营销分析软件 - 最热门应用 - 乌克兰

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营销分析软件包含工具和流程，使组织能够通过衡量绩效来评估和监督其营销活动。从本质上讲，这些解决方案简化并增强了企业的营销策略和活动。通过利用营销分析软件，企业可以通过识别有效的营销方法来提高投资回报率 (ROI)，从而调整营销活动以最大限度地提高转化率和销售额。 此类软件考虑跨不同渠道和目标受众的营销工作，涵盖电子邮件营销、社交媒体、数字广告和网络分析。营销分析软件通常作为独立解决方案提供，通过与公司的营销技术堆栈（包括营销自动化软件、CRM 软件、数字广告软件和数字分析软件）连接来集成营销活动数据。然而，一些一体化营销平台（例如某些营销自动化产品）配备了内置报告功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击直观地显示您正在努力实现的目标。无论您的团队如何工作，Geckoboard 都能让您的仪表板共享变得简单。复制并粘贴指向可在任何 Web 浏览器中查看的实时仪表板的链接，或邀请您的团队成员登录、查看甚至创建自己的仪表板。对于定期更新，您可以安排通过电子邮件发送仪表板的屏幕截图，或定期发布到 Slack 频道。为了获得最大的可见性，Geckoboard 具有“发送到电视”功能，允许您将帐户与大屏幕或电视上的浏览器配对，并选择您想要在其中显示的仪表板。它甚至可以在一个屏幕上循环浏览多个仪表板。我们提供了易于遵循的说明，说明如何使用价格实惠的现成硬件在一个下午实现这一目标。最后，您可以通过在移动设备的浏览器上登录您的帐户来随时随地跟踪关键数字，您可以在其中访问仪表板，该仪表板的格式完美适合较小的屏幕。 14 天免费构建您的第一个仪表板 - 无需付款详细信息。
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics可以帮助超过750k的营销人员和分析师将数据从Facebook，Google和HubSpot等流行的营销和广告平台移至他们最喜欢的分析，报告和数据仓库平台。超过15％的全球广告支出是通过超级验证的。 您所有需要的营销数据。 Supermetrics简化了从100多个销售和营销平台的数据传递到分析工具，而报告工具则用来做出更好的决策。借助Supermetrics，企业可以从营销和销售平台（例如Facebook广告，Google Analytics（Analytics）和Instagram）中汇总孤立的数据，并将其用于其首选报告，分析和存储平台 - 无论是BI工具，电子表格，数据可视化是否是BI工具，工具，数据湖或数据仓库。结果是通过消除手动副本/粘贴以及基于数据支持的决策改善营销绩效，对您的营销数据进行了更大的了解，大量时间和成本节省。 无论您是想在数据可视化工具中创建令人惊叹的仪表板，在电子表格中进行一些严重的数字处理，还是将营销数据移至数据仓库中，我们都可以退缩。只需选择您的数据目的地即可开始。 将您的营销数据移至Google表，Google Data Studio，Microsoft Excel，Google Bigquery或Suneflake的SuperMetrics。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Airbridge
airbridge.io
Airbridge 是一个统一的测量解决方案，将移动测量 (MMP)、多点触控归因 (MTA)、增量和营销组合建模 (MMM) 打包到一个统一的仪表板中，帮助营销人员发现并最大限度地提高其真正的增长来源，同时授权他们使用深度链接、实时营销分析、受众构建和欺诈防护等工具。
Dataslayer
dataslayer.ai
数字营销报告变得容易。将所有数字MK数据导入Google表，数据工作室，商业智能平台（Power BI，Tableau，Qlik，JSON）和BigQuery几秒钟。最好的超级替代方案。 DatasLayer.ai是一种工具，旨在简化和优化营销数据管理，帮助您收集，分析和跟踪所有数字广告系列的性能。它从多个来源整合您的营销数据，并将其引导到您首选的报告，分析或存储的平台中。 从在Looker Studio或Power BI中创建动态仪表板，到在Google表中进行深入分析，或者在BigQuery或Amazon Redshift等仓库中组织您的数据，DataSlayer.ai都支持您的数据需求。只需选择您的目的地，我们就会处理其余的。
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Reeport
reeport.io
Reeport 帮助构建智能数据报告并通过 Excel、Power Point、PDF 等进行共享。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，克服了上述困难。这可用于推动营销工作或支持关键业务决策（例如产品定价或购买）。 PPM 平台还直接连接到广告网络。借助 ROI Hunter，电子商务营销人员可以在同一平台上构建和推出利润更高的营销活动。
