会议管理软件 - 最热门应用 - 亚美尼亚

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Stratsys Meetings 是一款云协作工具，适合所有厌倦了无效和低效会议的人。借助我们的会议工具，只需单击一下即可让您的会议变得更加高效、井井有条。与您的团队共享议程、分配任务并确保每个人都拥有正确的信息。我们称这次会议为“简单”会议。计划 - 让每个人都做好富有成效的会议的准备 设置议程并与您的团队共享，以确保每个人都掌握相关信息。与会者会在会议开始前在收件箱中获取汇总信息，并可以添加自己的议程项目和附件。 DO - 轻松地做 好吧，开会时间到了！实时记笔记、添加决策并分配操作。负责某项操作的人员会收到即时通知，并将个人待办事项列表发送到他们的收件箱。事不宜迟，您已经领先一步了。会...