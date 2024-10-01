会议管理软件 - 最热门应用 - 中国澳门特别行政区

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会议管理软件有助于组织和举行团队会议，确保会议高效且专注。用户利用这些工具来有效地安排会议，通常与日历软件集成以确保可见性。这些解决方案还提供议程创建、会议记录和共识跟踪等功能，以提高会议效率。某些软件包括针对会议期间决定的行动项目的基本任务管理功能。 虽然大多数会议管理工具都是多功能的，可用于各种类型的会议，但有些工具是专门为特殊会议设计的，例如 scrums、回顾、一对一和研讨会。此外，某些董事会管理软件包含会议管理功能，但专为涉及最高管理层、董事会成员和委员会的会议而定制。
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Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Reclaim
reclaim.ai
这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会...
Notta
notta.ai
Notta 是一款领先的 AI 转录工具和会议记录工具，可帮助将任何语音对话快速转录和总结为可操作的文本，支持 58 种语言。 * 重要消息：Airgram 已加入 Notta！除了转录视频/音频文件、现场演讲之外，Notta 还与 Zoom、Microsoft Teams 和 Google Meet 等领先的视频会议平台集成，以生成自动会议记录。它还允许用户查看、搜索、编辑、导出记录并与团队成员共享记录，以实现无缝协作。 Notta 使您能够最大限度地发挥每次对话的价值。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 将您与其他致力于完成最重要工作的专业人士联系起来，从而改变您的工作方式。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth 致力于帮助创业领导团队实现他们的目标，为培养组织健康和领导技能提供帮助。我们知道每个客户都是独一无二的，都有自己的梦想、团队和障碍。我们的成长生态系统将确保整个组织的健康和健康，并让每个人都像领导者一样发挥作用。凭借一套灵活的在线业务工具，Bloom 可以提供世界一流的会议软件、项目管理功能、业务计划构建功能、无与伦比的支持和无限的培训，为您独特的旅程提供支持。 Bloom 能为您的组织做些什么？ - 加强会议期间的协作 - 与团队分享公司的愿景 - 跟踪您的 KPI，发现趋势和机会 - 设定和管理短期和长期目标 - 管理流程，节省时间，避免混乱 - 获得无限制的免费...
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Read
read.ai
Read 是混合会议的终极应用程序，您可以在一个地方查看实时参与度 + 情绪分数、会议计时器和通话时间。会议结束后，您将获得一份全面的报告，其中包括即时会议回顾、文字记录、音频+视频播放以及人工智能驱动的建议。实时参与度 + 情感分数：兴趣和情绪指标 沉浸式模式：AR 应用于参与者 会议计时器：准时开始和结束会议 通话时间：确保包容性对话 会后即时会议回顾：每次会议结束后（不到 5 分钟）分钟），收到书面会议摘要、主题列表、行动项目和关键问题。会议报告：一组强大的会议指标和分析 转录：自动摘要、主题、注释、行动项目、问题 会议回放：基于指标的音频和视频播放以及导航 建议：AI 建议减少会议次数...
Sembly
sembly.ai
Sembly SaaS 解决方案使经理和团队能够记录、转录并生成带有会议纪要的智能会议摘要。适用于 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。 Sembly 在网络、iOS 和 Android 移动应用程序上提供英语和 42 多种语言版本。最智能的人工智能会议助手，可帮助轻松查看和共享会议要点、会议记录和转录。将您的会议变成可搜索的文本，突出显示关键讨论时刻，创建笔记和摘要。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，旨在使会议流程更加高效和富有洞察力。该工具提供会议的自动视频录制功能，再加上人工智能驱动的转录功能，以便于稍后轻松查看和理解会议内容。 除此之外，MeetGeek 还包括自动摘要等功能，帮助用户有效地了解会议要点，而无需查看几个小时的内容。 该工具还利用人工智能提取并突出显示每次会议的关键主题，提供一种快速了解过去事件的方法。搜索功能使用户能够从一个位置轻松访问过去的会议、录音、文字记录和亮点。 MeetGeek 还强调团队协作，允许共享有关会议内容的规则。其“对话智能”功能为会议中产生的销售和客户洞察提供人工智能驱动的分析。 此外，MeetG...
