营销自动化软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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营销自动化软件旨在自动化营销任务、简化工作流程并衡量营销活动的有效性。这些工具提供了一个用于存储营销信息和交互的集中数据库，使营销人员能够为客户或潜在客户创建个性化且及时的体验。这些平台凭借电子邮件、社交媒体、潜在客户开发、直邮和数字广告等各个营销方面的自动化功能，提高了营销效率。 营销自动化工具的一个重要方面是其分析功能，它允许用户评估不同细分市场和渠道的营销活动是否成功。这些功能衡量营销活动对关键绩效指标 (KPI) 和投资回报 (ROI) 的影响，以及它们对公司整体收入的贡献。
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一体化销售、营销、通信和自动化软件平台，适用于各行业的本地企业，包括家庭服务、零售、汽车、房地产、专业服务等。 SalesBoss 将销售、营销、短信、电子邮件、电话、日历、网络聊天、收件箱、管道、评论、付款、网站、渠道和自动化的功能结合在一个人工智能驱动的解决方案中。从潜在客户捕获和培育到交易完成和客户保留，Salesboss 可帮助您在一个易于使用的平台上管理整个销售渠道。此外，其内置的自动化功能通过自动执行重复任务来节省时间并提高效率。本地企业可以组织数据、产生更多潜在客户、创建强大的渠道并更快地完成更多交易。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都无需任何繁琐的手动工作！ - 通过电子商务自动化在自动驾驶仪上推动销售通过针对购物车放弃、欢迎系列、交易电子邮件等的预构建工作流程赢得（挽回）损失的销售。在几分钟内即可运行预构建的创收自动化，或者使用我们的无代码拖放自动化编辑器轻松构建您的自定义工作流程。 - 通过强大的细分来提高您的定位根据客户的购物行为以及其他属性对您的客户进行细分，以通过针对性强的个性化电子邮件和文本来提高转化率。为高价值客户、特定类别/产品购买者或需要重新吸引和个性化您的消息的客户创建细分。 - 将电子邮件与短信和更多渠道相结合使用同一平台在电子邮件旁边添加短信和推送通知，并提供一致的全渠道客户体验。节省时间和成本 - 无需再为单独的电子邮件、短信和推送应用程序付费！ - 建立您的电子邮件和短信列表 使用我们适合移动设备、完全可定制的表单收集新订阅者。从弹出窗口、注册框、登陆页面或命运轮盘中进行选择，以无缝收集电子邮件和/或短信选择加入。使用退出意图表单捕获访客，并使用表单定位选项提高弹出窗口的参与度，所有这些都可以在 Omnisend 中实现。 - 24/7 支持 我们随时为您提供一流的支持和有用的建议。我们 24/7 全天候提供服务。开始免费使用 Omnisend，随时升级！ Omnisend 邀请自由职业者和代理机构加入 Omnisend 合作伙伴计划。该计划旨在帮助自由职业者和代理机构加速发展、赢得更多客户并获得行业领先的推荐和管理帐户收入分成。检查链接并加入该计划：https://www.omnisend.com/partners/
Kizen
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Kizen 帮助企业领导者赋予其团队前所未有的自主权、效率和敏捷性。使用 Kizen 作为企业的核心，与您当前的技术堆栈集成或为您的所有数据、销售、营销、人力资源和运营计划提供支持。销售生产力和可预测性飙升。通过建议的下一步最佳行动、预测性预测和低绩效警报，更快地完成更多交易。人工智能驱动、自动部署的一对一旅程。超自动化的客户旅程，可从您业务中的每个数据点中学习。极速识别和聘用明星人才。人工智能辅助人力资源管理可快速招聘、自动化和调整工作流程，并保留您的 MVP。人工智能加速 IT 支持、数据操作和应用程序创建。统一、集中的数据加上无代码界面，让您可以在数小时内启动，而过去需要数周时间。使用自动化最大限度地提高体验和效率。使用单个无代码应用程序实时简化工作流程并管理、自动化和支持计划。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Marsello
marsello.com
Marsello 是您的完整营销解决方案，拥有建立有利可图的客户关系所需的一切。忠诚度、电子邮件、短信、营销自动化、社交安排、评论、客户反馈等等。连接您的 POS 和电子商务数据，根据营销工作跟踪销售情况，所有这些都在一个仪表板中完成。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高级标记和基于行为的消息传递来完善您的营销策略。通过深入分析自动化您的增长并做出明智的决策。
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通过 Leadlovers 数字营销自动化提高您的在线销售额。 通过我们的平台，您将找到从头开始构建战略所需的所有资源。
Inflection.io
inflection.io
