媒体和影响者定位软件 - 最热门应用 - 科科斯（基林）群岛

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媒体和影响者定位软件是公共关系领域的重要工具，帮助公司确定并与在各自行业内具有影响力的传统媒体人物、社交媒体影响者和博主进行接触。此类软件的主要目标是促进对受众与公司产品或消息的兴趣一致的个人的识别和联系。 该软件为公司提供了相关影响者的精选数据库或工具，以挖掘特定专业领域内的杰出声音。通过利用这项技术，公司可以识别准备扩大其内容或生成与其品牌相关的新内容的市场专家。 此外，媒体和影响者定位软件补充了媒体监控工具，提供了有关媒体专业人士如何看待品牌形象的见解。它与新闻稿分发软件有共同点，有助于将新闻稿直接传播给媒体联系人和相关在线平台。
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Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒体情报领域的先驱，为公关、传播和营销专业人士提供保持领先地位所需的信息优势以及高效的单一集成解决方案。作为唯一的公关和社交媒体一体化解决方案，超过 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒体和社交智能来掌握数十亿的在线对话，并提取相关见解来战略性地管理其品牌。 Meltwater 拥有近 20 年的数据分析经验，致力于基于六大洲 60 个办事处的本地专业知识提供个性化的全球服务。我们的客户可以监控新闻和社交媒体的媒体报道。我们跟踪超过 300,000 个在线新闻来源，建立印刷和广播监控合作伙伴关系，并通过 Twitter、Facebook、Instagram、...
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 为超过 50 万营销人员的策略提供支持，其内容营销数据涉及 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题。
Critical Mention
criticalmention.com
最快、最可靠的一体化公关和赢得媒体平台，具有全球媒体监控、媒体联系人数据库和强大的分析功能。使用批评提及的综合赢得媒体套件可以轻松分析搜索结果，将其转化为可操作的数据并进行共享。每个订阅均包含 24/7/365 客户支持。
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客户。获得高质量的反向链接。不再想知道如何获得免费宣传。我们的软件可以帮助您自己获得高质量的反向链接。如此简单，就像魔术一样。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潜在客户 » 推介 HARO 的策略和指导
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共关系和赢得媒体软件公司和服务提供商。该公司在开曼群岛注册成立，总部位于伊利诺伊州芝加哥；与世界各地的客户一起。该公司于 2017 年 6 月通过反向并购上市。除了基于网络的公关和赢得媒体软件即服务 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，该公司还拥有在线宣传和媒体服务 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新闻专线。该公司在...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
JustReachOut
justreachout.io
公关软件和指南可帮助您获得发展业务所需的曝光度。了解一位记者是否适合您的故事，请主动联系。我们的软件可以让您找到最相关的记者、出版物、新闻机会、播客和失效链接，这样您就可以充满信心地进行宣传。我们的 PR PRO 计划训练您采用最佳的策略和策略，以便您开始持续产生一致的曝光。搜索 我们的搜索引擎通过针对每个焦点的专用搜索渠道来显示最相关的记者、内容和新闻机会。外展 使用预先填充的推介模板可以产生最高的打开率和响应率。根据我们 5,000 多名用户的见解跟踪您的推介分析。指导 通过使用独特的对话开头和公关策略，让您的公关宣传从竞争对手中脱颖而出，所有这些都在我们的公关培训视频和平台内指南中进行了...
