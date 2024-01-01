媒体监控软件 - 最热门应用 - 巴巴多斯

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媒体监控软件为用户提供来自各种媒体渠道的实时新闻源和警报。公关部门利用这些工具来监控与其行业以及客户和业务伙伴相关的媒体渠道。这些解决方案帮助公司监控传统新闻媒体和在线平台上对其品牌或高管的提及，分析媒体报道趋势，评估公关活动的效果，并通过迅速解决危机或不良宣传来维护品牌声誉。 媒体监控软件可以授予对不同类型媒体渠道的访问权限。印刷媒体报道包括报纸、杂志和贸易期刊，而广播频道包括电视和广播。许多媒体监控工具还有助于访问网站、新闻网站、博客和社交媒体平台等在线资源。此外，少数媒体监控提供商将其服务扩展为跟踪播客中的提及内容。
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Feedly
feedly.com
欢迎来到 Feedly——这个平台让企业和好奇心保持领先！我们热衷于帮助团队跟踪竞争对手、发现新趋势并研究新出现的安全威胁。 Feedly AI 是机器学习模型的集合，可以实时自动收集、分析来自数百万个来源的可行见解并确定优先级。 有兴趣了解有关 Feedly 市场情报或威胁情报产品的更多信息吗？
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Ahrefs
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阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahr...
Meltwater
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Meltwater 是媒体情报领域的先驱，为公关、传播和营销专业人士提供保持领先地位所需的信息优势以及高效的单一集成解决方案。作为唯一的公关和社交媒体一体化解决方案，超过 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒体和社交智能来掌握数十亿的在线对话，并提取相关见解来战略性地管理其品牌。 Meltwater 拥有近 20 年的数据分析经验，致力于基于六大洲 60 个办事处的本地专业知识提供个性化的全球服务。我们的客户可以监控新闻和社交媒体的媒体报道。我们跟踪超过 300,000 个在线新闻来源，建立印刷和广播监控合作伙伴关系，并通过 Twitter、Facebook、Instagram、...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Critical Mention
criticalmention.com
最快、最可靠的一体化公关和赢得媒体平台，具有全球媒体监控、媒体联系人数据库和强大的分析功能。使用批评提及的综合赢得媒体套件可以轻松分析搜索结果，将其转化为可操作的数据并进行共享。每个订阅均包含 24/7/365 客户支持。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Awario
awario.com
Awario 是一款社交媒体和网络监控工具，可帮助您跟踪品牌提及情况、监控竞争对手、寻找销售机会和影响者，以及与在线受众互动。
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 是最先进的社交媒体监控工具之一，具有人工智能驱动的报告和见解。数千家各种规模的公司都使用 Brand24 来识别和分析网络上有关其品牌、产品和竞争对手的在线对话。 Brand24 使其用户能够及时了解有关其业务的在线动态、获取客户洞察、参与社区、识别销售线索、改善社交客户服务、接触有影响力的人并监控他们的竞争。它是一款可靠且价格实惠的媒体监控工具，可帮助您管理在线声誉、跟踪和评估营销活动、跟踪竞争对手、获取客户反馈、进行社交销售等。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是创建和广播您自己的在线广播电台的第一平台。该解决方案还提供统包服务来支持广播电台的数字开发（网站、移动应用程序、联网扬声器、电视和汽车）。如今，他们在 170 个国家/地区拥有 3,000 多个广播电台。 RadioKing 始终寻求新的挑战，想象并开发新的解决方案来塑造明天的无线电。
Mention
mention.com
Mention 是一种社交媒体营销解决方案，使品牌和机构能够了解社交媒体和网络上的受众感知，同时还提供组织社交媒体活动的能力。通过使用 Mention，您可以轻松监控网上有关品牌或产品的言论，获得有关其行业的全面分析，并衡量您的营销和公关活动的影响。开始倾听观众的声音并与他们互动！ Mention 成立于 2012 年，其客户群超过 75 万用户，遍布超过 125 个国家，其中企业客户超过 4,000 家。
Dataminr
dataminr.com
