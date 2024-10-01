思维导图软件 - 最热门应用 - 喀麦隆

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思维导图软件是专门的图表工具，旨在帮助用户将头脑风暴会议组织成结构化的主题和关系。这些工具创建思维导图，即使用简单的文字和线条将思维过程分解为主题、子主题以及它们之间的联系的图表。虽然这可以手动完成，但数字思维导图工具可在多种设备上使用，允许轻松进行数字存储，并提供促进协作的功能。 绘图软件还可以创建思维导图，某些产品在其功能集中提供特定的思维导图模板。然而，图表软件可以生成各种类型的图表，例如组织结构图和平面图，而专用思维导图工具专门用于思维导图。此外，思维导图解决方案和协作白板软件之间存在一些重叠，尽管后者提供了更自由形式的可编辑工作区。
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MindMeister
mindmeister.com
MindMeister 是一款在线思维导图应用程序，允许用户通过云可视化、共享和呈现他们的想法。 MindMeister 由 MeisterLabs GmbH 于 2007 年推出，MeisterLabs GmbH 是一家由 Michael Hollauf 和 Till Vollmer 创立的软件公司。经过 10 年的市场发展，MindMeister 拥有超过 700 万用户，迄今为止创造了超过 10 亿个想法。
Mindmup
mindmup.com
MindMup 2 For Google Drive for G Suite 允许您直接从 Drive 网络应用程序创建思维导图，将它们组织到文件夹中，并像管理任何其他 Google Drive 文档一样管理它们。
Whimsical
whimsical.com
Whimsical 是迭代产品工作区。我们通过文档工具帮助团队更快地建立清晰度和共享理解，以解决任何产品挑战。我们有： - 嵌入视觉效果并连接所有项目工件的文档 - 用于构建流程图和用户流程的流程图 - 具有拖放组件的线框图 - 用于阐明和组织想法的思维导图 - 异想天开的人工智能，可通过生成图快速启动解决方案- 来自产品领导者和团队的经过验证的模板和示例
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Lucid
lucid.app
Lucid 视觉协作套件是一个完整的平台，适合想要进行视觉协作的团队，无论他们身在何处或如何工作。虚拟白板、智能图表和云可视化使组织能够将计划从最初的想法到成功交付。 Lucid Visual Collaboration Suite 受到 180 多个国家/地区数百万用户的使用，受到 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile 等世界领先组织的信赖。 Lucid Software 成立于 2010 年，一直在快速发展，是 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行业领导者的合作伙伴。
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进...
Bubbl.us
bubbl.us
与 Bubbl.us 在线思维导图和头脑风暴！创建彩色思维导图以打印或与他人分享。全球有数百万人使用 Bubbl.us 来产生想法、规划流程和创建演示文稿。
Miro
miro.com
Miro 提供了一个用于创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。如今，全球 200,000 家组织（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的总用户总数超过 7000 万，依靠 Miro 来改善产品开发协作、加快上市时间并确保新产品和服务交付给客户需要。 Miro 的可视化工作空间使分散的团队能够聚集在一起，在整个创新生命周期中综合信息、制定战略、设计产品和服务以及管理流程。当您查看 Miro Board 时，您可以看到数百名协作者以屏幕上的指定光标的形式在空间中移动，设计、贡献想法、提供反馈，并使用共享工具和信息共同创建。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一个易于使用的工具，可将您的想法和项目组织到可视板中。添加注释、图像、链接和文件，直观地组织它们并与您的团队共享。
MURAL
mural.co
别介意“在哪里”。是时候换一种“方式”了。团队不需要更好的工作场所。他们需要更好的工作方式。对于具有前瞻性思维的公司来说，Mural 数字白板就是这样。壁画是团队如何更好地工作并做出更好的工作的方式。就像任何肌肉一样，你使用得越多，协作就会变得越强。我们通过唯一一个完整的系统，让协作技能的培养变得直观、分步、轻松，既提供了协作场所，又提供了磨练团队协作技能的指导。通过 Mural，团队可以在创作时学习。 Mural 的内置方法旨在教授和强化习惯，以实现更具吸引力的过程和更具影响力的结果。直接投入使用 Mural，无需任何准备 - 只需投入并开始练习协作习惯，即可带来更快的进展、更好的想法、更快...
