商家营销软件 - 最热门应用 - 贝宁

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商家营销平台为小型实体或电子商务企业提供了通过虚拟市场向更广泛的在线受众展示其产品的手段，从而为它们提供支持。在这个平台上，企业经常以每日或持续交易的形式提供营销机会，为选定的产品或服务提供折扣。 对于营销资源有限的小型企业来说，商家营销平台提供了扩大客户覆盖范围并提高在线知名度的途径。与此同时，中端市场和企业实体可以利用这些平台执行有针对性的活动，旨在推广特定服务或针对不同的人群。 无论规模大小，企业都可以利用商家营销平台来实现各种目标，例如通过折扣产品清算剩余库存或提高未充分利用服务的可见性。此外，这些平台通常与餐厅和零售销售点 (POS) 系统无缝集成，方便数字优惠券的兑换。
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Groupon
groupon.com
Groupon 是一家美国全球电子商务市场，通过在 15 个国家/地区提供活动、旅行、商品和服务，将订户与当地商家联系起来。 Groupon 总部位于芝加哥，于 2008 年 11 月在芝加哥推出，随后又在波士顿、纽约和多伦多推出。截至2010年10月，Groupon已覆盖北美150个城市以及欧洲、亚洲和南美洲的100个城市，拥有3500万注册用户。截至 2015 年 3 月底，Groupon 为全球 500 多个城市提供服务，拥有近 4810 万活跃客户，并在全球 48 个国家/地区提供超过 425,000 笔活跃交易。Groupon 的创意是由前首席执行官、匹兹堡人安德鲁·梅森 (Andr...
Booksy Biz
booksy.com
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Vagaro
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Travelzoo
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Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive 是一家私人俱乐部，专门以最优惠的价格提供优质假期零售服务。它在旅游私人销售领域排名第一，专门为其会员提供限时优惠。
Gilt
gilt.com
Gilt 是一家总部位于美国的在线购物和生活方式网站，于 2007 年推出。该公司的账面价值一度超过 10 亿美元，最终以约 2.5 亿美元的价格出售给 Hudson's Bay Company，远低于其收购的总价值。投资者。
Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes 是一款帮助用户计划旅行和前往葡萄酒之乡的新应用程序，它重塑了葡萄酒之乡的体验。该应用程序由位于索诺玛县的科技公司 Grapexchange 开发，是一个双重用途平台，为消费者和葡萄酒企业提供高度集成的服务，使他们能够以前所未有的方式联系和发展。
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes 是一家仅限会员的独家旅游俱乐部，为会员提供精选豪华酒店和假期的巨额折扣和超值优惠。
Localflavor
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LocalFlavor.com 可以为您节省购买您喜爱的当地企业的商品和服务的费用。从当地餐馆和娱乐场所到商品和家庭服务，您都可以在 LocalFlavor.com 上找到优惠。
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Webterpret 使 eBay 和 Amazon 上的在线零售商和市场卖家能够立即在全球范围内扩张并提高其在线销售额。
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Glopal 简化了电子商务商家的国际发展，向全世界的客户开放。我们使企业能够快速、无缝地扩展到新市场，而无需承担风险和复杂性。我们的跨境平台帮助全球品牌扩大国际销售，同时提供一流的买家体验。通过 100 多个以当地语言、当地货币以及当地运输和付款方式完全本地化的商店版本，立即转化更多的全球买家。 Glopal 为全球一些最大的零售品牌的国际业务提供支持。 Glopal 的跨境解决方案涵盖了国际电子商务的整个周期。我们的营销服务帮助全球品牌扩大国际客户获取规模，全面的本地化推动更高的参与度和转化率，合规和履行服务为买家提供透明的体验，同时消除监管风险。主要服务/专业领域： 1. 营销解决方案...
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LivingSocial 是一个本地市场，您可以在这里购买和分享您所在城市及其他地区的最佳活动。我们每天都提供独特而多样化的服务，激励会员探索一切，从周末短途旅行到独一无二的活动和体验，再到专属美食晚餐，再到季节性家庭出游等等。