Dataminr 将实时人工智能和公共数据应用于我们的客户，为全球企业、公共部门机构、新闻编辑室和非政府组织生成相关且可操作的警报。 Dataminr 领先的人工智能平台可从大量公开信息中检测高影响事件和新兴风险的最早信号。 Dataminr 的实时警报使数百个公共和私营部门组织的数万名用户能够首先了解世界各地的重大事件，制定有效的风险缓解策略，并在危机发生时充满信心地做出反应。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先进的公司消除决策中不确定性的方法。凭借基于经过验证的人工智能构建的市场情报和搜索，AlphaSense 可以从值得信赖的公共和私人内容（包括股权研究、公司备案、活动记录、专家通话、新闻、贸易期刊和客户自己的研究内容）中快速提供相关见解。 AlphaSense 总部位于纽约市，在美国、英国、芬兰、印度和新加坡设有办事处，拥有 1,000 多名员工。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
SentiOne
sentione.com
SentiOne 是一个人工智能客户服务自动化平台。该工具使用专有算法监控全球互联网（社交媒体、门户网站、论坛和博客），收集公众提及的内容，并自动分析它们以获取消费者见解。集成的交互模块允许客户服务团队管理多个渠道的在线对话并直接从一个平台进行响应。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒体技术公司，为客户提供新闻稿分发服务，帮助建立品牌知名度、赢得媒体提及、提高在线知名度、提高搜索引擎优化性能、产生销售等等。除了新闻稿分发及其新闻稿优化器之外，Newswire 还提供媒体套件，它将其最强大的产品捆绑到一个易于使用的平台中，帮助公司最大限度地提高与媒体的互动。 Newswire 对客户满意度的不懈承诺和对客户绩效的热情，与其创新产品相结合，继续帮助全球各种规模和行业的公司在正确的时间向正确的受众传递正确的信息。
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 帮助组织建立信任、讲述故事并展示赢得媒体的价值。我们通过公关管理软件来实现这一目标，该软件结合了媒体数据库、宣传、监控和报告，以生成新闻报道、保护品牌声誉并提高公关绩效和协作。我们与 5,000 多家公司合作，从 Google 到 Golin，再到辉瑞 (Pfizer)。我们在内部从头开始构建了 Muck Rack，并继续使用最好的技术以及最新的人工智能和机器学习来增强我们的平台。我们以数据而闻名，由公关领域最好的媒体数据库提供支持，索引了有关记者和媒体的数亿个数据点。我们监控全球超过 600,000 家媒体，确保您实时收到每次媒体提及的通知，并且我们帮助您衡量工作的影响，...
Spica Media
spica.media
我们为您提供跨社交媒体、报纸、杂志、电视、广播和在线新闻的全面媒体监控，并提供有价值的分析和报告，帮助您提高绩效。
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共关系管理技术重新构想免费媒体。 PRM 平台使营销和传播专业人士能够找到合适的媒体来宣传他们的故事，管理媒体关系和活动，监控其品牌的覆盖范围和声音份额，并轻松衡量赢得媒体努力的业务影响。 Propel 拥有 150 多家客户，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他领先品牌和机构。 Propel 于 2019 年推出，总部位于特拉维夫，在纽约、伦敦和迈阿密设有团队。迄今为止，Propel 已筹集了 600 万美元的风险投资，是世界上增长最快的公关技术。欲了解更多信息，请访问 www.propelmypr.com。
Webz.io
webz.io
Webz.io 是机器定义网络数据的领先提供商。它将来自开放网络和暗网的大量网络数据转换为结构化网络数据源，可供机器使用。使用 Webz.io 的数据，企业、开发人员和分析师现在可以释放网络数据的原始潜力。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市场和竞争情报平台以及新闻 API，使企业能够收集、策划和分享有关整个组织内竞争对手、客户、行业和关键情报主题的可行见解。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立于 2015 年，旨在为公关界提供数据分析和媒体情报的现代工具。该应用程序提供媒体监控、详细分析、仪表板和报告，以及丰富的媒体档案，可以轻松查找旧文章。除了这些经典功能之外，用户还可以访问全面的记者媒体列表和新闻中心，以便轻松创建和分发新闻稿。
Brand Analytics
brandanalytics.ru
品牌分析是一个社交媒体监控和分析系统。 * 从所有来源获取数据，即社交网站、视频托管、地图服务、公共渠道和即时聊天、评论网站、论坛、博客、市场、在线媒体、报纸、杂志和联邦渠道。 * 所有类型的消息和数据：消息文本、识别的图片文本、视频记录、签到、故事。 * 大量的指标和消息属性，加上可配置的数据分段系统，可以解决从声誉控制和实时营销到深入研究的最广泛的问题。 * 自动识别提及情绪，准确率达 85-90%。机器学习算法对消息进行分类，识别媒体空间趋势、攻击性、识别图像中的文本等。 * 通过移动应用程序、Telegram 或电子邮件配置警报消息。 * 用于快速分析的高水平自动化：自动标记、趋势检...