Screenful
screenful.com
Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何使用Dynamics 365变得更加敏捷，这是唯一赋予所有人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Octoboard for Business
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 关键字分析的集成 - 为营销机构和忙碌的营销人员提供的一个客户报告平台。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有关 Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全栈 BI 软件提供了在线和离线广告、电子邮件营销、网站分析、需求生成、电子商务、CRM/销售和其他数据领域的真实报告来源之一。 - 为您的企业或客户提供可扩展的数据仓库。 - 40 多个即插即用连接器 + 自动化数据管道。 - 无缝集成离线或其他没有可用连接器的数据。 - 先进的跨平台数据混合和对齐，以及有价值的数据清理和卫生支持，以确保报告的准确性。 - 让您能够快速了解营销渠道的整体健康状况，并推动对潜在客户开发、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影响。 - 预算友好的客户经理和按需 BI 配置专家，作为您的团队或机构的合作 BI 扩展。访问网站：https://www.calibrate.thearena.ai
Fospha
fospha.com
Fospha 是行业领先的解决方案，推动电子商务盈利增长。糟糕的营销衡量是一个价值 5890 亿美元的问题，其中 60% 的收入被错误地归因于 GA 和渠道广告经理等不合适的平台。有了 Fospha，将宝贵的预算花在错误的广告上已经成为过去。 Fospha 使用一个超级准确的模型来衡量一切 - 整个营销漏斗中的点击次数和展示次数。使用 Fospha 的营销人员确切地知道哪些广告真正有效。使用 Fospha 的品牌可实现快速盈利增长。昨天的问题是生成不良数据，只需 15 分钟即可使用 Fospha 上线。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开始根据收入和投资回报率（而不仅仅是转化次数）优化您的营销策略。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基于云的敏捷营销衡量平台，可衡量所有渠道和广告（线下和线上）的跨渠道绩效。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Upwave
upwave.com
品牌广告分析平台我们知道您的短期指标并不能证明您的品牌投资的价值。 Upwave 为您提供统一的跨媒体解决方案，用于衡量漏斗顶部的长期品牌广告。实时仪表板，每日更新，适用于数字、线性、可寻址和 CTV。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Growth Channel
growthchannel.com
增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并整合您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多种实时工具）集成并无缝同步。通过 CustomerLabs CDP 捕获准确的客户数据来支持您的营销决策。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Hubalz
hubalz.com
跨设备和平台全面了解您的客户。 Hubalz 为您提供了解客户旅程并提高营销投资回报率的工具。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot是一家专门从事金融服务的数字营销技术和服务提供商。 Stoneshot帮助忙碌的金融服务营销团队增加参与度并提高客户体验，同时最大程度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖了营销自动化，电子邮件营销，活动促进，内容自动化和基金文档分配。 Stoneshot与零售，机构和私人银行合作，从精品，快速发展的公司到全球领先的品牌。 Stoneshot于2001年在伦敦成立，在伦敦，纽约和新加坡设有办事处，并在25个国家 /地区设有客户。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一个全渠道营销平台。我们帮助吸引、转化和分析您的客户。 Calltouch 提供呼叫跟踪服务，提供有关广告效率的所有信息。由于呼叫跟踪服务，您可以将所有广告划分为促进销售的广告和花费预算的广告。通话跟踪有助于评估值得扩展的渠道和广告以及需要禁用的其他渠道和广告。价格从每月 60.00 美元起 标准 - 中小企业端到端分析 - 动态和静态呼叫跟踪 呼叫日志 呼叫标记 - 关键字规范 - 网站目标和订单跟踪 - 详细报告、销售漏斗和投资回报率 - 广告平台和 CRM 系统集成- 全面的客户支持
