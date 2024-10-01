营销资源管理软件 - 最热门应用 - 塞浦路斯

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营销资源管理 (MRM) 软件有助于有效管理营销资产，帮助营销人员为各种营销活动精心规划和预算。作为公司营销运营战略的一部分，MRM 软件在制定营销计划、促进营销资产的收集和传播、执行营销活动以及监控资产绩效方面发挥着关键作用。通过将所有营销材料整合到一个单一系统中，MRM 确保了品牌和消息传递的一致性，同时使营销人员能够建立简化的工作流程和流程，从而提高运营效率。 MRM 平台通常与营销自动化、电子邮件营销和分析软件等补充工具一起使用，与客户关系管理 (CRM) 系统和更广泛的数字资产管理解决方案无缝集成，为有效的营销管理提供全面的功能套件。
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Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
TeamGantt
teamgantt.com
不会浪费您时间的项目管理软件。没有令人困惑的系统可供学习。只需拖放项目管理即可 - 就应该如此。使用以下功能轻松保持您的项目盈利并按时完成：甘特图、日历、工作负载、时间跟踪、项目组合视图、依赖关系等。各种规模的团队都使用 TeamGantt 在办公室或远程进行项目规划和协作。
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO 是直观的在线甘特图软件，用于强大的项目管理。该工具满足不同领域的项目、产品和项目组合经理的需求。 GanttPRO 提供任务、截止日期、成本、资源和项目组合管理、团队协作、时间记录、基线、高级导出和共享功能。从 MS Project 和 Excel 的强大导入以及现成的专业模板允许立即启动项目。截至 2020 年 5 月，超过 50 万用户在 GanttPRO 中创建了帐户。
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow 是专门为满足创意和营销团队的需求而构建的创意运营平台的一部分。 Lytho 将任务和工作流程管理的最强大元素与在线打样的协作功能相结合，帮助团队更快地制作更多内容。做你喜欢的工作，自动化其余的工作。
Attribution
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归因是最完整且易于实施的多点触控归因解决方案。在一个简单的视图中即可查看您的支出、访问次数、转化次数、收入和广告支出回报率 (ROAS)。集成了大多数主要广告平台的成本和自动标记，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。与 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等转换集成！用户级别归因和基于帐户的归因。基于群组的报告，按天、周或月按渠道显示 ROAS，以获得可操作的见解。这就是您一直在寻找的系统。
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Planful 是用于持续规划的云 FP&A 平台。您，FP&A 团队，在第一线快速规划和分析如何引导您的组织应对频繁且复杂的业务变化。您的专业知识和技能就是为这样的时刻而生的，我们随时为您服务。
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SproutLoud
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SproutLoud 是领先的分布式营销平台，帮助品牌到本地团队通过渠道合作伙伴、地点和一线员工进行有效的营销和销售。 SproutLoud 的人工智能平台将数字资产管理、渠道激励、合作营销基金和最后一英里营销履行相结合，让您可以轻松地通过传统、数字和社交媒体策略协作部署本地化、合规的内容。 SproutLoud 是唯一专门为多层分销行业打造的平台，使品牌能够影响最接近为消费者提供服务的各方的行为。 SproutLoud 的软件提高了上市速度、品牌合规性以及数百或数千本地用户规模的监管合规性。借助 SproutLoud，客户可以通过数据驱动的决策快速响应当地市场状况。
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InfiniGrow
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InfiniGrow 是一个人工智能驱动的收入营销平台，提供统一的归因、预测和规划解决方案，帮助 B2B 营销人员成为收入领导者。 InfiniGrow 的平台可帮助 B2B SaaS 营销团队发现任何营销活动对业务的影响，预测任何预算场景的结果，并通过优化绩效最佳渠道的预算分配来持续达到关键绩效指标 (KPI)。在当今敏捷的营销环境中，B2B 营销人员在试图使其营销更加可预测、可衡量和以收入为导向时面临着越来越多的挑战。 InfiniGrow 自动整合和分析您的实时营销、销售和财务数据，以揭示您的活动对业务的确切影响，并提供清晰的可见性和人工智能驱动的建议，以更好地分配您的预算，以便您能够不...
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Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文...
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Mtivity 是一家世界领先的打印采购软件公司，为购买和管理打印的公司提供工作流程自动化。该解决方案在 SaaS（软件即服务）平台上提供，允许印刷专业人员管理和优化从起始到生产和履行的所有流程。除了我们的印刷采购和生产管理模块之外，我们的平台还包含营销供应链的其他关键组件，包括： 活动规划和预算 图像创作、工作室和创意管理 协作打样 功能齐全的目录和订单履行 输出管理，包括 Web打印管理信息和财务报告
Promoboxx
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Promoboxx 是一个软件平台，为品牌提供支持服务，让其独立零售商参与符合品牌要求的数字营销，通过品牌当地零售商的可信渠道吸引合适的消费者，从而推动更好的业务成果。借助 Promoboxx，渠道经理和品牌营销人员可以轻松组织和参与他们的零售商网络；通过当地零售商建立、管理并有选择地资助有机和付费数字活动；然后报告并评估业务成果和 KPI。如今，品牌提供可用资产，但缺乏对零售商如何或是否使用这些资产的见解。相比之下，Promoboxx 通过丰富的、符合品牌要求的零售商营销活动来增加额外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛兰等超过 85 个领先品牌已使用 Pro...
Ignition GTM
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Ignition 是第一个上市运营平台，旨在集中和自动化产品、功能和活动发布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的产品营销专家构建，可帮助跨职能团队达成共识并推动更有效的发布，从而转化为收入。从研究到规划和执行，再到发布后测量，Ignition 在单个协作中心中自动化了整个发布过程。构建漂亮的视觉发布日历、内部计划文档和资产，然后通过自动电子邮件和 Slack 更新在内部进行所有沟通，同时使用 Ignition 的内置研究工具将竞争和客户洞察融入到流程中。 Ignition 通过集成将产品路线图无缝连接到 GTM，并轻松融入团队现有的工作流程。糟糕的产品发布会导致收入减少并...
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