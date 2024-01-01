会议管理软件 - 最热门应用 - 库克群岛

Loopin

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Loopin 将您的会议变成工作空间，您的整个团队可以在一个地方进行协作并访问谈话要点、笔记和后续步骤。该平台还可以自动连接类似的会议以查看过去的会议回顾，以便您拥有重要讨论的完整背景信息。 Loopin 还会在会议结束后自动发送笔记，因此每个人都在同一页面上。而且由于您可以分配行动项目并直接从平台查看每个人的进度，因此您将能够消除那些无聊的状态更新会议并推动更多的责任。 Loopin 可让您将会议和应用程序中的所有任务整合到一个工作区中，确保不会遗漏任何内容。此外，您还可以在日历上安排出深度工作的时间。这意味着当您真正试图完成工作时，您不会被邀请参加会议。 Loopin 为您提供了使您的会议...