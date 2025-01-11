营销分析软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
营销分析软件包含工具和流程，使组织能够通过衡量绩效来评估和监督其营销活动。从本质上讲，这些解决方案简化并增强了企业的营销策略和活动。通过利用营销分析软件，企业可以通过识别有效的营销方法来提高投资回报率 (ROI)，从而调整营销活动以最大限度地提高转化率和销售额。 此类软件考虑跨不同渠道和目标受众的营销工作，涵盖电子邮件营销、社交媒体、数字广告和网络分析。营销分析软件通常作为独立解决方案提供，通过与公司的营销技术堆栈（包括营销自动化软件、CRM 软件、数字广告软件和数字分析软件）连接来集成营销活动数据。然而，一些一体化营销平台（例如某些营销自动化产品）配备了内置报告功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的个性驱动销售和营销平台™ 结合了神经科学、心理学和人工智能，以了解买家的心态以及影响其购买决策的因素。我们屡获殊荣的专有人工智能平台为您的团队提供个性洞察、全面的账户智能以及实时精选内容，以便他们能够更快地建立信任并完成交易。与传统营销渠道相比，我们的大型企业客户的受众参与度提高了 10 倍，节省了数千小时的研究时间，并且最终获胜率提高了 24%。 xiQ 专有的人工智能平台的关键功能：* 针对一对一销售手册的个性驱动洞察* SmartSourced Content™，可推动 10 倍的参与度* 第一方意图数据和高级分析，使每次互动个性化* Instasites（专为个性化体验而设计的微型网站）* 在几秒钟内编译全面的一体化公司简介* 销售触发器和实时警报直接发送到您的收件箱* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒体集成在 xiQinc.com 体验 xiQ。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套内置 SEO 工具跟上竞争的步伐。无论您是一家成熟的代理机构还是刚刚起步的代理机构，AgencyAnalytics 都能为您代理机构发展的每个阶段提供简单、灵活的定价，每个客户活动每月只需 12 美元。 14 天无风险试用，无需信用卡。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.salesmanago.com
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric帮助电子商务公司解决营销归因并做出数据驱动的决策。 ThoughtMetric 旨在为电子商务营销人员提供支持，它与最大的电子商务和营销平台集成，让您可以轻松收集数据、跟踪广告和分析效果。借助 ThoughtMetric 的 AI 支持的归因，跟踪所有营销渠道的绩效并了解您的客户的真正来源。
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd 将 B2B 勘探数据、销售推广和基于帐户的营销与人工智能和机器学习的力量结合在一起。多合一的不可阻挡的增长平台。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用例和推荐。我们构建访客队列是因为我们亲眼目睹了市场上当前软件中明显需要改进的地方。不过，请不要相信我们的话，今天就免费试用吧！
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Capterra 等顶级软件出版物评为行业领导者，并因其成长和创新文化而经常受到认可。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一个人工智能驱动的数字营销分析平台，可帮助营销团队做出更好的数据驱动决策。我们易于使用的界面提供了单一的事实来源，使营销人员能够实时了解所有营销活动和渠道的绩效。利用尖端的机器学习，ASK BOSCO® 发现了通过现有渠道和新渠道创造更多收入的新机会。我们还提供预测分析功能，使营销人员能够创建个性化的报告仪表板并以无与伦比的准确性预测未来的活动。我们独特的 ASK BOSCO® 指数将您的域名与您所在类别中最接近的竞争对手进行排名。该指数衡量您的在线足迹以及您对有机和付费媒体渠道的投资的有效性。 ASK BOSCO® 如何运作？ ASK BOSCO® 的工作原理是从各种来源收集数据，包括您的网站、社交媒体和广告活动。然后，我们的人工智能引擎会分析这些数据，以识别趋势、模式和机会。 ASK BOSCO® 还使用机器学习来预测未来的表现。这使您可以对营销预算和活动做出更好的决策。使用 ASK BOSCO® 有什么好处？使用 ASK BOSCO® 有很多好处。