Signal AI
signal-ai.com
在无尽的数据海洋中，Signal AI 能够提供清晰的信息，帮助您做出自信、明智的决策。 Signal AI 平台每天都会以 75 种语言将超过 500 万篇文章纳入 226 个市场，以生成决策见解。 • 增强您的公关策略 - 提升您的沟通水平、保持媒体领先地位并有效管理风险。 • 精确审计——为您的审计策略配备全面、可靠的数据，确保您不错过任何一个环节。 • 投资、提升- 消除噪音并获得准确、及时的信息，优化您的每一步行动。 • 精确的可持续发展领导力- 将您的品牌声誉与不断发展的可持续发展环境相匹配，确保您的ESG 活动与现实世界的结果保持一致。 • 将人工智能支持的情报集成到您的风险工作...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供强大而全面的电视和广播监控、互联网监控、LexisNexis/Print 监控、媒体情报和公关分析。我们还提供媒体联系人数据库解决方案。 News Exposure 通过维护可追溯到 2010 年的永久高清档案，在行业中创造了独特的利基市场。这包括全国和有线网络以及联合和本地市场覆盖。 News Exposure 维护着最高质量和最完整的音频和视频存档库，以便我们可以为您提供几分钟前或几年前播放的剪辑。 News Exposure 是西班牙语广播监测领域的领导者，提供最广泛的本地和全国覆盖范围。 News Exposure 提供报道（包括尼尔森观众人数和尼尔森广...
Managr
managr.ai
Managr 是一款专为公共关系设计的人工智能助手。它为您阅读新闻、撰写媒体宣传材料并识别目标记者。
Anewstip
anewstip.com
Anewstip 是一个一站式公关平台，可帮助企业家、公关专业人士和营销人员搜索相关媒体联系人（记者、编辑、博主、影响者等）、建立媒体列表、发送个性化推介或批量新闻稿以及在线监控和监控推特提到。 1) 100 万记者、编辑、博主和媒体的电子邮件和电话号码。 2）根据推文搜索相关媒体联系人。 3）根据文章搜索相关媒体联系人。 4）建立媒体列表。 5) 发送个性化推介和批量新闻稿，并跟踪打开次数、点击次数。在此注册免费试用：https://anewstip.com/
Uptime
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免费试用。使用我们屡获殊荣的网站监控工具检查正常运行时间并立即收到通知。
SnapStream
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SnapStream 是一款功能强大的基于云的视频剪辑产品，可录制和转录实时视频，让您轻松制作和分享重要时刻。借助 Snapstream，您可以： - 录制和转录任何视频源、直播、电视频道或现场活动 - 即时在多个录制内容中搜索转录，查找有助于讲述故事的剪辑 - 将视频剪辑、GIF 和屏幕截图实时发布到社交媒体 -通过 Slack 或电子邮件分享剪辑，与您的团队进行协作 - 创建精选的、可搜索的视频档案 新闻、政治、体育、娱乐和文化领域的主要参与者使用 Snapstream 来： - 通过将视频剪辑打包为高度参与的社交媒体时刻，建立忠实的粉丝群- 通过激发观众反应、评论和分享来提高参与度 - ...
Mentionlytics
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Mentionlytics 是一款一体化智能社交媒体监控平台。它使您能够跟踪整个网络（新闻网站、论坛、博客和任何其他网站）和许多社交媒体渠道（例如 TikTok、Twitter、Instagram、Facebook、Reddit、 Google 评论、Youtube、Linkedin 等。它具有人工智能支持的功能，并通过极其易于使用和简单的仪表板为用户提供独特且富有洞察力的数据。数据的质量和数量使 Mentionlytics 成为市场上最强大的工具之一，在全球拥有数千名满意的客户。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
NewsWhip 是一个预测性媒体洞察平台，可帮助传播和洞察专业人士主动监控和捍卫其品牌声誉。我们实时跟踪网络覆盖率和所有主要社交网络，帮助您量化跨平台覆盖率并预测它将对您的品牌产生的影响。我们与声誉管理第一线的传播和洞察团队合作，为他们提供在管理现场活动、监控新闻生态系统或让整个企业的利益相关者了解情况时做出最佳决策所需的背景信息。 NewsWhip 具有量化和预测任何新闻报道或社交帖子影响的独特能力，这就是我们受到 Google、Tinder、德勤、日产、沃尔玛等全球品牌信任的原因。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自动收集和报告媒体报道。 PeakMetrics 从数百万个非结构化跨渠道媒体数据集中实时提取见解并创建可操作的数据。