下一代 B2B 营销和客户沟通平台。发送带有用户参与数据的高度个性化消息，无需等待产品或数据团队。引导您的用户更快地入职、更好地采用并获得更多收入和渠道。 Marketo 的强大功能、Intercom 的易用性、Snowflake 的数据。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
SalesNexus
salesnexus.com
适用于中型企业的 CRM 和营销自动化一体化平台 通过易于操作的 CRM、SMS 和电子邮件营销自动化来简化您的销售流程。在一个屏幕中快速轻松：专为销售团队设计，无需程序员即可处理您的业务流程。
PursueApp
getpursueapp.in
PursueApp 是一款功能强大的 SAAS，有助于通过有效的冷电子邮件营销获得更多销售额。它是针对代理机构和 B2B 企业的完整冷电子邮件营销包。与 PursueApp 一起，营销人员还将收到有关如何通过有效的冷电子邮件营销获得更多销售线索的详细路线图。PursueApp 是一款功能强大的 SAAS，有助于通过有效的冷电子邮件营销获得更多销售额。它是针对代理机构和 B2B 企业的完整冷电子邮件营销包。除了 PursueApp 之外，营销人员还将收到有关如何通过有效的冷电子邮件获得更多潜在客户的详细路线图。
User.com
user.com
User.com 是一个一体化营销自动化平台，旨在通过为客户使用单一数据源来提高参与度并提高转化率。通过广泛的沟通渠道接触客户：电子邮件、实时聊天、聊天机器人、推送通知、动态页面内容等等 - 所有这些都可以在一处获得。对营销自动化感兴趣？获取我们的 14 天免费试用版，无需预付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我们提供各种集成 - 轻松连接到 Google 跟踪代码管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、电子邮件实验室以及一系列更多！有关完整列表，请参阅我们的集成页面：http://bit.ly/38Dsxn2 作为适用于小型和大型企业的实时客户和互动工具，User.com 旨在最大限度地提高转化率并提高用户满意度。借助直观的拖放工具，您可以构建营销自动化流程、营销活动并创建持续吸引客户的自动化行动路径。使用触发器、条件和操作在正确的时间向用户传递个性化消息。我们了解与您的用户持续实时互动的重要性 - 通过集成我们的实时聊天工具，您可以在全球范围内进行实时联系。所有对话都会被存储和连接。随时查找最新消息 - 并通过电子邮件将更新发送给用户，并在用户之间建立简单的联系。
GoCRM
gocrm.io
GoCRM 是一个完全由内部设计和开发的 CRM 平台，是唯一提供全渠道营销方法的 CRM。 GoCRM 将强大的营销和销售功能整合到一个可定制且完全集成的平台中。我们的平台易于使用且适合小型企业负担得起。这意味着您将获得一个强大的平台，支持可扩展的业务增长、简化销售流程并增强整体客户体验。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.salesmanago.com
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd 将 B2B 勘探数据、销售推广和基于帐户的营销与人工智能和机器学习的力量结合在一起。多合一的不可阻挡的增长平台。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户互动的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的私营公司之一。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Omni.us
omni.us
唯一一个全渠道平台，可让您在一个地方自动查找、联系和关闭高质量 B2B 客户。
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE 通过销售和营销软件帮助企业发展。我们是 CRM、电子邮件营销和营销自动化的一体化解决方案 - 专为您的工作方式而构建。通过我们易于使用的 SaaS 平台吸引客户并增加收入。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spencer。欲了解更多信息，请访问 Bloomreach.com。 （Exponea 于 2021 年被 Bloomreach 收购。）
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge 是全球数以千计的用户使用的成熟的最佳解决方案。使用该平台进行简单的群发电子邮件拍摄、每天向数百万人发送高级 B2C 电子邮件、销售自动化或营销自动化。客户评价称，如果您需要以合适的价格获得电力并获得世界一流的支持，那么我们对 MailChimp 和 Marketo 来说是一项改进。无论您是寻找简单的电子邮件还是高级的营销自动化，Makesbridge 都是最佳选择。 Makesbridge 与 Salesforce、Netsuite、G-Suite 以及数千种其他基于云的 CRM 配合良好。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank 是领先的数字资产管理、品牌门户和营销运营平台，弥合了数字内容爆炸和内容审批之间的差距。 