会议管理软件 - 最热门应用

会议管理软件有助于组织和举行团队会议，确保会议高效且专注。用户利用这些工具来有效地安排会议，通常与日历软件集成以确保可见性。这些解决方案还提供议程创建、会议记录和共识跟踪等功能，以提高会议效率。某些软件包括针对会议期间决定的行动项目的基本任务管理功能。 虽然大多数会议管理工具都是多功能的，可用于各种类型的会议，但有些工具是专门为特殊会议设计的，例如 scrums、回顾、一对一和研讨会。此外，某些董事会管理软件包含会议管理功能，但专为涉及最高管理层、董事会成员和委员会的会议而定制。
提交新应用
Coda
coda.io
Coda是一个基于云的文档编辑器，集成文档、电子表格和应用功能，支持团队协作和多种第三方服务。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI调度应用，自动安排会议、任务和习惯，优化用户的日历管理，提高工作效率并保持灵活性。
Notta
notta.ai
Notta是一个AI转录工具，支持58种语言，可快速转录和总结语音对话，并集成主要视频会议平台。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate是一个虚拟合作平台，通过视频会议将用户与问责伙伴连接，帮助他们保持专注和提高工作效率。
Read
read.ai
Read是一款会议助理应用，提供实时参与和情感评分，会议计时器，会议记录及AI生成的总结，帮助提升会议效率。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth 助力创业团队实现目标，提供在线工具，支持协作、项目管理、目标管理和培训，提升组织健康和领导力。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。
Sembly
sembly.ai
Sembly是一款智能会议助理，自动记录、转录并生成会议摘要，支持多种视频会议和语言，帮助团队高效管理会议内容。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一款专为客户成功经理设计的数字助理，自动在 Zoom 中记录笔记、分配任务、识别风险和草拟后续邮件。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一个集成平台，用于高效管理会议和网络研讨会，提供调度、记录、云存储和实时协作功能。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI会议助手，提供自动录音、转录、摘要和重点提取，帮助用户高效管理和回顾会议内容。
Diligent Director
diligent.com
勤奋的董事是一个治理平台，提供工具简化会议管理、文件管理和透明度，提高决策效率和遵从性。
Clockwise
getclockwise.com
顺时针是一款AI驱动的时间管理工具，优化团队日程，自动安排灵活会议，提供专注时间，提高工作效率。
Circleback
circleback.ai
Circleback 是一款会议管理工具，自动生成会议摘要，记录关键行动，支持多种平台集成，确保数据安全。
Easynote
easynote.com
Easynote是一款集项目管理、任务管理、日历、会议记录和文件管理于一体的应用，帮助团队集中管理工作。
Grain
grain.com
Grain是一个AI驱动的会议录音工具，帮助用户记录和分析客户需求，支持与Zoom、Google Meet和Teams等平台连接。
Range
range.co
Range 是一个支持远程和混合团队沟通的应用，便于团队成员进行汇报、交流和协作，提升团队的工作效率。
Parabol
parabol.co
Parabol是一款在线会议工具，帮助团队举办有效的回顾会议、估算会议和日常站会，支持与多种项目管理工具集成，免费供两队使用。
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation是一个基于语音识别和其他AI技术的会议记录应用，提供简便智能的会议纪要解决方案。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。
Claap
claap.io
Claap是一个多合一视频工作空间，提供屏幕录制、会议录制和视频管理功能，帮助团队快速获取反馈和改进协作。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI会议助理，自动转录会议内容，提供总结和见解，帮助客户团队提升会议效率并与CRM无缝同步。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook是一个以人为本的平台，帮助公司通过签到、会议和目标管理提升团队的参与感与绩效。
Laxis
laxis.com
Laxis是一个AI会议助理，可录音、转录并提炼会议关键点，帮助团队记录客户需求与活动，并与CRM系统集成。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款支持Holacracy管理实践的软件，帮助组织定义角色、职责及治理流程，促进透明度与协作。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox是一款综合人才管理平台，支持招聘、绩效管理、目标设定和员工参与，优化团队协作和企业文化。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Nasdaq Boardvantage 是一款帮助董事会和管理团队高效准备会议、协作和决策的管理工具，支持文档管理和安全通信。