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Cervinodata
cervinodata.com
Cervino Marketing认为，一旦将自己的直觉与正确的数字结合在一起，营销人员和代理商就可以显着改善其结果。 Cervinodata使您可以在Klipfolio，Google Data Studio和其他人的广告系列绩效数据中非常容易。免费计划。 通过Cervinodata在线代理机构和在线团队，每周最多可以节省一天的数据准备和报告。 Cervinodata将您的所有广告性能数据 + Google Analytics（分析）汇总到一个中央数据库中，并保持最新状态。 Cervinodata承诺： 1。数据传输的意外中断。没有更多的数据 2.市场上最禁止的响应时间和解决问题 3。非常易于使用高级功能 团队搬到Cervinodata的原因有3个： 1。从Google表移到中央数据库 >>对于更大的卷， >>有关更多数据控制 >>要获得跨客户，广告平台和国家/品牌的更多见解 >>为了获得更多的跨平台活动绩效与预算和目标的见解 2。支付少 >>团队根据一定百分比的广告收费转移到基于同步帐户数量的费用 3。获得更好的服务和质量 >>团队需要大力的客户支持。 Cervinodata提供出色的客户支持和超快速的响应时间。 >>团队需要准确，完整的数据。它的Cervinodata引擎是为此而建造的。
deepdivr
deepdivr.io
我们提供强大而无缝的社交媒体营销分析平台，让复杂的事情变得简单。由经验丰富的营销人员构建，以满足当今效果驱动营销人员的需求。我们的客户使用该平台来概览他们跨平台、市场和品牌的所有社交媒体活动。该概述使用户能够监控和优化活动，并立即向利益相关者报告。等等，还有更多。所有数据都在可定制的仪表板中完美地可视化，因此它适合您的需求。无需开发，只需点击几下即可与您喜爱的平台集成。可用集成：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即将集成：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一个数字营销绩效管理平台，可帮助营销人员统一营销活动数据并自动生成报告。我们与代理机构、媒体公司和品牌合作；任何需要为客户或利益相关者制作全面且一致的报告演示的营销团队。 NinjaCat 与 150 多个数字营销渠道集成，因此您可以将多个数据源的指标统一为单一事实来源。有了 NinjaCat，现在可以驯服数据混乱并抛弃 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往 150 多个营销渠道的数据管道 - 完全托管的数据仓库 - ETL - 自动报告模板 - 用于交互式数据共享的仪表板 - 监控预算、营销活动和 KPI - 企业级可扩展性和安全性 如果您想了解更多信息NinjaCat，前往我们的网站 - ninjacat.io - 设置演示。
Accutics
accutics.com
什么是 Accutics？ Accutics 是一个 SaaS 营销数据管理平台，可帮助组织简化营销活动跟踪、整合营销活动数据并评估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各个来源的营销活动绩效。核心服务： Accutics 标准化 从单一平台标准化、管理和连接每个团队和渠道的活动元数据。 Accutics Connect 通过对活动成本和印象的无与伦比的可视性了解您真正的营销投资回报率 - 自动提取、转换并交付到您的首选报告、分析或存储平台。您的所有营销活动数据都会在 Adobe Analytics 中自动分类，以通过数据细分获得丰富的见解。 Accutics Validate 根据您定义的约定和格式验证您的所有营销活动，以确保它们始终符合您的规范。
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics 帮助机构在共享数据时节省时间。将所有营销数据集中到一个位置，并生成漂亮的报告和仪表板，每一小时自动更新一次。 GreyMetrics 与 20 多个平台集成，并拥有数十个内置模板，因此您的报告从第一天起就看起来很棒，并且完全贴上白标签，可以与客户和利益相关者共享。
Swydo
swydo.com
