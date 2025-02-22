营销分析软件 - 最热门应用 - 泰国

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营销分析软件包含工具和流程，使组织能够通过衡量绩效来评估和监督其营销活动。从本质上讲，这些解决方案简化并增强了企业的营销策略和活动。通过利用营销分析软件，企业可以通过识别有效的营销方法来提高投资回报率 (ROI)，从而调整营销活动以最大限度地提高转化率和销售额。 此类软件考虑跨不同渠道和目标受众的营销工作，涵盖电子邮件营销、社交媒体、数字广告和网络分析。营销分析软件通常作为独立解决方案提供，通过与公司的营销技术堆栈（包括营销自动化软件、CRM 软件、数字广告软件和数字分析软件）连接来集成营销活动数据。然而，一些一体化营销平台（例如某些营销自动化产品）配备了内置报告功能。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套内置 SEO 工具跟上竞争的步伐。无论您是一家成熟的代理机构还是刚刚起步的代理机构，AgencyAnalytics 都能为您代理机构发展的每个阶段提供简单、灵活的定价，每个客户活动每月只需 12 美元。 14 天无风险试用，无需信用卡。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Funnel
funnel.io
Funnel 是领先的营销数据中心，旨在帮助营销团队掌握自己的绩效。漏斗可以处理无聊的事情和繁重的工作，因此您可以专注于有趣的部分：发现如何改进您的营销。借助 Funnel，您可以连接来自任何营销平台的数据，使用任何可视化工具或数据仓库存储、组织和共享这些数据，而无需编写任何代码。营销数据中心是您营销绩效的单一事实来源。连接您的所有营销数据漏斗让您只需点击几下即可从 500 多个营销和销售平台收集数据。我们快速、可靠、免维护且强大的解决方案使您可以轻松地跨团队、区域或品牌进行扩展。 存储您的数据 Funnel 为您的所有原始数据以及您创建的任何自定义字段提供了一个中央仓库。同时满足最严格的治理、安全和控制标准。您的数据始终是最新的、完整的、准确的，并可供报告和分析。组织您的数据 通过预构建和自定义规则，您可以轻松自动地准备数据以供分析。在不影响基础数据的情况下应用改变游戏规则的转换——为您提供无与伦比的分析灵活性。轻松地在任何地方共享 确保您的营销数据到达任何目的地、报告工具或数据仓库。其中包括用于报告、构建仪表板、分析等的工具。同时保持中央营销数据中心的完全控制。我们的使命是帮助像您这样的营销人员变得更加数据驱动。 Funnel 帮助 1000 多家客户发展业务，其中包括 Home Depot、Havas Media 和 Samsung 等数字领导者。注册漏斗并立即开始！
Whatagraph
whatagraph.com
营销人员拥有多个营销来源、数百个正在运行的营销活动以及需要管理和报告的客户或利益相关者。连接所有数据、处理数据、发现见解并展示投资回报率是一项艰巨的任务。 Whatagraph 是一款直观的一体式营销数据平台，可轻松消除营销人员日常中与数据相关的手动工作和麻烦。您可以用一个平台替换多个缓慢且复杂的工具。与市场上的其他产品不同，Whatagraph 易于使用、可靠，并且使团队中的任何人都可以快速轻松地处理数据（管理、混合和可视化跨渠道数据）：将所有营销数据连接到一个单个集线器，无需第三方工具和连接器。通过无代码转换来管理和组织非结构化、分散的跨渠道数据。对于营销团队中的任何人来说，无需分析技能、编码或技术知识即可轻松执行高级数据管理任务。只需点击几下，即可为连接和准备的跨渠道数据创建令人惊叹的可视化效果。快速将其转变为分析或演示就绪的报告、仪表板或独立的图形、图表、漏斗图或表格。最后，自动共享数据或将数据传送到任何目的地：客户、利益相关者、团队成员或其他工具和平台。无论您是向董事会或客户进行演示，还是寻求改进营销活动的见解，您都确信自己拥有一个可靠且快速的平台，所有最新数据都以清晰、直观的方式呈现在一个地方。您需要几分钟而不是几个小时来准备，并且需要几分钟而不是几个小时来扩展它以适应新客户或数据源。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板 在单个屏幕上查看以下主要指标：Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google My Business、Twitter、 Pinterest 和其他渠道。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。现在进行一个简单的测试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。
DashThis
dashthis.com