Boardable
boardable.com
Boardable是一个专为董事会管理设计的平台，提供文件共享、会议管理及实时协作工具，帮助提高组织治理效率。
Vowel
vowel.com
Vowel是一款AI驱动的视频会议工具，提供会议总结、转录、实时协作和搜索功能，旨在提高团队的沟通和生产力。
Retrium
retrium.com
Retrium是一款协作工具，帮助敏捷团队进行有效的回顾，发现新见解，制定行动计划，促进团队反馈。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款会议智能工具，自动记录对话内容，提供安全的转录记录和摘要，便于分享和整合工作流程，无需手动输入。
Navigator
navigator.com
Navigator 应用将远程会议所需的日程、笔记、待办事项和视频会议链接整合在一个地方。
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes 是一款会议管理软件，允许用户将会议议程附加到 Google 会议，提升会议效率，查看会议记录，节省时间。
PixelMixer
pixelmixer.com
PixelMixer自动转录会议，提取重点，通知未参加者，帮助团队分辨趋势并共享知识。
Retime
retime.so
Retime是一款生产力工具，帮助用户优化会议管理、日程安排、记录笔记和创建任务，提高效率和时间管理能力。
Dive
letsdive.io
Dive是一个会议管理平台，帮助用户高效组织会议，支持协作议程、实时笔记、任务分配和自动会议总结等功能。
Adam.ai
adam.ai
adam.ai是一款创新的董事会管理软件，帮助机构捕捉、管理和分享会议知识，支持决策并实现业务目标。
Beenote
beenote.io
Beenote是一个会议管理工具，帮助团队规划、召开和跟进会议，包括共享议程、实时记录和任务管理。
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro是一款在线工具，旨在帮助分布式团队进行敏捷回顾，提供简单的会议组织和协作功能。
GoRetro
goretro.ai
GoRetro是一个用户友好的敏捷回顾工具，提供可定制板和模板，促进团队间的沟通和反馈，适用于各种规模的团队。
Sprint Boards
sprintboards.io
Sprint Boards是一款为敏捷开发者提供在线回顾冲刺板的应用程序，简化项目管理与团队协作。
Reetro
reetro.io
Reetro是一款免费的回顾工具，帮助团队管理回顾会议，支持匿名反馈和定制模板，促进团队改进和协作。
Connect4
connect4.app
Connect4 是一个客户会议平台，帮助企业准备、进行和跟进会议，以增强客户关系和信任，推动可持续收入。
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext帮助管理者有效组织会议，结合OKR和绩效评审，提升团队目标达成率，支持多种协作工具的集成。
Loopin
loopinhq.com
Loopin是一个会议协作工具，整合讨论要点、笔记和后续步骤，自动发送会议记录，并管理任务，提升工作效率。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全的合同管理软件，支持无纸化董事会会议和电子签名，帮助组织优化合同生命周期管理。
Aster
asterapp.co
Aster是一款协作软件，专注于会议记录、结构化和可视化，有助于提高战略会议效率和后续行动跟进。
Appward
appward.com
Appward是一款集成超过80个应用的智能工具，帮助组织管理和优化ERP、CRM、项目管理等各项功能。
OurSails
oursails.com
OurSails应用旨在提高沟通技巧和效率，帮助用户整理思路、规划沟通，并收集互动信息以改善协作和对齐。
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是一款会议工具，支持敏捷团队进行回顾、每日站会和估算，适用于远程和混合团队，兼容多种协作工具。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是一个AI助手，旨在促进虚拟会议的包容性，通过记录会议内容、提供个性化建议和帮助激活沉默发言者。
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro是一款支持跨位置团队进行线上回顾和团队健康检查的安全工具，帮助团队反思和改进工作流程。
Stratsys
stratsys.com
Stratsys 会议是一款云协作工具，帮助用户高效组织会议，分配任务并跟踪进展。用户可共享议程，实时记录决策和行动。
Versational
versational.ai
版本是一款AI驱动的生产力工具，通过简化会议和任务管理，提高团队协作效率，提升项目成功率。
Neatro
neatro.io
Neatro是一款在线敏捷回顾平台，帮助团队高效组织回顾、收集反馈和实施改进，支持实时协作与历史记录查看。
Beekast
beekast.com
Beekast是一个会议管理工具，允许用户创建和管理互动会议、培训和活动，支持多种环境下的高效协作。
Meeedly
meeedly.com
Meeedly是一款会议管理应用，提供从安排到管理会议的工具，自动找到合适时间，简化日程安排，提升效率。
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro是一个促进团队回顾的工具，通过互动元素和模板帮助团队发现问题并跟踪行动，实现持续改进。
© 2025 WebCatalog, Inc.