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒体技术公司，为客户提供新闻稿分发服务，帮助建立品牌知名度、赢得媒体提及、提高在线知名度、提高搜索引擎优化性能、产生销售等等。除了新闻稿分发及其新闻稿优化器之外，Newswire 还提供媒体套件，它将其最强大的产品捆绑到一个易于使用的平台中，帮助公司最大限度地提高与媒体的互动。 Newswire 对客户满意度的不懈承诺和对客户绩效的热情，与其创新产品相结合，继续帮助全球各种规模和行业的公司在正确的时间向正确的受众传递正确的信息。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一款适用于现代内部公关团队和机构的一体化讲故事工具。借助 Prezly，您可以节省处理多种过时工具的时间，例如 Word 文档、带有大量附件的纯文本电子邮件以及越来越长的 Excel 电子表格。在品牌新闻编辑室发布新闻稿，分发和分析内容，并与受众建立牢固的关系。没有算法，没有中间商，没有废话。立即访问 rock.prezly.com/signup 开始 14 天免费试用，无需 CC。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 帮助组织建立信任、讲述故事并展示赢得媒体的价值。我们通过公关管理软件来实现这一目标，该软件结合了媒体数据库、宣传、监控和报告，以生成新闻报道、保护品牌声誉并提高公关绩效和协作。我们与 5,000 多家公司合作，从 Google 到 Golin，再到辉瑞 (Pfizer)。我们在内部从头开始构建了 Muck Rack，并继续使用最好的技术以及最新的人工智能和机器学习来增强我们的平台。我们以数据而闻名，由公关领域最好的媒体数据库提供支持，索引了有关记者和媒体的数亿个数据点。我们监控全球超过 600,000 家媒体，确保您实时收到每次媒体提及的通知，并且我们帮助您衡量工作的影响，...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共关系管理技术重新构想免费媒体。 PRM 平台使营销和传播专业人士能够找到合适的媒体来宣传他们的故事，管理媒体关系和活动，监控其品牌的覆盖范围和声音份额，并轻松衡量赢得媒体努力的业务影响。 Propel 拥有 150 多家客户，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他领先品牌和机构。 Propel 于 2019 年推出，总部位于特拉维夫，在纽约、伦敦和迈阿密设有团队。迄今为止，Propel 已筹集了 600 万美元的风险投资，是世界上增长最快的公关技术。欲了解更多信息，请访问 www.propelmypr.com。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款面向公关专业人士的一体化工作流程自动化解决方案，各种规模的公司都可以通过节省日常任务的时间来更有效地管理媒体关系。 Prowly 支持用户讲故事、寻找合适的媒体联系人并在 PR CRM 中组织他们、创建美观的新闻稿、管理电子邮件推介、维护对记者友好的新闻编辑室、媒体监控和准备报道报告。这款经济实惠的公关工具已被来自 70 多个国家/地区的 7,000 多名用户使用。
Storiad
storiad.com
Storiad 帮助作者规划、部署和管理数字图书促销活动，以吸引合适的图书受众，从而提高图书认知度并增加图书销量。
IGLeads.io
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通过触手可及的 Google 公共数据库发现新的商机并接触到地球上的每一位买家。使用主题标签和关键字定位潜在客户，并达成更多交易
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
我们的数据库中包含来自 Instagram、TikTok、YouTube 和 Blogger 网站的超过 1.3 亿条个人资料。 NinjaOutreach 是一款顶级博主和影响者营销推广软件，适用于有兴趣扩大在线影响力的在线品牌、数字营销人员和小型企业。 Ninja 为影响者营销生命周期提供了一整套工具。它是一个完整的 CRM，可以进行勘探、关系管理以及分析和报告。通过简单的关键词搜索，您就可以找到您所在领域的在线影响者，查看有关他们的有价值的数据，通过电子邮件和社交媒体与他们联系，并与他们合作，向他们的受众推广您的品牌。以及跟踪社交网络中的在线参与度和电子商务网站上产生的收入的能力。以前，...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip 是一个一站式公关平台，可帮助企业家、公关专业人士和营销人员搜索相关媒体联系人（记者、编辑、博主、影响者等）、建立媒体列表、发送个性化推介或批量新闻稿以及在线监控和监控推特提到。 1) 100 万记者、编辑、博主和媒体的电子邮件和电话号码。 2）根据推文搜索相关媒体联系人。 3）根据文章搜索相关媒体联系人。 4）建立媒体列表。 5) 发送个性化推介和批量新闻稿，并跟踪打开次数、点击次数。在此注册免费试用：https://anewstip.com/
PressRush
pressrush.com
PressRush 是一个记者搜索引擎，可持续监控媒体机构并在记者发布新报道时更新他们的资料。
Postaga
postaga.com
Postaga 是一个免费的一体化链接构建外展平台，可帮助您轻松构建链接并为您的网站获取流量。凭借其人工智能辅助工具，Postaga 可以完成所有工作，从分析您的内容到寻找外展机会，再到寻找联系人，再到创建和发送电子邮件外展活动。只需几分钟，您就可以完成一次完整的链接建设推广活动，为您节省大量的时间和精力。而且，有多种不同的活动类型可供选择，您有多种选择来推广您的业务、博客或品牌。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自动收集和报告媒体报道。 PeakMetrics 从数百万个非结构化跨渠道媒体数据集中实时提取见解并创建可操作的数据。
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是领先的实时媒体智能平台。 Roxhill 将 Alex Northcott 经验丰富的公关和行业专业人士团队与创新技术相结合，提供您在当今快速发展的市场中所需的媒体分析和见解。
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io 是一款社区驱动的公共关系 (PR) 软件。我们将记者、中小企业和初创公司聚集在一起，进行直接联系和协作。它为小型企业提供 DIY 解决方案，以加速其媒体影响力，并帮助记者随时随地进行快速采访和调查。 Show Less 可加快媒体曝光度，帮助记者随时随地进行快速采访和调查。
Notified
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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
Heepsy
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Heepsy 是一个专为品牌和代理商设计的影响者营销平台。接触来自全球数以百万计的影响者，以及为您的社交媒体活动找到合适人选所需的工具。寻找 Instagram、YouTube 和 TikTok 上的影响者。按位置、类别、关注者数量、参与率等过滤搜索。 Heepsy 还提供有关每个影响者的详细分析报告。分析他们的参与度、关注者增长、受众人口统计数据和真实性。避免拥有高度可疑的受众和无机增长的影响者。查看他们对每个帖子的平均点赞数和评论数，了解为您的品牌创建的内容的效果如何。将您最喜欢的影响者整理成列表。想要获取联系信息以便开始联系有影响力的人吗？下载您的列表以获取联系信息以及所有其他影响者统计...