以下是一些最重要的内容： - 更好的决策：ASK BOSCO® 为您提供所需的数据和见解，以便您就营销活动做出更好、更明智的决策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 帮助您发现新的机会，从现有和新渠道中获得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自动执行数字营销中涉及的许多任务，从而释放您的时间，以便您可以专注于更具战略性的活动。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以通过优化预算和更有效地定位营销活动来帮助您节省营销活动资金。如果您正在寻找提高数字营销绩效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解决方案。请立即联系我们，详细了解我们如何帮助您实现营销目标。
Supermetrics
supermetrics.com
您的所有营销数据，无论您何时需要。 Supermetrics 简化了来自 100 多个销售和营销平台的数据传输到营销人员用来做出更好决策的分析和报告工具的过程。借助 Supermetrics，企业可以将来自 Facebook 广告、Google Analytics 和 Instagram 等营销和销售平台的孤立数据聚合到他们的首选报告、分析和存储平台中 - 无论是 BI 工具、电子表格还是数据可视化工具、数据湖或数据仓库。结果是您可以更深入地了解营销数据，通过消除手动复制/粘贴节省大量时间和成本，并根据数据支持的决策提高营销绩效。 Supermetrics 使营销人员以及支持他们的分析师和工程师能够花更多的时间使用数据，并减少移动数据的时间。 Supermetrics 被 120 多个国家/地区的超过 70 万营销人员使用，全球广告支出的 15% 是通过 Supermetrics 报告的。
Lexer
lexer.io
Lexer 客户数据和体验平台 (CDXP) 是您洞察驱动型营销、销售和客户服务的一体化中心。通过实时维护并可跨所有平台访问的丰富的单一客户视图，您可以真正了解并吸引客户，从而推动利润增长。 Lexer 的入职、实施和战略咨询服务将有助于填补您团队资源的任何空白，以确保 CDXP 顺利、成功的采用。客户数据平台 > 通过业内最简单的集成之一，Lexer 的 CDP 将轻松组合、清理、标准化和丰富您的数据，形成可操作的客户单一视图。我们的工具和团队将通过人工智能驱动的预测分析、第三方数据丰富和有针对性的客户调查来帮助提高您的客户智商。营销 > Lexer 的营销解决方案使您能够快速识别适合您的营销活动的客户、消息、创意和渠道。我们易于使用的工具专为业务用户（而不是数据科学家）而设计，可让您在每个渠道中精心策划高度针对性的活动，从而减少浪费并提高参与度。借助有效的工具来跟踪变化和量化影响，您可以轻松展示营销活动的价值。零售 > Lexer 的零售解决方案指导销售人员与每位客户互动，以提高店内体验的相关性和影响力。完整的客户档案可让您大规模建立真实的关系。通过访问详细的购买历史记录和偏好信息，您可以定制客户体验，捕获传统上丢失的数据，提供明智的产品推荐，并配置下一步最佳行动以实现始终如一的高质量参与。服务 > Lexer 的服务解决方案将所有客户数据、收件箱、工作流程和反馈表单整合在一起，以实现知情、完全情境化的服务交互。通过获取有关每个服务请求背后的人员的丰富见解，您的团队可以在每次对话时提供他们提供一致、高质量服务所需的完整上下文。针对常见请求预先配置的下一个最佳操作使您能够指导代理的响应并大规模实现个性化。我们是一家澳大利亚成立的私营公司，拥有 100 多人的团队，与澳大利亚、亚洲和美国的 150 多个品牌合作。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并整合您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多种实时工具）集成并无缝同步。通过 CustomerLabs CDP 捕获准确的客户数据来支持您的营销决策。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel 是一套全面的营销自动化工具，旨在简化和增强您的营销和销售工作。我们的平台专注于数据驱动的洞察，包括三个主要工具：流量来源评分、产品兴趣评分和网络渠道测量。流量来源评分可评估付费流量和自然流量来源的表现，使您能够有效分配营销预算并最大限度地提高投资回报率。产品兴趣评分分析电子商务商店中的用户行为，为每个产品分配兴趣分数，以便您可以专注于最受欢迎的商品。最后，我们的网络渠道测量工具可以提供有关网站访问者的行为及其在销售渠道中的位置的宝贵见解，使您能够做出数据驱动的决策，从而提高转化率和收入。 Iron Funnel 简化了您的营销和销售流程，使您能够利用自动化的力量并释放您的业务的全部潜力。