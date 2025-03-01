营销自动化软件 - 最热门应用 - 土耳其

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营销自动化软件旨在自动化营销任务、简化工作流程并衡量营销活动的有效性。这些工具提供了一个用于存储营销信息和交互的集中数据库，使营销人员能够为客户或潜在客户创建个性化且及时的体验。这些平台凭借电子邮件、社交媒体、潜在客户开发、直邮和数字广告等各个营销方面的自动化功能，提高了营销效率。 营销自动化工具的一个重要方面是其分析功能，它允许用户评估不同细分市场和渠道的营销活动是否成功。这些功能衡量营销活动对关键绩效指标 (KPI) 和投资回报 (ROI) 的影响，以及它们对公司整体收入的贡献。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非营利组织，餐馆，房地产公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立于2016年，每年都有超过10亿个对话，并在190多个国家 /地区使用。立即吸引您的客户。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是想生成更多的潜在客户，自动化广告系列，还是通过增加SLA时代来提高客户满意度，Manychat都拥有解决业务营销需求的所有工具。这就是聊天营销以及Manychat是什么。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何使用Dynamics 365变得更加敏捷，这是唯一赋予所有人适应和创新的智能业务应用程序组合。
SocialHub
socialhub.io
SocialHub 是世界上最简单的社交媒体管理软件。只需点击几下，即可比以往更快地创建和安排 Facebook 帖子和广告。在您使用过的最简单的界面中规划您的所有内容。作为一个具有强大协作功能的团队一起工作，并通过简单易懂的分析让您一目了然地了解哪些内容有效。 只需点击几下即可规划、安排、推广和分析社交媒体帖子，每天节省数小时的时间。唯一的问题是：你打算用这些额外的时间做什么？
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的私营公司之一。
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一个白色标签的销售和营销平台，适用于数字代理商和顾问。功能包括带有智能清单的CRM，电子邮件，2向SMS，合并的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通话，呼叫跟踪，呼叫录音，电源拨号器，表单构建器，调查构建器，调查构建器，漏斗构建器，漏斗构建器，网站构建器，网站构建器，网站构建器，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，网站构建器，，构建器，网站构建器，网站构建器，，构建器在线调度，工作流程自动化，报告，Webhooks等！代理商帐户包括可以克隆的无限子（位置）帐户，以加快设置的速度。将自己的Twilio＆SMTP凭据带给您的帐户供电，使您可以通过电子邮件，电话和短信访问批发费率。从14天的免费试用期开始！
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之一。三分之一的财富 500 强公司和零售、汽车和旅游领域的顶级品牌选择 Insider 来提供超出客户期望的人工智能主导的个性化体验。 Insider 受到 1,200 多家全球企业的信赖，包括新加坡航空、雅诗兰黛、维珍、丰田、新百伦、宜家、GAP、欧莱雅、三星、沃达丰、安联、桑坦德银行、BBVA、必胜客、新闻周刊、MediaMarkt、日产、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 马德拉、雅芳和 CNN。
Simplero
simplero.com
Simplero 通过将软件堆栈简化为一个有趣且易于使用的平台，帮助教练和知识创造者建立他们喜爱的业务和生活，以便他们能够与客户建立有意义的关系。从创建课程、构建网站和发送电子邮件，到销售产品、管理联属计划和自动化。借助 Simplero，您可以在一个地方（而不是到处）运营您的在线业务。 Simplero 帮助领导者建立改变世界的社区。 - 出色的支持 - 构建网站和登陆页面 - 会员管理 - 电子邮件营销和自动化 - 付款和订阅 - 课程和社区 - 客户洞察