如果您正在寻找一款具有您所需功能的数字营销报告工具，并且没有复杂的“额外”内容，那么 DashThis 非常适合您！我们与 30 多个数据源集成，对于其他一切，我们有漂亮的 CSV 文件管理器，可以帮助您添加您可能想要在仪表板中包含的任何其他数据。最重要的是，我们以令人惊叹的客户支持而闻名。您不会孤单地拥有一个工具和几篇帮助中心文章（不过，如果您愿意的话，那也没关系！）。如果您需要的是我们团队中的一名专职成员，确保您立即启动并运行，并且随时可以在您需要时回答问题，那么这正是您所得到的！
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是创建和运行 Facebook 广告和 Instagram 广告的最简单方法。我们专门为那些难以找到时间或技能进行数字营销的中小企业打造了它，Otterfish 让您团队中的任何人都可以轻松运行高性能广告！该软件提供广告创建、发布、受众测试、效果跟踪等功能。提供免费计划，立即尝试。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2. YouTube 3. LinkedIn 广告平台 分析和数据连接器： 1. 元广告 2. Google Ads 3. LinkedIn 广告 4. Amazon 广告 网络分析和数据连接器： 1. Google Analytics 2. Google Search Console Analytics 3. Shopify Analytics
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，克服了上述困难。这可用于推动营销工作或支持关键业务决策（例如产品定价或购买）。 PPM 平台还直接连接到广告网络。借助 ROI Hunter，电子商务营销人员可以在同一平台上构建和推出利润更高的营销活动。
EasyInsights
easyinsights.ai
结合广告成本和点击、应用程序分析、网站转化和 CRM 数据，全面了解您的营销绩效。通过自动化繁琐的数据转换任务来生成见解，专注于创收和盈利能力。自动将数据推送到任何 BI 工具，只需选择数据源和列并在两分钟内创建数据流。这成为整个数字营销团队的唯一事实来源。
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics 是一种易于访问的在线聆听和监控工具，旨在为各种类型和规模的企业提供有价值且可操作的见解。该系统每天持续监控数百万个频道，并通过使用先进的业务分析人工智能捕获来自各大洲和语言的数十亿次提及。 Mandala Analytics 为您提供最重要、最优质的数据，这对于您的业务做出关键决策至关重要。它可以帮助您识别和分析营销工作中的差距、未来的商业机会、消费者行为、竞争对手分析等。
Marketing Evolution
marketingevolution.com
我们帮助营销人员采取行动。 Marketing Evolution 可帮助您集成和集中所有营销计划，使您能够跟踪从上漏斗认知到下漏斗转化的跨渠道营销投资、了解增量媒体有效性并跟踪您的 KPI——所有这些都在一个仪表板中完成。然后，我们帮助您将见解转变为行动。运行实验性媒体场景，了解投资、媒体类型或渠道的变化如何帮助您实现预期结果并最大化投资回报率。最后，将您的媒体计划付诸实施并跟踪您的表现，以了解您随着时间的推移所取得的进展。
Metrics Watch
metricswatch.com
基于电子邮件的营销报告工具。分析、SEO、PPC、SEM 或社交媒体报告和仪表板通过电子邮件发送给您的客户。而且它不是 PDF 或链接！
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Coupler.io
coupler.io
一体化数据分析和自动化平台。 利用自动化和人性化的结合力量来完全控制您的数据并让您的业务变得清晰。使用 Coupler.io 提供的全套工具和专家服务轻松访问、理解数据并采取行动。
Attribution
attributionapp.com
归因是最完整且易于实施的多点触控归因解决方案。在一个简单的视图中即可查看您的支出、访问次数、转化次数、收入和广告支出回报率 (ROAS)。集成了大多数主要广告平台的成本和自动标记，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。与 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等转换集成！用户级别归因和基于帐户的归因。基于群组的报告，按天、周或月按渠道显示 ROAS，以获得可操作的见解。这就是您一直在寻找的系统。
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒体公司和品牌的终极营销自动化平台。我们全面的工具套件，包括数据管理、报告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Capterra 等顶级软件出版物评为行业领导者，并因其成长和创新文化而经常受到认可。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一个绩效营销平台，专注于不断增长的付费社交媒体空间。在 B2C 和 B2B 公司中采用和优化真正的跨渠道广告策略是新一代数字营销人员成功的关键。我们通过可操作的分析和营销活动自动化工具帮助公司有效地扩大覆盖范围并优化收入，这些工具使用户能够： - 连接并整合所有社交广告网络和归因工具，以实现统一的实时视图 - 无需任何操作即可分析高流量、多网络营销活动触摸电子表格 - 监控营销活动绩效并迅速识别瓶颈 - 探索有意义的网络、受众、创意和能够产生影响的消息 - 释放 CDP、营销的力量 - 通过社交广告实现 CRM 数据自动化 - 将您的全部预算投入使用，通知性 - 基于集成归因模型优化电子商务收入 - 通过协作绩效报告让团队按计划进行 - 以出色的绩效结果让您的管理层和客户惊叹不已
