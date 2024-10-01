营销日历软件 - 最热门应用 - 马来西亚

ShareFile

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使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。 在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。 * 确保您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。 * 安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。 * 优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中...