IntelligenceBank 帮助全球营销团队更快地进入市场，保持跨渠道品牌完整性，并利用其数字资产管理、在线品牌门户和营销运营软件实现合法合规。 IntelligenceBank 通过缩小营销效率、合规性和绩效之间的差距来转变营销运营。 IntelligenceBank 被全球营销、品牌、传播、法律和合规专业人士使用。数百家公司使用 IntelligenceBank，包括航空航天、银行、教育、政府、保险、医疗保健、酒店、零售、体育等领域的公司。 IntelligenceBank 深受 55 个国家/地区客户的喜爱，采用人工智能和自动化来确保品牌快速进入市场、保持品牌一致性并遵守监管合规性。 IntelligenceBank 还为风险经理和公司董事会提供一系列内容合规服务。
Marketing Master IO
marketingmaster.io
一体化多渠道营销平台，帮助企业管理 Messenger、短信、电子邮件、社交媒体和电子商务营销。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
eTrigue
etrigue.com
eTrigue 是下一代直通营销服务。我们的使命是通过平台、专家团队和内容集成，让合作伙伴营销变得顺畅。我们在我们的平台上开展您的数字营销活动，以便您可以更快更好地实现合作伙伴的营销价值。 eTrigue 是唯一拥有合作伙伴特定平台的合作伙伴营销服务，旨在代表您开展合作伙伴数字营销活动。借助为您和您的合作伙伴提供的实时潜在客户警报以及绩效仪表板，您可以跟踪每个 MQL 和销售人员的后续行动。
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign 是一个专为注重客户的品牌打造的多渠道营销平台。我们帮助企业通过复杂的客户旅程，通过各种渠道（电子邮件、网络、移动推送、短信、彩信、WhatsApp、社交媒体、印刷品等）与客户建立联系。该产品包括各种功能，从日常营销自动化和活动执行到高度复杂的旅程编排、旅程分析、细分、个性化、高端内容创建和数字体验分析。借助我们开放且灵活的平台，营销人员可以连接到任何数据源并对其数据进行细分以实现超级定位。我们直观的零代码 UI 和超个性化功能使营销人员能够独立运行多渠道、个性化营销活动，而无需依赖数据团队或编码来实现这一目标。与复杂且昂贵的企业级产品不同，我们为所有营销人员提供同样复杂的企业级解决方案。与“单点解决方案”或电子邮件服务提供商不同，我们使您能够在一个平台上跨多个渠道与消费者互动。当您开始扩大规模时，我们帮助营销人员提出可行的见解并个性化沟通。 Acoustic Marketing Cloud 让营销人员掌握主动权，帮助客户提高长期客户参与度并推动收入增长。我们的客户包括顶级品牌和财富 500 强公司。欲了解更多信息，请访问acoustic.com/products。功能： 旅程编排 电子邮件 SMS/MMS WhatsApp 移动推送 内容管理系统 客户旅程洞察 集成 细分 社交受众 拖放表单 Composer 拖放多渠道 Composer 事务消息数据层
Genoo
genoo.com
营销自动化软件可以完成您需要做的事情：电子邮件营销、表单、登陆页面、潜在客户培育、潜在客户评分、调查、评估等 - 凭借业务中排名第一的收件箱交付能力 - 将更多电子邮件发送给您的受众想见他们。我们很荣幸最近获得了卓越客户服务奖 - 因为我们热衷于与客户合作，以实现他们所设想的成功。您准备好抛弃普通营销并获得更好的结果了吗？是时候以不同的方式进行营销了。
Right On Interactive
rightoninteractive.com
技术总是在不断发展，但参与却是永恒的。参与的客户会产生更多收入，并且常常成为您的拥护者。在 Right On Interactive，当营销人员将参与视为一次旅程而不仅仅是一场营销活动时，我们就看到了盈利的持续增长。因此，我们设计了我们的软件来自动化客户生命周期营销的概念，在客户旅程的每个阶段（从潜在客户到狂热粉丝）提供对组织最合适和最积极参与的人的可见性。我们基于云的解决方案映射了客户的整个品牌体验，从消息传递到产品使用。营销人员和销售团队可以准确地了解潜在客户或客户与品牌的关系处于什么位置，以及如何最好地接近他们以最大化终生价值。在 Right On Interactive，我们坚信吸引并获得最适合终生的客户。
Lucep
lucep.com
Lucep 的自动潜在客户资格系统会验证数字，获取潜在客户以确认他们的兴趣，并继续通过电话、短信、电子邮件和 WhatsApp 进行互动。
Inboundio
inboundio.com