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy 是一个面向数字营销机构的强大报告平台。通过与 Google Analytics、Facebook 等集成，使用自动化报告节省时间、衡量项目绩效并访问 SEO、PPC 和 SMM 活动的详细分析。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一种营销自动化解决方案，可帮助电子商务通过电子邮件、网络、移动、社交和展示等各种渠道向客户提供个性化操作。
DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一种基于 SaaS 的报告解决方案，可帮助数字营销人员生成带有自动分析和绩效洞察的书面报告，从而帮助营销人员了解哪些有效、哪些无效。营销人员可以节省构建报告和分析数据所花费的所有时间，并在几秒钟内获得报告。通过节省时间，数字营销人员可以专注于优化和策略，而我们则满足所有报告需求。 DataMyth 非常适合中小型数字机构以及希望节省时间和金钱的品牌
Clickx
clickx.io
Clickx 释放您企业的全部潜力。查明哪些营销工作正在发挥作用，深入了解您的竞争对手，并揭开受众转化的神秘面纱。改善流量和潜在客户流量——所有这些都来自一个平台。消除所有令人头疼的问题和猜测。我们的软件通过简化您的营销情报来节省时间和麻烦。专注于您最擅长的事情：经营您的业务。
Lunio
lunio.ai
唯一覆盖所有获取渠道的点击欺诈防护平台。实时阻止复杂的点击欺诈数据。 Lunio 由网络安全引擎提供支持，允许您利用所有来源的广告欺诈数据来跨所有渠道构建自动保护层。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等数千家领先品牌选择 Lunio 来帮助他们充满信心地进行广告宣传。 • 跨所有渠道的自动实时保护 • 最准确的 IVT 检测技术 • 隐私是我们的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、轻松的 5 分钟实施 立即免费试用！
Swydo
swydo.com
Swydo 易于使用的报告和监控平台可从多个来源检索数据并创建专业的、可定制的营销报告。这一用户友好的工具允许营销人员生成（客户）报告和仪表板，将外部数据源合并在一份报告中。数字机构、品牌和特许经营商通过创建具有专业外观的报告来节省时间，同时在分析数据和获得可行的见解方面增加更多价值。
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics 帮助机构在共享数据时节省时间。将所有营销数据集中到一个位置，并生成漂亮的报告和仪表板，每一小时自动更新一次。 GreyMetrics 与 20 多个平台集成，并拥有数十个内置模板，因此您的报告从第一天起就看起来很棒，并且完全贴上白标签，可以与客户和利益相关者共享。
Accutics
accutics.com
什么是 Accutics？ Accutics 是一个 SaaS 营销数据管理平台，可帮助组织简化营销活动跟踪、整合营销活动数据并评估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各个来源的营销活动绩效。核心服务： Accutics 标准化 从单一平台标准化、管理和连接每个团队和渠道的活动元数据。 Accutics Connect 通过对活动成本和印象的无与伦比的可视性了解您真正的营销投资回报率 - 自动提取、转换并交付到您的首选报告、分析或存储平台。您的所有营销活动数据都会在 Adobe Analytics 中自动分类，以通过数据细分获得丰富的见解。 Accutics Validate 根据您定义的约定和格式验证您的所有营销活动，以确保它们始终符合您的规范。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一个数字营销绩效管理平台，可帮助营销人员统一营销活动数据并自动生成报告。我们与代理机构、媒体公司和品牌合作；任何需要为客户或利益相关者制作全面且一致的报告演示的营销团队。 NinjaCat 与 150 多个数字营销渠道集成，因此您可以将多个数据源的指标统一为单一事实来源。有了 NinjaCat，现在可以驯服数据混乱并抛弃 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往 150 多个营销渠道的数据管道 - 完全托管的数据仓库 - ETL - 自动报告模板 - 用于交互式数据共享的仪表板 - 监控预算、营销活动和 KPI - 企业级可扩展性和安全性 如果您想了解更多信息NinjaCat，前往我们的网站 - ninjacat.io - 设置演示。
