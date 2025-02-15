营销分析软件 - 最热门应用 - 萨尔瓦多

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营销分析软件包含工具和流程，使组织能够通过衡量绩效来评估和监督其营销活动。从本质上讲，这些解决方案简化并增强了企业的营销策略和活动。通过利用营销分析软件，企业可以通过识别有效的营销方法来提高投资回报率 (ROI)，从而调整营销活动以最大限度地提高转化率和销售额。 此类软件考虑跨不同渠道和目标受众的营销工作，涵盖电子邮件营销、社交媒体、数字广告和网络分析。营销分析软件通常作为独立解决方案提供，通过与公司的营销技术堆栈（包括营销自动化软件、CRM 软件、数字广告软件和数字分析软件）连接来集成营销活动数据。然而，一些一体化营销平台（例如某些营销自动化产品）配备了内置报告功能。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric帮助电子商务公司解决营销归因并做出数据驱动的决策。 ThoughtMetric 旨在为电子商务营销人员提供支持，它与最大的电子商务和营销平台集成，让您可以轻松收集数据、跟踪广告和分析效果。借助 ThoughtMetric 的 AI 支持的归因，跟踪所有营销渠道的绩效并了解您的客户的真正来源。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 转变您的社交媒体策略：人工智能支持的创作者营销平台。 - 轻松释放社交媒体的潜力，发现完美的创作者。我们的过滤器使您能够根据您或客户的需求量身定制特定的利基市场。 - 利用人工智能丰富的创作者档案进行精确分析并最大程度地影响您的营销活动，从而优化您的投资回报率。 - 通过创作者追踪 (AI) 保持自动化行业监控的领先地位，并成为第一个发现趋势和新兴创作者的人。不再需要花费大量时间在网络上搜索更新 - 现在，所有帖子都可以方便地跟踪。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Dataslayer
dataslayer.ai
数字营销报告变得容易。将所有数字MK数据导入Google表，数据工作室，商业智能平台（Power BI，Tableau，Qlik，JSON）和BigQuery几秒钟。最好的超级替代方案。 DatasLayer.ai是一种工具，旨在简化和优化营销数据管理，帮助您收集，分析和跟踪所有数字广告系列的性能。它从多个来源整合您的营销数据，并将其引导到您首选的报告，分析或存储的平台中。 从在Looker Studio或Power BI中创建动态仪表板，到在Google表中进行深入分析，或者在BigQuery或Amazon Redshift等仓库中组织您的数据，DataSlayer.ai都支持您的数据需求。只需选择您的目的地，我们就会处理其余的。
DashThis
dashthis.com
如果您正在寻找一款具有您所需功能的数字营销报告工具，并且没有复杂的“额外”内容，那么 DashThis 非常适合您！我们与 30 多个数据源集成，对于其他一切，我们有漂亮的 CSV 文件管理器，可以帮助您添加您可能想要在仪表板中包含的任何其他数据。最重要的是，我们以令人惊叹的客户支持而闻名。您不会孤单地拥有一个工具和几篇帮助中心文章（不过，如果您愿意的话，那也没关系！）。如果您需要的是我们团队中的一名专职成员，确保您立即启动并运行，并且随时可以在您需要时回答问题，那么这正是您所得到的！
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一个人工智能驱动的收入营销平台，提供统一的归因、预测和规划解决方案，帮助 B2B 营销人员成为收入领导者。 InfiniGrow 的平台可帮助 B2B SaaS 营销团队发现任何营销活动对业务的影响，预测任何预算场景的结果，并通过优化绩效最佳渠道的预算分配来持续达到关键绩效指标 (KPI)。在当今敏捷的营销环境中，B2B 营销人员在试图使其营销更加可预测、可衡量和以收入为导向时面临着越来越多的挑战。 InfiniGrow 自动整合和分析您的实时营销、销售和财务数据，以揭示您的活动对业务的确切影响，并提供清晰的可见性和人工智能驱动的建议，以更好地分配您的预算，以便您能够不断实现 KPI。
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户应该得到更好的服务。您应该获得可操作的数据，为团队提供方向、信心和共同观点。 - 一流的 UI、API 和工作流程自动化 - 久经考验的扩展能力 - 强大的治理和安全性 - 云原生、灵活的交付
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有关 Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全栈 BI 软件提供了在线和离线广告、电子邮件营销、网站分析、需求生成、电子商务、CRM/销售和其他数据领域的真实报告来源之一。 - 为您的企业或客户提供可扩展的数据仓库。 - 40 多个即插即用连接器 + 自动化数据管道。 - 无缝集成离线或其他没有可用连接器的数据。 - 先进的跨平台数据混合和对齐，以及有价值的数据清理和卫生支持，以确保报告的准确性。 - 让您能够快速了解营销渠道的整体健康状况，并推动对潜在客户开发、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影响。 - 预算友好的客户经理和按需 BI 配置专家，作为您的团队或机构的合作 BI 扩展。访问网站：https://www.calibrate.thearena.ai