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia 是一项企业数据和新闻服务，由金融时报集团和日经新闻公司提供支持。ScoutAsia 订阅提供东亚、南亚 20 多个国家超过 800,000 家公司的最新数据、新闻和背景信息。亚洲和东盟。其数据库允许订阅者建立详细的公司简介，获得见解和背景，并随时了解感兴趣的公司。
Realytics
realytics.io
Realytics 通过其电视分析解决方案和程序化电视来衡量和放大电视活动的数字效果。
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 为公共关系和企业传播专业人士监控所有媒体渠道，使您能够访问专有的新闻监控数据库以及创新的电视新闻剪辑和媒体分析服务。
Determ
determ.com
Determ（以前称为 Mediatoolkit）是一种人工智能驱动的在线媒体监控解决方案。它有助于根据实时消费者、竞争对手和市场洞察提供更好的业务决策。 Determ 跟踪任何语言或位置的 1 亿多个来源中的关键字或短语，以识别相关提及。查看、过滤和分析单个提要中的所有提及。使用 Determ 的 AI 助手 Synthia 立即总结您监控的任何主题并获取可行的步骤。每当您的品牌、活动或竞争对手在网上被提及时，您都会收到通知。将媒体报道、公众情绪、人口统计数据和竞争对手策略与品牌声誉相关联。创建引人入胜且易于理解的报告。互联网也在谈论您的品牌。听听。使用 Determ 就很简单。
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是领先的实时媒体智能平台。 Roxhill 将 Alex Northcott 经验丰富的公关和行业专业人士团队与创新技术相结合，提供您在当今快速发展的市场中所需的媒体分析和见解。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
Isentia
isentia.com
Isentia 为您提供快速做出正确决策所需的最广泛的媒体报道、见解和分析，帮助您在竞争中保持领先地位。借助 Isentia 先进的媒体情报和洞察力在竞争中取得领先，将数据转化为可操作的洞察力，推动您的业务向前发展。 Isentia 平台可增强您获得洞察力的能力，帮助您利用 Isentia 的集成媒体智能平台规划、监控和衡量沟通策略的成功与否。 Isentia 平台具有以下功能： 多种方式查看和组织相关媒体项目 强大的搜索功能，可定位其他媒体项目 完全集成的分析仪表板，具有嵌入式报告构建功能 只需单击几下即可与其他人合作的协作工具 可定制的自动化报告和即时通知 共享和报告构建在整个组织内分发内...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
NewsWhip Spike
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NewsWhip 是一个预测性媒体洞察平台，可帮助传播和洞察专业人士主动监控和捍卫其品牌声誉。我们实时跟踪网络覆盖率和所有主要社交网络，帮助您量化跨平台覆盖率并预测它将对您的品牌产生的影响。我们与声誉管理第一线的传播和洞察团队合作，为他们提供在管理现场活动、监控新闻生态系统或让整个企业的利益相关者了解情况时做出最佳决策所需的背景信息。 NewsWhip 具有量化和预测任何新闻报道或社交帖子影响的独特能力，这就是我们受到 Google、Tinder、德勤、日产、沃尔玛等全球品牌信任的原因。
Fullintel
fullintel.com
Fullintel 为寻求专业策划的媒体监控和分析软件及服务的公关和传播专业人士提供人才、工具和技术的独特组合。强生、Intuit、贝尔德事隆、皇家加勒比国际和壳牌等顶级品牌信赖 Fullintel 来管理其监控和分析。我们的分析师会承担繁重的工作，因此您无需这样做。
Syften
syften.com
更好的社交新闻过滤。没有人为的低限制（您可以使用 100 个过滤器）、近乎实时的警报（大多数情况下不到一分钟）以及 Slack 支持，您的内容营销团队将获得建立稳固形象所需的优势。
Grabien
grabien.com
以业内最低的价格提供最高质量的新闻剪辑。 Grabien 为主持人和制作人（电视、广播、播客）、企业、公关公司和媒体人士以及铁杆新闻迷提供全套工具。无论您处于新闻生态系统的哪个位置，我们都有工具让您的生活更轻松！具体来说，Grabien 可以... -- 帮助您从几乎任何来源（电视/广播/播客/在线）提取新闻剪辑 -- 零碎地订购高达 1080 高清的无损音频剪辑 -- 将新闻剪辑嵌入货币化媒体中播放器 -- 实时监控同步新闻广播 -- 从庞大的新闻内容数据库中搜索并生成报告以及剪辑 -- 创建新闻提醒，以便在新闻行业提及关键字时您会收到通知 -- 购买授权新闻和库存照片 -- 从任何在线视频...