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智能驱动的会议记录工具，可以让以客户为中心的人员轻松了解和倡导客户的需求。 Grain 连接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等会议平台，以自动记笔记、保存记录并从每次客户对话中捕获洞察。与常规会议录音、笔记或收入情报工具不同，Grain 简单、易于访问且适合所有角色。任何人都可以轻松地用自己的声音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客户的观点，以创建与客户保持一致的团队和明智的决策。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思维的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的首席执行官和人力资源团队使用 Leapsome 的平台来实现绩效管理、员工敬业度和学习之间的闭环。作为人才支持平台，Leapsome 结合了目标和 OKR 管理、绩效评估和 360 度、发展框架、员工学习和入职、员工敬业度调查、反馈和表扬、薪酬和晋升以及会议等工具。了解更多：Leapsome.com
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会...
Notiv
notiv.com
Notiv，会议智能解决方案，可让您的对话取得更好的业务成果。借助 Notiv，您可以自动： - 捕获您的对话 - 获取所讨论内容的安全转录记录 - 总结所讲内容以供快速审查 - 与您的团队或客户分享对话中的重要时刻 - 集成您的工作流程，以便您可以自由地专注于重要的事情 - 无需费力即可获取重要的行动要点、提醒和会议纪要。一点也不复杂！我们很乐意帮助您入门，请通过 [email protected] 联系我们
Range
range.co
Range 是远程和混合团队相互检查的地方，无论是异步还是实时。按照团队首选的时间表进行高效的签到和会议，让大家都知道： – 了解谁在做什么、谁需要帮助以及他们的感受 – 回答日常团队问题、分享心情并感谢构建信任并加强团队合作的基础 – 连接您使用的工具，如 Slack、Microsoft Teams、GSuite 和 Asana，为您的签到提供支持 对于经理来说，Range 意味着不再进行微观管理，不再进行低效的状态会议，不再想知道工作进展如何继续前进。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的团队为何使用 Range 来促进出色的团队合作。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文可帮助经理召开更有效的会议，这些会议与他们的 OKR 和审核相关联，并受到 Netflix、Reprise、Centercode、PolicyMe 等公司超过 10 万经理的信任。经理使用我们的应用程序在一个工作流程中运行他们的 1:1 会议、团队会议和 OKR，这将他们的团队实现目标的几率提高了 95%。高管和人力资源部门获得了一个绩效支持平台，他们的经理每天都会使用该平台，帮助建立绩效文化。由人工智能辅助绩效评估和实时目标报告支持。集成到 HRIS、SSO 和您的管理团队正在使用的数千种生产力工具中，例如：Jira、Figma、Asana、Clickup、Linear、Miro、C...
Parabol
parabol.co
Parabol 是一款在线会议工具，可帮助 Scrum 大师和其他领导者进行强大的指导性回顾、冲刺扑克评估会议、站立会议等！它开箱即用，与 Jira、GitHub、GitLab、Azure DevOps、Slack、MS Teams 和 Mattermost 集成，最多可供两个团队免费使用。 Parabol 允许团队通过举办更好的会议来不断改进。通过可定制的模板、匿名反馈、多人分组和引导式讨论，Parabol 可以帮助团队找到他们的流程并改进他们的工作方式。
Claap
claap.io
Claap 是一款一体化视频工作区，将屏幕录制、会议录制和视频 wiki 集于一处。使用 Claap，您可以： - 用短视频代替您的下一次会议。通过注释、话题和视频回复更快地获得反馈 - 使用亮点、文字记录和 AI 笔记记录您的会议。并让您的队友赶上关键时刻。 - 通过专为您的组织设计并与您喜爱的应用程序连接的视频工作区扩展您团队的知识。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款人工智能驱动的时间管理日历工具，可以优化团队的日程安排，为他们的一天创造更多时间。它提供了一种灵活、专注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智能，特别是 GPT（生成式预训练变压器），根据用户的偏好和生产力模式为他们设计理想的一天。 该工具自动将灵活的会议（例如一对一会议）转移到最有效的时间，并解决日程安排中的冲突。它还通过跨日历工作创建不间断的专注时间块，使个人在一起工作时能够在场，在独立工作时能够集中注意力。 在专注时间期间，Clockwise 通过与 Slack 和 Asana 等工具集成来最大限度地减少干扰，确保心流状态并提高工作效率。 Cloc...