Fospha
fospha.com
Fospha 是行业领先的解决方案，推动电子商务盈利增长。糟糕的营销衡量是一个价值 5890 亿美元的问题，其中 60% 的收入被错误地归因于 GA 和渠道广告经理等不合适的平台。有了 Fospha，将宝贵的预算花在错误的广告上已经成为过去。 Fospha 使用一个超级准确的模型来衡量一切 - 整个营销漏斗中的点击次数和展示次数。使用 Fospha 的营销人员确切地知道哪些广告真正有效。使用 Fospha 的品牌可实现快速盈利增长。昨天的问题是生成不良数据，只需 15 分钟即可使用 Fospha 上线。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开始根据收入和投资回报率（而不仅仅是转化次数）优化您的营销策略。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基于云的敏捷营销衡量平台，可衡量所有渠道和广告（线下和线上）的跨渠道绩效。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Upwave
upwave.com
品牌广告分析平台我们知道您的短期指标并不能证明您的品牌投资的价值。 Upwave 为您提供统一的跨媒体解决方案，用于衡量漏斗顶部的长期品牌广告。实时仪表板，每日更新，适用于数字、线性、可寻址和 CTV。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Growth Channel
growthchannel.com
增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并整合您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多种实时工具）集成并无缝同步。通过 CustomerLabs CDP 捕获准确的客户数据来支持您的营销决策。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Hubalz
hubalz.com
跨设备和平台全面了解您的客户。 Hubalz 为您提供了解客户旅程并提高营销投资回报率的工具。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家专注于金融服务的数字营销技术和服务提供商。 StoneShot 帮助繁忙的金融服务营销团队提高参与度并提升客户体验，同时最大限度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖营销自动化、电子邮件营销、活动推广、内容自动化和基金文件分发。 StoneShot 与零售银行、机构银行和私人银行合作，从精品银行、快速发展的公司到全球领先品牌。 StoneShot 于 2001 年在伦敦成立，在伦敦、纽约和新加坡设有办事处，客户遍及超过 25 个国家。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一个全渠道营销平台。我们帮助吸引、转化和分析您的客户。 Calltouch 提供呼叫跟踪服务，提供有关广告效率的所有信息。由于呼叫跟踪服务，您可以将所有广告划分为促进销售的广告和花费预算的广告。通话跟踪有助于评估值得扩展的渠道和广告以及需要禁用的其他渠道和广告。价格从每月 60.00 美元起 标准 - 中小企业端到端分析 - 动态和静态呼叫跟踪 呼叫日志 呼叫标记 - 关键字规范 - 网站目标和订单跟踪 - 详细报告、销售漏斗和投资回报率 - 广告平台和 CRM 系统集成- 全面的客户支持
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，克服了上述困难。这可用于推动营销工作或支持关键业务决策（例如产品定价或购买）。 PPM 平台还直接连接到广告网络。借助 ROI Hunter，电子商务营销人员可以在同一平台上构建和推出利润更高的营销活动。
Cervinodata
cervinodata.com
Cervino Marketing认为，一旦将自己的直觉与正确的数字结合在一起，营销人员和代理商就可以显着改善其结果。 Cervinodata使您可以在Klipfolio，Google Data Studio和其他人的广告系列绩效数据中非常容易。免费计划。 通过Cervinodata在线代理机构和在线团队，每周最多可以节省一天的数据准备和报告。 Cervinodata将您的所有广告性能数据 + Google Analytics（分析）汇总到一个中央数据库中，并保持最新状态。 Cervinodata承诺： 1。数据传输的意外中断。没有更多的数据 2.市场上最禁止的响应时间和解决问题 3。非常易于使用高级功能 团队搬到Cervinodata的原因有3个： 1。从Google表移到中央数据库 >>对于更大的卷， >>有关更多数据控制 >>要获得跨客户，广告平台和国家/品牌的更多见解 >>为了获得更多的跨平台活动绩效与预算和目标的见解 2。支付少 >>团队根据一定百分比的广告收费转移到基于同步帐户数量的费用 3。获得更好的服务和质量 >>团队需要大力的客户支持。 Cervinodata提供出色的客户支持和超快速的响应时间。 >>团队需要准确，完整的数据。它的Cervinodata引擎是为此而建造的。
