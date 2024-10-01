营销日历软件 - 最热门应用 - 莫桑比克

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营销日历软件可帮助企业制定策略并协调营销活动、内容创建、预算分配和目标设定。通过打破团队之间的沟通障碍，这些工具提高了组织透明度，并使利益相关者了解营销计划的最新情况。它们促进各个渠道之间的凝聚力，使营销人员能够有效地管理营销活动并确定其优先顺序。此外，该软件简化了内容规划、创建和分发流程，促进作家、设计师和编辑之间的无缝协作。
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Asana
asana.com
Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。 在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。 * 确保您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。 * 安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。 * 优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基于云的项目管理软件，在全球拥有超过 200,000 名客户。它可以帮助您规划项目并完美执行它们。通过项目，您可以轻松分配任务，与团队和客户进行有效沟通，了解所有项目更新，获得有关工作进度的详细报告，并每次都按时交付项目。 Zoho Projects 拥有大量的定制功能和特性，例如甘特图、蓝图和时间表，是一款成熟的项目管理工具，可满足各种规模和行业的公司的业务需求。 Projects 具有广泛的内部和第三方集成功能，是现有集成度最高的项目管理工具之一，非常适合您的工作生态系统。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一个现代工作管理平台，它将人员、流程和技术结合在一起，使任何人都能够推动有意义的变革。各种规模的组织都使用 Smartsheet 来管理项目、自动化流程并大规模了解计划和项目组合——所有这些都在一个实时、集中的平台上进行，可以从任何地方通过任何设备进行访问。超过 90% 的财富 100 强公司相信 Smartsheet 可以调整其资源，以在当今不断变化的工作世界中提高效率、敏捷性和协作。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可...
TeamGantt
teamgantt.com
不会浪费您时间的项目管理软件。没有令人困惑的系统可供学习。只需拖放项目管理即可 - 就应该如此。使用以下功能轻松保持您的项目盈利并按时完成：甘特图、日历、工作负载、时间跟踪、项目组合视图、依赖关系等。各种规模的团队都使用 TeamGantt 在办公室或远程进行项目规划和协作。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社交媒体营销自动化工具，可帮助您安排和分析社交媒体营销活动，从而提高社交媒体效率和覆盖范围。 1) 您可以使用 SocialPilot 连接超过 9 个社交媒体网络，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一个 SocialPilot 帐户即可分享多达 500 个帖子并连接 100 多个个人资料。 3) 使用社交收件箱管理您的社交媒体对话。 4) 在您的 SocialPilot 帐户中添加最多 10 名团队成员，以使用团...
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改进您的社交媒体和内容策略 - 企业、机构和营销人员的终极动力源。简化您的内容创建流程并扩大您的在线形象。 ContentStudio 不仅仅是另一个工具；它是一个工具。它是一个完整的解决方案，可在所有社交和博客平台上提升您的内容营销。访问我们的网站：https://contentstudio.io 为什么选择 ContentStudio？原因如下： 加快内容创建速度：利用 AI 将高质量内容的制作速度提高 10 倍，确保您的社交媒体渠道始终充满引人入胜的帖子。一体化平台：告别使用多种工具。 ContentStudio 将从内容发现到发布的一切都集中在一个屋檐...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立于 2012 年，是一个基于云的项目管理和团队协作平台，供全球团队使用。 ProofHub 是一款顶级的工作管理应用程序，旨在帮助团队进行日常工作，全球有超过 85,000 个团队使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款极其简单但功能强大的项目管理软件，可提供任务和进度的综合视图。该项目管理软件允许团队在任何地方使用任何设备进行工作沟通。这款在线 SaaS 工具将丰富的功能集中在一个位置，旨在帮助企业快速规划、协调、组织和交付各种规模的项目。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各行...
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的营销日历可帮助营销人员在一处查看所有营销活动。这是您最终在一个日历中查看、安排和分享您的营销活动的秘密武器。 CoSchedule 的营销日历为您提供了以下工具： 在一个日历中可视化每个营销项目。了解一切如何与统一的实时记录日历一目了然地连接起来。使用人工智能驱动的营销智能助手撰写初稿、产生新想法并升级您的营销工作流程。留住利益相关者
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有数据库和项目管理系统功能的电子表格。甘特图、日历、看板、表单和自动化。免费开始。
Opal
workwithopal.com
Opal 是一个规划平台，使营销人员能够直观地制定策略、共同协作并通过客户的视角体验其品牌。借助可视化日历、动态工作流程和灵活的内容系统，团队可以轻松地在任何地方进行协作。共享资产、收集反馈和获得批准都很简单——您甚至只需点击几下即可导出详细的演示文稿。跨各个渠道管理您的营销活动：社交媒体、店内零售、网络、电子邮件、付费甚至短信。团队可以一目了然地了解他们的工作如何融入更大的图景，高管们可以通过观看战略的实时实施而安心。访问 workwithopal.com，了解 Opal 如何为星巴克、Target、Wendy’s 和 Microsoft 等一流品牌节省时间并推动业绩。 Opal 是一家私营...
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一个协作规划工具。它易于使用，允许联合专家用户和临时用户。 - 任务的规划以甘特图的形式体现在时间表中（查看项目的时间），这仍然简单且易于调整。多项目视图使您能够概览所有活动。 - 资源规划是在按计划显示所有资源和关联任务的视图中完成的（人员视图）。此视图允许您考虑占用率和资源的限制来分配工作负载并对其进行规划。这种按资源的规划视图也存在于多项目模式中，极大地方便了将工作分配给不同项目时的仲裁。通过规划任务和资源，您可以激活可以制定切合实际的时间表的杠杆。您重新了解自己的活动，每个人都获得平静。
Planly
planly.com
真正自动化的社交媒体调度程序。 Planly 是一款面向所有人的免费社交媒体调度程序。凭借完全自动化和先进的界面，我们可以让您存储媒体、计划并自动发布到社交媒体 - 无需进一步通知！通过安排社交媒体帖子来节省时间并享受您的创作过程。
Gain
gainapp.com
简而言之：增益是客户对社交媒体内容的反馈，变得很容易。 51 个国家/地区的营销团队信任 Gain 为超过 9,000 个品牌提供的社交媒体内容，因为 Gain 将客户反馈和批准层纳入其社交媒体工作流程。 利用 Gain 的自动化审批工作流程： * 您的团队可以不再浪费时间与客户进行紧张的来回沟通，以便他们的社交内容及时获得批准并发布。 * 当需要反馈时，增益会通知客户；当需要更改时，增益会通知团队成员。 * 不再有错误从长长的电子邮件链、电子表格和聊天消息的缝隙中溜走。 * 所有客户通信都在其应有的位置进行跟踪：就在他们引用的内容旁边。 * 可定制的审批轮次确保每个需要查看内容的人都能看到...
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文...
PromoPrep
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