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Boardable
boardable.com
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一个以人为本的平台，可帮助公司通过签到、OKR、KPI 和行动项目来增强其团队的能力，所有这些都与综合会议工具相关联。它允许经理与员工进行交流，提供专门的空间来分享进度和讨论员工发展，并将 OKR 融入到团队所做的一切中，以协调整个公司的战略。 Hirebook 的战略产品对于任何寻求提高参与度的组织来说都是一个成功的组合。
Peoplebox
peoplebox.ai
它为绩效评估、360 度评估、一致目标 (OKR)、1:1、调查、KPI、任务/项目管理、战略会议和人员分析提供单一平台。与其他工具不同，它与 Slack/Teams 的集成不仅仅限于通知，还允许您直接在 Slack/Teams 内进行整个绩效评估、参与度调查和 OKR 签入。使其独一无二的另一个原因是其无与伦比的定制性、直观性和出色的客户支持，可帮助您定制一切。以下是一些功能 - 自动目标和项目跟踪、基于目标的 360 度评论、目标、能力和价值观的自定义权重、最终评级计算的高级公式、校准、9 框、个性化提醒、实时参与洞察、KPI跟踪、专家构建的模板、针对不同团队的单一表单定制以及表单个性化。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
来自您信任的品牌为您的董事会提供支持的软件。 Nasdaq Boardvantage 帮助董事、委员会和领导团队更好地准备、参与和协调协作和决策流程。此外，我们的董事会门户使公司秘书和管理人员能够比以往更轻松地管理会议、制定议程和分发材料。
Navigator
navigator.com
远程会议的所有内容都集中在一处：议程、笔记、行动项目和视频会议链接。
Dive
letsdive.io
Dive 是一个会议管理平台，可帮助您不再讨厌会议。借助 Dive，您可以轻松举办富有成效的会议 - 在会议前制定协作议程，在会议期间高效运行并在会议后使其具有可操作性。我们提供视频会议、定时议程、自动会议回顾、交互式 GIF 和声音、内置游戏套件等等，全部打包在一个应用程序中，帮助您举办值得每个人花时间的会议。以下是 Dive 如何帮助您停止讨厌会议的方法： 协作议程：有议程的会议根本就不是会议。借助 Dive，每位与会者都可以提前就会议议程进行协作、在会议期间做实时笔记，并在会议结束后跟踪行动项目。行动项目：Dive 帮助您确保每次会议都有详细记录并且以行动为导向。标记与会者、委派任务并确...
Circleback
circleback.ai
Circleback 通过自动编写一流的摘要并根据重要的见解采取行动，帮助团队从每次会议中获得最大收益，无论是在 Zoom、Google Meet、Slack 会议上还是面对面会议上。 例如，Circleback 可以自动识别产品演示通话中出现的功能请求，并为每个请求创建线性任务，或者在销售通话后使用客户详细信息更新您的 CRM。 在 Circleback 之前，Ali 领导了法学硕士首次集成到 Stripe 支持产品中，Kevin 在 Tableau 担任高级软件工程师，从事预测分析工作。
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在优化客户对话，是一款人工智能会议助手，旨在帮助收入团队从互动中获取关键洞察，并在各种商业能力中表现更好。 该工具使用人工智能系统来记录、转录并提供客户会议期间讨论的要点的精确提炼，确保不遗漏任何关键细节。 该工具对各种专业人士都有好处，包括销售、营销、业务开发、项目经理以及产品和用户体验设计师，因为它在市场研究、跟踪投资组合笔记、捕捉客户需求和活动等不同领域提供帮助。 Laaxis 的特点是能够跨各种平台集成，包括视频会议和客户关系管理 (CRM) 系统，并自动输入客户的操作和活动。 它可以自动生成会议摘要和后续电子邮件，并使用户能够一键将客户需求、行动项目和会议摘要保...
