营销自动化软件 - 最热门应用 - 巴巴多斯

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营销自动化软件旨在自动化营销任务、简化工作流程并衡量营销活动的有效性。这些工具提供了一个用于存储营销信息和交互的集中数据库，使营销人员能够为客户或潜在客户创建个性化且及时的体验。这些平台凭借电子邮件、社交媒体、潜在客户开发、直邮和数字广告等各个营销方面的自动化功能，提高了营销效率。 营销自动化工具的一个重要方面是其分析功能，它允许用户评估不同细分市场和渠道的营销活动是否成功。这些功能衡量营销活动对关键绩效指标 (KPI) 和投资回报 (ROI) 的影响，以及它们对公司整体收入的贡献。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Simplero
simplero.com
Simplero 通过将软件堆栈简化为一个有趣且易于使用的平台，帮助教练和知识创造者建立他们喜爱的业务和生活，以便他们能够与客户建立有意义的关系。从创建课程、构建网站和发送电子邮件，到销售产品、管理联属计划和自动化。借助 Simplero，您可以在一个地方（而不是到处）运营您的在线业务。 Simplero 帮助领导者建立改变世界的社区。 - 出色的支持 - 构建网站和登陆页面 - 会员管理 - 电子邮件营销和自动化 - 付款和订阅 - 课程和社区 - 客户洞察
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一个客户参与平台，使超过 100 万家企业每天能够传递超过 12 亿条消息。全渠道消息平台支持电子邮件、推送通知、应用内消息、短信和 Apple 的实时活动。 OneSignal 由卓越的架构提供支持，旨在轻松帮助您改善移动世界的客户旅程。 OneSignal 提供直观的个性化和分析工具、关键集成和开放 API，帮助各种规模的企业提供无缝消息传递体验并建立有意义的客户联系。想要了解有关 OneSignal 的更多信息？请观看我们的短片，了解其实际效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您还可以联系 ...
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来...
Drip
drip.com
Drip 是一个营销自动化平台，可帮助成长中的电子商务品牌推动重复购买和品牌忠诚度。 Drip 为 30,000 多名电子商务营销人员提供了强大的工具来了解客户并向其进行营销。您将把所有客户数据转化为 Drip 中的动态细分，并通过一次性的自动化营销活动吸引客户。使用 Drip 的自动化、电子邮件和现场消息来吸引客户再次购买。通过在一个平台上提供设计精美的电子邮件和高级弹出窗口来节省成本。试用 Drip 14 天，看看您最喜爱的电子商务品牌为何转向使用 Drip。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 帮助超过 23,000 家电子商务企业在最关键的流程（运输）上节省时间、精力和金钱。连接到您最喜爱的承运商并在全球范围内高效运送。通过品牌跟踪邮件、跟踪页面和完全自助式退货门户超越客户期望。借助可扩展的 Sendcloud 运输平台，让您的商店为国际发展做好准备。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助 Agile CRM，中小型企业现在可以： - 通过简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 - 将网站访问者直接转换为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户- 实现多渠道通信，能够从同一页面向联系人打电话、发送电子邮件或发推文 - 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 - 管理帮助台票证，将所有客户历史记录集中在一个地方 - 拥有详细的信息在一页中记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Th...
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外拨电话和短信销售解决方案，旨在推动更多对话，以便 B2C 品牌能够更快地实现其增长目标。包括 SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和 AAA 在内的 100 多个领先品牌使用 Regal.io 通过事件驱动的电话和短信主动与客户实时互动，从而实现更高的转化率和更多收入。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
vcita
vcita.com
vcita 使您能够通过直观的管理平台专注于发展业务、保持井井有条并提供卓越的客户体验。自动执行耗时的管理任务，例如收款和计费、日程安排、客户提醒和管理 - 通过记录笔记并从友好的仪表板查看客户付款历史记录来跟踪您与客户的互动。
SocialHub
socialhub.io
SocialHub 是世界上最简单的社交媒体管理软件。只需点击几下，即可比以往更快地创建和安排 Facebook 帖子和广告。在您使用过的最简单的界面中规划您的所有内容。作为一个具有强大协作功能的团队一起工作，并通过简单易懂的分析让您一目了然地了解哪些内容有效。 只需点击几下即可规划、安排、推广和分析社交媒体帖子，每天节省数小时的时间。唯一的问题是：你打算用这些额外的时间做什么？
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一体化销售、营销、通信和自动化软件平台，适用于各行业的本地企业，包括家庭服务、零售、汽车、房地产、专业服务等。 SalesBoss 将销售、营销、短信、电子邮件、电话、日历、网络聊天、收件箱、管道、评论、付款、网站、渠道和自动化的功能结合在一个人工智能驱动的解决方案中。从潜在客户捕获和培育到交易完成和客户保留，Salesboss 可帮助您在一个易于使用的平台上管理整个销售渠道。此外，其内置的自动化功能通过自动执行重复任务来节省时间并提高效率。本地企业可以组织数据、产生更多潜在客户、创建强大的渠道并更快地完成更多交易。
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
Ontraport
ontraport.com
