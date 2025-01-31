营销自动化软件 - 最热门应用 - 苏丹

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营销自动化软件旨在自动化营销任务、简化工作流程并衡量营销活动的有效性。这些工具提供了一个用于存储营销信息和交互的集中数据库，使营销人员能够为客户或潜在客户创建个性化且及时的体验。这些平台凭借电子邮件、社交媒体、潜在客户开发、直邮和数字广告等各个营销方面的自动化功能，提高了营销效率。 营销自动化工具的一个重要方面是其分析功能，它允许用户评估不同细分市场和渠道的营销活动是否成功。这些功能衡量营销活动对关键绩效指标 (KPI) 和投资回报 (ROI) 的影响，以及它们对公司整体收入的贡献。
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Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge 是全球数以千计的用户使用的成熟的最佳解决方案。使用该平台进行简单的群发电子邮件拍摄、每天向数百万人发送高级 B2C 电子邮件、销售自动化或营销自动化。客户评价称，如果您需要以合适的价格获得电力并获得世界一流的支持，那么我们对 MailChimp 和 Marketo 来说是一项改进。无论您是寻找简单的电子邮件还是高级的营销自动化，Makesbridge 都是最佳选择。 Makesbridge 与 Salesforce、Netsuite、G-Suite 以及数千种其他基于云的 CRM 配合良好。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain 是一个由人工智能驱动的客户体验营销 (CXM) 平台，可帮助本地企业获胜。我们帮助当地企业建立业务并实现与客户沟通的现代化方式——从促进在线评论、发起个性化营销活动、网络聊天、支付等等。
PushSend
pushsend.com
PushSend 的一体化解决方案使您能够创建精美的电子邮件活动、构建引人入胜的营销页面并轻松创建和销售即将举行的活动的门票。
Convertful
convertful.com
Convertful 是评价最高的潜在客户捕获软件，可将您的用户转化为新的电子邮件订阅者或销售。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个创新的一体化全渠道营销云平台，由许多不同的工具组成，旨在提高销售额并降低营销成本。该平台的高科技基于数据收集、分析、自动化和数字营销。 WayMore 适合所有企业，无论行业或规模如何。平台的简单设计使用户体验非常轻松。 如何？ * 将您的客户置于综合方法的中心。 * 整合您的所有数据源。借助人工智能的力量分析数据，更好地了解您的受众。 * 对受众进行微细分，以最大限度地提高参与率。 * 通过正确的渠道、在正确的时刻、以正确的内容与每个细分受众群进行沟通。 * 实施自动化以避免手动任务。 为什么？ * 将潜在客户转化为忠实客户。 * 节省时间和精力。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本机集成），以保持您的销售和营销工作井然有序且精简。使用 La Growth Machine 可以节省您的销售、营销和招聘团队的时间，并通过简化潜在客户开发和管理工作来提高生产力。不相信我们？立即注册免费试用 LaGrowthMachine，亲自体验其优势！
Dashly
dashly.io
