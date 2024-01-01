MLOps 平台 - 最热门应用 - 亚美尼亚

UbiOps

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将您的本地分析脚本转变为强大的数据驱动应用程序！ UbiOps 是一个易于使用的部署和服务层，适用于您的数据科学、人工智能和机器学习代码。它将您的 Python 和 R 模型和脚本转换为实时 Web 服务，使您可以随时随地使用它们。从简单的数据处理功能到复杂的机器学习 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以轻松地在您自己的应用程序、网站或数据/IT 基础设施内运行它们。无需担心安全性、可靠性或可扩展性。 UbiOps 显着降低了开发成本，提高了数据科学团队的生产力并缩短了上市时间。 UbiOps 可以用作软件即服务 (SaaS) 或安装在您自己的（云）环境中。您可以从我们的...