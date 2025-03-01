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营销分析软件包含工具和流程，使组织能够通过衡量绩效来评估和监督其营销活动。从本质上讲，这些解决方案简化并增强了企业的营销策略和活动。通过利用营销分析软件，企业可以通过识别有效的营销方法来提高投资回报率 (ROI)，从而调整营销活动以最大限度地提高转化率和销售额。 此类软件考虑跨不同渠道和目标受众的营销工作，涵盖电子邮件营销、社交媒体、数字广告和网络分析。营销分析软件通常作为独立解决方案提供，通过与公司的营销技术堆栈（包括营销自动化软件、CRM 软件、数字广告软件和数字分析软件）连接来集成营销活动数据。然而，一些一体化营销平台（例如某些营销自动化产品）配备了内置报告功能。
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AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套内置 SEO 工具跟上竞争的步伐。无论您是一家成熟的代理机构还是刚刚起步的代理机构，AgencyAnalytics 都能为您代理机构发展的每个阶段提供简单、灵活的定价，每个客户活动每月只需 12 美元。 14 天无风险试用，无需信用卡。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何使用Dynamics 365变得更加敏捷，这是唯一赋予所有人适应和创新的智能业务应用程序组合。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Funnel
funnel.io
Funnel 是领先的营销数据中心，旨在帮助营销团队掌握自己的绩效。漏斗可以处理无聊的事情和繁重的工作，因此您可以专注于有趣的部分：发现如何改进您的营销。借助 Funnel，您可以连接来自任何营销平台的数据，使用任何可视化工具或数据仓库存储、组织和共享这些数据，而无需编写任何代码。营销数据中心是您营销绩效的单一事实来源。连接您的所有营销数据漏斗让您只需点击几下即可从 500 多个营销和销售平台收集数据。我们快速、可靠、免维护且强大的解决方案使您可以轻松地跨团队、区域或品牌进行扩展。 存储您的数据 Funnel 为您的所有原始数据以及您创建的任何自定义字段提供了一个中央仓库。同时满足最严格的治理、安全和控制标准。您的数据始终是最新的、完整的、准确的，并可供报告和分析。组织您的数据 通过预构建和自定义规则，您可以轻松自动地准备数据以供分析。在不影响基础数据的情况下应用改变游戏规则的转换——为您提供无与伦比的分析灵活性。轻松地在任何地方共享 确保您的营销数据到达任何目的地、报告工具或数据仓库。其中包括用于报告、构建仪表板、分析等的工具。同时保持中央营销数据中心的完全控制。我们的使命是帮助像您这样的营销人员变得更加数据驱动。 Funnel 帮助 1000 多家客户发展业务，其中包括 Home Depot、Havas Media 和 Samsung 等数字领导者。注册漏斗并立即开始！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
Lexer
lexer.io
Lexer 客户数据和体验平台 (CDXP) 是您洞察驱动型营销、销售和客户服务的一体化中心。通过实时维护并可跨所有平台访问的丰富的单一客户视图，您可以真正了解并吸引客户，从而推动利润增长。 Lexer 的入职、实施和战略咨询服务将有助于填补您团队资源的任何空白，以确保 CDXP 顺利、成功的采用。客户数据平台 > 通过业内最简单的集成之一，Lexer 的 CDP 将轻松组合、清理、标准化和丰富您的数据，形成可操作的客户单一视图。我们的工具和团队将通过人工智能驱动的预测分析、第三方数据丰富和有针对性的客户调查来帮助提高您的客户智商。营销 > Lexer 的营销解决方案使您能够快速识别适合您的营销活动的客户、消息、创意和渠道。我们易于使用的工具专为业务用户（而不是数据科学家）而设计，可让您在每个渠道中精心策划高度针对性的活动，从而减少浪费并提高参与度。借助有效的工具来跟踪变化和量化影响，您可以轻松展示营销活动的价值。零售 > Lexer 的零售解决方案指导销售人员与每位客户互动，以提高店内体验的相关性和影响力。完整的客户档案可让您大规模建立真实的关系。通过访问详细的购买历史记录和偏好信息，您可以定制客户体验，捕获传统上丢失的数据，提供明智的产品推荐，并配置下一步最佳行动以实现始终如一的高质量参与。服务 > Lexer 的服务解决方案将所有客户数据、收件箱、工作流程和反馈表单整合在一起，以实现知情、完全情境化的服务交互。通过获取有关每个服务请求背后的人员的丰富见解，您的团队可以在每次对话时提供他们提供一致、高质量服务所需的完整上下文。针对常见请求预先配置的下一个最佳操作使您能够指导代理的响应并大规模实现个性化。我们是一家澳大利亚成立的私营公司，拥有 100 多人的团队，与澳大利亚、亚洲和美国的 150 多个品牌合作。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Dataslayer