XMind
xmind.works
您最喜爱的心灵工具箱，现已在网络上打开。 XMind 网页版，可在任何现代浏览器中运行。它连接到您的 Dropbox、Google Drive 和 OneDrive。随时随地阅读、编辑和创建思维导图。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一个数字画布，可用于创建易于共享和协作的精美项目。它的工作原理就像一张纸。我们为您提供一个空白页面 - 一个小册子 - 您可以在上面放置任何您喜欢的内容。拖入视频、录制采访、自拍、撰写自己的文字帖子或上传一些文档，然后瞧！一个小板诞生了。通过选择自定义壁纸和主题使其更加美丽。 Padlet 与其他博客工具和灵感板不同，因为它很灵活。创建购物清单、维恩图、讨论板、团体贺卡、作品集或商业计划，全部在一个应用程序中完成。 padpad 可供世界各地的教师、学生、专业人士和各个年龄段的个人使用，可以在多个贡献者之间有选择地共享和编辑。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy 的图表应用程序让您可以轻松地按照您的想法进行沟通和协作。无论您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，还是使用我们的独立图表工具 Gliffy Online，您都会找到一种直观的图表绘制方法。只需单击几下，即可拖放至具有专业外观的流程图、UML 图、实体关系图等。另外，您现在可以使用 Mermaid js 代码构建图表。在头脑风暴时使用模板制作思维导图或概念图。在您的团队已使用的工具中嵌入易于更新的组织结构图。可视化您的云架构或 IT 网络，并将其添加到您团队的文档中，并使用 Gliffy 的数据链接功能将现实生活中的数据直接添加到您的图表中。无论您有什么...
Mindomo
mindomo.com
创建思维导图、概念图、大纲和甘特图，以提高您的思维和学习能力。 网络、桌面、iOS、Android。免费与我们一起绘制思维导图！
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
Wondershare MindMaster 是一款跨平台思维导图软件，具有许多高级功能，包括简化且直观的功能区界面；丰富精美的内置思维导图模板、剪贴画和示例；令人惊叹的主题风格；自动创建幻灯片模式；专业的甘特图视图等。您还可以轻松共享和导出文件。
GitMind
gitmind.com
GitMind 是一个免费的在线思维导图制作工具，用于头脑风暴、项目规划、开发、行动和其他创造性任务。该工具可让您与大量用户共享思维导图并与他们协作。
Creately
creately.com
Creately是一个视觉协作平台。它使团队能够在同一视觉空间中从构思到规划和执行。直观地将想法添加到各种框架、映射流程、流程或整个组织，创建技术架构文档，该平台附带的 10,000 多个模板具有无限的可能性。
MindManager
mindmanager.com
MindManager 是一款功能强大的可视化工具和思维导图软件。因为有了正确的地图，您就可以去任何地方。将分散的想法和数据转化为动态的视觉思维导图、流程图、概念图、矩阵和其他图表。 MindManager 帮助您和您的团队走上个人和组织成功之路。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix 是一款创新的在线白板，可实现无缝的头脑风暴、讨论和协作创作。利用人工智能的力量并重新定义您的远程工作体验。
Ayoa
ayoa.com
CBS 新闻援引 Ayoa 的话说，Ayoa 是“任务管理的独特转折”。 Ayoa 是一款一体化在线白板，您可以在这里集思广益、共同工作并完成工作。凭借白板、思维导图、任务管理和团队协作功能的独特组合，任何规模的个人和团队都可以完成这一切 - 无论是规划项目、召开有效的会议还是介于两者之间的任何事情。 Ayoa 以其创新方法赢得全球知名度和赞誉，释放了全球个人和团队的生产力潜力。有了 Ayoa，您将获得一个漂亮的用户界面，并配备您完美地计划、管理和实现任何目标所需的一切。
Mind42
mind42.com
大致了解在 Mind42 上创建的不同类型的思维导图。 Mind42 是一款免费的在线思维导图软件，可让您与他人协作并发布思维导图。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn 是一个在线协作绘图平台，使您能够创建各种图表，包括流程图、模型、BPMN、UML 和思维导图。我们认为图表可以帮助我们更好地理解和记忆抽象和晦涩的事物。当你向别人解释一些复杂的事情时，使用图表而不是大量的文字是一个好主意。
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon 是一个在线一体化工作协作平台，可随时提高参与度。凭借 10 种独特的视觉协作工具和服务，Klaxoon 使人们能够在会议内外提高参与度、提高工作效率并塑造创新的工作空间。通过与 Microsoft、Google、Jira 和 Zapier 等流行工具的世界级集成，Klaxoon 将团队聚集在一起，激发创造力并交付具体成果。 Klaxoon 为来自 7,500 多家公司、非政府组织、大学和公共管理部门以及 15% 的财富 500 强公司的数千名用户提供服务。 Klaxoon 使各种组织能够加强协作、提高生产力并实现其战略目标。
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts 是一个在线思维导图平台，用于直观地捕获信息和想法，并共享或发布生成的图形/树
GroupMap
groupmap.com
实时在线协作头脑风暴和决策。从 60 多个头脑风暴模板开始，或者设计您自己的模板。模板包括 SWOT、六顶思考帽、感知图、利益相关者图、风险图、思维导图、精益业务画布等等……
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。