Dashly 是一个对话式营销平台。它通过将与客户的每次互动转变为人与人之间的对话，帮助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高转化率和收入。通过通话安排和视频通话将其提升到另一个层次。通过主动消息传递、聊天机器人和弹出窗口，您可以生成更多潜在客户并对其进行筛选。潜在客户在 eCRM 中收集并进行细分 - 这就是您开始电子邮件营销的方式。管理手动和触发通信 - 这些可通过实时聊天消息、弹出窗口和电子邮件来实现。特点： - 使用由易于使用的 Chatbot Builder 制作的聊天机器人捕获潜在客户； - 在 eCRM 中存储和管理它们； - 跟踪访客的行为； - 使用弹出窗口提供最佳报价； - 与您喜爱的服务集成； - 将所有访客的消息集中在一个管理面板中； - 在实时聊天中回复访客以获得完美支持； - 通过触发电子邮件提高转化率； - 分析您的绩效建设渠道。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一个面向消费者互联网公司的应用内互动平台。产品和营销团队可以配置高度可定制的应用内消息或提示，以提高功能采用率并推动转化。完全无代码。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend 是一个客户参与平台，通过自动化获取、吸引和留住客户的流程，帮助以产品为主导的公司更快地发展。通过可视化构建发送电子邮件、短信、Webhook 等，并使用我们强大的 API 持续从您的应用程序发送数据。包括销售和营销手册构建服务。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
Inboundio
inboundio.com
Inboundio 是世界上最简单的数字营销平台，针对希望组织互联网营销工作的个人和中小型企业，以及希望为其客户/特许经营商提供易于使用的白标/经销商服务的代理机构或特许经营商。对于最终用户，Inboundio 提供了一种简单的方法来完成基本的在线营销活动（社交媒体发布、登陆页面、潜在客户开发、基本 CRM、电子邮件和滴灌营销），而不会过于复杂或价格过高。请访问 https://www.inboundio.com/ 查看 Inboundio 的视频演示、功能和定价的完整列表。作为经销商/白标订阅者，您可以将 inboundio 打造成自己的品牌，创建自己的计划和定价，并开始赚取经常性收入。除了经常性收入之外，Inboundio 也是一个很棒的工具，可以让您的代理机构追加销售相关服务，例如电子邮件模板的图形设计、登陆页面甚至完整的社交媒体管理。您可以通过让客户自行管理来交出控制权，或者您可以通过一个易于使用的仪表板完全控制他们的整个营销。了解有关 Inboundio 经销商的更多信息，请访问 https://www.inboundio.com/Resellers
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast 是一家通过 ISO 27001:2013 认证的领先供应商，为全球组织提供互动软件。 SimplyCast 提供紧急和非紧急通信技术，提供 20 多种通信工具和渠道，帮助组织最大限度地提高效率。该公司的 360 度互动平台是一个功能丰富的解决方案，结合了营销自动化、入站营销和互动通信。 SimplyCast 的客户遍布超过 175 个国家/地区，其中包括全球零售、非营利和酒店行业中许多最知名的品牌，SimplyCast 使组织能够通过客户首选的沟通方式有效地接触客户。
Go4Clients
go4clients.com
GoClients 它是一个一体化自动化平台。每天帮助数百家公司创建自动化表单，通过短信、电子邮件和电话构建滴流流程。 Go4Clients 允许通过自动化他们的活动并集成许多通信服务来自动化与客户的所有交互。
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) 是最智能的对话式营销平台，可帮助电子商务企业实现多重投资回报率。该平台使品牌能够使用聊天机器人进行自动化交易，使用 CRM 管理多任务处理，通过活动创建定制广播并获得实时增长洞察。 BIK（bik.ai）以创建以客户为中心的平台为愿景，正在帮助各个细分领域的企业获得137倍的投资回报率，并以“让品牌无限”的口号为全球企业赋能！