dataslayer.ai
数字营销报告变得容易。将所有数字MK数据导入Google表，数据工作室，商业智能平台（Power BI，Tableau，Qlik，JSON）和BigQuery几秒钟。最好的超级替代方案。 DatasLayer.ai是一种工具，旨在简化和优化营销数据管理，帮助您收集，分析和跟踪所有数字广告系列的性能。它从多个来源整合您的营销数据，并将其引导到您首选的报告，分析或存储的平台中。 从在Looker Studio或Power BI中创建动态仪表板，到在Google表中进行深入分析，或者在BigQuery或Amazon Redshift等仓库中组织您的数据，DataSlayer.ai都支持您的数据需求。只需选择您的目的地，我们就会处理其余的。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击直观地显示您正在努力实现的目标。无论您的团队如何工作，Geckoboard 都能让您的仪表板共享变得简单。复制并粘贴指向可在任何 Web 浏览器中查看的实时仪表板的链接，或邀请您的团队成员登录、查看甚至创建自己的仪表板。对于定期更新，您可以安排通过电子邮件发送仪表板的屏幕截图，或定期发布到 Slack 频道。为了获得最大的可见性，Geckoboard 具有“发送到电视”功能，允许您将帐户与大屏幕或电视上的浏览器配对，并选择您想要在其中显示的仪表板。它甚至可以在一个屏幕上循环浏览多个仪表板。我们提供了易于遵循的说明，说明如何使用价格实惠的现成硬件在一个下午实现这一目标。最后，您可以通过在移动设备的浏览器上登录您的帐户来随时随地跟踪关键数字，您可以在其中访问仪表板，该仪表板的格式完美适合较小的屏幕。 14 天免费构建您的第一个仪表板 - 无需付款详细信息。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2. YouTube 3. LinkedIn 广告平台 分析和数据连接器： 1. 元广告 2. Google Ads 3. LinkedIn 广告 4. Amazon 广告 网络分析和数据连接器： 1. Google Analytics 2. Google Search Console Analytics 3. Shopify Analytics
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 广告商数据库和数字营销情报平台为竞争对手的数字广告策略带来透明度。
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp 是世界上最具创新性公司的数据协作平台。作为消费者隐私、数据道德和基础身份方面的领导者，LiveRamp 为构建具有无与伦比的清晰度和背景的互联客户视图设定了新标准，同时保护品牌和消费者信任。 LiveRamp 提供了在数据存在的任何地方进行协作的灵活性，以支持各种数据协作用例 - 组织内部、品牌之间以及整个全球网络。数百家全球创新者 - 从标志性消费品牌和科技巨头到银行、零售商和医疗保健领导者 - 依靠 LiveRamp 通过加深客户参与度和忠诚度、激活新的合作伙伴关系以及最大化第一方的价值来建立持久的品牌和商业价值数据，同时保持在不断变化的合规性和隐私要求的最前沿。 LiveRamp 总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球设有办事处。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一个数字营销绩效管理平台，可帮助营销人员统一营销活动数据并自动生成报告。我们与代理机构、媒体公司和品牌合作；任何需要为客户或利益相关者制作全面且一致的报告演示的营销团队。 NinjaCat 与 150 多个数字营销渠道集成，因此您可以将多个数据源的指标统一为单一事实来源。有了 NinjaCat，现在可以驯服数据混乱并抛弃 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往 150 多个营销渠道的数据管道 - 完全托管的数据仓库 - ETL - 自动报告模板 - 用于交互式数据共享的仪表板 - 监控预算、营销活动和 KPI - 企业级可扩展性和安全性 如果您想了解更多信息NinjaCat，前往我们的网站 - ninjacat.io - 设置演示。
Metrics Watch
metricswatch.com
基于电子邮件的营销报告工具。分析、SEO、PPC、SEM 或社交媒体报告和仪表板通过电子邮件发送给您的客户。而且它不是 PDF 或链接！
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基于云的敏捷营销衡量平台，可衡量所有渠道和广告（线下和线上）的跨渠道绩效。
Upwave
upwave.com
品牌广告分析平台我们知道您的短期指标并不能证明您的品牌投资的价值。 Upwave 为您提供统一的跨媒体解决方案，用于衡量漏斗顶部的长期品牌广告。实时仪表板，每日更新，适用于数字、线性、可寻址和 CTV。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Growth Channel