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智能驱动的 CX 的新标准。 Regal 了解实时客户意图信号，并与 Regal AI 代理和人工代理相结合，自动定制多点触控入站和出站交互。 客户至上的品牌包括 Angi（以前称为 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（通过 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，通过 Regal 改善了与数亿客户的互动，领先收入达到 5B 美元。 Regal.io 总部位于纽约，获得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等领先投资者 8300 万美元的支持。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一体化销售、营销、通信和自动化软件平台，适用于各行业的本地企业，包括家庭服务、零售、汽车、房地产、专业服务等。 SalesBoss 将销售、营销、短信、电子邮件、电话、日历、网络聊天、收件箱、管道、评论、付款、网站、渠道和自动化的功能结合在一个人工智能驱动的解决方案中。从潜在客户捕获和培育到交易完成和客户保留，Salesboss 可帮助您在一个易于使用的平台上管理整个销售渠道。此外，其内置的自动化功能通过自动执行重复任务来节省时间并提高效率。本地企业可以组织数据、产生更多潜在客户、创建强大的渠道并更快地完成更多交易。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed 是 Klaviyo 和 Customer.io 等平台的开源替代品。它是一个可自行托管的客户参与平台，提供简化的界面，用于构建消息模板、客户细分和客户旅程，以实现营销推广自动化。 Dittofeed 拥有 MIT 许可的一键部署、自托管选项以及云托管产品。
CamBuildr
cambuildr.com
提高认识、吸引志同道合的人、吸引支持者：开展运动从未如此简单。但这仍然很困难 - 管理大量不同的工具和应用程序，跨所有平台同步数据，同时保持 GDPR 合规性。这就是我们创建 Cambuildr 的原因，这是第一个欧洲制造的数字运动一体式解决方案。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都无需任何繁琐的手动工作！ - 通过电子商务自动化在自动驾驶仪上推动销售通过针对购物车放弃、欢迎系列、交易电子邮件等的预构建工作流程赢得（挽回）损失的销售。在几分钟内即可运行预构建的创收自动化，或者使用我们的无代码拖放自动化编辑器轻松构建您的自定义工作流程。 - 通过强大的细分来提高您的定位根据客户的购物行为以及其他属性对您的客户进行细分，以通过针对性强的个性化电子邮件和文本来提高转化率。为高价值客户、特定类别/产品购买者或需要重新吸引和个性化您的消息的客户创建细分。 - 将电子邮件与短信和更多渠道相结合使用同一平台在电子邮件旁边添加短信和推送通知，并提供一致的全渠道客户体验。节省时间和成本 - 无需再为单独的电子邮件、短信和推送应用程序付费！ - 建立您的电子邮件和短信列表 使用我们适合移动设备、完全可定制的表单收集新订阅者。从弹出窗口、注册框、登陆页面或命运轮盘中进行选择，以无缝收集电子邮件和/或短信选择加入。使用退出意图表单捕获访客，并使用表单定位选项提高弹出窗口的参与度，所有这些都可以在 Omnisend 中实现。 - 24/7 支持 我们随时为您提供一流的支持和有用的建议。我们 24/7 全天候提供服务。开始免费使用 Omnisend，随时升级！ Omnisend 邀请自由职业者和代理机构加入 Omnisend 合作伙伴计划。该计划旨在帮助自由职业者和代理机构加速发展、赢得更多客户并获得行业领先的推荐和管理帐户收入分成。检查链接并加入该计划：https://www.omnisend.com/partners/
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emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自动化解决方案，用于收集客户反馈、获得更多更好的评论、赢得新客户、获得推荐并增加回头客业务。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
Iterable
iterable.com
Iterable 是一个客户沟通平台，它汇集了实时客户数据和创造体验的能力，以创纪录的时间跨渠道激活客户——我们帮助品牌通过大规模的协调、个性化和动态沟通提供愉悦的体验。凭借由 Iterable AI 提供支持的智能个性化解决方案、Catalog 的个性化动态内容功能以及一流的跨渠道个性化工具套件，Iterable 帮助品牌重新定义客户体验。通过使 Iterable 成为现代增长堆栈的焦点，您可以通过电子邮件、短信、移动推送、网络推送、应用内通知、社交等方式为客户创建无缝体验。请访问 Iterable.com 了解更多信息。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
Splio
splio.com
Splio是一个结合了营销自动化和忠诚度营销的全渠道营销平台。 Splio 使营销人员能够在线和离线管理其基于交易和关系的忠诚度计划，并根据客户知识协调强大的营销活动。全球有超过 500 个品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
DreamCampaigns
dreamcampaigns.com
