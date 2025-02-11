营销日历软件 - 最热门应用 - 索马里

Smartsheet

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Smartsheet 是一款用于协作和工作管理的软件即服务 (SaaS) 产品，由 Smartsheet Inc 开发和销售。它用于使用表格用户分配任务、跟踪项目进度、管理日历、共享文档以及管理其他工作界面。 Smartsheet 用于在项目时间表、文档、日历、任务和其他工作上进行协作。根据 IDG 的说法，它“部分是办公室生产力、部分是项目管理、部分是文档共享……[它]试图成为人们工作方式的中心枢纽。” Smartsheet 与 Microsoft Project 竞争。它结合了 Microsoft Project、Excel、Access 和 SharePoint 的一些功能。 据《福布斯》报道，Smartsheet 拥有“相对简单”的用户界面。该界面以“智能表”为中心，类似于 Microsoft Excel 中常见的电子表格。每个智能表都可以展开或折叠其行，以分别查看单个任务或大型项目的进度。任务可以按截止日期、优先级或分配给任务的人员进行排序。如果电子表格包含日期，Smartsheet 会创建日历视图。 智能表中的每一行都可能附加有文件、存储在其中的电子邮件以及与其关联的讨论板。创建新的智能表时，系统会将通知推送给员工以填充其行和列。随着信息的更新，跟踪相同任务、项目或数据点的其他智能表也会自动更新。该服务还可以在任务截止日期即将到来时发出警报，并跟踪文档版本。 Smartsheet 可以从 Microsoft Office 或 Google 应用程序导入数据。它与 Salesforce.com、Dropbox 和 Amazon Web Services 集成。还有适用于 Android 和 iOS 操作系统的 Smartsheet 移动应用程序。该服务以订阅方式提供，没有免费套餐。 在企业级安全性的支持下，超过 75% 的财富 500 强公司使用 Smartsheet 来跨广泛的部门和用例实施、管理和自动化流程。