growthchannel.com
增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并整合您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多种实时工具）集成并无缝同步。通过 CustomerLabs CDP 捕获准确的客户数据来支持您的营销决策。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Hubalz
hubalz.com
跨设备和平台全面了解您的客户。 Hubalz 为您提供了解客户旅程并提高营销投资回报率的工具。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot是一家专门从事金融服务的数字营销技术和服务提供商。 Stoneshot帮助忙碌的金融服务营销团队增加参与度并提高客户体验，同时最大程度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖了营销自动化，电子邮件营销，活动促进，内容自动化和基金文档分配。 Stoneshot与零售，机构和私人银行合作，从精品，快速发展的公司到全球领先的品牌。 Stoneshot于2001年在伦敦成立，在伦敦，纽约和新加坡设有办事处，并在25个国家 /地区设有客户。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一个全渠道营销平台。我们帮助吸引、转化和分析您的客户。 Calltouch 提供呼叫跟踪服务，提供有关广告效率的所有信息。由于呼叫跟踪服务，您可以将所有广告划分为促进销售的广告和花费预算的广告。通话跟踪有助于评估值得扩展的渠道和广告以及需要禁用的其他渠道和广告。价格从每月 60.00 美元起 标准 - 中小企业端到端分析 - 动态和静态呼叫跟踪 呼叫日志 呼叫标记 - 关键字规范 - 网站目标和订单跟踪 - 详细报告、销售漏斗和投资回报率 - 广告平台和 CRM 系统集成- 全面的客户支持
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，克服了上述困难。这可用于推动营销工作或支持关键业务决策（例如产品定价或购买）。 PPM 平台还直接连接到广告网络。借助 ROI Hunter，电子商务营销人员可以在同一平台上构建和推出利润更高的营销活动。
Cervinodata
cervinodata.com
Cervino Marketing认为，一旦将自己的直觉与正确的数字结合在一起，营销人员和代理商就可以显着改善其结果。 Cervinodata使您可以在Klipfolio，Google Data Studio和其他人的广告系列绩效数据中非常容易。免费计划。 通过Cervinodata在线代理机构和在线团队，每周最多可以节省一天的数据准备和报告。 Cervinodata将您的所有广告性能数据 + Google Analytics（分析）汇总到一个中央数据库中，并保持最新状态。 Cervinodata承诺： 1。数据传输的意外中断。没有更多的数据 2.市场上最禁止的响应时间和解决问题 3。非常易于使用高级功能 团队搬到Cervinodata的原因有3个： 1。从Google表移到中央数据库 >>对于更大的卷， >>有关更多数据控制 >>要获得跨客户，广告平台和国家/品牌的更多见解 >>为了获得更多的跨平台活动绩效与预算和目标的见解 2。支付少 >>团队根据一定百分比的广告收费转移到基于同步帐户数量的费用 3。获得更好的服务和质量 >>团队需要大力的客户支持。 Cervinodata提供出色的客户支持和超快速的响应时间。 >>团队需要准确，完整的数据。它的Cervinodata引擎是为此而建造的。
deepdivr
deepdivr.io
我们提供强大而无缝的社交媒体营销分析平台，让复杂的事情变得简单。由经验丰富的营销人员构建，以满足当今效果驱动营销人员的需求。我们的客户使用该平台来概览他们跨平台、市场和品牌的所有社交媒体活动。该概述使用户能够监控和优化活动，并立即向利益相关者报告。等等，还有更多。所有数据都在可定制的仪表板中完美地可视化，因此它适合您的需求。无需开发，只需点击几下即可与您喜爱的平台集成。可用集成：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即将集成：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
Accutics
accutics.com
什么是 Accutics？ Accutics 是一个 SaaS 营销数据管理平台，可帮助组织简化营销活动跟踪、整合营销活动数据并评估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各个来源的营销活动绩效。核心服务： Accutics 标准化 从单一平台标准化、管理和连接每个团队和渠道的活动元数据。 Accutics Connect 通过对活动成本和印象的无与伦比的可视性了解您真正的营销投资回报率 - 自动提取、转换并交付到您的首选报告、分析或存储平台。您的所有营销活动数据都会在 Adobe Analytics 中自动分类，以通过数据细分获得丰富的见解。 Accutics Validate 根据您定义的约定和格式验证您的所有营销活动，以确保它们始终符合您的规范。