Swydo 易于使用的报告和监控平台可从多个来源检索数据并创建专业的、可定制的营销报告。这一用户友好的工具允许营销人员生成（客户）报告和仪表板，将外部数据源合并在一份报告中。数字机构、品牌和特许经营商通过创建具有专业外观的报告来节省时间，同时在分析数据和获得可行的见解方面增加更多价值。
Lunio
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唯一覆盖所有获取渠道的点击欺诈防护平台。实时阻止复杂的点击欺诈数据。 Lunio 由网络安全引擎提供支持，允许您利用所有来源的广告欺诈数据来跨所有渠道构建自动保护层。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等数千家领先品牌选择 Lunio 来帮助他们充满信心地进行广告宣传。 • 跨所有渠道的自动实时保护 • 最准确的 IVT 检测技术 • 隐私是我们的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、轻松的 5 分钟实施 立即免费试用！
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DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一种基于 SaaS 的报告解决方案，可帮助数字营销人员生成带有自动分析和绩效洞察的书面报告，从而帮助营销人员了解哪些有效、哪些无效。营销人员可以节省构建报告和分析数据所花费的所有时间，并在几秒钟内获得报告。通过节省时间，数字营销人员可以专注于优化和策略，而我们则满足所有报告需求。 DataMyth 非常适合中小型数字机构以及希望节省时间和金钱的品牌
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一种营销自动化解决方案，可帮助电子商务通过电子邮件、网络、移动、社交和展示等各种渠道向客户提供个性化操作。
Paragone
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Paragone 是一个绩效营销平台，专注于不断增长的付费社交媒体空间。在 B2C 和 B2B 公司中采用和优化真正的跨渠道广告策略是新一代数字营销人员成功的关键。我们通过可操作的分析和营销活动自动化工具帮助公司有效地扩大覆盖范围并优化收入，这些工具使用户能够： - 连接并整合所有社交广告网络和归因工具，以实现统一的实时视图 - 无需任何操作即可分析高流量、多网络营销活动触摸电子表格 - 监控营销活动绩效并迅速识别瓶颈 - 探索有意义的网络、受众、创意和能够产生影响的消息 - 释放 CDP、营销的力量 - 通过社交广告实现 CRM 数据自动化 - 将您的全部预算投入使用，通知性 - 基于集成归因模型优化电子商务收入 - 通过协作绩效报告让团队按计划进行 - 以出色的绩效结果让您的管理层和客户惊叹不已
Growify
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Growify 的营销自动化功能旨在转变您的营销策略，提供一套可简化营销活动管理的高级工具。凭借其直观的自动化功能，Growify 使企业能够有效地安排和部署营销活动，确保及时且相关的客户参与。此功能简化了从电子邮件营销到社交媒体帖子的复杂营销任务，允许与受众进行一致且个性化的沟通。重复性任务的自动化不仅可以节省宝贵的时间，还可以确保营销工作的准确性和一致性。此外，Growify 的自动化工具通过数据分析提供可行的见解，帮助您完善策略以实现最大影响。这种全面的自动化解决方案使企业能够增强客户体验，提高参与度，并最终提高投资回报率，而所有这些都需要更少的手动工作。
Datapoem
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DataPOEM 是世界上第一个敏捷营销投资回报率测量（基于人工智能）和规划平台。该平台帮助营销人员衡量线下媒体、在线媒体、促销、公关、分销和活动的营销投资，以最大限度地提高业务 KPI。
DiGGrowth
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DiGGrowth 是一个人工智能驱动的无代码营销分析平台，为 CMO、绩效营销人员和整个营销团队提供解决数据完整性、卫生和治理挑战的超能力。 DiGGrowths 的分析和归因使营销人员能够深入研究营销指标，使收入预测变得更容易、更准确，从而推动销售和收入。
Adzviser
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Adzviser 是一种直观、灵活且经济高效的数据连接器。节省您的时间和金钱，并轻松地从跨平台获取洞察，例如 Google Ads、Facebook Ads 数据到 ChatGPT 和 Google Sheets。