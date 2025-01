营销自动化软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

Right On Interactive

rightoninteractive.com

技术总是在不断发展,但参与却是永恒的。参与的客户会产生更多收入,并且常常成为您的拥护者。在 Right On Interactive,当营销人员将参与视为一次旅程而不仅仅是一场营销活动时,我们就看到了盈利的持续增长。因此,我们设计了我们的软件来自动化客户生命周期营销的概念,在客户旅程的每个阶段(从潜在客户到狂热粉丝)提供对组织最合适和最积极参与的人的可见性。我们基于云的解决方案映射了客户的整个品牌体验,从消息传递到产品使用。营销人员和销售团队可以准确地了解潜在客户或客户与品牌的关系处于什么位置,以及如何最好地接近他们以最大化终生价值。在 Right On Interactive,我们坚信吸引并获得最适合终生的客户。