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics 帮助机构在共享数据时节省时间。将所有营销数据集中到一个位置，并生成漂亮的报告和仪表板，每一小时自动更新一次。 GreyMetrics 与 20 多个平台集成，并拥有数十个内置模板，因此您的报告从第一天起就看起来很棒，并且完全贴上白标签，可以与客户和利益相关者共享。
Swydo
swydo.com
Swydo 易于使用的报告和监控平台可从多个来源检索数据并创建专业的、可定制的营销报告。这一用户友好的工具允许营销人员生成（客户）报告和仪表板，将外部数据源合并在一份报告中。数字机构、品牌和特许经营商通过创建具有专业外观的报告来节省时间，同时在分析数据和获得可行的见解方面增加更多价值。
Lunio
lunio.ai
唯一覆盖所有获取渠道的点击欺诈防护平台。实时阻止复杂的点击欺诈数据。 Lunio 由网络安全引擎提供支持，允许您利用所有来源的广告欺诈数据来跨所有渠道构建自动保护层。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等数千家领先品牌选择 Lunio 来帮助他们充满信心地进行广告宣传。 • 跨所有渠道的自动实时保护 • 最准确的 IVT 检测技术 • 隐私是我们的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、轻松的 5 分钟实施 立即免费试用！
Clickx
clickx.io
Clickx 释放您企业的全部潜力。查明哪些营销工作正在发挥作用，深入了解您的竞争对手，并揭开受众转化的神秘面纱。改善流量和潜在客户流量——所有这些都来自一个平台。消除所有令人头疼的问题和猜测。我们的软件通过简化您的营销情报来节省时间和麻烦。专注于您最擅长的事情：经营您的业务。
DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一种基于 SaaS 的报告解决方案，可帮助数字营销人员生成带有自动分析和绩效洞察的书面报告，从而帮助营销人员了解哪些有效、哪些无效。营销人员可以节省构建报告和分析数据所花费的所有时间，并在几秒钟内获得报告。通过节省时间，数字营销人员可以专注于优化和策略，而我们则满足所有报告需求。 DataMyth 非常适合中小型数字机构以及希望节省时间和金钱的品牌
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一种营销自动化解决方案，可帮助电子商务通过电子邮件、网络、移动、社交和展示等各种渠道向客户提供个性化操作。
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一个绩效营销平台，专注于不断增长的付费社交媒体空间。在 B2C 和 B2B 公司中采用和优化真正的跨渠道广告策略是新一代数字营销人员成功的关键。我们通过可操作的分析和营销活动自动化工具帮助公司有效地扩大覆盖范围并优化收入，这些工具使用户能够： - 连接并整合所有社交广告网络和归因工具，以实现统一的实时视图 - 无需任何操作即可分析高流量、多网络营销活动触摸电子表格 - 监控营销活动绩效并迅速识别瓶颈 - 探索有意义的网络、受众、创意和能够产生影响的消息 - 释放 CDP、营销的力量 - 通过社交广告实现 CRM 数据自动化 - 将您的全部预算投入使用，通知性 - 基于集成归因模型优化电子商务收入 - 通过协作绩效报告让团队按计划进行 - 以出色的绩效结果让您的管理层和客户惊叹不已
Screenful
screenful.com
Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！
ThoughtMetric
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ThoughtMetric帮助电子商务公司解决营销归因并做出数据驱动的决策。 ThoughtMetric 旨在为电子商务营销人员提供支持，它与最大的电子商务和营销平台集成，让您可以轻松收集数据、跟踪广告和分析效果。借助 ThoughtMetric 的 AI 支持的归因，跟踪所有营销渠道的绩效并了解您的客户的真正来源。
Growify
growify.ai
Growify 的营销自动化功能旨在转变您的营销策略，提供一套可简化营销活动管理的高级工具。凭借其直观的自动化功能，Growify 使企业能够有效地安排和部署营销活动，确保及时且相关的客户参与。此功能简化了从电子邮件营销到社交媒体帖子的复杂营销任务，允许与受众进行一致且个性化的沟通。重复性任务的自动化不仅可以节省宝贵的时间，还可以确保营销工作的准确性和一致性。此外，Growify 的自动化工具通过数据分析提供可行的见解，帮助您完善策略以实现最大影响。这种全面的自动化解决方案使企业能够增强客户体验，提高参与度，并最终提高投资回报率，而所有这些都需要更少的手动工作。