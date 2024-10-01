辅导软件 - 最热门应用 - 丹麦

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指导软件，也称为企业指导软件，为公司和人力资源部门提供有效管理和简化业务指导计划的工具。这些解决方案通过促进指导联系和项目管理来增强管理员和员工的能力。企业、教育、政府和科技领域的各行各业都可以利用这些平台。指导软件支持用户设计、招聘、匹配、管理和评估指导计划。它适合各种辅导形式，例如一对一、教练驱动或基于小组的计划，通常与企业学习管理系统 (LMS) 无缝集成。通过增强员工联系，这些工具可以促进知识扩展、提高参与水平并提高组织内部的包容性。一些公司采用指导软件将现有项目数字化，而另一些公司则使用它来建立全新的指导框架。
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Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款用于构建和管理有效的指导计划的指导软件。 Mentornity 是一个可定制的解决方案，可用于员工指导、社区指导、反向指导、校友网络指导和企业家指导。 Mentornity 管理门户具有匹配、入职、报告、批量邮件和跟踪功能。 Mentornity 导师-学员门户具有日程安排、日历同步、会议记录、反馈、私信和视频通话等功能。
BetterUp
betterup.com
推动人才成果以转变业务成果。 通过唯一一个将辅导、科学和人工智能驱动的体验结合在一起的平台，用不确定性换取信心，以建立您的组织抵御任何风暴所需的敏捷性、弹性和适应性。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的团队合作平台，可加速当今工作场所所需的团队健康、连通性和绩效。 Valence 为每位经理提供了实时了解团队健康状况所需的工具和见解，通过强大的引导式对话进行干预，并制定和跟踪对团队改进的共同承诺。 Valence 易于使用、支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需要，使管理者能够掌控团队体验。管理从未如此困难，Valence 帮助管理者发展和支持团队，同时推动绩效和改进，从而减轻了他们的负担。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一个导师平台，将创始人、营销人员、增长从业者和产品专业人士与来自不同行业的经验丰富的导师联系起来。只需每月支付固定费用，用户就可以参加无限制的一对一课程，大多数导师无需额外付费即可提供他们的专业知识。该平台专注于单次会话参与，允许用户为他们的特定挑战选择最佳导师。 GrowthMentor 拥有近 1,000 名经过审核的导师，涵盖 34 个技能领域，包括营销、产品管理和团队建设，提供量身定制的实用建议，帮助用户解决问题并提升他们的职业生涯。其他功能包括支持性的 Slack 社区和人工智能匹配引擎，以简化导师选择。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 为组织和企业提供品牌可定制在线指导计划。我们先进且周到的指导技术与个性化的项目管理、咨询和支持相结合，打造出成功的指导解决方案。
Torch
torch.io
Torch 是一个人才发展平台，可以释放人员、团队和组织的潜力。借助 Torch，您可以提供包容性、综合性和有影响力的辅导和指导计划，推动您的员工和组织取得成功。领先品牌利用 Torch 来培养员工、培养更强大的领导者和管理者，并提高业务绩效。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一个数字辅导平台，专为教练、顾问、治疗师和培训师等服务专业人士而设计。借助 Simply.Coach，您可以： 1. 数字化您的运营 节省高达 30% 的行政工作时间！ 2. 提升客户体验：通过高效协作、客户工作区等 3. 发展您的业务：通过可扩展的客户管理工具帮助您完成更多工作 受欢迎的功能包括： - 日程安排 - 记笔记 - 数字工具（调查和表格） - 教练匹配*新！* - 辅导计划*新！* - 目标设定和进度跟踪 - 资源共享 - 发票和收款等等！服务专业人员使用 Simply.Coach 来运行： 1. 1:1 和团体客户互动 2. 辅导计划 3. 他们的业...
Qooper
qooper.io
Qooper 辅导和学习软件通过辅导计划设计模板、匹配、跟踪、培训、指导、报告解决方案以及强大的集成，帮助公司大规模运行辅导和学习计划。 Qooper 为 Google、美国空军、默克、美国航空、赫尔曼米勒、康奈尔大学、斯巴鲁、芭芭拉布什基金会等数百家顶级客户提供服务，在员工发展计划方面成为新的领导者。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球领先的人才发展平台，使组织能够为全体员工（无论部门和资历级别）创建个性化、可衡量和可扩展的辅导计划。通过这样做，组织能够获得多种好处，包括提高员工敬业度、提高生产力水平、提高工作绩效和提高保留率。 CoachHub 的全球教练库由来自六大洲 70 个国家的 3,500 多名经过认证的商业教练组成，提供 60 多种语言的辅导课程，为 500 多名客户提供服务。我们的项目基于我们的教练实验室的先进研发，由乔纳森·帕斯莫尔教授和我们的科学委员会领导。 CoachHub 得到了领先的科技投资者的支持，包括 Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、P...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 辅导通过企业范围内的大规模辅导，释放员工的无限潜力。 EZRA 是全球最大的教练服务提供商之一。他们为微软、星巴克、Netflix、雀巢、沃达丰、阿斯利康和宝洁等企业品牌的数千名员工提供指导。其母公司 The Adecco Group 是一家财富 500 强人力资源服务提供商，在高管培训领域拥有 50 多年的经验，为 EZRA 提供了全球 2000 多名教练的培训。 EZRA 教练提供个性化的学习和发展，他们的技术通过消除传统上与教练相关的行政负担、后勤挑战和成本来实现这一目标。该技术使领导者能够衡量对每个计划的影响，并在应用程序中提供见解和报告。管理员可以衡量已进行的辅导课程数量、...
