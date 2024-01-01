营销日历软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
营销日历软件可帮助企业制定策略并协调营销活动、内容创建、预算分配和目标设定。通过打破团队之间的沟通障碍，这些工具提高了组织透明度，并使利益相关者了解营销计划的最新情况。它们促进各个渠道之间的凝聚力，使营销人员能够有效地管理营销活动并确定其优先顺序。此外，该软件简化了内容规划、创建和分发流程，促进作家、设计师和编辑之间的无缝协作。
提交新应用
Asana
asana.com
Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Zoho Projects
zoho.com
项目管理尽可能有效。 Zoho Projects 是一款基于云的项目管理工具，可帮助您规划工作、高效跟踪工作，并与您的团队（无论他们身在何处）进行协作。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一款用于协作和工作管理的软件即服务 (SaaS) 产品，由 Smartsheet Inc 开发和销售。它用于使用表格用户分配任务、跟踪项目进度、管理日历、共享文档以及管理其他工作界面。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Nifty
nifty.pm
管理项目，而不是工具。停止在聊天、任务、文档、日历和会议工具之间切换 - 将您的团队和客户聚集在一个简单但功能强大的应用程序中。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
TeamGantt
teamgantt.com
尝试 TeamGantt 的免费甘特图制作工具，并通过拖放计划在几分钟内在线创建甘特图。评级最高且永久免费——无需信用卡。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 是一款项目规划软件，包含您的团队更快地完成工作所需的所有工具。无需按用户付费。免费试用。没有学习曲线。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有数据库和项目管理系统功能的电子表格。甘特图、日历、看板、表单和自动化。免费开始。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Opal
workwithopal.com
连接战略与执行的灵活动态规划平台。 Opal 创造了无与伦比的可见性，并协调营销和传播团队开展出色的工作。
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一款协作且直观的项目管理工具。轻松规划您的任务并安排您的时间，使您的项目成为现实。
Planly
planly.com
真正自动化的社交媒体调度程序。 Planly 是一款面向所有人的免费社交媒体调度程序。凭借完全自动化和先进的界面，我们可以让您存储媒体、计划并自动发布到社交媒体 - 无需进一步通知！通过安排社交媒体帖子来节省时间并享受您的创作过程。
Gain
gainapp.com
简而言之：增益是客户对社交媒体内容的反馈，变得很容易。 51 个国家/地区的营销团队信任 Gain 为超过 9,000 个品牌提供的社交媒体内容，因为 Gain 将客户反馈和批准层纳入其社交媒体工作流程。借助 Gain 的自动化审批工作流程： - 您的团队可以不再浪费时间与客户进行紧张的来回沟通，以便及时批准其社交内容并发布。 - 当需要反馈时，增益会通知客户；当需要更改时，增益会通知团队成员。 - 不再有错误从长电子邮件链、电子表格和聊天消息的缝隙中溜走。 - 所有客户通信都在其应有的位置进行跟踪：就在他们引用的内容旁边。 - 可定制的审批轮次确保每个需要查看内容的人都能看到它。 - 一旦获...
Narrator
narrator.ai
Narrator 的数据平台让任何人都可以在几分钟而不是几周内获得答案，该平台由客户 360 提供支持，其中包含客户与您的企业的每一次互动。
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep 是一个营销日历和促销规划平台，旨在改善各种规模的营销团队的组织和沟通。 PromoPrep 是一个真正的营销日历，可以为您的团队完全定制，而不是使用无休止的电子表格或破解项目管理工具来跟踪营销活动。