra 提供 AI 质量解决方案，帮助企业分析机器学习、提高模型质量并建立信任。 TruEra 的 AI 质量解决方案套件采用基于卡内基梅隆大学六年研究的企业级人工智能 (AI) 可解释性技术，有助于消除围绕广泛使用的 AI 和 ML 技术的黑匣子。这种可见性可以带来更高质量、可解释的模型，从而实现可衡量的业务成果、解决不公平偏见并确保治理和合规性。
Portkey
portkey.ai
使用 Portkey 的可观测性套件和开源 AI 网关交付可靠、快速且经济高效的 Gen AI 应用程序。
Faros AI
faros.ai
Faros AI 是您的工程运营基础设施 - 涵盖速度、质量、目标等的单一窗格视图！ Faros 集成了您的所有工程数据源，让您能够全面了解整个软件开发生命周期。它消除了规划中的猜测，以便您可以根据实际数据做出决策、分配资源并提高生产力。添加新数据源就像拨动开关一样简单，即使它是自主开发的系统。
Credo.ai
credo.ai
Credo AI 的使命是让企业能够负责任地大规模构建、采用、采购和使用人工智能。 Credo AI 的尖端人工智能治理平台可实现人工智能监督和风险管理的自动化，同时使监管符合欧盟人工智能法案、NIST 和 ISO 等新兴全球标准。 Credo AI 让人类掌控人工智能，以实现更好的商业和社会。
Tenyks
tenyks.ai
Tenyks 是剑桥大学的一家衍生公司，致力于发明人类与人工智能互动的方式，以实现保护和愉悦。保护世界免遭人工智能的滥用，同时也确保人工智能的发展充满激情、兴奋和欢乐！ 我们正在构建一个 MLOps 监控和验证平台，帮助人工智能开发人员处理计算机视觉数据，更快地构建更可靠的软件。具体来说，我们的平台可以帮助机器学习开发人员了解他们的软件存在什么问题并进行修复。 在 Tenyks，我们设定的目标高得离谱，并齐心协力，走得比以前想象的更远。我们从小事做起，努力工作，快速交付，以开放的心态迎接不可避免的障碍，因为挑战激发了我们对学习的强烈渴望。泰尼克斯人不区分工作和娱乐。我们只是追求卓越的愿景，...
Modular
modular.com
下一代人工智能开发者平台，统一全球人工智能的开发和部署。
Imandra
imandra.ai
Imandra 是一个云原生自动推理引擎，用于分析算法，为算法设计和治理带来前所未有的严谨性和自动化。
Picsellia
picsellia.com
Picsellia 提供了针对图像优化的整个 AI 开发堆栈：它涵盖了在生产中部署计算机视觉模型所需的每个步骤。 用户可以直接在平台上构建、操作和改进他们的人工智能模型。 Picsellia 的主要特点： * 数据管理：在一个位置存储、搜索、过滤和注释您的数据。 Picsellia 集中且直观的标签界面可让您的团队同时进行注释。 * 实验跟踪：跟踪和比较您的实验并找到性能最佳的模型。完成后，Picsellia 将帮助您找到最佳的超参数组合来优化模型性能。 * 处理：直接在平台上执行数据增强等任务。自动化您的流程并在您需要的时间根据您需要的数据启动它们。 * 模型部署：只需一分钟即可将模型...
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks 是一个协作 ML 平台，具有适用于批量和实时数据的最高性能特征存储。围绕业界最先进的模块化功能存储构建，为现有管道提供无缝集成，并有助于更快地将模型投入生产。 什么以及为什么？特征存储是在构建和部署机器学习模型时管理特征的平台。像 Hopsworks 这样的特征存储可用于更快地迭代和更快地将模型部署到生产中。它有利于更轻松地扩展和移动实时机器学习用例，并提高数据和人工智能团队的生产力。集成 作为一个开放式模块化平台，Hopsworks 与数据科学生态系统中的所有主要工具集成，并且可以作为托管解决方案部署在所有云平台上。 Hopsworks 是一个以 Python 为中心...
Deeploy
deeploy.ml
Deeploy 为具有高风险 AI 用例的组织提供了一个负责任的 AI 平台，并创造了实施可解释、可负责和可管理的机器学习模型的机会，同时实现了人类与 AI 之间的交互。为负责任的机器学习奠定技术基础，连接创作者和消费者。
Arthur
arthur.ai
Arthur 是一家人工智能表演公司。 我们帮助数据科学家、产品所有者和商业领袖加速表格、NLP 和计算机视觉模型操作，以优化准确性、可解释性和公平性。 * 准确性：跟踪模型性能以检测数据漂移并做出反应，并提高模型准确性以获得更好的业务成果。 * 可解释性：利用 Arthur 的可解释性和透明度 API 建立信任、确保合规性并推动更具可操作性的机器学习结果 * 公平性：主动监控偏差，根据自定义偏差指标跟踪模型结果，并提高模型的公平性。 * Arthur 以研究为主导的产品开发方法推动了计算机视觉、NLP、偏见缓解和其他关键领域的独特能力。
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse 提供最新的机器学习工具，使所有企业能够构建更智能的边缘产品。我们的技术使开发人员能够更快地将更多人工智能产品推向市场，并帮助企业团队在几周而不是几年的时间内快速开发特定行业的解决方案。 Edge Impulse 提供强大的自动化和低代码功能，可以更轻松地构建有价值的数据集并使用流数据开发高级人工智能。 Edge Impulse 拥有超过 75,000 名开发人员，并与顶级芯片供应商合作，提供无缝集成体验，以便在最大的硬件生态系统中充满信心地进行验证和部署。
Arize AI
arize.com
Arize AI 是一个人工智能可观察性和法学硕士评估平台，旨在使人工智能在生产中更加成功。
ClearML
clear.ml
ClearML 是领先的开源端到端解决方案，用于在企业中释放人工智能，受到全球领先的财富 500 强公司、企业、学术界和创新初创企业的信赖。 我们帮助客户构建连续的机器学习工作流程——从实验管理和编排到数据管理和调度，然后是配置和服务——以最快的速度实现机器学习生产、最快实现价值并提高性能。通过这种方式，ClearML 加速了跨业务部门的 ML 采用，帮助公司发挥收入潜力并实现 ML 投资。 凭借数千次部署和充满活力、积极参与的社区，ClearML 正在改变 ML 领域——桥接软件、机器学习和自动化。
Valohai
valohai.com
Valohai 是专为 ML 先驱者构建的 MLOps 平台，在一个有意义的平台中为他们提供了他们所缺少的一切。现在，他们只需点击一个按钮即可运行数千次实验，创建他们信任的数据。同时使用他们喜欢的工具来构建持久的东西。借助 Valohai，机器学习团队可以轻松地在从模型到指标的任何方面进行协作。让机器学习先锋能够更快地构建并向世界提供更强大的产品。
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信赖的软件。唯一的软件供应链平台，可为您提供端到端的可见性、安全性和控制，以自动交付可信版本。 可大规模扩展的混合 JFrog 平台开放、灵活，并与构成软件供应链的所有成套技术和工具集成。 组织受益于对任何类型的发布和部署环境的完全可追溯性，包括机器学习模型、在边缘运行的软件以及在生产数据中心部署的软件。