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一种下一代学习解决方案，它将团体培训、个人按需辅导和数字微学习集中在一个平台上，为员工提供体验个人转型和在工作中蓬勃发展所需的技能。接触勇敢的经过审查的专业教练网络可以促进福祉和发展，从而提高员工和组织的绩效。当领先的组织向员工提供 Bravely 服务时，他们会扩大人员团队和经理提供的支持，并在不断发展的工作世界中转变他们的文化。我们经过严格审查的辅导员和教练的全球网络提供由领先的工作场所学习专家设计的内容，这些内容不仅得到最新研究的支持，而且还得到数十万次辅导课程的专有见解的支持。我们很自豪能够为 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界一流组织的员...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete 汇集了三十年来的指导专业知识。此外，该平台还提供了创建适合组织需求的指导计划的多功能性。它提供精确匹配，可自动建立高达 90% 的兼容匹配，使关系能够长久。此外，它还设有导师大学，为项目经理、导师和学员提供培训，以充分利用他们的导师关系。 Mentoring Complete 平台旨在为组织/协会提供完整的体验，从建立匹配到管理指导关系，没有任何限制。
Mentessa
mentessa.com
您是否正在寻找一种解决方案来整合新员工，将他们聚集在一起，同时提高福祉和生产力——为每个人提供成功职业生涯的机会！ Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工基于技能共同学习和工作。它将工作场所转变为社区，在团队内部建立更牢固的联系，欢迎新人并帮助每个人感受到家庭的一部分。投资于员工学习和发展，以人工智能为动力，推动敬业度、创新和福祉。释放 Mentessa 的力量，通过人工智能驱动的技术体验员工学习的全新水平。将您的工作场所转变为一个繁荣的社区，庆祝协作，欢迎新人并支持每个人通过有意义的知识共享发挥最大潜力 - 所有这些都是为了最大限度地参与和创新而设计的！ Mentessa 邀请同事们...
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taskhuman.com
TaskHuman 平台支持员工在个人和职业方面的成长和适应人类状况的独特领域。我们通过福利辅导、领导力发展、销售绩效和指导来满足全体员工的需求，采取全面的方法来实现专业卓越。
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insala.com
通过 Insala 的全面指导解决方案为参与者提供支持并推动取得可衡量的成果。在您需要的地方获得支持 - 我们的解决方案包括咨询、培训和指导软件。我们拥有 25 年以上与多个行业客户合作的经验。受到美国银行、法国兴业银行、开放大学、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等机构的信赖。通过专为满足您组织的独特需求而量身定制的解决方案，利用您的指导计划的力量。
PushFar
pushfar.com
PushFar 世界领先的辅导平台、辅导应用程序和软件可应用于任何辅导目标，从传统辅导到反向辅导和团体辅导计划。无论您的指导目标是什么，让我们向您展示如何节省您的时间，同时提高指导参与度并证明您的投资回报。
Mentorink
mentorink.com
Mentorink 是一款“屡获殊荣”的辅导软件，使公司能够以智能、有效和高效的方式大规模开展智能辅导活动。
Growthspace
growthspace.com
通过 Growthspace 专家主导的开发计划来推动业务 KPI。该平台旨在启动、管理和衡量整个学习体验（包括个人或团队项目）的影响力，为整个企业提供效率和影响力。利用世界上最强大的人才发展数据集和由 2,000 多名全球专家组成的网络，涵盖 80 多种技能集和 50 多种语言 - Growthspace 帮助包括西门子、微软、安永、德勤和美国政府在内的数百家客户提高业务绩效提高 5% 以上，员工流失率降低 10%，可晋升基础提高 30% - 确保 L&D 成为关键任务。该平台具有独特的高效性：我们的人工智能匹配可确保为每个人或团体匹配合适的专家，而我们独特的冲刺模型可保证超过 95% 的完...
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mentorloop.com
Mentorloop 为 Virgin Media、Arcadis、Dior、Rabobank、美国网球协会和 Accor 等公司提供全球一些最具影响力的指导计划。作为一家经过认证的共益企业，我们支持我们的社区，通过我们针对非营利组织和慈善机构的社区支持计划，让指导变得更容易。
Together Software
togetherplatform.com
创建员工喜爱的辅导计划。 Together Software 是一个指导平台，使您的组织能够通过关系来提高绩效。 Together 针对拥有 500 多名员工的公司，帮助学习和发展团队为员工实施最佳实践指导计划。它捕捉每个人的发展领域和目标，将他们与公司内最相关的导师相匹配，并指导和跟踪关系。它与 Outlook、Gsuite 和其他企业工具集成，专为专业用户设计。