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一个客户参与平台，使企业能够通过个性化自动化产生更多客户接触点并建立品牌忠诚度。该平台具有一系列用于创建和部署活动的工具，以及跟踪这些活动成功情况的分析和报告功能。 Dialog Insight 的主要优势包括能够细分和定位客户群体、自动化和个性化沟通以及优化营销活动以实现最佳绩效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客户体验，针对所有渠道的正确细分市场，并在降低成本和时间的同时最大化投资回报率。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户互动的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Splio
splio.com
Splio是一个结合了营销自动化和忠诚度营销的全渠道营销平台。 Splio 使营销人员能够在线和离线管理其基于交易和关系的忠诚度计划，并根据客户知识协调强大的营销活动。全球有超过 500 个品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的在线营销策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 借助我们的营销自动化软件 Leadfox，您可以部署并最大化您的所有营销策略，包括电子邮件、广告、登陆页面、弹出窗口、横幅、A/B 测试。 Leadfox 被 100 多个国家/地区的数千名用户使用，是一款经济实惠、易于使用、自动化、一体化的营销平台。我们的使命是通过易于使用的解决方案和培训帮助中小型企业和机构进入数字营销世界。更多信息请访问我们的网站：http://bit.ly/2mj2mMJ
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一个专注于零售业的客户参与和忠诚度解决方案。它吸收来自不同零售系统和来源（如 POS 软件、电子商务引擎、信息网站甚至物理形式）的选择加入的客户数据。利用这些数据，它为零售商提供购买和行为洞察力，以及执行忠诚度计划、多渠道营销活动和促销、瞄准回访和重复销售的能力。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一个一体化电子邮件和忠诚度营销平台，旨在促进业务增长并建立真实的客户关系。创建 100% 个性化的时事通讯、建立忠诚度计划、设置自动化流程、发送短信和推送通知、通过弹出窗口扩大您的联系人列表、依靠 RFM 分析、收集反馈和评论，并利用推荐将客户互动转变为有意义的关系，提高品牌忠诚度以及客户终身价值。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是专为精明的营销人员和广告商打造的单一复杂的销售和营销平台。我们的平台通过预测分析和大数据管理技术提供实时全渠道营销和活动优化。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一个全渠道客户参与营销平台，可提供个性化的客户体验。该平台允许数字营销人员和产品经理通过人工智能支持的移动和网络推送通知、应用内消息、弹出窗口、分析和营销自动化来增加收入和投资回报率。 Netmera 在全球拥有 4.5 亿用户，每月发送 120 亿条推送通知。 Netmera 帮助公司接触、转化和留住客户。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一种营销自动化解决方案，可帮助电子商务通过电子邮件、网络、移动、社交和展示等各种渠道向客户提供个性化操作。
Convertedin
converted.in
Convertedin 是一个电子商务营销操作系统，它利用数据和购物者的洞察来创建个性化的多渠道营销，从而提高客户参与度并最大限度地提高投资回报率。使用广告自动化扩展您的广告活动 在五个不同平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 和 Google）上运行、扩展和自动化您的广告活动 使用短信和电子邮件自动化发送有针对性的活动 利用客户的数据发送高度个性化的活动；为您的企业带来转化和销售。使用目录智能连接您的商店导入所有电子商务商店产品并将其分类为可自定义的集合，以便能够使用它们启动动态营销活动。 AI 支持的细分根据客户的购物行为将其细分为非常详细的细分，您可以在营销活动中轻松使用这些细分。 24/7 支持如果您需要支持或建议，我们将竭诚为您服务。我们的团队全天 24 小时提供服务。
