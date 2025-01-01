市场软件 - 最热门应用

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市场软件也称为多供应商市场，允许用户创建和管理数字店面，其中包含来自多个供应商的产品和服务列表。这些工具简化了构建、托管和管理在线市场的整个过程，涵盖从网站设计到供应商沟通和运输的所有内容。 虽然市场软件与电子商务平台相似，因为它们都有助于数字店面的创建和管理，但有一个关键区别：电子商务平台是为单个供应商设计的，而多供应商电子商务平台作为数字店面运行。市场。一些市场软件产品可作为独立平台使用，而其他软件产品则专门提供或作为其他 Web 内容管理系统的插件的选项。