DreamCampaigns 一体化电子邮件和短信营销工具使您只需点击几下即可发送超级个性化、优化、响应灵敏且美观的电子邮件和文字营销活动。根据客户操作触发个性化电子邮件和短信并发送自动跟进。直接在您的网站上通过消息响应客户行为并促进号召性用语。利用无限制预览、电子邮件送达率评分、自动细分和营销自动化等功能拓展您的业务。
Marketing Master IO
marketingmaster.io
一体化多渠道营销平台，帮助企业管理 Messenger、短信、电子邮件、社交媒体和电子商务营销。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上下文和跟踪的集成仪表板。使用业务应用程序仪表板，中小型企业能够管理使其业务在网上取得成功的信息和解决方案。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Thryv 使客户可以轻松地： * 通过评级和评论、社交存在和准确的搜索结果在线找到您。 * 轻松即时地互动、接收提醒、发送短信和电子邮件以及安排约会。 * 轻松付款，立即收到收据，知道它是安全可靠的并选择付款方式。 * 与要求他们回复的自动消息保持联系，保持联系并请求评论。 Thryv 屡获殊荣的软件正在帮助美国、加拿大和澳大利亚的 45,000 多家企业转变其开展业务和管理客户的方式。
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一个专注于零售业的客户参与和忠诚度解决方案。它吸收来自不同零售系统和来源（如 POS 软件、电子商务引擎、信息网站甚至物理形式）的选择加入的客户数据。利用这些数据，它为零售商提供购买和行为洞察力，以及执行忠诚度计划、多渠道营销活动和促销、瞄准回访和重复销售的能力。
Genoo
genoo.com
营销自动化软件可以完成您需要做的事情：电子邮件营销、表单、登陆页面、潜在客户培育、潜在客户评分、调查、评估等 - 凭借业务中排名第一的收件箱交付能力 - 将更多电子邮件发送给您的受众想见他们。我们很荣幸最近获得了卓越客户服务奖 - 因为我们热衷于与客户合作，以实现他们所设想的成功。您准备好抛弃普通营销并获得更好的结果了吗？是时候以不同的方式进行营销了。
Right On Interactive
rightoninteractive.com
技术总是在不断发展，但参与却是永恒的。参与的客户会产生更多收入，并且常常成为您的拥护者。在 Right On Interactive，当营销人员将参与视为一次旅程而不仅仅是一场营销活动时，我们就看到了盈利的持续增长。因此，我们设计了我们的软件来自动化客户生命周期营销的概念，在客户旅程的每个阶段（从潜在客户到狂热粉丝）提供对组织最合适和最积极参与的人的可见性。我们基于云的解决方案映射了客户的整个品牌体验，从消息传递到产品使用。营销人员和销售团队可以准确地了解潜在客户或客户与品牌的关系处于什么位置，以及如何最好地接近他们以最大化终生价值。在 Right On Interactive，我们坚信吸引并获得最适合终生的客户。
Lucep
lucep.com
Lucep 的自动潜在客户资格系统会验证数字，获取潜在客户以确认他们的兴趣，并继续通过电话、短信、电子邮件和 WhatsApp 进行互动。
Inflection.io
inflection.io
下一代 B2B 营销和客户沟通平台。发送带有用户参与数据的高度个性化消息，无需等待产品或数据团队。引导您的用户更快地入职、更好地采用并获得更多收入和渠道。 Marketo 的强大功能、Intercom 的易用性、Snowflake 的数据。
Synerise
synerise.com
人工智能驱动的实时交互自动化管理平台。 Synerise 将现代数据收集、处理方法和分析与人工智能驱动的业务场景执行连接起来。 Synerise 使用 AI 彻底改变了现代数据管理方法。全面的生态系统提供了从多个来源收集有关最终客户的信息、分析这些数据并得出业务流程优化结论的能力：所有这些都是实时（毫秒）的。 Synerise 提供自己独特的、快速反应的数据库、基于机器学习的现成业务解决方案以及可满足您的每种需求的开放平台。 Synerise 基于三个技术支柱： 1. Terrarium 数据引擎 我们的无模式、面向列和行的数据库是一种可扩展、超快速的工具，可同时处理数据密集型执行分析和行为数据，以真实创建各种业务场景-时间。玻璃容器是一个
Enalito
enalito.com
Enalito 是一个人工智能驱动的电子邮件营销和个性化平台，使营销人员、品牌和电子商务专业人士能够在所有数字渠道上提供 1:1 个性化购物体验并与客户互动，从而带来真正的全渠道体验。 Enalito 不仅可以帮助您创造更多收入、提高保留率并为您的客户提供自动化的个性化体验，还可以将您的现有客户转化为您的忠实客户，并将忠实客户转化为您的品牌大使。
Convertedin
converted.in