Synerise
synerise.com
人工智能驱动的实时交互自动化管理平台。 Synerise 将现代数据收集、处理方法和分析与人工智能驱动的业务场景执行连接起来。 Synerise 使用 AI 彻底改变了现代数据管理方法。全面的生态系统提供了从多个来源收集有关最终客户的信息、分析这些数据并得出业务流程优化结论的能力：所有这些都是实时（毫秒）的。 Synerise 提供自己独特的、快速反应的数据库、基于机器学习的现成业务解决方案以及可满足您的每种需求的开放平台。 Synerise 基于三个技术支柱： 1. Terrarium 数据引擎 我们的无模式、面向列和行的数据库是一种可扩展、超快速的工具，可同时处理数据密集型执行分析和行为数据，以真实创建各种业务场景-时间。玻璃容器是一个
Inflection.io
inflection.io
下一代 B2B 营销和客户沟通平台。发送带有用户参与数据的高度个性化消息，无需等待产品或数据团队。引导您的用户更快地入职、更好地采用并获得更多收入和渠道。 Marketo 的强大功能、Intercom 的易用性、Snowflake 的数据。
Lucep
lucep.com
Lucep 的自动潜在客户资格系统会验证数字，获取潜在客户以确认他们的兴趣，并继续通过电话、短信、电子邮件和 WhatsApp 进行互动。
Right On Interactive
rightoninteractive.com
技术总是在不断发展，但参与却是永恒的。参与的客户会产生更多收入，并且常常成为您的拥护者。在 Right On Interactive，当营销人员将参与视为一次旅程而不仅仅是一场营销活动时，我们就看到了盈利的持续增长。因此，我们设计了我们的软件来自动化客户生命周期营销的概念，在客户旅程的每个阶段（从潜在客户到狂热粉丝）提供对组织最合适和最积极参与的人的可见性。我们基于云的解决方案映射了客户的整个品牌体验，从消息传递到产品使用。营销人员和销售团队可以准确地了解潜在客户或客户与品牌的关系处于什么位置，以及如何最好地接近他们以最大化终生价值。在 Right On Interactive，我们坚信吸引并获得最适合终生的客户。
Genoo
genoo.com
营销自动化软件可以完成您需要做的事情：电子邮件营销、表单、登陆页面、潜在客户培育、潜在客户评分、调查、评估等 - 凭借业务中排名第一的收件箱交付能力 - 将更多电子邮件发送给您的受众想见他们。我们很荣幸最近获得了卓越客户服务奖 - 因为我们热衷于与客户合作，以实现他们所设想的成功。您准备好抛弃普通营销并获得更好的结果了吗？是时候以不同的方式进行营销了。
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign 是一个专为注重客户的品牌打造的多渠道营销平台。我们帮助企业通过复杂的客户旅程，通过各种渠道（电子邮件、网络、移动推送、短信、彩信、WhatsApp、社交媒体、印刷品等）与客户建立联系。该产品包括各种功能，从日常营销自动化和活动执行到高度复杂的旅程编排、旅程分析、细分、个性化、高端内容创建和数字体验分析。借助我们开放且灵活的平台，营销人员可以连接到任何数据源并对其数据进行细分以实现超级定位。我们直观的零代码 UI 和超个性化功能使营销人员能够独立运行多渠道、个性化营销活动，而无需依赖数据团队或编码来实现这一目标。与复杂且昂贵的企业级产品不同，我们为所有营销人员提供同样复杂的企业级解决方案。与“单点解决方案”或电子邮件服务提供商不同，我们使您能够在一个平台上跨多个渠道与消费者互动。当您开始扩大规模时，我们帮助营销人员提出可行的见解并个性化沟通。 Acoustic Marketing Cloud 让营销人员掌握主动权，帮助客户提高长期客户参与度并推动收入增长。我们的客户包括顶级品牌和财富 500 强公司。欲了解更多信息，请访问acoustic.com/products。功能： 旅程编排 电子邮件 SMS/MMS WhatsApp 移动推送 内容管理系统 客户旅程洞察 集成 细分 社交受众 拖放表单 Composer 拖放多渠道 Composer 事务消息数据层
eTrigue
etrigue.com