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有关 Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全栈 BI 软件提供了在线和离线广告、电子邮件营销、网站分析、需求生成、电子商务、CRM/销售和其他数据领域的真实报告来源之一。 - 为您的企业或客户提供可扩展的数据仓库。 - 40 多个即插即用连接器 + 自动化数据管道。 - 无缝集成离线或其他没有可用连接器的数据。 - 先进的跨平台数据混合和对齐，以及有价值的数据清理和卫生支持，以确保报告的准确性。 - 让您能够快速了解营销渠道的整体健康状况，并推动对潜在客户开发、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影响。 - 预算友好的客户经理和按需 BI 配置专家，作为您的团队或机构的合作 BI 扩展。访问网站：https://www.calibrate.thearena.ai
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一个人工智能驱动的收入营销平台，提供统一的归因、预测和规划解决方案，帮助 B2B 营销人员成为收入领导者。 InfiniGrow 的平台可帮助 B2B SaaS 营销团队发现任何营销活动对业务的影响，预测任何预算场景的结果，并通过优化绩效最佳渠道的预算分配来持续达到关键绩效指标 (KPI)。在当今敏捷的营销环境中，B2B 营销人员在试图使其营销更加可预测、可衡量和以收入为导向时面临着越来越多的挑战。 InfiniGrow 自动整合和分析您的实时营销、销售和财务数据，以揭示您的活动对业务的确切影响，并提供清晰的可见性和人工智能驱动的建议，以更好地分配您的预算，以便您能够不断实现 KPI。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
Accutics
accutics.com
什么是 Accutics？ Accutics 是一个 SaaS 营销数据管理平台，可帮助组织简化营销活动跟踪、整合营销活动数据并评估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各个来源的营销活动绩效。核心服务： Accutics 标准化 从单一平台标准化、管理和连接每个团队和渠道的活动元数据。 Accutics Connect 通过对活动成本和印象的无与伦比的可视性了解您真正的营销投资回报率 - 自动提取、转换并交付到您的首选报告、分析或存储平台。您的所有营销活动数据都会在 Adobe Analytics 中自动分类，以通过数据细分获得丰富的见解。 Accutics Validate 根据您定义的约定和格式验证您的所有营销活动，以确保它们始终符合您的规范。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Growth Channel
growthchannel.com
增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Screenful
screenful.com
Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一个绩效营销平台，专注于不断增长的付费社交媒体空间。在 B2C 和 B2B 公司中采用和优化真正的跨渠道广告策略是新一代数字营销人员成功的关键。我们通过可操作的分析和营销活动自动化工具帮助公司有效地扩大覆盖范围并优化收入，这些工具使用户能够： - 连接并整合所有社交广告网络和归因工具，以实现统一的实时视图 - 无需任何操作即可分析高流量、多网络营销活动触摸电子表格 - 监控营销活动绩效并迅速识别瓶颈 - 探索有意义的网络、受众、创意和能够产生影响的消息 - 释放 CDP、营销的力量 - 通过社交广告实现 CRM 数据自动化 - 将您的全部预算投入使用，通知性 - 基于集成归因模型优化电子商务收入 - 通过协作绩效报告让团队按计划进行 - 以出色的绩效结果让您的管理层和客户惊叹不已
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Gamooga 是一种营销自动化解决方案，可帮助电子商务通过电子邮件、网络、移动、社交和展示等各种渠道向客户提供个性化操作。
DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一种基于 SaaS 的报告解决方案，可帮助数字营销人员生成带有自动分析和绩效洞察的书面报告，从而帮助营销人员了解哪些有效、哪些无效。营销人员可以节省构建报告和分析数据所花费的所有时间，并在几秒钟内获得报告。通过节省时间，数字营销人员可以专注于优化和策略，而我们则满足所有报告需求。 DataMyth 非常适合中小型数字机构以及希望节省时间和金钱的品牌
Clickx
