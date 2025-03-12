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营销分析软件 - 最热门应用

营销分析软件包含工具和流程，使组织能够通过衡量绩效来评估和监督其营销活动。从本质上讲，这些解决方案简化并增强了企业的营销策略和活动。通过利用营销分析软件，企业可以通过识别有效的营销方法来提高投资回报率 (ROI)，从而调整营销活动以最大限度地提高转化率和销售额。 此类软件考虑跨不同渠道和目标受众的营销工作，涵盖电子邮件营销、社交媒体、数字广告和网络分析。营销分析软件通常作为独立解决方案提供，通过与公司的营销技术堆栈（包括营销自动化软件、CRM 软件、数字广告软件和数字分析软件）连接来集成营销活动数据。然而，一些一体化营销平台（例如某些营销自动化产品）配备了内置报告功能。

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365是一个基于云的智能业务应用程序组合，集成ERP和CRM功能，支持企业高效管理运营和客户关系。

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo 是一个智能营销自动化平台，帮助企业管理客户数据并优化电子邮件、SMS 和网页等多个渠道的个性化营销体验。

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。

Looker

Looker

looker.com

Looker是一款商业智能工具，通过浏览器提供分析功能，使企业用户能够轻松访问和整合数据，支持自定义和嵌入式分析。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics是专为营销代理商设计的报告平台，提供直观仪表板和SEO工具，简化数据管理与报告生成。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Nielsen应用程序提供消费者行为和市场趋势的洞见，支持广告策略优化和库存管理，结合大数据和面板数据进行分析。

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。

Funnel

Funnel

funnel.io

Funnel 是一个营销数据中心，帮助团队连接、存储和共享数据，无需编写代码，支持数据分析和报告.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter是一个产品绩效管理平台，帮助零售商通过分析产品生命周期内的表现来做出更明智的决策，从而最大化利润。

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho营销自动化是一款综合的营销自动化软件，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户转化和留存率。

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard是一个实时商业仪表板创建和分享工具，支持从80多种工具整合数据，简化KPI监控和数据可视化。

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI是一个基于人工智能的品牌管理平台，帮助营销人员制定品牌策略、测试创意资产并实时监控品牌绩效。

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph是一个集成营销数据的平台，简化数据收集、可视化和报告，方便用户管理多个渠道的营销表现。

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360是一个数据驱动的营销自动化平台，提供客户360度视图，帮助企业整合数据，优化营销活动，提高客户保留率。

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei是一款快速生成社交媒体和数字营销报告的应用，支持多渠道数据整合与分析，提高工作效率。

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis是一款数字营销报告工具，支持30多种数据来源，提供无代码仪表板创建和定制功能，专为营销专业人士设计。

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle是一个营销分析平台，帮助营销人员可视化数据、生成报告并优化社交媒体和广告效果，提升工作效率。

Databox

Databox

databox.com

Databox 是一个易于使用的业务分析平台，帮助企业集中数据，监控绩效，生成报告并进行目标追踪。

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

Dataslayer是一款数据报告工具，帮助用户从多种来源导入数字营销数据至Google Sheets、Data Studio等平台，简化分析和管理过程。

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala AI 是一个在线监测与分析工具，帮助企业获取有关市场、消费者行为和竞争对手的有价值数据与洞察。

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq 是一款领先的发布管理软件，支持管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅和在线新闻中心。

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

EasyInsights应用结合广告费用、点击量、应用分析、网站转化和CRM数据，简化数据处理，自动化数据推送，为数字营销团队提供统一的数据源。

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

Metrics Watch 是一款基于电子邮件的营销报告工具，提供分析、SEO、PPC、SEM 和社交媒体的报告与仪表盘，直接发送给客户。

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer是一款客户数据和体验平台，提供市场营销、销售和客户服务解决方案，帮助企业实时了解和互动客户。

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish是一款帮助中小企业轻松创建和管理Facebook及Instagram广告的应用，提供广告制作、发布、受众测试和性能跟踪等功能。

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

营销Evolution应用帮助营销人员整合其营销计划，跟踪投资效果，分析客户行为，并优化媒体投放以提高ROI。

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Supermetrics是一款数据自动化工具，可以将多个营销平台的数据整合到分析和报告工具中，简化营销报告流程。

Oviond

Oviond

oviond.com

Oviond是一个数字营销平台，提供数据集成和自动化报告，帮助企业简化数据管理和分析，提高营销效率。

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared 是一款可持续的电子邮件营销平台，帮助用户发送更好的邮件活动、扩展受众并关注环保。

GAannotations

GAannotations

gaannotations.com

GAannotations 应用程序可自动化 Google Analytics 注释，支持 GA4 和 Universal Analytics，可手动添加或通过 API、CSV 批量上传注释。

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。

VWO

VWO

vwo.com

VWO是一个数字实验平台，通过分析和测试工具帮助企业优化用户体验和网站转化率。

Attribution

Attribution

attributionapp.com

归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful是一款项目管理工具，提供自动化的可视化仪表板和状态报表，帮助团队跟踪项目进度和关键指标。

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack是一个高级分析和自动化平台，提供实时的广告转化数据，帮助营销人员优化广告活动和提高投资回报率。

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow是一款行为分析工具，通过用户会话录像、热图和漏斗分析帮助企业优化网站体验和提高转化率。

Act-On

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act-on.com

ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。

Newzoo

Newzoo

newzoo.com

Newzoo Expert是一个全面的游戏数据平台，提供关于玩家行为、市场趋势和游戏性能的深入分析和见解。

WebEngage

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webengage.com

WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend 是一个强大的通知基础设施，通过 API 优先的方法，集中管理多渠道的产品通知，包括交易、活动和定时通知。

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra是一款客户旅程分析工具，帮助企业追踪和分析客户互动，提高客户保留和参与度，集成多种第三方工具。

Reeport

Reeport

reeport.io

Reeport是一款综合报告工具，帮助用户创建、管理和共享报告，支持多种格式，如Excel、PowerPoint和PDF。

Nugit

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nugit.co

Nugit是一个自动化数据讲故事平台，帮助用户从复杂的数据中提取洞察和机会，旨在简化数据理解过程。

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octoboard.com

Octoboard是一款为营销机构提供自动化报告和客户门户的平台，支持50多种营销工具的数据整合。

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Magnews是一款全面管理客户旅程和提升客户价值的应用，涵盖策略制定、活动执行和效果衡量与改进。

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