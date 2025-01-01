市场软件 - 最热门应用

市场软件也称为多供应商市场，允许用户创建和管理数字店面，其中包含来自多个供应商的产品和服务列表。这些工具简化了构建、托管和管理在线市场的整个过程，涵盖从网站设计到供应商沟通和运输的所有内容。 虽然市场软件与电子商务平台相似，因为它们都有助于数字店面的创建和管理，但有一个关键区别：电子商务平台是为单个供应商设计的，而多供应商电子商务平台作为数字店面运行。市场。一些市场软件产品可作为独立平台使用，而其他软件产品则专门提供或作为其他 Web 内容管理系统的插件的选项。
提交新应用
AppDirect
appdirect.com
AppDirect是一个免费的在线应用程序，帮助企业统一管理和分发各种云应用，简化软件部署和监控过程。
NuORDER
nuorder.com
NuORDER是一个B2B电商平台，提供在线采购、销售和协作工具，支持虚拟展示厅和数字目录，以及高效的订单管理和支付解决方案。
Tradly
tradly.app
Tradly是一个无代码平台，帮助用户快速构建和管理电子商务和市场应用，无需从头开始开发。
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr电子商务应用程序允许用户快速创建和管理在线商店，包括库存管理、客户管理和订单跟踪等功能。
Shipturtle
shipturtle.com
Shipturtle是一款与Shopify集成的多供应商市场应用，允许企业管理多个卖家、订单和佣金，实现高效运营。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker是一个多供应商商业平台，连接贸易伙伴，自动化供应链管理，简化订单处理和库存管理，提高运营效率。
Convictional
convictional.com
Convictional帮助零售商快速启动交叉销售、直销和市场项目，支持与多种供应商合作，简化品牌上架流程。
Labra
labra.io
Labra是全球首个分布式云商务管理平台，帮助独立软件开发商和咨询伙伴高效与云服务商联合销售，并管理云市场业务。
BoxFox
boxfox.com
BoxFox 是一个企业对企业的市场，帮助小型零售商评估并出售多余的库存给授权的转售商。
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe是一个在线市场构建和管理平台，无需编码，支持定制和扩展，适合各种规模的企业。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier是一款在线市场建设应用，支持B2B、B2C、P2P等业务模型，提供自助服务及企业级解决方案，适合各行业用户。
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid是一款SaaS平台，帮助用户快速创建在线市场，无需技术知识，适合分享、销售或租赁产品。