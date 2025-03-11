营销资源管理软件 - 最热门应用

Promoboxx

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Promoboxx 是一个软件平台，为品牌提供支持服务，让其独立零售商参与符合品牌要求的数字营销，通过品牌当地零售商的可信渠道吸引合适的消费者，从而推动更好的业务成果。借助 Promoboxx，渠道经理和品牌营销人员可以轻松组织和参与他们的零售商网络；通过当地零售商建立、管理并有选择地资助有机和付费数字活动；然后报告并评估业务成果和 KPI。如今，品牌提供可用资产，但缺乏对零售商如何或是否使用这些资产的见解。相比之下，Promoboxx 通过丰富的、符合品牌要求的零售商营销活动来增加额外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛兰等超过 85 个领先品牌已使用 Promoboxx 在 27,000 多家零售商中开展了超过 300 万次营销活动。如需了解更多信息，请访问 www.promoboxx.com 或致电 +1 (800) 380-7502 x3。