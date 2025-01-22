营销自动化软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

Omnisend

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Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都无需任何繁琐的手动工作！ - 通过电子商务自动化在自动驾驶仪上推动销售通过针对购物车放弃、欢迎系列、交易电子邮件等的预构建工作流程赢得（挽回）损失的销售。在几分钟内即可运行预构建的创收自动化，或者使用我们的无代码拖放自动化编辑器轻松构建您的自定义工作流程。 - 通过强大的细分来提高您的定位根据客户的购物行为以及其他属性对您的客户进行细分，以通过针对性强的个性化电子邮件和文本来提高转化率。为高价值客户、特定类别/产品购买者或需要重新吸引和个性化您的消息的客户创建细分。 - 将电子邮件与短信和更多渠道相结合使用同一平台在电子邮件旁边添加短信和推送通知，并提供一致的全渠道客户体验。节省时间和成本 - 无需再为单独的电子邮件、短信和推送应用程序付费！ - 建立您的电子邮件和短信列表 使用我们适合移动设备、完全可定制的表单收集新订阅者。从弹出窗口、注册框、登陆页面或命运轮盘中进行选择，以无缝收集电子邮件和/或短信选择加入。使用退出意图表单捕获访客，并使用表单定位选项提高弹出窗口的参与度，所有这些都可以在 Omnisend 中实现。 - 24/7 支持 我们随时为您提供一流的支持和有用的建议。我们 24/7 全天候提供服务。开始免费使用 Omnisend，随时升级！ Omnisend 邀请自由职业者和代理机构加入 Omnisend 合作伙伴计划。该计划旨在帮助自由职业者和代理机构加速发展、赢得更多客户并获得行业领先的推荐和管理帐户收入分成。检查链接并加入该计划：https://www.omnisend.com/partners/