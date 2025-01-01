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营销资源管理软件 - 最热门应用

营销资源管理 (MRM) 软件有助于有效管理营销资产，帮助营销人员为各种营销活动精心规划和预算。作为公司营销运营战略的一部分，MRM 软件在制定营销计划、促进营销资产的收集和传播、执行营销活动以及监控资产绩效方面发挥着关键作用。通过将所有营销材料整合到一个单一系统中，MRM 确保了品牌和消息传递的一致性，同时使营销人员能够建立简化的工作流程和流程，从而提高运营效率。 MRM 平台通常与营销自动化、电子邮件营销和分析软件等补充工具一起使用，与客户关系管理 (CRM) 系统和更广泛的数字资产管理解决方案无缝集成，为有效的营销管理提供全面的功能套件。

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt是一款项目管理软件，通过交互式甘特图简化项目时间表的创建与管理，支持多人协作及实时进度跟踪。

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。

Hive

Hive

hive.com

Hive是一款项目管理应用，提供任务分配、截止日期跟踪和实时沟通，帮助团队高效完成工作。可通过移动设备管理项目和待办事项。

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

GanttPRO是一款直观的在线甘特图软件，适用于项目管理，提供任务、截止日期、资源管理、团队协作等功能。

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。

Attribution

Attribution

attributionapp.com

归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。

Lytho

Lytho

lytho.com

Lytho是一款用于创意和营销团队的工作流管理平台，支持文档和多媒体文件的协作审查与注释。

Shape.io

Shape.io

shape.io

Shape.io 是一款 PPC 管理平台，提供智能自动化工具和数据管理产品，帮助用户高效控制广告支出和优化广告绩效。

Planful

Planful

planful.com

Planful是一个云端财务计划和分析平台，帮助组织自动化财务流程，实现实时数据分析和协作。

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud是一个营销自动化平台，帮助品牌通过渠道合作伙伴和前线员工进行本地化营销，提高效率与品牌一致性。

Narrator

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Narrato 是一个 AI 内容创作、协作和工作流管理平台，帮助个人和团队快速高效地创建和发布各类内容。

FunnelDash

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funneldash.com

FunnelDash是一款针对广告行业的垂直支付和贷款应用，提供数字广告支出的专用信用卡及各种财务服务。

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow 是一款基于 AI 的营销平台，帮助 B2B 营销团队分析营销活动成效，预测预算结果并优化预算分配以提高业绩。

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank是一款数字资产管理平台，帮助团队高效管理、共享和审批数字内容，确保品牌一致性和合规性。

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity 是一款领先的印刷采购软件，提供工作流程自动化，帮助企业管理印刷采购和生产等各个环节。

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx是一个营销平台，帮助品牌通过独立零售商进行数字营销，优化品牌与零售商的合作，提高销售和客户参与.

Ignition GTM

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Ignition GTM 是一个市场运营平台，帮助团队集中管理产品、功能和活动的发布过程，提升沟通与协调效率，确保成功上线。

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MarcomCentral是一个品牌管理平台，帮助营销团队集中管理资源、自动化工作流程，并有效分发营销材料，确保品牌一致性。

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