Inboundio 是世界上最简单的数字营销平台，针对希望组织互联网营销工作的个人和中小型企业，以及希望为其客户/特许经营商提供易于使用的白标/经销商服务的代理机构或特许经营商。对于最终用户，Inboundio 提供了一种简单的方法来完成基本的在线营销活动（社交媒体发布、登陆页面、潜在客户开发、基本 CRM、电子邮件和滴灌营销），而不会过于复杂或价格过高。请访问 https://www.inboundio.com/ 查看 Inboundio 的视频演示、功能和定价的完整列表。作为经销商/白标订阅者，您可以将 inboundio 打造成自己的品牌，创建自己的计划和定价，并开始赚取经常性收入。除了经常性收入之外，Inboundio 也是一个很棒的工具，可以让您的代理机构追加销售相关服务，例如电子邮件模板的图形设计、登陆页面甚至完整的社交媒体管理。您可以通过让客户自行管理来交出控制权，或者您可以通过一个易于使用的仪表板完全控制他们的整个营销。了解有关 Inboundio 经销商的更多信息，请访问 https://www.inboundio.com/Resellers
Synerise
synerise.com
人工智能驱动的实时交互自动化管理平台。 Synerise 将现代数据收集、处理方法和分析与人工智能驱动的业务场景执行连接起来。 Synerise 使用 AI 彻底改变了现代数据管理方法。全面的生态系统提供了从多个来源收集有关最终客户的信息、分析这些数据并得出业务流程优化结论的能力：所有这些都是实时（毫秒）的。 Synerise 提供自己独特的、快速反应的数据库、基于机器学习的现成业务解决方案以及可满足您的每种需求的开放平台。 Synerise 基于三个技术支柱： 1. Terrarium 数据引擎 我们的无模式、面向列和行的数据库是一种可扩展、超快速的工具，可同时处理数据密集型执行分析和行为数据，以真实创建各种业务场景-时间。玻璃容器是一个
Convertedin
converted.in
Convertedin 是一个电子商务营销操作系统，它利用数据和购物者的洞察来创建个性化的多渠道营销，从而提高客户参与度并最大限度地提高投资回报率。使用广告自动化扩展您的广告活动 在五个不同平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 和 Google）上运行、扩展和自动化您的广告活动 使用短信和电子邮件自动化发送有针对性的活动 利用客户的数据发送高度个性化的活动；为您的企业带来转化和销售。使用目录智能连接您的商店导入所有电子商务商店产品并将其分类为可自定义的集合，以便能够使用它们启动动态营销活动。 AI 支持的细分根据客户的购物行为将其细分为非常详细的细分，您可以在营销活动中轻松使用这些细分。 24/7 支持如果您需要支持或建议，我们将竭诚为您服务。我们的团队全天 24 小时提供服务。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一个客户参与平台，使企业能够通过个性化自动化产生更多客户接触点并建立品牌忠诚度。该平台具有一系列用于创建和部署活动的工具，以及跟踪这些活动成功情况的分析和报告功能。 Dialog Insight 的主要优势包括能够细分和定位客户群体、自动化和个性化沟通以及优化营销活动以实现最佳绩效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客户体验，针对所有渠道的正确细分市场，并在降低成本和时间的同时最大化投资回报率。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一个一体化电子邮件和忠诚度营销平台，旨在促进业务增长并建立真实的客户关系。创建 100% 个性化的时事通讯、建立忠诚度计划、设置自动化流程、发送短信和推送通知、通过弹出窗口扩大您的联系人列表、依靠 RFM 分析、收集反馈和评论，并利用推荐将客户互动转变为有意义的关系，提高品牌忠诚度以及客户终身价值。
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一个专注于零售业的客户参与和忠诚度解决方案。它吸收来自不同零售系统和来源（如 POS 软件、电子商务引擎、信息网站甚至物理形式）的选择加入的客户数据。利用这些数据，它为零售商提供购买和行为洞察力，以及执行忠诚度计划、多渠道营销活动和促销、瞄准回访和重复销售的能力。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Leadfox
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Leadfox：您的在线营销策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 借助我们的营销自动化软件 Leadfox，您可以部署并最大化您的所有营销策略，包括电子邮件、广告、登陆页面、弹出窗口、横幅、A/B 测试。 Leadfox 被 100 多个国家/地区的数千名用户使用，是一款经济实惠、易于使用、自动化、一体化的营销平台。我们的使命是通过易于使用的解决方案和培训帮助中小型企业和机构进入数字营销世界。更多信息请访问我们的网站：http://bit.ly/2mj2mMJ
BIK
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BIK (bik.ai) 是最智能的对话式营销平台，可帮助电子商务企业实现多重投资回报率。该平台使品牌能够使用聊天机器人进行自动化交易，使用 CRM 管理多任务处理，通过活动创建定制广播并获得实时增长洞察。 BIK（bik.ai）以创建以客户为中心的平台为愿景，正在帮助各个细分领域的企业获得137倍的投资回报率，并以“让品牌无限”的口号为全球企业赋能！