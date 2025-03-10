营销资源管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
营销资源管理 (MRM) 软件有助于有效管理营销资产，帮助营销人员为各种营销活动精心规划和预算。作为公司营销运营战略的一部分，MRM 软件在制定营销计划、促进营销资产的收集和传播、执行营销活动以及监控资产绩效方面发挥着关键作用。通过将所有营销材料整合到一个单一系统中，MRM 确保了品牌和消息传递的一致性，同时使营销人员能够建立简化的工作流程和流程，从而提高运营效率。 MRM 平台通常与营销自动化、电子邮件营销和分析软件等补充工具一起使用，与客户关系管理 (CRM) 系统和更广泛的数字资产管理解决方案无缝集成，为有效的营销管理提供全面的功能套件。
提交新应用
Wrike
wrike.com
Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank 是领先的数字资产管理、品牌门户和营销运营平台，弥合了数字内容爆炸和内容审批之间的差距。 IntelligenceBank 帮助全球营销团队更快地进入市场，保持跨渠道品牌完整性，并利用其数字资产管理、在线品牌门户和营销运营软件实现合法合规。 IntelligenceBank 通过缩小营销效率、合规性和绩效之间的差距来转变营销运营。 IntelligenceBank 被全球营销、品牌、传播、法律和合规专业人士使用。数百家公司使用 IntelligenceBank，包括航空航天、银行、教育、政府、保险、医疗保健、酒店、零售、体育等领域的公司。 IntelligenceBank 深受 55 个国家/地区客户的喜爱，采用人工智能和自动化来确保品牌快速进入市场、保持品牌一致性并遵守监管合规性。 IntelligenceBank 还为风险经理和公司董事会提供一系列内容合规服务。
Mtivity
mtivity.com
Mtivity 是一家世界领先的打印采购软件公司，为购买和管理打印的公司提供工作流程自动化。该解决方案在 SaaS（软件即服务）平台上提供，允许印刷专业人员管理和优化从起始到生产和履行的所有流程。除了我们的印刷采购和生产管理模块之外，我们的平台还包含营销供应链的其他关键组件，包括： 活动规划和预算 图像创作、工作室和创意管理 协作打样 功能齐全的目录和订单履行 输出管理，包括 Web打印管理信息和财务报告
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx 是一个软件平台，为品牌提供支持服务，让其独立零售商参与符合品牌要求的数字营销，通过品牌当地零售商的可信渠道吸引合适的消费者，从而推动更好的业务成果。借助 Promoboxx，渠道经理和品牌营销人员可以轻松组织和参与他们的零售商网络；通过当地零售商建立、管理并有选择地资助有机和付费数字活动；然后报告并评估业务成果和 KPI。如今，品牌提供可用资产，但缺乏对零售商如何或是否使用这些资产的见解。相比之下，Promoboxx 通过丰富的、符合品牌要求的零售商营销活动来增加额外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛兰等超过 85 个领先品牌已使用 Promoboxx 在 27,000 多家零售商中开展了超过 300 万次营销活动。如需了解更多信息，请访问 www.promoboxx.com 或致电 +1 (800) 380-7502 x3。
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition 是第一个进入市场运营平台，旨在集中和自动化产品、功能和活动发布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的产品营销专家构建，可帮助跨职能团队达成共识并推动更有效的发布，从而转化为收入。从研究到规划和执行，再到发布后测量，Ignition 在单个协作中心中自动化了整个发布过程。构建漂亮的视觉发布日历、内部计划文档和资产，然后通过自动电子邮件和 Slack 更新在内部进行所有沟通，同时使用 Ignition 的内置研究工具将竞争和客户洞察融入到流程中。 Ignition 通过集成将产品路线图无缝连接到 GTM，并轻松融入团队现有的工作流程。糟糕的产品发布会导致收入减少并让客户感到沮丧。借助 Ignition，您可以确保每次启动都是完美的。
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash 是广告行业的垂直支付和借贷业务。我们的标志性产品 AdCard 是第一张专门用于数字广告支出的签账卡。 - 无限制的免费虚拟借记卡和信用卡。 - 自由支出、预算和节奏控制。 - 无限制的免费广告文案和创意服务 - 赚取高达 7.5% 的广告支出现金返还 - 通过 AdAdvisor 进行无限制的免费广告审核和基准报告。 - 17.5 万美元的注册奖金以及合作伙伴福利和折扣。 - 使用 Media Buyer Concierge 时还可获得免费 AdCapital 在 AdCard 上加载 10,000 美元 - 100 万美元的免费 AdCapital，为您的营销活动注入更多现金，以便在与我们 5,000 家网络代理合作伙伴之一合作时更快地扩大规模。非常适合每年在 Facebook 和 Google 广告上花费 25 万美元以上的广告商。立即预订演示即可获得 3,500 美元的免费广告支出以及 100 美元现金！每月支出超过 10 万美元并且需要现金？询问我们如何将您每月的广告支出付款期限延长至 3 - 6 个月，并享受低至 5% 的优惠。 - 每月前 30 天无需付款！ - 固定付款时间表。 - 没有销售百分比。 - 无个人担保。 - 每个月重复一次！您是广告公司吗？每年管理超过 100 万美元的广告支出？与 FunnelDash 合作，将金融服务嵌入到您的广告代理机构中。成为资本合作伙伴，立即启动您自己的资本部门，为客户的广告支出提供资金。
MarcomCentral
marcom.com
使用专为品牌经理、营销人员和销售团队打造的工具加速销售。 MarcomCentral 是品牌管理领域的领导者 20 多年，可以通过简化的文件组织和简化的宣传品分发来转变您的业务。 MarcomGather 是我们极其实惠的数字资产中心，可解决
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一个人工智能驱动的收入营销平台，提供统一的归因、预测和规划解决方案，帮助 B2B 营销人员成为收入领导者。 InfiniGrow 的平台可帮助 B2B SaaS 营销团队发现任何营销活动对业务的影响，预测任何预算场景的结果，并通过优化绩效最佳渠道的预算分配来持续达到关键绩效指标 (KPI)。在当今敏捷的营销环境中，B2B 营销人员在试图使其营销更加可预测、可衡量和以收入为导向时面临着越来越多的挑战。 InfiniGrow 自动整合和分析您的实时营销、销售和财务数据，以揭示您的活动对业务的确切影响，并提供清晰的可见性和人工智能驱动的建议，以更好地分配您的预算，以便您能够不断实现 KPI。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一个营销自动化平台，帮助品牌通过渠道合作伙伴和前线员工进行本地化营销，提高效率与品牌一致性。
Shape.io
shape.io
Shape.io 是一款 PPC 管理平台，提供智能自动化工具和数据管理产品，帮助用户高效控制广告支出和优化广告绩效。
Attribution
attributionapp.com
归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt是一款项目管理软件，通过交互式甘特图简化项目时间表的创建与管理，支持多人协作及实时进度跟踪。
Planful
planful.com
Planful是一个云端财务计划和分析平台，帮助组织自动化财务流程，实现实时数据分析和协作。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创作、协作和工作流管理平台，帮助个人和团队快速高效地创建和发布各类内容。
Lytho
lytho.com
Lytho是一款用于创意和营销团队的工作流管理平台，支持文档和多媒体文件的协作审查与注释。
Hive
hive.com
Hive是一款项目管理应用，提供任务分配、截止日期跟踪和实时沟通，帮助团队高效完成工作。可通过移动设备管理项目和待办事项。
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO是一款直观的在线甘特图软件，适用于项目管理，提供任务、截止日期、资源管理、团队协作等功能。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。