Loopin
loopinhq.com
Loopin 将您的会议变成工作空间，您的整个团队可以在一个地方进行协作并访问谈话要点、笔记和后续步骤。该平台还可以自动连接类似的会议以查看过去的会议回顾，以便您拥有重要讨论的完整背景信息。 Loopin 还会在会议结束后自动发送笔记，因此每个人都在同一页面上。而且由于您可以分配行动项目并直接从平台查看每个人的进度，因此您将能够消除那些无聊的状态更新会议并推动更多的责任。 Loopin 可让您将会议和应用程序中的所有任务整合到一个工作区中，确保不会遗漏任何内容。此外，您还可以在日历上安排出深度工作的时间。这意味着当您真正试图完成工作时，您不会被邀请参加会议。 Loopin 为您提供了使您的会议...
Retrium
retrium.com
Retrium 使敏捷团队能够进行有效的对话、发现新的见解并制定行动计划。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易于使用且安全的治理软件，其定价适合任何组织，包括先进的合同管理、100% 无纸化董事会会议管理、轻松的实体管理、无缝集成的电子签名提供商和内置虚拟数据室(VDR) - 合而为一。 ContractZen 的使命是帮助组织每天为尽职调查做好准备，为全球数百万中小型企业和非营利组织带来现代治理。我们让高管、投资者和董事会安心无忧。这就是为什么我们的名字是 ContractZen。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
Adam.ai
adam.ai
adam.ai 是一款创新的董事会管理软件，使组织能够捕获、管理和共享会议知识，推动决策以实现业务目标 - 非常适合董事会、委员会和项目会议。该董事会管理平台引入了现代功能和集成，具有企业级安全性，可无缝、高效地管理董事会会议——议程生成器、行动跟踪、注释、投票和决策、会议纪要批准和签名、人工智能转录摘要、报告/分析仪表板、视频会议、预订和安排，以及知识驱动的人工智能助手，通过提供智能见解、促进参与和优化决策流程来增强整个会议体验。
Beenote
beenote.io
Beenote 是第一个针对董事会、高管和团队的治理会议管理解决方案。 Beenote 是一个简单、易用且高效的工具。从会议流程的开始到结束，Beenote 通过规划、召开和跟进（任务、决策）会议来帮助团队组织有效的会议。借助 Beenote，您可以在协作模式下快速规划议程，并且通过 Microsoft 365 或 Google 集成，您的会议将完全集成到您的日历中。与 Microsoft Teams 集成还允许您充分利用其视频会议工具的全部功能，并使用 Beenote 记录远程会议。在会议期间，您可以实时记录协作笔记。您还可以在会议中记录决策和分配任务，并在一次会议到下一次会议之间或在仪表板...
Retime
retime.so
Retime 是一款生产力工具，可通过在一个地方管理日历、创建议程、记笔记和创建任务来帮助您简化会议。借助 Retime，您可以轻松安排会议并设置议程、在会议期间做笔记以及在会议结束后创建任务。这有助于缩短会议时间、提高会议效率，让您能够最大限度地利用时间并完成更多工作。
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes 允许您将会议议程附加到您的 Google 会议中。通过使用一体化会议管理软件，让低效的会议成为过去，该软件允许您创建议程、查看会议纪要 - 所有这些都来自您的日历活动。您是否担心即将召开的会议，因为您知道这会毫无成效？使用我们的“请求议程”功能礼貌地向会议组织者表明您希望会议取得成果。增强您的 Google 日历功能 - 节省时间，减少会议疲劳，并被同事视为“生产力冠军”。
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro 是一款供分布式团队进行敏捷回顾的在线工具。它旨在消除任何障碍和干扰，以便团队进行更好的会议并整体提高。
Easynote
easynote.com
Easynote 是工作和协作软件，任何人、任何地方都可以管理他们的日常工作。由于其独特的网格系统，它对于任何行业或企业来说都是简单且非常可扩展的。无论您需要在时间线还是网格中敏捷地工作，Easynote 都是您的正确选择。所以是时候告别 Monday.com、Asana、Clickup、Trello、TeamGantt 等了。使用 50 多个预定义模板可在几秒钟内开始使用。与您的团队一起管理小型项目或大型企业项目！使用我们独特的仪表板可以在一个地方立即概览您的所有项目。 Easynote 提供 7 天试用期，无需信用卡。
GoRetro
goretro.ai
GoRetro 是一款用户友好、有趣且可定制的敏捷回顾工具，它利用冲刺数据和团队情绪来推动持续改进。来自财富 500 强公司、银行、政府机构和创新初创公司的数千个 Scrum 团队使用 GoRetro 使他们的回顾变得有趣、有吸引力且有效。如何？通过确保您拥有顺畅的会议体验，同时为您提供便利的超能力，以便您可以实现最大程度的参与和参与，所有这些都包含企业级安全性（SOC-2 Type II 和 ISO 27001 认证）。但这还不是全部。通过深度数据集成，我们推动团队持续改进。告别处理无数电子表格和选项卡。从现有工具和之前的冲刺回顾中控制数据，以加快决策速度并成为数据驱动的部门。 GoRetr...