Telum Media
telummedia.com
Telum Media 是一个综合性媒体联络平台，致力于在亚太地区的公关和媒体行业之间建立联系。
The Shelf
theshelf.com
The Shelf 是一个帮助自由博主和社会影响者与想要合作的品牌建立联系的网站。
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker 是一个面向公关和营销专业人士的播客媒体数据库。我们帮助用户浏览“新媒体”领域，并提供工具帮助他们以访客身份预订播客。
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消除您的免费媒体策略中的猜测。 OnePitch 的匹配技术为每次推介提供精确的媒体列表，使您的团队更轻松地激发兴趣、确保展示位置并提高品牌亲和力。使用 OnePitch 更快地交付结果。
Wizikey
wizikey.com
什么是Wizikey？ Wizikey是一款媒体监控和公关软件。它可以帮助公司跨不同媒体进行媒体监控以及趋势，以及对全球竞争情报和新闻稿分发的见解。它还可以帮助公关专业人士找到合适的记者、发送量身定制的宣传材料、收集和评估媒体报道和见解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨头和全球 1,000 多个用户的信赖，可以打造更好的品牌。 Wizikey 使您能够通过一个平台获得新闻洞察、媒体监控、竞争对手研究和新闻稿发布。 Wizikey 的指标为公关决策者提供了可行的见解，是如何衡量公关以推动业务影响的新基准。 Wizikey 帮助营销人员和公关专业人士开展以下活动： 新...
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onclusive.com
Onclusive 是公关和传播成功的全球合作伙伴。我们与全球数千家组织合作，了解您面临的压力。就像建立强大的品牌和声誉一样。成为您组织的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理层、更广泛的业务及其成功。我们将行业领先的数据科学与国际咨询和一流的公关工作流程工具相结合，为您提供： • 监控 – 识别全球媒体中与您的品牌和声誉相关的报道和突发新闻 • 衡量 – 实时衡量您的传播影响、关键问题和媒体趋势 • 研究与咨询 – 发现声誉和传播成功的驱动因素，并制定更有效的策略和活动 • 公关和传播工具 – 管理新闻发布室、活动策划和媒体关系的完整解决方案 我们的技术、见解和专业知识可以帮助您了解您所处的支离破碎...
Tagger Media
taggermedia.com
Sprout Social 的 Tagger 彻底改变了当今一些最大的品牌和机构的社交媒体营销行业，包括 Omnicom、Havas Media、Ralph Lauren、Ketchum、Social Chain、Spindrift、Takumi、Valvoline 和 Dolce & Gabbana。数据驱动的社交智能平台使营销人员能够规划营销活动、最大限度地提高工作流程效率、与创作者联系并准确衡量投资回报率。要了解更多信息，请访问 taggermedia.com。
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Mynewsdesk 成立于 2003 年，为企业提供现代数字公关解决方案，帮助其与记者、影响者、客户和其他重要利益相关者进行互动。这一一体化公关平台可以轻松创建和分发新闻和内容、监控行业和媒体的言论以及跟踪和衡量结果。通过将人工智能和新的、更智能的算法添加到平台中，Mynewsdesk 为客户提供了一个更加自动化的平台来展示您的公关工作的效果。一切都集中在一处，确保新闻稿、活动、照片和视频报道在正确的时间通过正确的渠道传播给正确的受众。适用于整个工作流程的有效公关工具，可节省您的时间并提高效果！创建和发布您的内容 发布新闻稿是接触记者、影响者和其他重要受众的最简单方法之一。 Mynewsde...