eTrigue 是下一代直通营销服务。我们的使命是通过平台、专家团队和内容集成，让合作伙伴营销变得顺畅。我们在我们的平台上开展您的数字营销活动，以便您可以更快更好地实现合作伙伴的营销价值。 eTrigue 是唯一拥有合作伙伴特定平台的合作伙伴营销服务，旨在代表您开展合作伙伴数字营销活动。借助为您和您的合作伙伴提供的实时潜在客户警报以及绩效仪表板，您可以跟踪每个 MQL 和销售人员的后续行动。
Dotidot
dotidot.io
它是一种在线营销解决方案，利用自动化来提高绩效营销结果的有效性。使用 Dotidot，您可以自动化常规工作，而是专注于自动化为您打开的高级策略。
Jellyreach
jellyreach.com
Jellyreach 是电子邮件和短信营销自动化软件。它的创建目的是传递符合联系人偏好的自动化、相关且及时的消息。功能包括无限工作区、拖放营销活动编辑器、预先设计的模板、带有预先构建场景的营销自动化、无限细分、UTM 跟踪、与 Amazon SES、Mailgun 和 Twilio 的集成等等。
Kiliba
en.kiliba.com
轻松增加您的收入：重新吸引不活跃的客户并留住现有客户。 Kiliba 是完美的人工智能驱动模块，适合寻求快速收回成本的工具的电子零售商。 1 投资 Kiliba 就是一个让您的投资翻倍 79 的机会！与我们的几个插件集成在 2' 中。
Loclweb
loclweb.com
Loclmark 是一个本地营销自动化平台，可以轻松生成更多评论、在线列出您的业务等等。评论生成过程是完全自动化的，只需设置它，添加客户信息，然后该过程就会为您开始。您将获得大量有关评论的宝贵信息，并可以在 Loclmark 中快速回复。
Plezi
plezi.co
Plezi 为营销专业人士提供有关发布、推广和自动化每条内容的指导，从而为他们提供帮助。 Plezi 软件不仅仅是一个工具箱：它指导您完成每项营销活动并显示下一步，以便您可以专注于制作出色的内容。手动工作流程已经过时：每个潜在客户都有自己的购买周期。使用 Plezi 就像在您的每一个销售线索背后都有一位营销人员。每个自动化工作流程都是独一无二的，并实时适应潜在客户的在线操作，向他们发送最相关的内容。
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence 解决了跨不同平台吸引和留住用户的日益重要的业务需求。 Pyze 通过聚合跨平台的用户行为来开发整体用户档案，并实现实时、有针对性的参与和个性化活动，以确保所有用户的个性化体验： - 通过了解用户集群、趋势、模式和异常情况来获得竞争优势 - 提供个性化的参与、内容和基于操作、行为和使用里程碑的用户体验 - 运行自动化营销活动，以最大限度地提高品牌忠诚度、收入、参与度或期望的业务目标 Pyze 提供一个营销和情报平台，旨在使移动和网络应用程序发布商通过自动化分析、参与度最大化增长和个性化。 Pyze 利用机器学习根据共享特征自动对用户进行聚类细分，并实现与每组用户的自动参与和个性化，以实现所需的业务成果。 Pyze 提供端到端解决方案，用于跨平台自动执行数据捕获、分析、细分、活动执行和个性化。 Pyze 提供许多复杂的营销服务，以深入了解跨平台的用户行为，从而推动有意义的客户参与。功能和优势：Pyze 增长智能平台具有许多核心功能，可根据您组织的目标定制解决方案。我们认识到组织有不同的业务目标，并开发了一个高度可扩展的平台来满足每个特定目标。 - 使用情况和行为分析可以了解网络和移动应用程序用户的趋势、模式和行为，以便分析、可视化、探索见解并根据见解采取行动。 - 自动细分使品牌能够通过整个用户群的自动细分和实时探索来精确定位特定的用户群。 - 情境营销确定每个用户最容易接受消息的时间和地点，并利用使用模式、上下文和其他因素在正确的时间传递正确的消息。 - 增长自动化可实现工作流程和行为驱动的自动化与每个用户的互动，从而在用户的整个生命周期内吸引、激活、吸引和留住用户。 - 个性化智能使品牌能够个性化每一次体验，包括内容源、用户界面、通信消息、特定功能和产品。 - 应用程序组提供跨移动和网络应用程序的聚合用户行为数据，以实现全渠道营销活动、跨平台个性化和基准测试。
ShopAgain
shopagain.com