deepdivr
deepdivr.io
我们提供强大而无缝的社交媒体营销分析平台，让复杂的事情变得简单。由经验丰富的营销人员构建，以满足当今效果驱动营销人员的需求。我们的客户使用该平台来概览他们跨平台、市场和品牌的所有社交媒体活动。该概述使用户能够监控和优化活动，并立即向利益相关者报告。等等，还有更多。所有数据都在可定制的仪表板中完美地可视化，因此它适合您的需求。无需开发，只需点击几下即可与您喜爱的平台集成。可用集成：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即将集成：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一个数字营销绩效管理平台，可帮助营销人员统一营销活动数据并自动生成报告。我们与代理机构、媒体公司和品牌合作；任何需要为客户或利益相关者制作全面且一致的报告演示的营销团队。 NinjaCat 与 150 多个数字营销渠道集成，因此您可以将多个数据源的指标统一为单一事实来源。有了 NinjaCat，现在可以驯服数据混乱并抛弃 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往 150 多个营销渠道的数据管道 - 完全托管的数据仓库 - ETL - 自动报告模板 - 用于交互式数据共享的仪表板 - 监控预算、营销活动和 KPI - 企业级可扩展性和安全性 如果您想了解更多信息NinjaCat，前往我们的网站 - ninjacat.io - 设置演示。
Accutics
accutics.com
什么是 Accutics？ Accutics 是一个 SaaS 营销数据管理平台，可帮助组织简化营销活动跟踪、整合营销活动数据并评估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各个来源的营销活动绩效。核心服务： Accutics 标准化 从单一平台标准化、管理和连接每个团队和渠道的活动元数据。 Accutics Connect 通过对活动成本和印象的无与伦比的可视性了解您真正的营销投资回报率 - 自动提取、转换并交付到您的首选报告、分析或存储平台。您的所有营销活动数据都会在 Adobe Analytics 中自动分类，以通过数据细分获得丰富的见解。 Accutics Validate 根据您定义的约定和格式验证您的所有营销活动，以确保它们始终符合您的规范。
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics 帮助机构在共享数据时节省时间。将所有营销数据集中到一个位置，并生成漂亮的报告和仪表板，每一小时自动更新一次。 GreyMetrics 与 20 多个平台集成，并拥有数十个内置模板，因此您的报告从第一天起就看起来很棒，并且完全贴上白标签，可以与客户和利益相关者共享。
Swydo
swydo.com
Swydo 易于使用的报告和监控平台可从多个来源检索数据并创建专业的、可定制的营销报告。这一用户友好的工具允许营销人员生成（客户）报告和仪表板，将外部数据源合并在一份报告中。数字机构、品牌和特许经营商通过创建具有专业外观的报告来节省时间，同时在分析数据和获得可行的见解方面增加更多价值。
Lunio
lunio.ai
唯一覆盖所有获取渠道的点击欺诈防护平台。实时阻止复杂的点击欺诈数据。 Lunio 由网络安全引擎提供支持，允许您利用所有来源的广告欺诈数据来跨所有渠道构建自动保护层。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等数千家领先品牌选择 Lunio 来帮助他们充满信心地进行广告宣传。 • 跨所有渠道的自动实时保护 • 最准确的 IVT 检测技术 • 隐私是我们的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、轻松的 5 分钟实施 立即免费试用！
Clickx
clickx.io
Clickx 释放您企业的全部潜力。查明哪些营销工作正在发挥作用，深入了解您的竞争对手，并揭开受众转化的神秘面纱。改善流量和潜在客户流量——所有这些都来自一个平台。消除所有令人头疼的问题和猜测。我们的软件通过简化您的营销情报来节省时间和麻烦。专注于您最擅长的事情：经营您的业务。
DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一种基于 SaaS 的报告解决方案，可帮助数字营销人员生成带有自动分析和绩效洞察的书面报告，从而帮助营销人员了解哪些有效、哪些无效。营销人员可以节省构建报告和分析数据所花费的所有时间，并在几秒钟内获得报告。通过节省时间，数字营销人员可以专注于优化和策略，而我们则满足所有报告需求。 DataMyth 非常适合中小型数字机构以及希望节省时间和金钱的品牌
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一种营销自动化解决方案，可帮助电子商务通过电子邮件、网络、移动、社交和展示等各种渠道向客户提供个性化操作。
