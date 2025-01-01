微学习平台 - 最热门应用

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微学习平台是人力资源和学习与发展 (L&D) 部门使用的企业学习解决方案。这些培训解决方案为员工提供简短、有针对性的教育内容，这些内容无缝集成到他们的日常工作流程中，并且可以通过各种设备访问。公司可以选择开发自定义内容或利用包含视频、抽认卡和其他支持资源的现有学习库。 将微学习平台与企业 LMS（学习管理系统）软件和学习体验平台（LEP）软件区分开来非常重要。 LEP 通常向员工提供自主的、基于计算机的教育内容。相比之下，微学习平台既适合办公桌工作人员，也适合无办公桌工作人员，旨在增强其工作流程中特定角色的知识。同时，企业 LMS 主要侧重于企业培训的行政、管理和报告，通常用于合规性目的。 微学习平台通过将微学习技术直接集成到学习体验中来补充企业 LMS 软件，从而丰富整个培训过程。