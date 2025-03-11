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营销资源管理软件 - 最热门应用

营销资源管理 (MRM) 软件有助于有效管理营销资产，帮助营销人员为各种营销活动精心规划和预算。作为公司营销运营战略的一部分，MRM 软件在制定营销计划、促进营销资产的收集和传播、执行营销活动以及监控资产绩效方面发挥着关键作用。通过将所有营销材料整合到一个单一系统中，MRM 确保了品牌和消息传递的一致性，同时使营销人员能够建立简化的工作流程和流程，从而提高运营效率。 MRM 平台通常与营销自动化、电子邮件营销和分析软件等补充工具一起使用，与客户关系管理 (CRM) 系统和更广泛的数字资产管理解决方案无缝集成，为有效的营销管理提供全面的功能套件。

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt是一款项目管理软件，通过交互式甘特图简化项目时间表的创建与管理，支持多人协作及实时进度跟踪。

Hive

Hive

hive.com

Hive是一款项目管理应用，提供任务分配、截止日期跟踪和实时沟通，帮助团队高效完成工作。可通过移动设备管理项目和待办事项。

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

GanttPRO是一款直观的在线甘特图软件，适用于项目管理，提供任务、截止日期、资源管理、团队协作等功能。

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。

Attribution

Attribution

attributionapp.com

归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。

Lytho

Lytho

lytho.com

Lytho是一款用于创意和营销团队的工作流管理平台，支持文档和多媒体文件的协作审查与注释。

Shape.io

Shape.io

shape.io

Shape.io 是一款 PPC 管理平台，提供智能自动化工具和数据管理产品，帮助用户高效控制广告支出和优化广告绩效。

Planful

Planful

planful.com

Planful是一个云端财务计划和分析平台，帮助组织自动化财务流程，实现实时数据分析和协作。

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud是一个营销自动化平台，帮助品牌通过渠道合作伙伴和前线员工进行本地化营销，提高效率与品牌一致性。

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato 是一个 AI 内容创作、协作和工作流管理平台，帮助个人和团队快速高效地创建和发布各类内容。

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash是一款针对广告行业的垂直支付和贷款应用，提供数字广告支出的专用信用卡及各种财务服务。

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow 是一款基于 AI 的营销平台，帮助 B2B 营销团队分析营销活动成效，预测预算结果并优化预算分配以提高业绩。

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank是一款数字资产管理平台，帮助团队高效管理、共享和审批数字内容，确保品牌一致性和合规性。

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity 是一家世界领先的打印采购软件公司，为购买和管理打印的公司提供工作流程自动化。该解决方案在 SaaS（软件即服务）平台上提供，允许印刷专业人员管理和优化从起始到生产和履行的所有流程。除了我们的印刷采购和生产管理模块之外，我们的平台还包含营销供应链的其他关键组件，包括： 活动规划和预算 图像创作、工作室和创意管理 协作打样 功能齐全的目录和订单履行 输出管理，包括 Web打印管理信息和财务报告

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx 是一个软件平台，为品牌提供支持服务，让其独立零售商参与符合品牌要求的数字营销，通过品牌当地零售商的可信渠道吸引合适的消费者，从而推动更好的业务成果。借助 Promoboxx，渠道经理和品牌营销人员可以轻松组织和参与他们的零售商网络；通过当地零售商建立、管理并有选择地资助有机和付费数字活动；然后报告并评估业务成果和 KPI。如今，品牌提供可用资产，但缺乏对零售商如何或是否使用这些资产的见解。相比之下，Promoboxx 通过丰富的、符合品牌要求的零售商营销活动来增加额外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛兰等超过 85 个领先品牌已使用 Promoboxx 在 27,000 多家零售商中开展了超过 300 万次营销活动。如需了解更多信息，请访问 www.promoboxx.com 或致电 +1 (800) 380-7502 x3。

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition 是第一个进入市场运营平台，旨在集中和自动化产品、功能和活动发布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的产品营销专家构建，可帮助跨职能团队达成共识并推动更有效的发布，从而转化为收入。从研究到规划和执行，再到发布后测量，Ignition 在单个协作中心中自动化了整个发布过程。构建漂亮的视觉发布日历、内部计划文档和资产，然后通过自动电子邮件和 Slack 更新在内部进行所有沟通，同时使用 Ignition 的内置研究工具将竞争和客户洞察融入到流程中。 Ignition 通过集成将产品路线图无缝连接到 GTM，并轻松融入团队现有的工作流程。糟糕的产品发布会导致收入减少并让客户感到沮丧。借助 Ignition，您可以确保每次启动都是完美的。

MarcomCentral

MarcomCentral

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使用专为品牌经理、营销人员和销售团队打造的工具加速销售。 MarcomCentral 是品牌管理领域的领导者 20 多年，可以通过简化的文件组织和简化的宣传品分发来转变您的业务。 MarcomGather 是我们极其实惠的数字资产中心，可解决

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