Ontraport 是一款无代码业务软件，可帮助服务企业实现系统化和规模化。 Ontraport 管理并自动化整个购买周期，从而实现更快的增长，同时让企业主和团队能够释放更多的客户价值。 Ontraport 的全套营销、销售和业务运营功能包括 CRM、自动化、支付、销售渠道、网络应用程序、跟踪、电子邮件和短信、登陆页面和会员网站。各类服务提供商（包括顾问和代理机构、教练和顾问以及个人和专业服务提供商）都相信 Ontraport 能够以更少的工作实现更大的增长。欲了解更多信息，请访问 www.ontraport.com。
CamBuildr
cambuildr.com
提高认识、吸引志同道合的人、吸引支持者：开展运动从未如此简单。但这仍然很困难 - 管理大量不同的工具和应用程序，跨所有平台同步数据，同时保持 GDPR 合规性。这就是我们创建 Cambuildr 的原因，这是第一个欧洲制造的数字运动一体式解决方案。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Activepieces
activepieces.com
Activepieces 是一个无代码工作流程自动化构建器，可让您实现组织从营销到销售和运营的各个部门的自动化。例如，您可以接收有关 Stripe 上付款的 Slack 通知。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Mautic
mautic.org
Mautic 是一款开源跨渠道营销活动管理软件解决方案，旨在帮助用户构建电子邮件、培育营销活动、个性化消息、执行 A/B 测试和衡量结果。该开源产品受到社区支持。
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed 是 Klaviyo 和 Customer.io 等平台的开源替代品。它是一个可自行托管的客户参与平台，提供简化的界面，用于构建消息模板、客户细分和客户旅程，以实现营销推广自动化。 Dittofeed 拥有 MIT 许可的一键部署、自托管选项以及云托管产品。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
Iterable
iterable.com
Iterable 是一个客户沟通平台，它汇集了实时客户数据和创造体验的能力，以创纪录的时间跨渠道激活客户——我们帮助品牌通过大规模的协调、个性化和动态沟通提供愉悦的体验。凭借由 Iterable AI 提供支持的智能个性化解决方案、Catalog 的个性化动态内容功能以及一流的跨渠道个性化工具套件，Iterable 帮助品牌重新定义客户体验。通过使 Iterable 成为现代增长堆栈的焦点，您可以通过电子邮件、短信、移动推送、网络推送、应用内通知、社交等方式为客户创建无缝体验。请访问 Iterable.com 了解更多信息。
Bento
bentonow.com
Bento 是一个为在线企业创建的强大的消息自动化平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上...
Dashly
dashly.io
Dashly 是一个对话式营销平台。它通过将与客户的每次互动转变为人与人之间的对话，帮助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高转化率和收入。通过通话安排和视频通话将其提升到另一个层次。通过主动消息传递、聊天机器人和弹出窗口，您可以生成更多潜在客户并对其进行筛选。潜在客户在 eCRM 中收集并进行细分 - 这就是您开始电子邮件营销的方式。管理手动和触发通信 - 这些可通过实时聊天消息、弹出窗口和电子邮件来实现。特点： - 使用由易于使用的 Chatbot Builder 制作的聊天机器人捕获潜在客户； - 在 eCRM 中存储和管理它们； - 跟踪访客的行为； - 使用弹出窗口提供...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zap...
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自动化解决方案，用于收集客户反馈、获得更多更好的评论、赢得新客户、获得推荐并增加回头客业务。
Braze
braze.com
Braze 是领先的客户参与平台，致力于在消费者和他们喜爱的品牌之间建立持久的联系。 Braze 允许任何营销人员从任何来源收集任意数量的数据并采取行动，这样他们就可以通过一个平台跨渠道创造性地与客户实时互动。从跨渠道消息传递和旅程编排到人工智能驱动的实验和优化，Braze 使公司能够与客户建立和维持绝对有吸引力的关系，从而促进增长和忠诚度。该公司被评为 2024 年《美国新闻》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》评选的 2023 年英国最佳女性工作场所，并被 Gartner® 评为 2023 年多渠道营销中心魔力象限™ 的领导者Forrester Wave™：跨渠道营...
Kizen
kizen.com
Kizen 帮助企业领导者赋予其团队前所未有的自主权、效率和敏捷性。使用 Kizen 作为企业的核心，与您当前的技术堆栈集成或为您的所有数据、销售、营销、人力资源和运营计划提供支持。销售生产力和可预测性飙升。通过建议的下一步最佳行动、预测性预测和低绩效警报，更快地完成更多交易。人工智能驱动、自动部署的一对一旅程。超自动化的客户旅程，可从您业务中的每个数据点中学习。极速识别和聘用明星人才。人工智能辅助人力资源管理可快速招聘、自动化和调整工作流程，并保留您的 MVP。人工智能加速 IT 支持、数据操作和应用程序创建。统一、集中的数据加上无代码界面，让您可以在数小时内启动，而过去需要数周时间。使用自...
Kartra
home.kartra.com
Kartra 是一个一体化的商业平台，供经验丰富的创作者、教练和专家通过他们的知识和服务在线获利。该平台包括营销和销售数字产品所需的一切，例如电子邮件营销、会员网站、页面和结帐。通过 A/B 测试、漏斗模拟器和实时漏斗分析来预测、自动化和优化您的销售。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
VipeCloud
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具有令人耳目一新的人性化风格的成长软件。 CRM、电子邮件营销、社交发帖、短信、视频电子邮件、集成等等。 您获得的支持越好，您的业务发展就越快。
Markate
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Markate 应用程序非常适合所有寻求经济实惠、移动就绪、易于使用的端到端管理解决方案的服务企业。了解 Markate 如何帮助您的业务。
Shape Software
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Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。