Aster
asterapp.co
Aster 通过关注仪式来解决治理、集体绩效和混合协作的目标。它是一款协作软件，用于记录、构建和可视化笔记，以实现有效的战略会议以及更好地跟进行动和决策。作为 Microsoft 合作伙伴，它完全集成到 Teams 会议界面中。 Aster 参与仪式的三个阶段。它使准备工作自动化并最大化协作，使动画流畅且有节奏，并自动发送会议记录以及后续行动和决策。我们超过 55% 的用户会议准备工作都是自动化的。总体而言，我们的用户花在会议上的时间减少了 30%，精神负担也减轻了。
PixelMixer
pixelmixer.com
您的组织已经在使用视频 -> 现在将其转化为知识。 PixelMixer 会自动转录您的会议，检测感兴趣的部分，并通知其他人他们错过了哪些内容。 - 发现整个组织中发生的相关对话。 - 关键字提醒将合适的人拉入讨论。 - 将视频转化为知识和变革动力。 - 在不间断的 Zoom 和 Slack 世界中保持最新状态。 - 识别趋势并培养思想领袖。使您的团队能够使用 PixelMixer 创建和分享自助服务知识。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
Sprint Boards
sprintboards.io
面向敏捷开发人员的复古板。 只需几秒钟即可创建在线回顾冲刺板，并开始与您的团队协作，无论他们身在何处。 体验我们现代数字工具的强大功能和灵活性，让您轻松进行回顾。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基于网络的尖端软件套件，彻底改变了敏捷性和组织清晰度。它不仅仅是另一个工具，而且是对未来工作的一瞥。体验敏捷软件的强大功能，该软件专为当代人员、项目和会议管理而精心打造。借助 GlassFrog 平台，每位员工都可以掌握世界一流管理人员的技能。我们的人工智能顾问根据您公司的背景、政策和目标量身定制，提供宝贵的指导。我们通过以下方式为组织赋能： 明确角色和责任：GlassFrog 允许组织定义和记录角色、责任和领域，明确谁负责什么以及谁做出哪些决策。可视化组织结构：GlassFrog 提供了组织圈子和角色的可视化表示，使您可以轻松理解组织不同部分之间的层次结构和关系。促...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings 是一款云协作工具，适合所有厌倦了无效和低效会议的人。借助我们的会议工具，只需单击一下即可让您的会议变得更加高效、井井有条。与您的团队共享议程、分配任务并确保每个人都拥有正确的信息。我们称这次会议为“简单”会议。计划 - 让每个人都做好富有成效的会议的准备 设置议程并与您的团队共享，以确保每个人都掌握相关信息。与会者会在会议开始前在收件箱中获取汇总信息，并可以添加自己的议程项目和附件。 DO - 轻松地做 好吧，开会时间到了！实时记笔记、添加决策并分配操作。负责某项操作的人员会收到即时通知，并将个人待办事项列表发送到他们的收件箱。事不宜迟，您已经领先一步了。会...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷团队的会议协调者，通过人工智能辅助的回顾、每日站立会议和规划扑克评估会议来提供效率、协作和速度。它通过异步或同步会话适用于远程或混合团队。所有提供的服务都与协作和跟踪工具无缝集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation 为世界提供了一个简单而智能的会议纪要解决方案，该解决方案基于语音识别和其他人工智能概念和技术。
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails 的创建是为了提高您的沟通技巧和效率。通过系统且有目的地使用 OurSails，您可以收集和利用互动中的信息，以改善生活中的协调和协作。它也是组织思想和规划未来沟通的工具，目的是让您的沟通更加有效，让其他人更容易注意到。在 OurSails，我们重视每一位客户对我们的信任，我们会提供一个满足他们在可用性、稳定性和安全性方面需求的平台。我们的专业工程团队不断努力增强用户体验并消除有时可能发生的任何令人讨厌的错误。
