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营销帐户智能软件 - 最热门应用

用于营销的帐户智能软件可以编译有价值的潜在客户数据，帮助营销人员构建符合用户理想客户档案的目标帐户列表。营销账户智能系统的实施解决了传统“喷雾和祈祷”营销策略的缺点。通过使用该软件，营销组织可以优化对转化可能性较高的客户的关注，从而减少分配给转化潜力较低的潜在客户的时间和财务资源。此外，这些工具通过提供有洞察力的信息来支持销售团队，包括潜在客户在公司层次结构中的角色或潜在客户所在的公司部门。

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase是一个查找私营和公共公司商业信息的平台，提供投资、融资、领导人、合并与收购等数据。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence是一个数字消费智能平台，帮助企业分析社交媒体数据，了解受众情感和品牌在线表现。

WASK

WASK

wask.co

WASK是一款基于AI的软件，帮助数字广告商自动优化广告活动，分析客户数据，并生成目标受众，简化广告管理。

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify是一款销售智能工具，允许用户基于多种条件（如技术、地点、公司规模等）创建潜在客户列表，并获取关键决策者的联系信息。

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit是一个数据丰富平台，可以为公司和联系人提供超过100个数据点，帮助优化销售和营销工作，支持多个工具集成。

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

Selling.com是一款基于意图的B2B联系智能平台，利用机器学习和AI提供实时验证的联系信息，帮助企业找到高潜力客户。

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。

Owler

Owler

owler.com

Owler是一个商业智能平台，为用户提供实时公司信息和竞争情报，支持前景研究和市场分析。

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。

Common Room

Common Room

commonroom.io

公共房间应用程序促进社区参与，提供用户互动、信息共享和讨论的平台，简化社区管理和活动组织。

xiQ

xiQ

xiqinc.com

xiQ是一个基于个性探索的销售与营销平台，利用神经科学、心理学和AI来洞察买家心理，提供个性化销售支持和实时内容。

Sopro

Sopro

sopro.io

Sopro帮助企业识别和接触合格潜在客户，通过专业团队为销售团队提供个性化的互动和引导。

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay 是一款帮助企业精确选择、跟踪和管理理想客户帐户的工具，支持与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成。

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel是一个B2B销售情报平台，通过提供客户数据和市场意图，帮助团队提高销售管道效率。

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2是一个基于人的广告平台，帮助B2B营销人员通过精准定位接触特定决策者，并提供广告参与分析。

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact是一款集成平台，帮助用户管理和同步联系信息，确保数据准确并提高沟通效率。

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics是一款B2B软件，通过识别匿名网站访问者及其联系信息，帮助企业提高潜在客户生成和销售效率。

Red Flag Alert

Red Flag Alert

redflagalert.com

Red Flag Alert 是一个实时商业风险数据和信用评估平台，帮助用户在决策时获取最新的商业和信用信息。

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft帮助B2B销售和市场团队通过AI和深度账户数据找到、优先处理和转化潜在客户，优化销售流程。

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io是一个智能潜在客户数据平台，为B2B销售和营销团队提供正确企业中目标人员的电子邮件和电话号码，帮助提高潜在客户质量。

Versium

Versium

versium.com

Versium是一款数据技术应用，帮助营销人员通过多渠道识别和理解目标客户，优化潜在客户管理和营销策略。

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

访客队列是一款B2B潜在客户生成软件，帮助企业识别访问者信息并个性化网站体验，提高销售效率。

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence 是一家领先的账户营销和 B2B 智能提供商，利用大数据和广告自动化帮助 B2B 市场推广者接触和互动理想客户。

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs是一个销售智能平台，帮助B2B营销和销售通过数据分析快速识别目标市场和客户。

Ramper

Ramper

ramper.com.br

Ramper是一款全面的B2B营销与销售平台，帮助企业生成和管理潜在客户，提升销售和收入。

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace是一款B2B客户数据平台，整合多源数据，帮助企业优化潜在客户画像与营销策略，提高销售转化率。

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius 是一个利用机器学习和人力研究帮助 B2B 销售和营销团队进行潜在客户生成、数据丰富和邮件外展的工具。

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism是一个B2B数据平台，提供高质量的联系和公司信息，帮助企业与潜在客户有效连接，同时确保数据合规性。

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale帮助销售团队通过自动化销售意图，提高潜在客户生成和成交率，优化CRM，支持市场营销和ABM活动。

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora是一个B2B意图数据平台，通过分析企业研究主题的活动，帮助营销和销售团队优先目标客户并优化沟通策略。

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata是一个按需付费的B2B潜在客户平台，提供超过1亿个高准确度联系信息，支持多种搜索条件及实时验证。

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

Intentsify为B2B组织提供准确的买方意图情报和解决方案，帮助识别潜在客户和购买进程，提升销售效率。

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne是一款预测人工智能平台，帮助销售和市场团队通过客户数据识别潜在客户和销售机会，提供自动化工作流和数据同步功能。

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch影响力是一个综合的影响者营销平台，支持影响者发现、关系管理和活动管理，适用于多个社交媒体平台。

6sense

6sense

6sense.com

6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。

HG Insights

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hginsights.com

HG Insights是一个提供技术情报的平台，帮助企业分析技术数据，优化市场营销和销售策略，提高销售效率。

SmallWorld

SmallWorld

smallworld.ai

SmallWorld帮助公司通过温暖推荐更快地接触目标客户，从而加速收入并降低客户获取成本。

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu提供铅评分和管理工具，结合各种数据帮助B2B组织优化销售策略，提高销售效率。支持与CRM系统集成。

RelPro

RelPro

relpro.com

RelPro是一个专业平台，帮助用户通过数据分析找到潜在客户，管理商业关系，提高销售和市场开发的效率。

BuzzBoard

BuzzBoard

buzzboard.ai

BuzzBoard是一个AI数字销售助手平台，帮助销售人员通过个性化内容提升销售信心与成功率，优化销售策略。

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap是一款AI驱动的ABM平台，帮助B2B营销人员大规模运行针对性和个性化的客户营销活动。

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk是一个基于AI的B2B营销自动化平台，帮助团队分析流量、丰富潜在客户信息、配置目标客户列表及实时同步CRM数据。

Madison Logic

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麦迪逊逻辑是一款平台，帮助企业识别潜在客户并通过多渠道互动优化营销，有效提升客户参与度与销售周期。

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