Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
游戏
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
微学习平台
目录
最热门
最近添加

微学习平台 - 最热门应用

微学习平台是人力资源和学习与发展 (L&D) 部门使用的企业学习解决方案。这些培训解决方案为员工提供简短、有针对性的教育内容，这些内容无缝集成到他们的日常工作流程中，并且可以通过各种设备访问。公司可以选择开发自定义内容或利用包含视频、抽认卡和其他支持资源的现有学习库。 将微学习平台与企业 LMS（学习管理系统）软件和学习体验平台（LEP）软件区分开来非常重要。 LEP 通常向员工提供自主的、基于计算机的教育内容。相比之下，微学习平台既适合办公桌工作人员，也适合无办公桌工作人员，旨在增强其工作流程中特定角色的知识。同时，企业 LMS 主要侧重于企业培训的行政、管理和报告，通常用于合规性目的。 微学习平台通过将微学习技术直接集成到学习体验中来补充企业 LMS 软件，从而丰富整个培训过程。

提交新应用


Blinkist

Blinkist

blinkist.com

Blinkist是一款书籍摘要应用，提供6500多本非小说类书籍和播客的15分钟关键见解，帮助用户快速学习与提升。

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz是一款互动学习应用，支持个人和团体测验，适用于学校、家庭和办公室的学习。

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create 是一个学习平台，允许用户创建和共享测验游戏（Kahoots），支持多种语言和学习模式，适用于教育和团队活动。

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

getAbstract是一个提供书籍、文章等摘要的平台，支持多语言，帮助用户高效获取知识。用户可访问摘要库并跟踪学习进度。

Spokn

Spokn

getspokn.com

Spokn 是一个创建员工视频的应用，帮助公司快速制作内部沟通、培训、招聘等相关的真实视频，提升人际联系和品牌形象。

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe是一款互动式微学习平台，支持团队培训、认证和学习经验的创建与管理，提供多语言及离线访问功能。

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai 是一个微学习平台，利用人工智能提供快速有效的学习，提供互动测验、课程和学习卡片，支援个性化学习体验。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase是一个交互式体验平台，通过寻宝游戏和任务增强社区参与和教育，适用于多种活动和场合。

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm 是一个专为软件采用设计的学习平台，帮助团队加速培训、降低支持需求并提高用户参与度。

7taps

7taps

7taps.com

7taps是一款微学习平台，通过AI技术支持快速课程开发，提供定制学习路径和进度跟踪，方便学习者随时随地学习。

Gametize

Gametize

gametize.com

Gametize是一个为各类企业提供游戏化和社区互动的平台，支持内容管理、自定义奖励及分析报告。

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck是一款移动应用，帮助现场团队通过图像识别和数据分析优化零售执行和操作，提高决策效率。

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5分钟AI是一个基于AI的微学习平台，提供个性化的技能培训，帮助员工快速提升硬技能、软技能和生活技能。

ExpandShare

ExpandShare

expandshare.com

ExpandShare是一个云端学习管理系统，旨在帮助企业和组织提升员工培训和运营效率，支持多语言，为各类员工提供培训资源。

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS是一款数字学习模块开发工具，允许用户通过学习格式、模板和程序创建互动电子学习，连接学习管理系统。

SocialTalent

SocialTalent

socialtalent.com

SocialTalent是一个全球领先的在线学习平台，专注于招聘和人才管理，帮助组织寻找和聘用最佳候选人，促进员工参与与多样性文化。

eduMe

eduMe

edume.com

eduMe是一个专为一线员工设计的移动培训平台，提供可访问的短内容，支持实时分析与多种系统集成，提升员工培训效率和保留率。

Trivie

Trivie

trivie.com

Trivie是一个学习服务平台，通过游戏化和微学习增强知识保留，提供实时反馈，支持定制学习内容。

BenchPrep

BenchPrep

benchprep.com

BenchPrep是一款数字学习平台，专注于认证培训和考试准备，提供个性化学习路径和适应性学习工具，帮助学习者提高考试信心与成功率。

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring是一款基于人工智能的工作赋能平台，旨在提高效率、简化任务并支持决策，通过实时数据和协作功能帮助用户优化工作流。

Spekit

Spekit

spekit.com

Spekit是一个基于AI的实时知识平台，帮助销售团队在工作流程中获取所需的信息和培训，提升生产力和效率。

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

AssessFirst是一款招聘评估工具，通过人工智能和心理学评估候选人的技能和合适度，帮助组织选择最合适的员工。

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。

TalentCards

TalentCards

talentcards.com

TalentCards 是一个微学习应用，支持创建和管理移动培训课程，提供简短的学习卡片，适合各类培训需求，支持离线访问。

Prodient.io

Prodient.io

prodient.io

Prodient.io是一款基于云的快速电子学习创作工具，提供多种模板，便于快速制作互动和响应式的电子学习课程，适用于任何技能水平的用户。

Qualee

Qualee

qualee.com

Qualee是一款员工体验平台，通过AI支持的工作流和自动化工具简化员工生命周期管理，提升参与度和效率。

Arist

Arist

arist.co

Arist是一个平台，允许用户在SMS、电子邮件、WhatsApp、MS Teams和Slack等消息应用中创建、发送和分析基于文本的学习内容。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.