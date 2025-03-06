营销日历软件 - 最热门应用 - 乌干达

Smartsheet

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SmartSheet是一项软件（SaaS）提供协作和工作管理，由SmartSheet Inc.开发和销售。它用于分配任务，跟踪项目进度，管理日历，共享文档，共享文档和其他工作，并使用表格界面。 SmartSheet用于在项目时间表，文档，日历，任务和其他作品上进行协作。根据IDG的说法，这是“一部分办公生产率，部分项目管理，部分文件共享……[IT]试图成为人们工作方式的中心枢纽。” SmartSheet与Microsoft Project竞争。它结合了Microsoft Project，Excel，Access和SharePoint的一些功能。 根据《福布斯》，SmartSheet具有“相对简单”的用户界面。该接口以“智能表”为中心，与Microsoft Excel中通常发现的电子表格相似。每个智能表演都可以将其行扩展或崩溃，以分别查看单个任务或大规模项目进展。任务可以按截止日期，优先级或分配给他们的人进行排序。如果电子表格包含日期，则SmartSheet会创建一个日历视图。 SmartSheet中的每一行可能都附加了文件，其中存储在其中的电子邮件以及与之相关的讨论板。创建新的SmartSheet后，将通知伸向员工，以填充其行和列。随着信息的更新，其他跟踪相同任务的SmartSheets会自动更新项目或数据点。该服务还对任务截止日期的何时出现，并跟踪文档版本。 SmartSheet可以从Microsoft Office或Google应用程序导入数据。它与Salesforce.com，Dropbox和Amazon Web服务集成。还有一个用于Android和iOS操作系统的SmartSheet移动应用程序。该服务以订阅为基础，没有免费层。 在企业级安全性的支持下，SmartSheet在财富500强公司中使用了75％以上的公司来实施，管理和自动化各种部门和用例的流程。