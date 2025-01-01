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营销分析软件包含工具和流程，使组织能够通过衡量绩效来评估和监督其营销活动。从本质上讲，这些解决方案简化并增强了企业的营销策略和活动。通过利用营销分析软件，企业可以通过识别有效的营销方法来提高投资回报率 (ROI)，从而调整营销活动以最大限度地提高转化率和销售额。 此类软件考虑跨不同渠道和目标受众的营销工作，涵盖电子邮件营销、社交媒体、数字广告和网络分析。营销分析软件通常作为独立解决方案提供，通过与公司的营销技术堆栈（包括营销自动化软件、CRM 软件、数字广告软件和数字分析软件）连接来集成营销活动数据。然而，一些一体化营销平台（例如某些营销自动化产品）配备了内置报告功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一个基于云的智能业务应用程序组合，集成ERP和CRM功能，支持企业高效管理运营和客户关系。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个智能营销自动化平台，帮助企业管理客户数据并优化电子邮件、SMS 和网页等多个渠道的个性化营销体验。
CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
Looker
looker.com
Looker是一款商业智能工具，通过浏览器提供分析功能，使企业用户能够轻松访问和整合数据，支持自定义和嵌入式分析。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics是专为营销代理商设计的报告平台，提供直观仪表板和SEO工具，简化数据管理与报告生成。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen应用程序提供消费者行为和市场趋势的洞见，支持广告策略优化和库存管理，结合大数据和面板数据进行分析。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。
Funnel
funnel.io
Funnel 是一个营销数据中心，帮助团队连接、存储和共享数据，无需编写代码，支持数据分析和报告.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter是一个产品绩效管理平台，帮助零售商通过分析产品生命周期内的表现来做出更明智的决策，从而最大化利润。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho营销自动化是一款综合的营销自动化软件，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户转化和留存率。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard是一个实时商业仪表板创建和分享工具，支持从80多种工具整合数据，简化KPI监控和数据可视化。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI是一个基于人工智能的品牌管理平台，帮助营销人员制定品牌策略、测试创意资产并实时监控品牌绩效。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph是一个集成营销数据的平台，简化数据收集、可视化和报告，方便用户管理多个渠道的营销表现。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一个数据驱动的营销自动化平台，提供客户360度视图，帮助企业整合数据，优化营销活动，提高客户保留率。
Reportei
reportei.com
Reportei是一款快速生成社交媒体和数字营销报告的应用，支持多渠道数据整合与分析，提高工作效率。
DashThis
dashthis.com
DashThis是一款数字营销报告工具，支持30多种数据来源，提供无代码仪表板创建和定制功能，专为营销专业人士设计。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle是一个营销分析平台，帮助营销人员可视化数据、生成报告并优化社交媒体和广告效果，提升工作效率。
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，帮助企业集中数据，监控绩效，生成报告并进行目标追踪。
Dataslayer
dataslayer.ai
Dataslayer是一款数据报告工具，帮助用户从多种来源导入数字营销数据至Google Sheets、Data Studio等平台，简化分析和管理过程。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala AI 是一个在线监测与分析工具，帮助企业获取有关市场、消费者行为和竞争对手的有价值数据与洞察。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq 是一款领先的发布管理软件，支持管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅和在线新闻中心。
EasyInsights
easyinsights.ai
EasyInsights应用结合广告费用、点击量、应用分析、网站转化和CRM数据，简化数据处理，自动化数据推送，为数字营销团队提供统一的数据源。
Metrics Watch
metricswatch.com
Metrics Watch 是一款基于电子邮件的营销报告工具，提供分析、SEO、PPC、SEM 和社交媒体的报告与仪表盘，直接发送给客户。
Lexer
lexer.io
Lexer是一款客户数据和体验平台，提供市场营销、销售和客户服务解决方案，帮助企业实时了解和互动客户。
Otterfish
otterfish.com
Otterfish是一款帮助中小企业轻松创建和管理Facebook及Instagram广告的应用，提供广告制作、发布、受众测试和性能跟踪等功能。
Marketing Evolution
marketingevolution.com
营销Evolution应用帮助营销人员整合其营销计划，跟踪投资效果，分析客户行为，并优化媒体投放以提高ROI。
Solitics
solitics.com
Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics是一款数据自动化工具，可以将多个营销平台的数据整合到分析和报告工具中，简化营销报告流程。
Oviond
oviond.com
Oviond是一个数字营销平台，提供数据集成和自动化报告，帮助企业简化数据管理和分析，提高营销效率。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是一款可持续的电子邮件营销平台，帮助用户发送更好的邮件活动、扩展受众并关注环保。
GAannotations
gaannotations.com
GAannotations 应用程序可自动化 Google Analytics 注释，支持 GA4 和 Universal Analytics，可手动添加或通过 API、CSV 批量上传注释。
VWO
vwo.com
VWO是一个数字实验平台，通过分析和测试工具帮助企业优化用户体验和网站转化率。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Attribution
attributionapp.com
归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。
Screenful
screenful.com
Screenful是一款项目管理工具，提供自动化的可视化仪表板和状态报表，帮助团队跟踪项目进度和关键指标。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack是一个高级分析和自动化平台，提供实时的广告转化数据，帮助营销人员优化广告活动和提高投资回报率。
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。
Xeno
getxeno.com
Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow是一款行为分析工具，通过用户会话录像、热图和漏斗分析帮助企业优化网站体验和提高转化率。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
Newzoo
newzoo.com
Newzoo Expert是一个全面的游戏数据平台，提供关于玩家行为、市场趋势和游戏性能的深入分析和见解。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础设施，通过 API 优先的方法，集中管理多渠道的产品通知，包括交易、活动和定时通知。
Woopra
woopra.com
Woopra是一款客户旅程分析工具，帮助企业追踪和分析客户互动，提高客户保留和参与度，集成多种第三方工具。
Reeport
reeport.io
Reeport是一款综合报告工具，帮助用户创建、管理和共享报告，支持多种格式，如Excel、PowerPoint和PDF。
Nugit
nugit.co
Nugit是一个自动化数据讲故事平台，帮助用户从复杂的数据中提取洞察和机会，旨在简化数据理解过程。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard是一款为营销机构提供自动化报告和客户门户的平台，支持50多种营销工具的数据整合。
Magnews
magnews.it
Magnews是一款全面管理客户旅程和提升客户价值的应用，涵盖策略制定、活动执行和效果衡量与改进。
xiQ
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xiQ是一个基于个性探索的销售与营销平台，利用神经科学、心理学和AI来洞察买家心理，提供个性化销售支持和实时内容。
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