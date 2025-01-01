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营销自动化软件 - 最热门应用

营销自动化软件旨在自动化营销任务、简化工作流程并衡量营销活动的有效性。这些工具提供了一个用于存储营销信息和交互的集中数据库，使营销人员能够为客户或潜在客户创建个性化且及时的体验。这些平台凭借电子邮件、社交媒体、潜在客户开发、直邮和数字广告等各个营销方面的自动化功能，提高了营销效率。 营销自动化工具的一个重要方面是其分析功能，它允许用户评估不同细分市场和渠道的营销活动是否成功。这些功能衡量营销活动对关键绩效指标 (KPI) 和投资回报 (ROI) 的影响，以及它们对公司整体收入的贡献。

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel是一个多合一的销售和营销平台，提供CRM、营销自动化、日程安排等功能，支持代理商定制和白标解决方案。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat 是一个自动化聊天平台，帮助企业通过 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp 等渠道与客户互动，管理营销活动。

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365是一个基于云的智能业务应用程序组合，集成ERP和CRM功能，支持企业高效管理运营和客户关系。

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo 是一个智能营销自动化平台，帮助企业管理客户数据并优化电子邮件、SMS 和网页等多个渠道的个性化营销体验。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared是一个集成了营销自动化和客户关系管理功能的平台，帮助企业组织潜在客户捕获和管理。

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。

Keap

Keap

keap.com

Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero是一个综合平台，帮助教练和知识创造者创建、管理和销售在线课程，支持网站建设、电子邮件营销和社区互动。

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud是一个运输自动化平台，帮助电商企业管理运输，创建运输标签，跟踪订单并简化退货流程。

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Nielsen应用程序提供消费者行为和市场趋势的洞见，支持广告策略优化和库存管理，结合大数据和面板数据进行分析。

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho营销自动化是一款综合的营销自动化软件，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户转化和留存率。

Drip

Drip

drip.com

Drip是一款自动化营销平台，帮助电子商务品牌吸引回头客，提供个性化电子邮件活动和客户管理工具。

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io是一个客户参与平台，帮助企业通过数据驱动的活动实现个性化沟通，支持多渠道自动化和客户数据管理。

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

SocialHub是一款社交媒体管理软件，简化内容创建、调度和团队协作，并提供分析工具。

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io 是一款基于人工智能的客户体验应用，通过实时理解客户意图，自动定制多触点的互动，提升客户参与度。

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly是一个灵活的CRM平台，帮助企业管理客户数据，销售流程和市场营销工作，适合中小型企业使用。

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360是一个数据驱动的营销自动化平台，提供客户360度视图，帮助企业整合数据，优化营销活动，提高客户保留率。

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend是一个电子邮件和SMS营销平台，帮助电子商务商店自动化营销流程，提升客户互动和销售。

Insider

Insider

useinsider.com

Insider是一个全渠道客户体验平台，帮助企业通过个性化工具和客户数据在不同渠道与客户互动。

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss是一款集销售、营销、沟通和自动化于一体的软件平台，帮助本地企业管理销售流程和客户关系。

Dittofeed

Dittofeed

dittofeed.com

Dittofeed是一个开源自托管客户参与平台，提供简化的界面用于构建消息模板、客户细分和营销自动化。支持全渠道消息传递。

CamBuildr

CamBuildr

cambuildr.com

CamBuildr是一个为数字运动提供的一体化解决方案，旨在提高意识、吸引志同道合的人并参与支持者，确保GDPR合规。

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly 是一个客户关系管理工具，帮助企业提高客户保留率，简化互动，并增强客户参与和满意度。

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer是一款集成的营销自动化平台，提供电子邮件营销、活动管理、调查评估、着陆页、移动应用和移动营销工具。

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT是一个基于AI的营销平台，提供社交媒体管理、电子邮件营销及自动化工具，帮助企业集中管理营销活动。

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal是一个客户消息传递和参与解决方案，支持邮件、移动和网页推送通知、应用内消息和短信。

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport是一个无代码的业务软件，帮助企业系统化和自动化销售与营销流程，提升客户价值和业务增长。

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。

Bento

Bento

bentonow.com

Bento是一款为线上企业设计的信息自动化平台，提供强大的电子邮件和短信营销自动化功能。

Markate

Markate

markate.com

Markate是一个帮助中小型服务企业简化运营、自动化任务和管理客户的移动管理工具。

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

La Growth Machine是一款多渠道潜在客户开发平台，可通过LinkedIn、电子邮件和Twitter与客户进行互动。

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv是一款一体化的小型企业管理软件，帮助用户管理客户沟通、支付、预约和声誉等业务流程。

vcita

vcita

vcita.com

vcita是一款业务管理平台，帮助企业简化日常运营，自动处理支付、约会安排和客户管理，提高客户体验和效率。

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost是一个自动化工具，用于收集客户反馈，获取更多和更好的评价，吸引新客户，获取推荐并增加重复业务。

Iterable

Iterable

iterable.com

Iterable是一个客户通信平台，通过实时数据和多渠道支持，帮助品牌个性化客户体验，提高营销效率。

Shape Software

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setshape.com

Shape是一款专为销售和营销自动化设计的软件，集成了可配置的功能，帮助团队高效合作和管理业务。

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。

Kartra

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home.kartra.com

Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。

Dashly

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dashly.io

Dashly是一个对话营销平台，帮助企业通过实时聊天、聊天机器人和电子邮件等方式提升转化率和客户互动。

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。

Mautic

Mautic

mautic.org

Mautic是一个开源的营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户、创建活动、分析结果并实现个性化营销。

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta 提供一个电商平台，帮助企业为小型和中型企业管理数字产品和服务，包括营销自动化和客户关系管理。

VipeCloud

VipeCloud

vipecloud.com

VipeCloud是一个云基础平台，提供CRM、电子邮件营销、社交发帖等功能，以提高业务效率和客户互动管理。

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP是一款多功能软件，帮助商业人士简化营销、销售、账单和沟通等业务流程，提供行业特定的解决方案，无需额外计划管理多家公司。

Act-On

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act-on.com

ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。

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