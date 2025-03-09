营销日历软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

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营销日历软件可帮助企业制定策略并协调营销活动、内容创建、预算分配和目标设定。通过打破团队之间的沟通障碍，这些工具提高了组织透明度，并使利益相关者了解营销计划的最新情况。它们促进各个渠道之间的凝聚力，使营销人员能够有效地管理营销活动并确定其优先顺序。此外，该软件简化了内容规划、创建和分发流程，促进作家、设计师和编辑之间的无缝协作。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects是一款基于云的项目管理软件，帮助团队计划、执行和监控项目，支持任务分配、沟通和资源管理。
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt是一款项目管理软件，通过交互式甘特图简化项目时间表的创建与管理，支持多人协作及实时进度跟踪。
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep 是一个营销日历和促销规划平台，旨在改善各种规模的营销团队的组织和沟通。 PromoPrep 是一个真正的营销日历，可以为您的团队完全定制，而不是使用无休止的电子表格或破解项目管理工具来跟踪营销活动。
Gain
gainapp.com
简而言之：增益是客户对社交媒体内容的反馈，变得很容易。 51 个国家/地区的营销团队信任 Gain 为超过 9,000 个品牌提供的社交媒体内容，因为 Gain 将客户反馈和批准层纳入其社交媒体工作流程。 利用 Gain 的自动化审批工作流程： * 您的团队可以不再浪费时间与客户进行紧张的来回沟通，以便他们的社交内容及时获得批准并发布。 * 当需要反馈时，增益会通知客户；当需要更改时，增益会通知团队成员。 * 不再有错误从长长的电子邮件链、电子表格和聊天消息的缝隙中溜走。 * 所有客户通信都会在其应有的位置进行跟踪：就在他们引用的内容旁边。 * 可定制的审批轮次确保每个需要查看内容的人都能看到它。 * 一旦获得批准和安排，客户就会在自己的内容日历中看到他们的内容。 * 内容获得批准后，Gain 会直接发布到社交媒体网络。 基本上，Gain 自动化了整个内容工作流程，在正确的时间通知正确的人，轮到他们提供反馈或进行更改。想象一下：您的团队可以在同一平台中创建内容并将其发布到 Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest、TikTok、Twitter 和 Google Business Profile，该平台会跟进您的客户、收集反馈并及时获得批准！最后，代理机构和客户在同一个地方，没有人浪费时间。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile是一款安全的文件共享与协作平台，支持多设备访问、数据共享和项目管理，适合小型企业与团队。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Spreadsheet
spreadsheet.com
这款电子表格应用程序结合了数据库和项目管理功能，支持数据管理、分析、可视化及协作，适用于各类任务。
Planly
planly.com
真正自动化的社交媒体调度程序。 Planly 是一款面向所有人的免费社交媒体调度程序。凭借完全自动化和先进的界面，我们可以让您存储媒体、计划并自动发布到社交媒体 - 无需进一步通知！通过安排社交媒体帖子来节省时间并享受您的创作过程。
Wrike
wrike.com
Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒体营销自动化工具，帮助用户调度、分析社交媒体活动，提高效率和覆盖率。
Asana
asana.com
Asana是一款项目管理工具，帮助团队组织和跟踪工作，优化协作和任务管理。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一款基于云的项目管理和团队协作平台，提供任务管理、时间跟踪及文件共享等功能，以帮助团队高效合作。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
Opal
workwithopal.com
Opal 是一个规划平台，使营销人员能够直观地制定策略、共同协作并通过客户的视角体验其品牌。借助可视化日历、动态工作流程和灵活的内容系统，团队可以轻松地在任何地方进行协作。共享资产、收集反馈和获得批准都很简单——您甚至只需点击几下即可导出详细的演示文稿。跨各个渠道管理您的营销活动：社交媒体、店内零售、网络、电子邮件、付费甚至短信。团队可以一目了然地了解他们的工作如何融入更大的图景，高管们可以通过观看战略的实时实施而安心。访问 workwithopal.com，了解 Opal 如何为星巴克、Target、Wendy’s 和 Microsoft 等一流品牌节省时间并推动业绩。 Opal 是一家私营软件公司，成立于 2011 年，总部位于俄勒冈州波特兰
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款综合项目管理工具，提供任务管理、团队协作、进度追踪等功能，旨在提升工作效率和优化业务流程。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文档内和工作区协作功能- AI 图像、免版税图像和图形 - 使用 AI 进行批量内容创建（例如批量生成内容描述） 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、抄袭和语法检查、自定义报告、AI 品牌声音等等。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet是一款协作和工作管理软件，支持任务分配、项目进度跟踪、日历管理和文档共享，界面类似电子表格。
Hive
hive.com
Hive帮助团队移动更快。 Hive最佳的一流项目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果没有，它将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无尽的自定义，Hive可以根据您的条款提供项目管理，并保证成功。 凭借任务分配，截止日期跟踪和实时沟通之类的功能，Hive可以帮助世界各地的成千上万的团队更有效地完成工作。使用移动应用程序轻松查看项目，评论任务，消息队友并管理您的待办事项列表。 关键功能： - 直接与持续与桌面应用程序同步 - 创建任务和项目 - 直接和小组聊天，以便于交流 - 允许文件直接从手机上传的附件 - 能够直接在动作卡上发表评论和对队友进行标记 - 在项目中自定义您的工作经验 Hive被成千上万的快速移动团队使用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源 - 时间跟踪 - 校对和批准 - 注意 - 任务管理 - 报告和分析
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的营销日历可帮助营销人员在一处查看所有营销活动。这是您最终在一个日历中查看、安排和分享您的营销活动的秘密武器。 CoSchedule 的营销日历为您提供了以下工具： 在一个日历中可视化每个营销项目。了解一切如何与统一的实时记录日历一目了然地连接起来。使用人工智能驱动的营销智能助手撰写初稿、产生新想法并升级您的营销工作流程。留住利益相关者
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款综合的社交媒体管理工具，简化内容创建、策展和发布，支持团队协作和内容分析。
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一个协作规划工具。它易于使用，允许联合专家用户和临时用户。 - 任务的规划以甘特图的形式体现在时间表中（查看项目的时间），这仍然简单且易于调整。多项目视图使您能够概览所有活动。 - 资源规划是在按计划显示所有资源和关联任务的视图中完成的（人员视图）。此视图允许您考虑占用率和资源的限制来分配工作负载并对其进行规划。这种按资源的规划视图也存在于多项目模式中，极大地方便了将工作分配给不同项目时的仲裁。通过规划任务和资源，您可以激活可以制定切合实际的时间表的杠杆。您重新了解自己的活动，每个人都获得平静。