Meeedly
meeedly.com
Meeedly 是一个完整的会议管理应用程序，提供从安排会议到管理团队会议的工具。
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro 为分布式团队带来最佳的复古体验。它可以进行诚实有效的讨论，帮助您的团队发现重要的问题，并采取行动不断改进。主要功能： - 通过美丽的图像和经过验证的敏捷复古模板让您的回顾保持新鲜感 - 独特的破冰功能，使回顾变得有趣且引人入胜 - 通过表情符号反应和私人投票找到对您的团队重要的内容 - 为小型或大型团队扩展您的回顾使用单页面视图或选项卡布局 - 操作跟踪
Tervene
tervene.com
Tervene 通过管理实践数字化与专业辅导相结合，实现卓越运营。 Tervene 将 6 种管理工具结合在一个解决方案中，支持工厂车间的知识管理、流程验证、操作控制、沟通和问题解决。我们为北美和欧洲的工厂提供服务，其中包括玛氏箭牌、赛峰、西门子、通用动力和安赛乐米塔尔等制造业领军企业。使用 Tervene，这些制造商将其管理系统数字化，通过遵守最佳实践来促进高效的管理行为。
Topicflow
topicflow.com
Topicflow 利用人工智能和基于证据的实践来实时评估绩效并持续改进绩效，而无需在传统的绩效审查上浪费时间。
Connect4
connect4.app
客户会议平台。客户关系蓬勃发展的地方。准备、见面、行动。利用 Connect4 简单的会议准备、交付和问责工具促进客户关系。以客户为中心的公司知道与客户交谈的好处 - 将一次性会议转变为客户可操作的互联体验，同时建立对团队交付的信任并增加经常性收入。欲了解有关 Connect4 的更多信息，请访问 https://www.connect4.app/
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro 是一款安全、企业级在线敏捷回顾和团队健康检查工具，适用于同地办公、远程和混合团队。它是一个直观的工具，具有指导回顾技术，使您的回顾每次都值得。 TeamRetro 可让您运行富有洞察力的运行状况检查，捕获基于团队的反馈，为数据驱动的操作提供信息。 TeamRetro 与您现有的工作流程集成，以提升您的产品和团队的持续改进。
Sherpany
sherpany.com
Sherpany 是瑞士领先的会议管理解决方案，旨在满足董事会、董事会委员会和执行会议的独特需求。 Sherpany 深受欧洲顶级公司的信赖，将会议效率提高了 45%，简化了整个流程——从会议准备到分发数字签名的会议纪要和行动项目。我们优先考虑安全性和合规性，拥有经过 FINMA 批准和 ISO270001 认证的强大解决方案，可集中并确保对您的数据进行适当的访问控制。除了可通过网络浏览器访问的基于网络的 Sherpany 平台之外，我们还提供适用于 iOS、Windows 和 Android 的本机应用程序，以便跨不同设备方便地访问我们的会议管理解决方案。我们基于 SaaS 的软件，加上我们...
DemoHop
demohop.com
对于分布式技术和研发团队来说，很难让所有工程师、产品团队和业务利益相关者达成共识。为了解决这个问题，DemoHop 支持在线展示活动，在短短几个小时内将员工和他们的想法聚集在一起。我们有一些大公司使用 DemoHop 将员工聚集在一起并促进协作。现实情况是，Teams 或 Zoom 等日常会议工具并不擅长帮助人们互相会面、识别专家或传播想法。 DemoHop 使世界上最重要的技术团队能够 1) 最大限度地提高技术投资投资回报率，2) 传播创新和最佳实践，以及 3) 激励员工。为此，DemoHop 的魔力在于与会者选择自己的冒险模式，让人们可以将时间花在对他们最重要的主题上。这与与会者建立了高度...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅仅局限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来为您的会议增添趣味。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明...