deepdivr
deepdivr.io
我们提供强大而无缝的社交媒体营销分析平台，让复杂的事情变得简单。由经验丰富的营销人员构建，以满足当今效果驱动营销人员的需求。我们的客户使用该平台来概览他们跨平台、市场和品牌的所有社交媒体活动。该概述使用户能够监控和优化活动，并立即向利益相关者报告。等等，还有更多。所有数据都在可定制的仪表板中完美地可视化，因此它适合您的需求。无需开发，只需点击几下即可与您喜爱的平台集成。可用集成：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即将集成：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
Cervinodata
cervinodata.com
Cervino Marketing认为，一旦将自己的直觉与正确的数字结合在一起，营销人员和代理商就可以显着改善其结果。 Cervinodata使您可以在Klipfolio，Google Data Studio和其他人的广告系列绩效数据中非常容易。免费计划。 通过Cervinodata在线代理机构和在线团队，每周最多可以节省一天的数据准备和报告。 Cervinodata将您的所有广告性能数据 + Google Analytics（分析）汇总到一个中央数据库中，并保持最新状态。 Cervinodata承诺： 1。数据传输的意外中断。没有更多的数据 2.市场上最禁止的响应时间和解决问题 3。非常易于使用高级功能 团队搬到Cervinodata的原因有3个： 1。从Google表移到中央数据库 >>对于更大的卷， >>有关更多数据控制 >>要获得跨客户，广告平台和国家/品牌的更多见解 >>为了获得更多的跨平台活动绩效与预算和目标的见解 2。支付少 >>团队根据一定百分比的广告收费转移到基于同步帐户数量的费用 3。获得更好的服务和质量 >>团队需要大力的客户支持。 Cervinodata提供出色的客户支持和超快速的响应时间。 >>团队需要准确，完整的数据。它的Cervinodata引擎是为此而建造的。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开始根据收入和投资回报率（而不仅仅是转化次数）优化您的营销策略。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基于云的敏捷营销衡量平台，可衡量所有渠道和广告（线下和线上）的跨渠道绩效。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Upwave
upwave.com
品牌广告分析平台我们知道您的短期指标并不能证明您的品牌投资的价值。 Upwave 为您提供统一的跨媒体解决方案，用于衡量漏斗顶部的长期品牌广告。实时仪表板，每日更新，适用于数字、线性、可寻址和 CTV。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Growth Channel
growthchannel.com
增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一个全渠道营销平台。我们帮助吸引、转化和分析您的客户。 Calltouch 提供呼叫跟踪服务，提供有关广告效率的所有信息。由于呼叫跟踪服务，您可以将所有广告划分为促进销售的广告和花费预算的广告。通话跟踪有助于评估值得扩展的渠道和广告以及需要禁用的其他渠道和广告。价格从每月 60.00 美元起 标准 - 中小企业端到端分析 - 动态和静态呼叫跟踪 呼叫日志 呼叫标记 - 关键字规范 - 网站目标和订单跟踪 - 详细报告、销售漏斗和投资回报率 - 广告平台和 CRM 系统集成- 全面的客户支持
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家专注于金融服务的数字营销技术和服务提供商。 StoneShot 帮助繁忙的金融服务营销团队提高参与度并提升客户体验，同时最大限度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖营销自动化、电子邮件营销、活动推广、内容自动化和基金文件分发。 StoneShot 与零售银行、机构银行和私人银行合作，从精品银行、快速发展的公司到全球领先品牌。 StoneShot 于 2001 年在伦敦成立，在伦敦、纽约和新加坡设有办事处，客户遍及超过 25 个国家。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并整合您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多种实时工具）集成并无缝同步。通过 CustomerLabs CDP 捕获准确的客户数据来支持您的营销决策。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。