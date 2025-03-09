营销日历软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

Gain

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简而言之：增益是客户对社交媒体内容的反馈，变得很容易。 51 个国家/地区的营销团队信任 Gain 为超过 9,000 个品牌提供的社交媒体内容，因为 Gain 将客户反馈和批准层纳入其社交媒体工作流程。 利用 Gain 的自动化审批工作流程： * 您的团队可以不再浪费时间与客户进行紧张的来回沟通，以便他们的社交内容及时获得批准并发布。 * 当需要反馈时，增益会通知客户；当需要更改时，增益会通知团队成员。 * 不再有错误从长长的电子邮件链、电子表格和聊天消息的缝隙中溜走。 * 所有客户通信都会在其应有的位置进行跟踪：就在他们引用的内容旁边。 * 可定制的审批轮次确保每个需要查看内容的人都能看到它。 * 一旦获得批准和安排，客户就会在自己的内容日历中看到他们的内容。 * 内容获得批准后，Gain 会直接发布到社交媒体网络。 基本上，Gain 自动化了整个内容工作流程，在正确的时间通知正确的人，轮到他们提供反馈或进行更改。想象一下：您的团队可以在同一平台中创建内容并将其发布到 Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest、TikTok、Twitter 和 Google Business Profile，该平台会跟进您的客户、收集反馈并及时获得批准！最后，代理机构和客户在同一个地方，没有人浪费时间。