营销分析软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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Lexer 客户数据和体验平台 (CDXP) 是您洞察驱动型营销、销售和客户服务的一体化中心。通过实时维护并可跨所有平台访问的丰富的单一客户视图，您可以真正了解并吸引客户，从而推动利润增长。 Lexer 的入职、实施和战略咨询服务将有助于填补您团队资源的任何空白，以确保 CDXP 顺利、成功的采用。客户数据平台 > 通过业内最简单的集成之一，Lexer 的 CDP 将轻松组合、清理、标准化和丰富您的数据，形成可操作的客户单一视图。我们的工具和团队将通过人工智能驱动的预测分析、第三方数据丰富和有针对性的客户调查来帮助提高您的客户智商。营销 > Lexer 的营销解决方案使您能够快速识别适合您的营销活动的客户、消息、创意和渠道。我们易于使用的工具专为业务用户（而不是数据科学家）而设计，可让您在每个渠道中精心策划高度针对性的活动，从而减少浪费并提高参与度。借助有效的工具来跟踪变化和量化影响，您可以轻松展示营销活动的价值。零售 > Lexer 的零售解决方案指导销售人员与每位客户互动，以提高店内体验的相关性和影响力。完整的客户档案可让您大规模建立真实的关系。通过访问详细的购买历史记录和偏好信息，您可以定制客户体验，捕获传统上丢失的数据，提供明智的产品推荐，并配置下一步最佳行动以实现始终如一的高质量参与。服务 > Lexer 的服务解决方案将所有客户数据、收件箱、工作流程和反馈表单整合在一起，以实现知情、完全情境化的服务交互。通过获取有关每个服务请求背后的人员的丰富见解，您的团队可以在每次对话时提供他们提供一致、高质量服务所需的完整上下文。针对常见请求预先配置的下一个最佳操作使您能够指导代理的响应并大规模实现个性化。我们是一家澳大利亚成立的私营公司，拥有 100 多人的团队，与澳大利亚、亚洲和美国的 150 多个品牌合作。