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一个绩效营销平台，专注于不断增长的付费社交媒体空间。在 B2C 和 B2B 公司中采用和优化真正的跨渠道广告策略是新一代数字营销人员成功的关键。我们通过可操作的分析和营销活动自动化工具帮助公司有效地扩大覆盖范围并优化收入，这些工具使用户能够： - 连接并整合所有社交广告网络和归因工具，以实现统一的实时视图 - 无需任何操作即可分析高流量、多网络营销活动触摸电子表格 - 监控营销活动绩效并迅速识别瓶颈 - 探索有意义的网络、受众、创意和能够产生影响的消息 - 释放 CDP、营销的力量 - 通过社交广告实现 CRM 数据自动化 - 将您的全部预算投入使用，通知性 - 基于集成归因模型优化电子商务收入 - 通过协作绩效报告让团队按计划进行 - 以出色的绩效结果让您的管理层和客户惊叹不已
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel 是一套全面的营销自动化工具，旨在简化和增强您的营销和销售工作。我们的平台专注于数据驱动的洞察，包括三个主要工具：流量来源评分、产品兴趣评分和网络渠道测量。流量来源评分可评估付费流量和自然流量来源的表现，使您能够有效分配营销预算并最大限度地提高投资回报率。产品兴趣评分分析电子商务商店中的用户行为，为每个产品分配兴趣分数，以便您可以专注于最受欢迎的商品。最后，我们的网络渠道测量工具可以提供有关网站访问者的行为及其在销售渠道中的位置的宝贵见解，使您能够做出数据驱动的决策，从而提高转化率和收入。 Iron Funnel 简化了您的营销和销售流程，使您能够利用自动化的力量并释放您的业务的全部潜力。
KnoCommerce
knocommerce.com
KNO 帮助广告买家更好地了解他们的客户是谁以及他们来自哪里。使用我们预先构建的购买后调查模板，输入您的 iOS 14 后归因，构建更准确的角色并推动行动。受到 1,800 多个品牌的信赖，每月在付费广告上花费 100,000,000 美元。
Measureful
measureful.com
Measureful 为代理机构、自由职业者和营销人员提供可定制营销报告的解决方案。
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI 是一种先进的营销组合建模 (MMM) 解决方案，利用 AI 为全渠道品牌服务。通过结合您的独特数据以及我们数十年的机器学习和统计专业知识，利用为您的品牌量身定制的跨渠道收入归因和预算优化。我们是一支由专家工程师、研究人员和电子商务营销人员组成的团队，专注于为品牌在制定预算决策时提供信心和敏捷性。 Prescient AI 使营销人员能够： - 自信地进行媒体测量，以适应未来的进一步数据限制 - 无需像素或 cookie。 - 访问从头开始构建的营销平台，以避免集成问题。 - 使用预构建的 API 在几分钟（而不是几天）内连接所有媒体渠道。 - 在 36 小时内获得可行的见解。 - 在一个地方查看所有历史数据并获得新的见解。通过 Prescient AI 充满信心地模拟和执行您的增长计划并优化盈利能力。
Reeport
reeport.io
Reeport 帮助构建智能数据报告并通过 Excel、Power Point、PDF 等进行共享。
Shopstory
shopstory.ai
Shopstory 为您接管营销工作，使在线商店更有利可图。它可以降低您的成本，提高您在线商店的 SEA 和 SEO 性能，并自动化您的关键字研究。
Adzviser
adzviser.com
Adzviser 是一种直观、灵活且经济高效的数据连接器。节省您的时间和金钱，并轻松地从跨平台获取洞察，例如 Google Ads、Facebook Ads 数据到 ChatGPT 和 Google Sheets。
Datapoem
datapoem.com
DataPOEM 是世界上第一个敏捷营销投资回报率测量（基于人工智能）和规划平台。该平台帮助营销人员衡量线下媒体、在线媒体、促销、公关、分销和活动的营销投资，以最大限度地提高业务 KPI。
DiGGrowth
diggrowth.com
DiGGrowth 是一个人工智能驱动的无代码营销分析平台，为 CMO、绩效营销人员和整个营销团队提供解决数据完整性、卫生和治理挑战的超能力。 DiGGrowths 的分析和归因使营销人员能够深入研究营销指标，使收入预测变得更容易、更准确，从而推动销售和收入。
Growify
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heyBooster
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heybooster 是一项数据分析即服务，适用于从 Shopify 商店到知名电子商务品牌的电子商务企业。 heybooster 为电子商务营销团队识别收入增长机会。 heybooster 先进的人工智能技术使电子商务经理能够检测营销问题并发现收入增长和成本优化的机会。使用 heybooster，您可以访问针对您企业的独特需求量身定制的一整套数据驱动的营销解决方案。开始分析，再也不会把钱留在桌上了！
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