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唯一覆盖所有获取渠道的点击欺诈防护平台。实时阻止复杂的点击欺诈数据。 Lunio 由网络安全引擎提供支持，允许您利用所有来源的广告欺诈数据来跨所有渠道构建自动保护层。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等数千家领先品牌选择 Lunio 来帮助他们充满信心地进行广告宣传。 • 跨所有渠道的自动实时保护 • 最准确的 IVT 检测技术 • 隐私是我们的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、轻松的 5 分钟实施 立即免费试用！
Swydo
swydo.com
Swydo 易于使用的报告和监控平台可从多个来源检索数据并创建专业的、可定制的营销报告。这一用户友好的工具允许营销人员生成（客户）报告和仪表板，将外部数据源合并在一份报告中。数字机构、品牌和特许经营商通过创建具有专业外观的报告来节省时间，同时在分析数据和获得可行的见解方面增加更多价值。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家专注于金融服务的数字营销技术和服务提供商。 StoneShot 帮助繁忙的金融服务营销团队提高参与度并提升客户体验，同时最大限度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖营销自动化、电子邮件营销、活动推广、内容自动化和基金文件分发。 StoneShot 与零售银行、机构银行和私人银行合作，从精品银行、快速发展的公司到全球领先品牌。 StoneShot 于 2001 年在伦敦成立，在伦敦、纽约和新加坡设有办事处，客户遍及超过 25 个国家。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy 是一个面向数字营销机构的强大报告平台。通过与 Google Analytics、Facebook 等集成，使用自动化报告节省时间、衡量项目绩效并访问 SEO、PPC 和 SMM 活动的详细分析。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一个全渠道营销平台。我们帮助吸引、转化和分析您的客户。 Calltouch 提供呼叫跟踪服务，提供有关广告效率的所有信息。由于呼叫跟踪服务，您可以将所有广告划分为促进销售的广告和花费预算的广告。通话跟踪有助于评估值得扩展的渠道和广告以及需要禁用的其他渠道和广告。价格从每月 60.00 美元起 标准 - 中小企业端到端分析 - 动态和静态呼叫跟踪 呼叫日志 呼叫标记 - 关键字规范 - 网站目标和订单跟踪 - 详细报告、销售漏斗和投资回报率 - 广告平台和 CRM 系统集成- 全面的客户支持
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
deepdivr
deepdivr.io
我们提供强大而无缝的社交媒体营销分析平台，让复杂的事情变得简单。由经验丰富的营销人员构建，以满足当今效果驱动营销人员的需求。我们的客户使用该平台来概览他们跨平台、市场和品牌的所有社交媒体活动。该概述使用户能够监控和优化活动，并立即向利益相关者报告。等等，还有更多。所有数据都在可定制的仪表板中完美地可视化，因此它适合您的需求。无需开发，只需点击几下即可与您喜爱的平台集成。可用集成：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即将集成：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Hubalz
hubalz.com
跨设备和平台全面了解您的客户。 Hubalz 为您提供了解客户旅程并提高营销投资回报率的工具。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一个数字营销绩效管理平台，可帮助营销人员统一营销活动数据并自动生成报告。我们与代理机构、媒体公司和品牌合作；任何需要为客户或利益相关者制作全面且一致的报告演示的营销团队。 NinjaCat 与 150 多个数字营销渠道集成，因此您可以将多个数据源的指标统一为单一事实来源。有了 NinjaCat，现在可以驯服数据混乱并抛弃 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往 150 多个营销渠道的数据管道 - 完全托管的数据仓库 - ETL - 自动报告模板 - 用于交互式数据共享的仪表板 - 监控预算、营销活动和 KPI - 企业级可扩展性和安全性 如果您想了解更多信息NinjaCat，前往我们的网站 - ninjacat.io - 设置演示。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，克服了上述困难。这可用于推动营销工作或支持关键业务决策（例如产品定价或购买）。 PPM 平台还直接连接到广告网络。借助 ROI Hunter，电子商务营销人员可以在同一平台上构建和推出利润更高的营销活动。