Newslit
newslit.co
Newslit 是面向公关专业人士、投资者、研究人员、营销人员、销售人员、律师和企业主的下一代新闻监控和研究工具。我们持续跟踪最全面的重要新闻来源，并整合来自数千名顶级商业影响者的社交信号。我们正在扫描超过 100,000 个来源，每天摄取近 100 万个故事，并且还在不断增加。我们的产品为企业和团队提供了竞争优势，节省了非常宝贵的时间，使他们可以专注于对其业务重要的事情。我们汇总并跟踪新闻报道的分享方式，以提供有关客户想要跟踪的主题、行业或关键词的每日简报。我们帮助发现、策划和整合这些内容，同时节省时间并确保我们的客户保持明智。
Factal
factal.com
Factal 为公司提供实时所需的事实，以在意外发生时保护人员、避免中断并推动自动化。 Factal 将闪电般的快速发现与可信验证结合到一个平台中，超越了其他突发新闻来源。经验丰富的记者使用机器学习来识别、验证和地理定位全球事件，通过电子邮件、网络以及 iOS 和 Android 应用程序发送复杂的警报。
TechNews
technews.io
TechNews 使 IT 公司能够更好地了解人工智能、网络安全、云基础设施等复杂类别的趋势。
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights 是新闻编辑室和记者最快的新闻收集、内容发现和媒体监控解决方案。成千上万的记者每天都在使用我们的产品来实时了解世界上正在发生的内容。平均而言，新 EzyInsights 客户的参与度在短短 6 个月内就增加了 58%。 86% 的客户认为我们必不可少或非常有用。我们 96% 的客户会向同事推荐 EzyInsights。
Truescope
truescope.com
Truescope 是增长最快的媒体监控和测量服务。 Truescope 为世界各地的组织提供实时媒体洞察和商业智能。其使命是通过简化专业传播者当今所需的媒体监控和分析流程，利用更好的内容、更清晰的数据和最新技术，更好地为订阅者提供信息。 Truescope 改变了企业、非营利组织和政府组织中的传播专业人员从主流、在线和社交媒体获取实时媒体情报的方式。该 SaaS 平台利用数百万篇文章来提供全面的实时信息，并允许访问实时警报、仪表板和报告，以便为利益相关者提供最佳信息。该公司由媒体情报专家团队于 2019 年创立，并得到了站在客户立场思考、更深入了解客户当今需求的员工的支持。 Truescop...
Wizikey
wizikey.com
什么是Wizikey？ Wizikey是一款媒体监控和公关软件。它可以帮助公司跨不同媒体进行媒体监控以及趋势，以及对全球竞争情报和新闻稿分发的见解。它还可以帮助公关专业人士找到合适的记者、发送量身定制的宣传材料、收集和评估媒体报道和见解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨头和全球 1,000 多个用户的信赖，可以打造更好的品牌。 Wizikey 使您能够通过一个平台获得新闻洞察、媒体监控、竞争对手研究和新闻稿发布。 Wizikey 的指标为公关决策者提供了可行的见解，是如何衡量公关以推动业务影响的新基准。 Wizikey 帮助营销人员和公关专业人士开展以下活动： 新...
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Onclusive 是公关和传播成功的全球合作伙伴。我们与全球数千家组织合作，了解您面临的压力。就像建立强大的品牌和声誉一样。成为您组织的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理层、更广泛的业务及其成功。我们将行业领先的数据科学与国际咨询和一流的公关工作流程工具相结合，为您提供： • 监控 – 识别全球媒体中与您的品牌和声誉相关的报道和突发新闻 • 衡量 – 实时衡量您的传播影响、关键问题和媒体趋势 • 研究与咨询 – 发现声誉和传播成功的驱动因素，并制定更有效的策略和活动 • 公关和传播工具 – 管理新闻发布室、活动策划和媒体关系的完整解决方案 我们的技术、见解和专业知识可以帮助您了解您所处的支离破碎...
Mynewdesk
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Mynewsdesk 成立于 2003 年，为企业提供现代数字公关解决方案，帮助其与记者、影响者、客户和其他重要利益相关者进行互动。这一一体化公关平台可以轻松创建和分发新闻和内容、监控行业和媒体的言论以及跟踪和衡量结果。通过将人工智能和新的、更智能的算法添加到平台中，Mynewsdesk 为客户提供了一个更加自动化的平台来展示您的公关工作的效果。一切都集中在一处，确保新闻稿、活动、照片和视频报道在正确的时间通过正确的渠道传播给正确的受众。适用于整个工作流程的有效公关工具，可节省您的时间并提高效果！创建和发布您的内容 发布新闻稿是接触记者、影响者和其他重要受众的最简单方法之一。 Mynewsde...