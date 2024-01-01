市场软件 - 最热门应用 - 阿富汗

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
市场软件也称为多供应商市场，允许用户创建和管理数字店面，其中包含来自多个供应商的产品和服务列表。这些工具简化了构建、托管和管理在线市场的整个过程，涵盖从网站设计到供应商沟通和运输的所有内容。 虽然市场软件与电子商务平台相似，因为它们都有助于数字店面的创建和管理，但有一个关键区别：电子商务平台是为单个供应商设计的，而多供应商电子商务平台作为数字店面运行。市场。一些市场软件产品可作为独立平台使用，而其他软件产品则专门提供或作为其他 Web 内容管理系统的插件的选项。
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AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一个免费的基于网络的应用程序。它允许您从任何地方在一个简单而安全的站点中使用和管理业务应用程序。
NuORDER
nuorder.com
NuORDER 提供完整的 B2B 电子商务解决方案，其中包含品牌和买家在线购买、销售和协作所需的所有工具。我们的虚拟展厅、数字目录和产品线使品牌能够将其产品带到网上，并使用 360 度图像、视频和购物热点提供身临其境的购买体验。我们的企业级软件受到世界领先品牌的信赖，可提供无缝、更具协作性的批发体验。我们连接超过 3,000 个品牌和 500,000 家零售商，每年支持数千个市场预约，并在全球处理超过 380 亿美元的订单。虚拟展厅：使用购物热点、360 度图像和动态视频展示您的产品并提供与您的品牌一样独特的引人注目的在线购买体验。 NuORDER Payments：推出第一个专为批发而构建...
Convictional
convictional.com
Convictional 帮助成熟的零售商推出新的交叉销售、代发货和市场计划。零售商使用我们的平台来采购、加入任何供应商并与任何供应商进行交易，包括我们由 5,000 多家精心策划的代发货供应商组成的网络。通过与 Shopify、Magento 2、BigCommerce、WooCommerce 的集成以及 CSV 上传和对 EDI 的支持，我们的客户在不到一天的时间内就加入了品牌。对于符合条件的零售商，我们将与您的团队合作，确定客户喜爱的品牌和类别，同时确保它们满足您的策划标准和业务要求。 Indigo、Harry Rosen、The Fascination、HD Supply、Scandi...
Tradly
tradly.app
无需从头开始构建即可推出您的产品。一个简单的无代码构建器、开发工具包、第三方集成。开发人员和企业家使用 Tradly 推出市场和商务应用程序。它是如何运作的？ 1. 选择业务模型 2. 自定义前端设计 3. 输入基本公司/应用程序信息 4. 一键启动 Web 应用程序。 6. 可选：用于应用程序构建的白手套服务（iOS、Android）。
Shipturtle
shipturtle.com
在几分钟内将您的电子商务商店转变为市场！通过吸引 100 名卖家并赚取销售佣金，实现 10 倍增长。完善您的产品系列并成为行业领导者。零库存。零营销成本。无限的上升空间。在 Shopify Shipturtle 上安装受到全球 1000 多个市场和 D2C 品牌的信任...
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr 可让您创建一个在线电子商务商店，您可以在几分钟内轻松设计和打开。 Sellr 平台允许您管理库存和网页、创建客户电子邮件列表、接受付款等。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一流的多供应商商务平台，无论集成类型如何，它都可以无缝连接贸易伙伴。我们的现代解决方案使零售商和品牌能够连接、协调和发展他们的商务平台，通过利用和分析重要的第一方数据、降低库存风险和策划扩大的品种来控制他们的客户体验。通过提高客户商务计划的可见性，Logicbroker 可以更好地帮助零售商和品牌实现变革性增长。随着业务需求和需求的变化，Logicbroker 能够在 3P 和 1P 之间快速切换供应商和产品履行，并负责任地寻找新的库存来源，以维护您的品牌完整性并满足您的交付承诺。我们与多个垂直领域的中端市场和企业制造商及零售商合作，包括健康与保健、家居装修、消费电子...
Labra
labra.io
Labra 是世界上第一个分布式云商务管理平台，使 ISV 和咨询合作伙伴能够与云超大规模提供商更有效地联合销售，并通过云市场产生更多收入。 Labra 平台支持采用零工程方法来列出、集成和管理您的云市场业务。我们的平台将所有数据引入您的 CRM，以便您的销售团队可以专注于发展您的业务。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier 是全球增长最快的在线市场构建商，拥有超过 16,000 个使用 Arcadier 技术构建的市场。我们的解决方案为 180 多个国家/地区的用户提供 B2B、B2C、P2P 和采购市场支持。作为屡获殊荣的市场 SaaS 提供商，我们的自助式 DIY 模板化解决方案和企业解决方案将企业家和企业聚集在一起，无论他们的经验、行业或电子商务模式如何，都可以满足他们的技术和市场需求，而无需担心速度的问题。执行和预算。
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid 是启动您的市场的完美电子商务解决方案，无论是共享、产品销售还是租赁。
BoxFox
boxfox.com
BoxFox 是一个 B2B 市场，供小型零售商评估并将其多余库存出售给授权经销商。
Sharetribe
sharetribe.com
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