您可以使用 ShopAgain 的一体化平台在一个地方构建和运行整个保留营销计划。电子邮件营销 SMS 营销 Whatsapp 营销 弹出窗口和表单 AI 支持的产品推荐 交叉销售和追加销售 Facebook 和 Google 受众同步 为客户创建个性化购物体验既困难又耗时。 ShopAgain 的人工智能技术可以从客户的浏览、购买和人口统计数据中学习。该平台会自动创建客户细分、高级点滴营销活动以及针对您商店的个性化产品推荐。
SmartMessage
smartmessage.com
SmartMessage 是一个一体化营销平台，使企业能够跨多个渠道打造高度个性化且引人入胜的客户体验。借助 SmartMessage 强大的工具套件，营销人员可以无缝编排营销活动、管理客户数据、自动化客户旅程、构建人工智能驱动的聊天机器人，并通过 OTP 保护客户交互。为什么选择智能短信？全渠道卓越：SmartMessage 使企业能够通过电子邮件、短信、推送通知和聊天机器人渠道提供一致且定制的消息传递。这可确保客户获得一致且个性化的体验，从而提高参与度和转化率。受众管理：SmartMessage 的受众管理器允许企业收集、存储客户数据并将其统一到单个配置文件中。这种统一的视图可以实现详细的客户细分，确保将正确的消息传达给正确的受众。营销自动化：该平台简化了营销自动化，增强了优化和生产力。营销人员可以自动化客户旅程，并利用数据驱动的见解做出明智的决策，从而开展更有效的营销活动。安全性：SmartMessage 的 OTP 管理器通过发送 OTP（一次性密码）进行身份验证和验证，确保客户交互的安全。 SmartMessage 的数字：超过 17 年的行业经验 100 多名员工遍布 3 大洲 20 多个国家/地区开展业务 受到全球 500 多个客户的信任 受到行业领导者的信任：SmartMessage 是权威机构、行业领导者和顶级营销人员的首选平台。该平台的卓越性能得到了德勤、EBA 和国际商业奖等组织的认可。
Vibetrace
vibetrace.com
Vibetrace 是一套电子商务工具。它为电子商务公司提供基于 SaaS 的解决方案，以提高其个人网站的销售额和转化率。
CamBuildr
cambuildr.com
提高认识、吸引志同道合的人、吸引支持者：开展运动从未如此简单。但这仍然很困难 - 管理大量不同的工具和应用程序，跨所有平台同步数据，同时保持 GDPR 合规性。这就是我们创建 Cambuildr 的原因，这是第一个欧洲制造的数字运动一体式解决方案。
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed 是 Klaviyo 和 Customer.io 等平台的开源替代品。它是一个可自行托管的客户参与平台，提供简化的界面，用于构建消息模板、客户细分和客户旅程，以实现营销推广自动化。 Dittofeed 拥有 MIT 许可的一键部署、自托管选项以及云托管产品。
Trustisto
trustisto.com
您的商店处于自动驾驶状态 🚀 使用 Trustisto 的营销自动化，提高您的销售额并提高客户保留率。 Trustisto 是一个营销自动化平台，旨在利用自动化和机器学习来促进小型和大型电子商务的销售。该平台基于三大支柱运营：客户识别、优化和重定向。识别是指在客户数据平台收集客户数据。 Trustisto 自动创建客户档案、执行档案分割任务并将其安全地存储在云中。商店是数据的所有者。您可以随时对任何给定的客户群开展营销活动。优化的目的是不断提高转化率，即提高商店的效率，从而直接带来利润。 Trustisto 实施社交证明和 Fomo，因此通过鼓励客户购物来有效影响客户的购买决策。由于收集到的数据，该过程变得更加有效。重新定位可以让您赢回已经离开商店的顾客。 Trustisto 会自动联系尚未完成订单的顾客，并邀请已购买的顾客再次到您的商店购物。
PushAlert
pushalert.co
PushAlert 是一个多渠道客户参与平台，支持网络推送通知、Android 和 iOS 应用程序通知以及现场消息传递。 PushAlert 采用一流的架构，通过发送有关更新、促销、新闻的实时通知来帮助企业与受众互动，并与当前在场的客户互动。 PushAlert 提供无缝的个性化和深度分析集成、与网络和应用程序平台的广泛兼容性以及开放的 API，以帮助各种规模的企业创建有意义的客户旅程。想了解更多关于 PushAlert 的信息吗？请通过 [email protected] 联系我们