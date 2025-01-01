微学习平台 - 最热门应用

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微学习平台是人力资源和学习与发展 (L&D) 部门使用的企业学习解决方案。这些培训解决方案为员工提供简短、有针对性的教育内容，这些内容无缝集成到他们的日常工作流程中，并且可以通过各种设备访问。公司可以选择开发自定义内容或利用包含视频、抽认卡和其他支持资源的现有学习库。 将微学习平台与企业 LMS（学习管理系统）软件和学习体验平台（LEP）软件区分开来非常重要。 LEP 通常向员工提供自主的、基于计算机的教育内容。相比之下，微学习平台既适合办公桌工作人员，也适合无办公桌工作人员，旨在增强其工作流程中特定角色的知识。同时，企业 LMS 主要侧重于企业培训的行政、管理和报告，通常用于合规性目的。 微学习平台通过将微学习技术直接集成到学习体验中来补充企业 LMS 软件，从而丰富整个培训过程。
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Blinkist
blinkist.com
Blinkist是一款书籍摘要应用，提供6500多本非小说类书籍和播客的15分钟关键见解，帮助用户快速学习与提升。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一款互动学习应用，支持个人和团体测验，适用于学校、家庭和办公室的学习。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 是一个学习平台，允许用户创建和共享测验游戏（Kahoots），支持多种语言和学习模式，适用于教育和团队活动。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
getAbstract
getabstract.com
getAbstract是一个提供书籍、文章等摘要的平台，支持多语言，帮助用户高效获取知识。用户可访问摘要库并跟踪学习进度。
Spokn
getspokn.com
Spokn 是一个创建员工视频的应用，帮助公司快速制作内部沟通、培训、招聘等相关的真实视频，提升人际联系和品牌形象。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一款互动式微学习平台，支持团队培训、认证和学习经验的创建与管理，提供多语言及离线访问功能。
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai 是一个微学习平台，利用人工智能提供快速有效的学习，提供互动测验、课程和学习卡片，支援个性化学习体验。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。
Goosechase
goosechase.com
Goosechase是一个交互式体验平台，通过寻宝游戏和任务增强社区参与和教育，适用于多种活动和场合。
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm 是一个专为软件采用设计的学习平台，帮助团队加速培训、降低支持需求并提高用户参与度。
7taps
7taps.com
7taps是一款微学习平台，通过AI技术支持快速课程开发，提供定制学习路径和进度跟踪，方便学习者随时随地学习。
Gametize
gametize.com
Gametize是一个为各类企业提供游戏化和社区互动的平台，支持内容管理、自定义奖励及分析报告。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck是一款移动应用，帮助现场团队通过图像识别和数据分析优化零售执行和操作，提高决策效率。
5Mins AI
5mins.ai
5分钟AI是一个基于AI的微学习平台，提供个性化的技能培训，帮助员工快速提升硬技能、软技能和生活技能。
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare是一个云端学习管理系统，旨在帮助企业和组织提升员工培训和运营效率，支持多语言，为各类员工提供培训资源。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS是一款数字学习模块开发工具，允许用户通过学习格式、模板和程序创建互动电子学习，连接学习管理系统。
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent是一个全球领先的在线学习平台，专注于招聘和人才管理，帮助组织寻找和聘用最佳候选人，促进员工参与与多样性文化。
eduMe
edume.com
eduMe是一个专为一线员工设计的移动培训平台，提供可访问的短内容，支持实时分析与多种系统集成，提升员工培训效率和保留率。
Trivie
trivie.com
Trivie是一个学习服务平台，通过游戏化和微学习增强知识保留，提供实时反馈，支持定制学习内容。
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep是一款数字学习平台，专注于认证培训和考试准备，提供个性化学习路径和适应性学习工具，帮助学习者提高考试信心与成功率。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring是一款基于人工智能的工作赋能平台，旨在提高效率、简化任务并支持决策，通过实时数据和协作功能帮助用户优化工作流。
Spekit
spekit.com
Spekit是一个基于AI的实时知识平台，帮助销售团队在工作流程中获取所需的信息和培训，提升生产力和效率。
AssessFirst
assessfirst.com
AssessFirst是一款招聘评估工具，通过人工智能和心理学评估候选人的技能和合适度，帮助组织选择最合适的员工。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。
TalentCards
talentcards.com
TalentCards 是一个微学习应用，支持创建和管理移动培训课程，提供简短的学习卡片，适合各类培训需求，支持离线访问。
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io是一款基于云的快速电子学习创作工具，提供多种模板，便于快速制作互动和响应式的电子学习课程，适用于任何技能水平的用户。
Qualee
qualee.com
Qualee是一款员工体验平台，通过AI支持的工作流和自动化工具简化员工生命周期管理，提升参与度和效率。
Arist
arist.co
Arist是一个平台，允许用户在SMS、电子邮件、WhatsApp、MS Teams和Slack等消息应用中创建、发送和分析基于文本的学习内容。