Convertedin 是一个电子商务营销操作系统，它利用数据和购物者的洞察来创建个性化的多渠道营销，从而提高客户参与度并最大限度地提高投资回报率。使用广告自动化扩展您的广告活动 在五个不同平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 和 Google）上运行、扩展和自动化您的广告活动 使用短信和电子邮件自动化发送有针对性的活动 利用客户的数据发送高度个性化的活动；为您的企业带来转化和销售。使用目录智能连接您的商店导入所有电子商务商店产品并将其分类为可自定义的集合，以便能够使用它们启动动态营销活动。 AI 支持的细分根据客户的购物行为将其细分为非常详细的细分，您可以在营销活动中轻松使用这些细分。 24/7 支持如果您需要支持或建议，我们将竭诚为您服务。我们的团队全天 24 小时提供服务。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一种营销自动化解决方案，可帮助电子商务通过电子邮件、网络、移动、社交和展示等各种渠道向客户提供个性化操作。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一个全渠道客户参与营销平台，可提供个性化的客户体验。该平台允许数字营销人员和产品经理通过人工智能支持的移动和网络推送通知、应用内消息、弹出窗口、分析和营销自动化来增加收入和投资回报率。 Netmera 在全球拥有 4.5 亿用户，每月发送 120 亿条推送通知。 Netmera 帮助公司接触、转化和留住客户。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
erxes
erxes.io
欢迎使用 erxes，开源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一种开源体验操作系统 (XOS)，使 SaaS 提供商和数字营销机构/开发人员能够创建适用于所有类型业务的独特体验。我们将通过为社区提供突破性价值来改变企业的增长方式。和我们一起踏上这段旅程吧！通过 erxes，您的公司可以实现增长和团结，因为它： - 100% 免费且可持续：erxes 提供了一种可持续的商业模式，让开发者和用户都能双赢。它是开源软件，但更好。 - 100% 可定制：我们基于插件的架构提供无限的定制，让您满足您的所有需求，无论它们有多具体。 - 100% 隐私：我们设计的 erxes 平台可以保留对您公司敏感数据的完全控制，而无需第三方监控。 - 100% 掌控：您可以构建任何您想要的体验，其中您的业务运营的所有渠道都是连接和集成的。探索您的选择：自托管 AGPLv3 以及企业版许可的开源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 编写的。自助服务 免费启动并通过我们的增强功能和附加组件解锁高级功能、附加服务和定制选项。企业 为企业提供安全、合规的开源软件。使您的团队能够更快地行动。将 erxes 核心插件、组件和 SDK 嵌入集成到您的平台中，以增强其功能并简化操作。平台利用核心插件、组件和企业功能来支持您的整个平台业务。基础设施 使用 erxes 基础设施和本机插件增强您的 SaaS。让我们的专家团队将您的愿景变为现实。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是专为精明的营销人员和广告商打造的单一复杂的销售和营销平台。我们的平台通过预测分析和大数据管理技术提供实时全渠道营销和活动优化。
Omniengage
omniengage.co
Omniengage 平台是一个工作流程构建器，适用于希望通过向客户发送实时全渠道目标消息来提高参与度并增加收入的企业。利用网络、移动设备、短信、电子邮件、Facebook Messenger 或 WhatsApp 上的每个接触点。 Omniengage 的主要功能包括工作流程构建器、营销归因、实时视觉分析、活动分发和多渠道活动管理。 Omniengage 拥有开放的 API 和 Firebase、Twilio 和 SMTP 等集成。可以使用来自 Webhooks 或公司数据的客户活动交互的第一个节点来构建跨渠道的自动化工作流程。每个触发器（客户的交互）和操作都可以基于工作流程构建，以发送电子邮件、推送通知或应用内消息。一些高级功能包括 A/B 测试内容和条件消息传递。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一个一体化电子邮件和忠诚度营销平台，旨在促进业务增长并建立真实的客户关系。创建 100% 个性化的时事通讯、建立忠诚度计划、设置自动化流程、发送短信和推送通知、通过弹出窗口扩大您的联系人列表、依靠 RFM 分析、收集反馈和评论，并利用推荐将客户互动转变为有意义的关系，提高品牌忠诚度以及客户终身价值。
Omni.us
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唯一一个全渠道平台，可让您在一个地方自动查找、联系和关闭高质量 B2B 客户。
BIK
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BIK (bik.ai) 是最智能的对话式营销平台，可帮助电子商务企业实现多重投资回报率。该平台使品牌能够使用聊天机器人进行自动化交易，使用 CRM 管理多任务处理，通过活动创建定制广播并获得实时增长洞察。 BIK（bik.ai）以创建以客户为中心的平台为愿景，正在帮助各个细分领域的企业获得137倍的投资回报率，并以“让品牌无限”的口号为全球企业赋能！